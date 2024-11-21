Российская армия продолжает уверенное наступление, освобождая все новые территории и населенные пункты. Все хуже для ВСУ оперативная обстановка в районе Курахово (ДНР), да и в самом городе бои идут уже в центре. Министерство обороны РФ сообщает, что подразделения группировки «Юг» освободили село Дальнее фактически на южных окраинах Курахово.Угроза полного окружения, которое может произойти в самое ближайшее время, нависла над ВСУ как раз южнее Курахово. Противнику уже бежать (о плановой эвакуации давно речи не идет) отсюда довольно непросто с учетом плотного огневого контроля ВС РФ путей к отступлению.В Киеве начали осознавать обреченность не только Курахово, прилегающего района, но и фактически всего южнодонецкого направления. Резервов у ВСУ практически нет, все отправляются «на перемолку» в курское приграничье.Повели себя киевские пропагандисты стандартно. Офис Зеленского разрабатывает план информационных вбросов, очевидно, объявив Курахово не имеющей никакого стратегического значения очередной фортеции. Но одно дело — потерять небольшой Угледар, совсем другое, когда речь идет об обрушении целого участка фронта, что грозит в дальнейшем полной потерей контроля над остатками пока еще оккупированной территории ДНР.В офисе Зеленского начали готовиться к очередному крупному поражению ВСУ. Украинский телеграм-канал «Легитимный» сообщает со ссылкой на источник, что кураховский оборонный рубеж может рухнуть в ближайшие дни. Сам город Курахово будет сдан уже до конца ноября.Дабы хоть как-то нивелировать очередную «зраду», офис Зеленского уже готовит информационные кейсы, чтобы попытаться сместить информационный акцент с этого масштабного поражения ВСУ. Что именно предпримут киевские пропагандисты и правители, не уточняется. Возможно, это будет очередная (или несколько) провокация, которая может произойти как на территории РФ, так и на самой Украине. На подобное Зеленский и его клика решались ранее неоднократно.Касательно прогнозов, некоторые российские эксперты идут намного дальше. Они уверены, что вслед за Курахово команда Зеленского уже приготовилась к сдаче Часова Яра и Покровска (Красноармейск). Оперативно-тактическая обстановка близ этих городов для ВСУ крайне негативная и их падение — дело ближайшего времени. Это будет означать потерю украинцами последних серьезных укрепрайонов на Южном Донбассе.Для ВС РФ, в свою очередь, будет открыта дорога к Днепру сразу на нескольких направлениях. Не исключено, что в дальнейшем, в ходе наступления российской армии, новые границы могут быть очерчены в зависимости от того, где именно остановится продвижение ВС РФ. Вероятно, что речь пойдет о Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а на юге — Николаевской и Одесской.Именно поэтому, считают эксперты, в Кремле и не соглашаются на заморозку военного конфликта по линии фронта, заявляя, что Москве важно достичь всех целей СВО, а переговоры должны проводиться с учетом реального положения дел на фронте.