В Курской области войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ - Минобороны

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В Курской области войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ - Минобороны

Войска группировки «Север» продолжают наступление, предпринимая действия по разгрому украинской группировки, вторгшейся в Курскую область. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.

Военные традиционно ограничиваются общими сведениями, сообщая о боях в районах Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад. За сутки противник потерял 150 человек убитыми и ранеными, пять всушников сдались в плен.



Появились данные по потерям ВСУ в ходе операции по зачистке Ольговского леса, убитыми враг потерял 92 человека, ранеными — 81, в плен взято 38. До этого не менее 170 украинских военных и иностранных наемников было уничтожено при попытках прорыва окружения.

Продвижение на курском направлении медленное, противник ожесточенно сопротивляется. Бои в районе Дарьино, там противник продолжает контролировать район ферм, но наши его выдавливают. Новые контратаки ВСУ в районах Новоивановки и Нижнего Клина, но безуспешные. Вообще же информации по Курской области довольно мало, большинство районов боевых действий скрыто «туманом войны». Минобороны отделывается общими фразами, не давая никакой конкретики.

Продолжаются удары по резервам ВСУ в Сумской области, в результате двух прилетов по пунктам дислокации уничтожено до 200 человек живой силы, 2 танка, 3 БТР, 16 ББМ и 16 единиц автомобильной техники.
7 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:42
    большинство районов боевых действий скрыто «туманом войны»
    Может так и надо....А может наоборот - правду-матку доносить до всех.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      -1
      Сегодня, 14:46
      En France nous avons une maxime (dont vous avez sans doute l'équivalent en Russie ) :
      " La parole est d'argent, mais le silence est d'or" je pense qu'en état de guerre c'est encore plus vrai...

      En France nous avons une maxime (dont vous avez sans doute l'équivalent en Russie ) :
      " La parole est d'argent, mais le silence est d'or" je pense qu'en état de guerre c'est encore plus vrai...
    2. Дядя_Миша Звание
      Дядя_Миша
      -7
      Сегодня, 15:02
      Правду - матку доносить до всех не надо , пусть народ спит спокойно. Да и многим ли она нужна , ведь над ними то не капает.
  2. Flawiusz Julian Звание
    Flawiusz Julian
    0
    Сегодня, 15:18
    Rosjo zwyciężaj banderowców I ich pomocników
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 15:24
      Абсолютно верно...........,,, ,,,,,,,, ,,
  3. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    -4
    Сегодня, 17:02
    В Курской области войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ

    Что значит "нанесли поражение"? Эти десять бригад разгромлены и бегут? Враг сломлен и побежден и желает капитуляции, вывесил белый флаг? Но почему то этого никто не знает и не видит. Как уперлись мы в волчанск и липцы так и стоим там. Как топтали враги нашу землю в курской области так и топчут четвертый месяц и конца этому не видно. Так в чем заключается это поражение врага? Поражение врага, это значит победа над ним. В этом смыл этого русского слова. Не надо его искажать. Есть же более точные и верные выражения отражающие ситуацию. Например нанесли удары десяти бригадам врага. Это более реально и понятно, не режет как говорится слух.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: wladimirjankov
      Есть же более точные и верные выражения отражающие ситуацию. Например нанесли удары десяти бригадам врага

      Ну, во-первых, в военном лексиконе нет такого выражения «нанесли удары десяти бригадам» (это, вообще, как-то не по-русски звучит). Там используют такие термины, имеющие вполне чёткое значение, как «поразить» или «нанести поражение», «подавить», «уничтожить».
      Во-вторых, даже если военные скажут, что нанесли удары, вы точно также будете ныть, что ничо не понятно, почему бы не сказать, что всё плохо, враг силён и опасен, мы везде стоим, а победа не просматривается...