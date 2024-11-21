Bloomberg: новости о запуске Россией МБР по Украине спровоцировали рост цен на нефть
После того, как в ВС ВСУ заявили о том, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой, данная новость распространилась по многим зарубежным СМИ.
Ряд западных военных экспертов уже активно обсуждают, какую именно МБР могли применить ВС РФ, а также пытаются спрогнозировать последствия использования нашими военными столь мощного вида вооружений.
Что характерно, российское военно-политическое руководство никаких официальных комментариев касательно применения в ходе сегодняшнего удара по Днепропетровску межконтинентальной ракеты не давало. Таким образом, версия об атаке МБР держится исключительно на заявлениях представителей украинского командования.
Между тем, как считают аналитики из Bloomberg, и этого хватило, чтобы «взбудоражить» финансовые рынки. На фоне вышеупомянутой новости, на утренних торгах перешли к росту фьючерсы на нефть и золото.
Так, нефть марки Brent достигла отметки в 74 доллара за баррель. В свою очередь, золото достигло цены в 2675 долларов за тройскую унцию, что является максимальным значением с 8 ноября.
Впрочем, если говорить о золоте, то оно растет уже четвертый день подряд, что скорее связано с разрешением США бить по территории РФ и возможными геополитическими последствиями, а не с гипотетическим ударом МБР по Днепропетровску.
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