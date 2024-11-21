Bloomberg: новости о запуске Россией МБР по Украине спровоцировали рост цен на нефть

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Bloomberg: новости о запуске Россией МБР по Украине спровоцировали рост цен на нефть

После того, как в ВС ВСУ заявили о том, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой, данная новость распространилась по многим зарубежным СМИ.

Ряд западных военных экспертов уже активно обсуждают, какую именно МБР могли применить ВС РФ, а также пытаются спрогнозировать последствия использования нашими военными столь мощного вида вооружений.



Что характерно, российское военно-политическое руководство никаких официальных комментариев касательно применения в ходе сегодняшнего удара по Днепропетровску межконтинентальной ракеты не давало. Таким образом, версия об атаке МБР держится исключительно на заявлениях представителей украинского командования.

Между тем, как считают аналитики из Bloomberg, и этого хватило, чтобы «взбудоражить» финансовые рынки. На фоне вышеупомянутой новости, на утренних торгах перешли к росту фьючерсы на нефть и золото.

Так, нефть марки Brent достигла отметки в 74 доллара за баррель. В свою очередь, золото достигло цены в 2675 долларов за тройскую унцию, что является максимальным значением с 8 ноября.





Впрочем, если говорить о золоте, то оно растет уже четвертый день подряд, что скорее связано с разрешением США бить по территории РФ и возможными геополитическими последствиями, а не с гипотетическим ударом МБР по Днепропетровску.
40 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -3
    Сегодня, 15:34
    И что опять Русские в плюсе, правда не все, но ...?
    1. lwxx Звание
      lwxx
      +2
      Сегодня, 15:37
      Правильно проведенная PR акция поднимает доходы.... bully
      1. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 16:07
        Цитата: lwxx
        Правильно проведенная PR акция поднимает доходы.... bully

        Чудны дела твои, Господи! Утилизирована одна ракета а прибыли, прибыли то сколько! Во истину "западные партнёры" не зря назвали Путина гроссмейстером.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +3
          Сегодня, 16:50
          Цитата: isv000
          Цитата: lwxx
          Правильно проведенная PR акция поднимает доходы.... bully

          Чудны дела твои, Господи! Утилизирована одна ракета а прибыли, прибыли то сколько! Во истину "западные партнёры" не зря назвали Путина гроссмейстером.

          Представляю, что будет творится на западе и в США, если наш МИД сделает заявление - рекомендации: "покинуть, на некорое время нашим гражданам, эти страны" winked
        2. frruc Звание
          frruc
          -1
          Сегодня, 17:35
          если говорить о золоте, то оно растет уже четвертый день подряд

          А соль, спички, гречка, не дорожает ? Надо срочно исправлять ситуацию.
  2. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +8
    Сегодня, 15:36
    Нужно продолжить нанесение таких ударов и проанализировать корреляцию между количеством ударов и ростом стоимости нефти и золота.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 15:43
      Да, удары дорогими ракетами, вполне себе ростом цен на нефть отбиваются.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +5
        Сегодня, 15:53
        Цитата: Andobor
        Да, удары дорогими ракетами, вполне себе ростом цен на нефть отбиваются.

        Там кроме закупочной цены БР ещё на срок службы надо смотреть. Потому как для реального пуска могут использовать БР с истекающим сроком и околонулевой остаточной стоимостью (оставшиеся после возможной разделки материалы не покроют затрат на утилизацию неиспользуемых останков).
      2. megadeth Звание
        megadeth
        +2
        Сегодня, 15:57
        Да, удары дорогими ракетами
        У нас полно с истекшими..., но не думаю что это МБР была...имхо
        1. U-58 Звание
          U-58
          0
          Сегодня, 16:36
          Да ясен пень, МБР не применялась.
          В противном случае американцы раструбили бы эту новость по всему миру из каждого утюга.
          Система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует такой пуск и траекторию ракеты.
          Но таких данных у американцев нет.
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            0
            Сегодня, 17:38
            Цитата: U-58
            Но таких данных у американцев нет.

            Отчего Вы так решили? Их еще вчера наши предупредили об "испытательном" запуске, потому-то они с посольством и побежали. yes
            1. U-58 Звание
              U-58
              -1
              Сегодня, 17:55
              Но это не МБР.
              Это РСД.
              Не совсем одно и то же.
              Хотя.... для широкой публики все они- ракеты
      3. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Andobor
        Да, удары дорогими ракетами, вполне себе ростом цен на нефть отбиваются.

        Ракеты для того и клепали, чтобы ими воспользоваться, если что, и не важно при этом сколько они стоят. Да и репутационные плюсы никто не отменял.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 16:50
          Да нет, МБР как раз "клепали", что бы ими никогда не воспользовались. Но как способ утилизации - это действительно очень хорошее решение.
        2. U-58 Звание
          U-58
          0
          Сегодня, 17:02
          Для МБР ситуация "если что" пока, к счастью, не наступила.
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Сегодня, 15:48
      Новость - пустышка, по сравнению со вчерашним днем 1.6 процента подросла нефть марки Brent. Ну а в целом с июля 2022 года она скорее дешевеет, чем дорожает :).......
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 16:21
        со вчерашним днем 1.6 процента подросла нефть марки Brent

        Так у нас российская urals и вряд ли она на столько она выросла в цене.
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          +2
          Сегодня, 16:59
          Цитата: частное лицо
          российская urals и вряд ли она на столько она выросла в цене.

          Вообще не шелохнулась.
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 17:26
        Да, новость не о чем. 9 ноября она была 76,5. Обычные колебания.
  3. K._2 Звание
    K._2
    +3
    Сегодня, 15:36
    А вот это ход был на самом деле, непростой и недвусмысленный, но ход, а уж коонём или ферзём - пока ненясно.
  4. dragon772 Звание
    dragon772
    +3
    Сегодня, 15:41
    Модификация Ярса - Рубеж (РС-26) с РГЧ.Пока в неядерном исполнении.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 15:41
    Кроме украинских заявлений об ударе МБР есть ещё кадры прилета по Днепру, - красиво.
    1. stankow Звание
      stankow
      +6
      Сегодня, 15:53
      Не красиво, а страшно. И правдоподобно - по кучности, время прилета, сила взрьiва и оставляемого следа. Очень похоже. Да и цель подходящей площади и важности. Куда еще хранить и готовить Атакамсьi, чем на Южмаше !? Ракетчики тренируются. Удачи !
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:44
    Руки прочь от нашего танкерного " теневого флота".Кстати 600 танкеров теневого флота это многовато. Такие танкера надо обеспечить адекватной командой и такой танкерок стоит от 40 млн $ до 80 млн $ в зависимости от тоннажа.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:44
    «Новости о запуске Россией МБР по Украине спровоцировали рост цен на нефть» —

    — Совместили "приятное с полезным" ...
    1. stankow Звание
      stankow
      +3
      Сегодня, 15:57
      Гм, первое настоящее применение МБР ? Первьiй настоящий боевой пуск ? Еще вполне успешньiй, да мгновенная реакция. Если так, поздравления ракетчикам !
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:53
    Вот бы посмотреть результат .Тогда многое станет на место. Сейчас пока нефть прыгнула,ну а завтра отпрыгнет. Если там большие ямы ,вместо цехов ,то тут реально золото покрое максимум
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:58
    Это только долбанула (со слов кохлов) простая МБР,да и та в "холостом" исполнении,а что же будет если упадёт "заряженная"?
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:59
    так вдарили или нет?!
    да короткий, и что?
    1. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 16:39
      Да нет, конечно!
      Что за фантастичекие истории?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: U-58
        Что за фантастичекие истории?

        униан вопит что вдарили
        Российский удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой мог быть демонстративным, поделился мнением эксперт.

        https://www.unian.ua/weapons/mizhkontinentalna-raketa-rubezh-udarila-po-dnipru-oleksiy-jizhak-rozkriv-detali-novini-dnipra-12827634.html
        1. U-58 Звание
          U-58
          -1
          Сегодня, 17:57
          Да это не МБР.
          Разницу почувствуйте!
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:03
            в чем мне почувствовать разницу?!
            я что не так написал?!
            шароварник внятно сказали, ударили по нам МБР, я что-то переврал?
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 16:13
    По куеву бы шанадрахнуть списываемыми ракетами.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Vulpes
      По куеву бы шанадрахнуть списываемыми ракетами.

      По крайней мере, власти Киева делают все чтобы это произошло.
  12. klev72 Звание
    klev72
    +2
    Сегодня, 16:19
    Как-же не хватает мультиков от верховного! Неизвестность паниковать вынуждает врагов.
  13. air wolf Звание
    air wolf
    +2
    Сегодня, 16:36
    Давно об этом хотел услышать, мое мнение как военного человека в отставке, зачем отправлять ракеты подлежащие утилизации на полигон когда их можно даже со снятыми спец бч отправлять по бандеровским объектам даже кинетика и остатки топлива, тоже хорошо am бахнут
  14. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 16:43
    А толку то от этого роста нам ? Нефтяной флот простаивает, никто не покупает нефть. Никто не хочет нарушать санкции и ссориться с США. Янки опять в профите
  15. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 16:45
    Гипотетичееский или реальный но "шороху" наделал:"Южмаш", "Специнструменты" завод аккамуляторов. Это, существенно.
    Выходит, Вова держит слово, что "ответка" будет серьёзной?
    Всё таки не в интересах у, украинской стороны, преувеличивать силу удара. Скорее, наоборрт. Помните, как раньше заявляли :повредили:" склад сеялок "," разбили брошенный грузовик".
    Классика жанра :преуменьшать свои потери
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 17:19
    Ловкость рук и немного лапши на уши?
    " золоте, то оно растет уже четвертый день подряд, "
    - а до этого падало 15 дней подряд. а до этого росло.. И? ктото себе прикупил по дешовке? вряд ли

    Важнее ,что цены растут в стране ракетой, акции наоборот падают, а олигархи богатеют в итоге