В Курской области войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ - Минобороны
Войска группировки «Север» продолжают наступление, предпринимая действия по разгрому украинской группировки, вторгшейся в Курскую область. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Военные традиционно ограничиваются общими сведениями, сообщая о боях в районах Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад. За сутки противник потерял 150 человек убитыми и ранеными, пять всушников сдались в плен.
Появились данные по потерям ВСУ в ходе операции по зачистке Ольговского леса, убитыми враг потерял 92 человека, ранеными — 81, в плен взято 38. До этого не менее 170 украинских военных и иностранных наемников было уничтожено при попытках прорыва окружения.
Продвижение на курском направлении медленное, противник ожесточенно сопротивляется. Бои в районе Дарьино, там противник продолжает контролировать район ферм, но наши его выдавливают. Новые контратаки ВСУ в районах Новоивановки и Нижнего Клина, но безуспешные. Вообще же информации по Курской области довольно мало, большинство районов боевых действий скрыто «туманом войны». Минобороны отделывается общими фразами, не давая никакой конкретики.
Продолжаются удары по резервам ВСУ в Сумской области, в результате двух прилетов по пунктам дислокации уничтожено до 200 человек живой силы, 2 танка, 3 БТР, 16 ББМ и 16 единиц автомобильной техники.
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