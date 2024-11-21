В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги гремели взрывы – ВС России наносят удары

Российские военные сегодня атаковали дальнобойными средствами поражения объекты Днепропетровской области Украины. В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги гремели взрывы.Об этом сообщил ряд украинских СМИ.- говорится в одном из сообщений.Местные жители отмечают, что над городом появились клубы дыма. Сначала никакой конкретной информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не пострадало, но вскоре глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о 15 раненых в результате российского удара. При этом он не уточнил, кто именно пострадал – гражданские лица, военные или сотрудники оборонной отрасли.Также, согласно информации Лысака, взрывы звучали сегодня и областном центре – городе Днепре. Там российские удары нанесли повреждения одному из промышленных предприятий.А сегодняшней ночью россиянами были поражены инфраструктурные объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Согласно данным министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена сегодня не только на Днепропетровщине, но также в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.Согласно данным украинской энергетической компании ДТЭК, из-за того, что ВС России наносят удары по объектам энергетики, были объявлены экстренные отключения электроснабжения в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице Украины.

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