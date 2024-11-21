Военнослужащий ВСУ: помощь от стран Запада до фронта не доходит

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Военнослужащий ВСУ: помощь от стран Запада до фронта не доходит

В сети появился видеоролик, где украинский военнослужащий по фамилии Боров рассказывает о плачевной ситуации, в которой они оказались, находясь на передовой.

Боец говорит, что он из 61-й бригады Вооружённых сил Украины. По некоторым данным, это одна из бригад, подразделения которой 6 августа этого года вторглись в Курскую область РФ. По словам военнослужащего, им сильно досталось – четверым удалось выжить, а еще пятеро оказались в списке безвозвратных потерь.



Боров также назвал ряд причин своего незавидного положения. Одна из них – это отсутствие артиллерийской поддержки. Кроме того, у операторов дронов практически нет БПЛА, и у них на позиции остались только автоматы и боекомплекты к ним в небольшом количестве.

Помощь от стран Запада до фронта не доходит, либо теряется где-то на складах

- сказал боец, добавив, что фронт держать скоро будет некому, так как нет ротации и подвоза людей к позициям.

Украинский военнослужащий пообещал, что если ему удастся выжить, то он обязательно побывает в Верховной Раде, чтобы спросить, куда делась вся та помощь, о которой говорили. Стоит добавить, что, очевидно, ему надо спрашивать об этом не только депутатов, но также Зеленского и главкома ВСУ Сырского.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:23
    «Помощь от стран Запада до фронта не доходит» —

    — Идите ей навстречу, на запад ...
  2. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    +5
    Сегодня, 16:24
    Не ной, боров! Все равно на убой.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:48
      военнослужащий по фамилии Боров

      Может это позывной такой, значит здоровяк был.
      он обязательно побывает в Верховной Раде

      Побывает, только вначале надо сдаться в полон и остаться живым.
  3. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 16:24
    В сети появился видеоролик, где украинский военнослужащий по фамилии Боров

    Я всё таки понял это не фамилия, а позывной.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 16:27
      Ну,если это все же фамилия,то подходящая
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 16:42
        в первой строчке статьи написано что это всё-таки фамилия...
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -1
          Сегодня, 16:58
          Военнослужащий ВСУ: помощь от стран Запада до фронта не доходит

          Ну так, автомат тебе в руки! Иди разбирайся.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 16:29
    если ему удастся выжить, то он обязательно побывает в Верховной Раде, чтобы спросить, куда делась вся та помощь
    И сразу, после посещения "курятника", загремит в "мясной штурм" ( если доживёт ).
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:44
      А Вам его жалко? Мне - нет. Они наш мирняк жалеют? Нет. Они наших пленных жалеют? Нет. Почему его надо жалеть?
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 16:30
    Как - не доходит? А одет-то он во что?))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Уарабей
      Как - не доходит? А одет-то он во что?))

      Все они, попадая в плен, одно и то же поют - как им плохо, нет оружия, не кормят, воюют из под палки, и вообще БК в воздух стреляют. Однако массовой сдачи в плен не наблюдается, и рубежи обороны держат упорно. Как-то одно с другим не вяжется.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:07
        Так и гансы в плену пели - я простой рабочий, меня мобилизовали, я не мог отказаться иначе семья бы пострадала, я не нацист, Гитлер-капут и т.д. и т.п.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 16:32
    А чем вы тогда воюете? Или вам вундерваффе подавай?
  7. yo-yo Звание
    yo-yo
    +6
    Сегодня, 16:32
    Этот Боров, видимо, ожидал легкую прогулку по России. И заскулил, когда увидел конец своей жизни.
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 16:35
    Не доходит потому что помощь скорее всего воруют и перепродают. За кого скакали - то и имеете от них.
  9. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:35
    Не доходит до них...смешно. А чем воюют,на чем ездят,во что одеты и.т.д своего то ничего нет!!! Закончилось давно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:39
      А у них ничего никогда своего и не было - им СССР всё дал.
  10. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 16:37
    Нахрена покойникам помощь?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:51
      На похороны... tatarin1972. Похороны украины- лучшая инвестиция.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 17:48
        То-то они своих так в поле оставляют, экономят видать.
  11. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 16:43
    Лишь бы поскандалить... по поводу или без... Очень токсичный народец.
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 16:49
    " помощь"," халява"- любимые слова украинства. Хватит паразиторивать на РИ,Союзе и РФ. Теперь,пусть их ЕС содержит. " украина цэвропа")))
  13. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 16:55
    You are being used as a sacrifice for your president and Biden to enrich there selfs and family, western politicians are media superstars, the can blab to gain attention. One million shells to Ukraine on media but in reality it is one hundred thousand
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 16:59
    Шо? И труселей не прислали?
    Короче:
    Поймали людоеды президентов разных стран в том числе 404 и давай их жарить на вертеле.
    Вождь идёт, смотрит, один вертел крутят как пропеллер, аж мелькает.
    Спрашивает, что за такое?
    Ему отвечают, что здесь жарят украинского президента и если вертеть медленней, он начинает уголь воровать.
    А если совсем серьезно, получается что мысль - а вот нафига нужно было все это в 14-м году начинать, этому громадянину в голову не приходит даже под огнем и жалеет он только о том, что не может дальше убивать.
    Чем же им мозговую нитку (про мозг говорить не приходится) промыли?!
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:49
    Опять вброс, что не доходит. Не доходило бы, 3 года бы не продержалась бы укрр!
  16. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    0
    Сегодня, 18:12
    помощь от стран Запада до фронта не доходит
    ага, если бы она не доходила они бы уже больше года только лопатами воевали