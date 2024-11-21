Politico: Киев намерен надавить на Байдена с целью получить ракеты Tomahawk для ударов по России
Украина намерена запросить у пока еще действующей администрации Байдена крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
На Украине так обрадовались снятию ограничений на удары по России ракетами ATACMS, что решили попробовать «додавить» Байдена в отношении крылатых ракет Tomahawk, тем более что эта просьба будет не первой, Зеленский уже запрашивал поставку этих ракет в своем так называемом «плане победы». Киев спешит успеть до инаугурации Трампа получить всё, что возможно, так как дальше военная помощь может быть прекращена полностью.
— пишет издание.
Однако эксперты считают такой вариант маловероятным, особенно если учитывать, что Зеленский уже получил недвусмысленный отказ по ракетам Tomahawk в рамках своего «плана победы». В Белом доме назвали этот пункт плана «абсолютно невыполнимым», да еще и слили его прессе. На что глава хунты обиделся и заявил, что партнеры так не поступают.
Между тем американцы подтверждают, что ракет Tomahawk у Украины нет, но говорить о том, что они не появятся, утверждать не нужно. Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США.
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