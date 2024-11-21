Песков: вопросы про утверждения Киева о якобы применении Россией на Украине МБР нужно задавать Минобороны
29
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, касающиеся утверждений Киева о якобы применении Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для поражения целей на Украине, нужно задавать непосредственно Минобороны.
Ранее представители украинского командования заявили, что из Астраханской области России якобы была запущена межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» в неядерном оснащении. При этом МО РФ не подтвердило пуск МБР для ударов по целям на Украине.
На многочисленных видео, публикуемых украинскими ресурсами, можно увидеть мощное попадание по территории днепропетровского ракетного завода «Южмаш». На этом предприятии во времена СССР производилась сборка самой тяжелой жидкостной МБР РС-20 «Сатана». В настоящее время доставшиеся Украине от "преступного советского режима" мощности предприятия используются Киевом для производства украинских ракет. На опубликованных видео запечатлены многочисленные мощные взрывы на территории обслуживающего интересы украинской армии промышленного гиганта.
После выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия вполне правомерно может применять такие ракеты. По оценкам экспертов, МБР РС-26 «Рубеж» может быть использована не только в ядерном оснащении, но и в обычном. Благодаря разделению ракеты в полете на несколько боевых блоков, РС-26 практически неуязвима для ПВО противника.
kremlin.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация