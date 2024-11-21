Песков: вопросы про утверждения Киева о якобы применении Россией на Украине МБР нужно задавать Минобороны

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Песков: вопросы про утверждения Киева о якобы применении Россией на Украине МБР нужно задавать Минобороны

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, касающиеся утверждений Киева о якобы применении Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для поражения целей на Украине, нужно задавать непосредственно Минобороны.

Ранее представители украинского командования заявили, что из Астраханской области России якобы была запущена межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» в неядерном оснащении. При этом МО РФ не подтвердило пуск МБР для ударов по целям на Украине.



На многочисленных видео, публикуемых украинскими ресурсами, можно увидеть мощное попадание по территории днепропетровского ракетного завода «Южмаш». На этом предприятии во времена СССР производилась сборка самой тяжелой жидкостной МБР РС-20 «Сатана». В настоящее время доставшиеся Украине от "преступного советского режима" мощности предприятия используются Киевом для производства украинских ракет. На опубликованных видео запечатлены многочисленные мощные взрывы на территории обслуживающего интересы украинской армии промышленного гиганта.

После выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия вполне правомерно может применять такие ракеты. По оценкам экспертов, МБР РС-26 «Рубеж» может быть использована не только в ядерном оснащении, но и в обычном. Благодаря разделению ракеты в полете на несколько боевых блоков, РС-26 практически неуязвима для ПВО противника.
29 комментариев
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  1. МММ-642 Звание
    МММ-642
    +1
    Сегодня, 14:14
    Ранее представители украинского командования заявили, что из Астраханской области России якобы была запущена межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж»


    Если запуск и был, то наши не откажутся. Пуск межконтиненталки незамеченным остаться не может. США по-любому зафиксировали и представят доказательства
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 14:19
      "США по-любому зафиксировали и представят доказательства"

      Что-бы - что?
      1. МММ-642 Звание
        МММ-642
        -1
        Сегодня, 14:30
        Цитата: Уарабей
        Что-бы - что?

        Что бы доказать пуск, если наши откажутся fellow
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 14:32
          Доказать пуск, что-бы - что? laughing
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 14:43
            что-бы - что?

            Ииии... laughing
            Возможно, запуск с полигона Капустин Яр...было бы неплохо...
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +3
              Сегодня, 14:50
              Вообще не понятно чем ударили. Есть видео, на котором шесть ударов в течении восьми секунд, но каждый удар представлял из себя четыре-пять взрывов на земле.
              1. Msi Звание
                Msi
                +1
                Сегодня, 14:53
                Вообще не понятно чем ударили

                Интересно не может ли это быть МБР, в обычном исполнении без ядерной головки. Может это обманки входят в атмосферу с большой скоростью и засчёт кинетической энергии наносят повреждения...
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 14:56
                  Вроде как у Рубежа беголовка на четыре БЧ делится, а тут- шесть, плюс каждая часть еще на четыре- пять поделилась непосредственно перед ударом. Шайтан-машина какая - то wassat
                  1. Дядя_Миша Звание
                    Дядя_Миша
                    0
                    Сегодня, 15:19
                    Вопрос в другом , можно ли из МБР сделать ОТР ? Возможно что то подобное мы и увидели.
                    1. Mazunga Звание
                      Mazunga
                      0
                      Сегодня, 15:24
                      у Рубежа от 2к до 6 к дальность так что самое оно
                2. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  +3
                  Сегодня, 15:14
                  Мsi hi В 1994- 95 годах мы испытали обманки и очень удачно ,метализированные полиэтиленовые пакеты.Прекрасно работают в космосе.На конечном этапе перехватывает боеголовку ,когда она вошла в атмосферу бесполезно.Американская про эффективно по единичной цели в космосе ,но есть нюанс .Боеголовка должна идти между двух РЛС ПРО.И работает ПРО в лоб,относительно РЛС в догон.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: МММ-642
      США по-любому зафиксировали и представят доказательства

      А зачем их представлять? Эти доказательства видны аж из Воронежа! yes
      Несколько раз удалось ночью увидеть такую красоту в волгоградских степях, когда КапЯр чего-то запускал.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    -5
    Сегодня, 14:16
    Что только чубатым не привидится со страху.)))Завтра заявят о появлении в небе ,,космического крейсера,,))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:18
    Да инопланетяне шандарахнули по южмашу - железяками! И железяк чего-то много было.Наклвальня на гиперзвуке проломит палубу авика и сделает из него дуршлаг, с " островом " и ручкой ,в порту конечно .Когда авик представляет из себя малоподвижную цель.И вроде удар был безъядерный, повода нет для третьей мировой .
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:20
    Если правда, теперь должна быть от кого то новость, что по военным каналам Пентагон был заранее предупреждён.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:26
      Ну, а я о чём...
      И сейчас, наверняка, беседуют... как дальше жить... или "ну его!"..
      Мы об этом узнаем потом... лет через тридцать.
      Если, конечно, договорятся. request
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -7
        Сегодня, 14:27
        Я ставлю на следующий прилёт по складу или памятнику архитектуры. Беседа как жить дальше возможна только на их условиях.
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +5
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Копчёный
      Пентагон был заранее предупреждён.

      Согласно договора о СНВ, Россия и США обязаны заранее, не менее чем за сутки, уведомлять друг друга о запуске МБР. Это сделано, чтобы не было попытки нанести ответный удар при учебных пусках, не было ошибок. НО согласно этому договору надо сообщать не только время и дату, но и место запуска и место падения блоков ракеты, во-о-от тут и возникают вопросы, а что было передано американцам, а была ли это МБР, пока много не ясно. hi
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:34
      Копчёный hi Конечно предупреждены ,США рассчитывали на 10- 14 " наковален" ,а не более 24.Неядерным державм НАТО наверно не стоит беспокоится ,мы же " наковальнями" будем швырятся ,а не ядрён батоном.Но штука интересная - " гроздья гнева" .И сколько у нас таких - на них же нет ядерных боеголовок .Раз их там нет и суда тогда на них нет.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -3
        Сегодня, 14:35
        Я помню трамповские индейские топоры в Сирии.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 14:42
          Сигнал Трампу ,давай сливай Украину.Если что мы тебе поможем взять " белый дом или жёлтый" ,отбери у старика ключи от ядерки .Плохо если он в сговоре с Байденом ,всё может быть.
    4. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Копчёный
      Если правда, теперь должна быть от кого то новость, что по военным каналам Пентагон был заранее предупреждён.

      С какого уха? Юкрейн, вроде, не штат США - или я что то упустил?
      А вообще с почином! Я тут пол-клавы стёр - давно пора отправлять старые МБР в Залежалую, своим ходом но без ЯБЧ. Ничто так не приводит рассудок в порядок как превращение зданий в котлованы.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 14:55
        Если это реально была МБР и при действующем СНВ какого то номера, с такого. Касательно утилизация старых МБР, соглашусь.
  5. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    -5
    Сегодня, 14:28
    Опять пресс-секретарь от всего открещивается, т.е. якобы решение принимало не высшее руководство страны, а военные очередной раз самовольничали.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:45
      Ага так просто запустить МБР ,в нашем взрывоопасном мире.Где эти ученые- сколько секунд ,до полночи
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -2
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Gvardeetz77
      Опять пресс-секретарь от всего открещивается, т.е. якобы решение принимало не высшее руководство страны, а военные очередной раз самовольничали.

      Странное дело, - уважаемые комментаторы "упустили " данный момент, - сконцентрировались на ином. Создаётся впечатление, что ВГК, Президент, - его пресс-секретарь, глава МИД, его,- " глашатый", МО, - его ГШ, пресс-служба, - различные ведомства. В "напёрстки" играют? Мозги "... на части разбить... " (С)? .
      ... Так на длительном временном промежутке это работает в обратную сторону... recourse
      Чего добиваются?
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -2
    Сегодня, 14:44
    Благодаря разделению ракеты в полете на несколько боевых блоков, РС-26 практически неуязвима для ПВО противника
    Такого не бывает
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:07
      hi Голландец Михель ,все привыкли к одному " автобусу " ,а тут целых четыре.
  7. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    -1
    Сегодня, 15:26
    На этом предприятии во времена СССР производилась сборка самой тяжелой жидкостной МБР РС-20 «Сатана».
    Р-36М (Индекс ГРАУ — 15П014, по договору СНВ — РС-20А, по классификации НАТО — SS-18 Mod. 1, 2, 3 Satan) — советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для размещения в шахтной пусковой установке 15П714 повышенной защищённости типа «одиночный старт».
    Ракетный комплекс четвёртого поколения Р-36М2 (шифр проекта — «Воевода», индекс ГРАУ — 15П018М, код СНВ — РС-20В, по классификации МО США и НАТО — SS-18 Mod.5/Mod.6)