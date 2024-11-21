В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги гремели взрывы – ВС России наносят удары

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В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги гремели взрывы – ВС России наносят удары

Российские военные сегодня атаковали дальнобойными средствами поражения объекты Днепропетровской области Украины. В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги гремели взрывы.

Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

В Кривом Роге в Днепропетровской области слышны звуки взрывов

- говорится в одном из сообщений.

Местные жители отмечают, что над городом появились клубы дыма. Сначала никакой конкретной информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не пострадало, но вскоре глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о 15 раненых в результате российского удара. При этом он не уточнил, кто именно пострадал – гражданские лица, военные или сотрудники оборонной отрасли.

Также, согласно информации Лысака, взрывы звучали сегодня и областном центре – городе Днепре. Там российские удары нанесли повреждения одному из промышленных предприятий.

А сегодняшней ночью россиянами были поражены инфраструктурные объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно данным министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена сегодня не только на Днепропетровщине, но также в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.

Согласно данным украинской энергетической компании ДТЭК, из-за того, что ВС России наносят удары по объектам энергетики, были объявлены экстренные отключения электроснабжения в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице Украины.
17 комментариев
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  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 14:18
    Видео прилетов по Днепропетровску. Таких точно еще не было.



    Пишут, что разрушены бункера на Южмаше на глубине 120 м под землей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:26
      Реально смахивает на удар с Имперского Крейсера. Наши джедаев подговорили Имперский Крейсер захватить и лупануть по какелам?
      Даже взрывов не видно... Чудеса.

      зы Если это не монтаж....
    2. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 14:38
      Таких точно еще не было.

      Похожи на молнии... Это Владимир Владимирович разгневался, наш Зевс - громовержец... laughing
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 14:42
      Так наверное это те ракеты которые все как обычно сбиты wink . Взрывов не видно - камуфлет (под землей взорвались). А так конечно интересно подлинное ли видео. Если подлинное, то уж очень интересно что это такое.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 14:43
        Еще одно видео немного с другого ракурса
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:49
          Божья Кара какелам, не иначе... Громы и Молнии Господни! Свят, свят, свят! Да сгорят в Пламени Кары нацисты какельские.!

          амеры уже в курсе? не обделались?
    4. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Товарищ Берия
      Пишут, что разрушены бункера на Южмаше на глубине 120 м под землей.

      Фига се, Пробить 120 метров земли, это же какую энергию надо иметь. Помню Челябинский метеорит, тут наверное был Днепропетровский. Хотя землетрясений зафиксировано не было.
      Кстати по видел ракетки падают медленно не больше 300 м/с.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 15:33
        ракетки падают медленно не больше 300 м/с.


        Был бы прогноз погоды, зная высоту нижней кромки облаков на момент удара, можно было бы определить точно. 300 м/сек -это ниже 1М.
    5. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Товарищ Берия
      Видео прилетов по Днепропетровску. Таких точно еще не было

      Тут в теме про Шторм Шадоу народ истерил требуя ответку на украинский удар по нашему лесу – так вот это вполне эффектный ответ, как по мне. И главное, не бессмысленный, в отличие от предложений турбо-патриотов.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 14:18
    По данным того же "министерства цифровой трансформации" сейчас НИГДЕ НИКАКОЙ тревоги нет.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 14:32
    Раз Марии сказали никаких комментов по поводу Южмаша, значит инопланетяне на нашей стороне.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:38
      Да пребудет с нами Сила! (с)
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:37
    Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники.

    «По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш. (Lenta.ru)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:42
      Да вот главное Южмаш разнесли. good
      А чем - дело десятое. Хотя чисто из любопытства - если видео навеху не монтаж - это чего ж там такое наши за гостинец какелам отправили?
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 15:26
      Они могут написать все что угодно. РС-26 "Рубеж" от РС-24 "ЯРС" практически ничем не отличается, просто немного быстрее разгоняется на старте.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 14:51
    Всему свое время. Делались же заявление о будущем применении нового оружия. Волрдин по-моему.
    1. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      +1
      Сегодня, 16:40
      Да , было дело - Володин проговорился , видимо знал о сюрпризе какелам . fellow