Военнослужащий ВСУ: помощь от стран Запада до фронта не доходит
В сети появился видеоролик, где украинский военнослужащий по фамилии Боров рассказывает о плачевной ситуации, в которой они оказались, находясь на передовой.
Боец говорит, что он из 61-й бригады Вооружённых сил Украины. По некоторым данным, это одна из бригад, подразделения которой 6 августа этого года вторглись в Курскую область РФ. По словам военнослужащего, им сильно досталось – четверым удалось выжить, а еще пятеро оказались в списке безвозвратных потерь.
Боров также назвал ряд причин своего незавидного положения. Одна из них – это отсутствие артиллерийской поддержки. Кроме того, у операторов дронов практически нет БПЛА, и у них на позиции остались только автоматы и боекомплекты к ним в небольшом количестве.
- сказал боец, добавив, что фронт держать скоро будет некому, так как нет ротации и подвоза людей к позициям.
Украинский военнослужащий пообещал, что если ему удастся выжить, то он обязательно побывает в Верховной Раде, чтобы спросить, куда делась вся та помощь, о которой говорили. Стоит добавить, что, очевидно, ему надо спрашивать об этом не только депутатов, но также Зеленского и главкома ВСУ Сырского.
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