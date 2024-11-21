Politico: Киев намерен надавить на Байдена с целью получить ракеты Tomahawk для ударов по России

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Politico: Киев намерен надавить на Байдена с целью получить ракеты Tomahawk для ударов по России

Украина намерена запросить у пока еще действующей администрации Байдена крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

На Украине так обрадовались снятию ограничений на удары по России ракетами ATACMS, что решили попробовать «додавить» Байдена в отношении крылатых ракет Tomahawk, тем более что эта просьба будет не первой, Зеленский уже запрашивал поставку этих ракет в своем так называемом «плане победы». Киев спешит успеть до инаугурации Трампа получить всё, что возможно, так как дальше военная помощь может быть прекращена полностью.



Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... «Томагавки» для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины,

— пишет издание.

Однако эксперты считают такой вариант маловероятным, особенно если учитывать, что Зеленский уже получил недвусмысленный отказ по ракетам Tomahawk в рамках своего «плана победы». В Белом доме назвали этот пункт плана «абсолютно невыполнимым», да еще и слили его прессе. На что глава хунты обиделся и заявил, что партнеры так не поступают.

Между тем американцы подтверждают, что ракет Tomahawk у Украины нет, но говорить о том, что они не появятся, утверждать не нужно. Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США.
18 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 14:00
    А как запускать томагавки планируют? Мобильных наземных пусковых установок вроде нет, с самолёта запускать нельзя.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:10
      Всё течёт всё меняется. Примерно так:
    2. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 18:03
      если только с Румынии и теперь вот с Польши
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 14:01
    Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США.

    Его бы вместе с зе, да на одной веревке, и на одном суку осины!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:08
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 14:01
      Его бы вместе с зе, да на одной веревке, и на одном суку осины!

      hi Дед Дементий не принимает решений, он 10 шагов в верном направлении не способен сделать, руководят им дрьмократы- глобалисты и от его имени выдают указявы. what
  3. BonchB Звание
    BonchB
    -1
    Сегодня, 14:01
    Все получат! И это и что посерьезнее. "Прощупывание" у них работает как часы. Помните как все начиналось с бронежилетов, а потом осторожно обсуждали ПЗРК. Если со стороны нашего государства в ближайшей перспективе не последует жестких, да нет даже не жесктких, а показательно жестоких и несимметричных действий в ответ на пробу пера со Сторм шэдоу и Атакамсами на территорию РФ, то дадут все и применять будут везде, с каждым разом отбрасывая остатки сомнений последние.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      -1
      Сегодня, 14:43
      С нашей стороны не последует жестких, а также показательно жестких действий, потому что наш лидер желает помириться с западом. Мне понятно законное возмущение нашего народа, что ввергнув страну в войну, он начал вiлять хвостом, рисуя западу красные лiнii, на которые запад наплевал. Это привело к все более многочисленным жертвам, в том числе средi мирного населения. Но мне непонятно почему он так возбудился в сентябре по поводу тогда еще возможного решения США бить атакамсамi в глубине РФ. Еще раньше сентября Америка прi участии ВСУ стреляла по базе ВМФ в Севастополе, созданной по международному договору, да так интенсивно, что ЧФ ушел, а тут здрасьте, пожалуйста. Нелогично. Спустил стаю экспертов, которые объясняли народу, что же означает последний выдох господина ПэЖэ. Да как-то не очень склеилось.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: mikh-korsakov
        вiлять хвостом,

        Вы президентами ошиблись. Нашего с вашем перепутали
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 15:04
        Это привело к все более многочисленным жертвам, в том числе средi мирного населения.
        У Вас уши ЦИПСО торчат, так что помолчали-бы.
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          0
          Сегодня, 16:04
          да не-ет. все проще. Просто у меня эта буква не пропечатывается. Когда могу ношу корректором, когда нет - латиницей. А вот зачем он возбудил, а потом в кусты мне непонятно, хотя я патриот в третьем поколене
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:01
    Ну вот - я про это и говорил полгода назад - вот оно и произошло. Само собой пускать Топоры будут амеры, а не свидомые.
    1. Магнетар Звание
      Магнетар
      -1
      Сегодня, 14:10
      "С таким аналитическим умом Вам надо работать в бюро прогнозов."
      Ежу было понятно с самого начала: чем больше 404 будет сливать, тем более совершенные системы вооружений ей будут выдавать. У них и сейчас дела хреновые, поэтому разрешили. Станут совсем швах, дадут и Томагавки.
      Впрочем, сам себя не похвалишь, никто не почешется. Чёрствые люди! Не то, что раньше.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 14:03
    Только недавно об этом говорил:
  6. Бодипанчер Звание
    Бодипанчер
    +1
    Сегодня, 14:20
    Кажется пора запускать план эскалация ради деэскалации, первым шагом уничтожение кровавого карлика украинского Пеннивайза.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:24
    «Киев намерен надавить на Байдена» —

    — «А что мне дедушка? Здесь всё моё!
    А если дедушка не слушается, то я его веником» © ...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:47
    Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США

    Как бы громко не хлопал дверью Баден, но следует признать, что Томагавки - дозвуковые ракеты, которые сбиваются обычным ПЗРК или ЗРК средней дальности. Мало того, у нас есть пример, когда выпущенные 7 апреля 2017 года в Сирии по приказу Трампа 59 Томагавков не все достигли цели:
    В Минобороны России утверждают, что до авиабазы «Шайрат» правительственных сил Сирии в провинции Хомс долетело 23 из 59 (39%) «Томагавков», запущенных с эсминцев УРО типа «Орли Берк» (Arleigh Burke) «Росс» (DDG-71, USS Ross) и «Портер» (DDG-78, USS Porter).

    Ощущение того, что старый американский маразматик и обезумевший украинский наркоман захотели во что бы то ни стало войти в мировую историю большими мерзавцами, чем тот же Гитлер...
    * * *
    Очень хочется быть уверенным в том, что своим решением ВГК не допустит, чтобы россияне стали попадать в РАЙ раньше, чем АДу раскалят сковородки для этих двух обезумевших, бешеных собак...
  9. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 15:01
    А чего Томагавки-то? Требовали бы сразу Минитмены... Ну, и Звезду Смерти до кучи...
  10. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 15:11
    Однако эксперты считают такой вариант маловероятным

    Скорее, невероятным. Режим ограничения ракетных технологий запрещает передачу ракет с дальностью более 300 км. А он хотя и неформальный, но всеми негласно соблюдается.