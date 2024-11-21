Показаны кадры удара большой мощности по заводу «Южмаш» в Днепре
Российскими военными нанесен сокрушительный удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по заводу «Южмаш» в городе Днепре. На появившемся в сети интернет видео можно наблюдать прилеты разделяющейся головной части.
Об этом сообщает целый ряд украинских источников.
Официального подтверждения об ударе от российских военных пока не поступало.
Согласно украинским данным, ракету перехватить не удалось. Одни источники утверждают, что в результате удара «Южмаш» получил очень серьезные повреждения. Другие утверждают, что предприятие практически полностью разрушено.
Какого типа ракета применялась, не сообщается.
Пресс-служба Воздушных сил Украины утверждает, что это было первое применение данного вида вооружения за все время СВО. Ряд украинских источников предполагает, что сегодня ВС России применили более одной МБР. Звучат и предположения, что российские межконтинентальные ракеты атаковали также объекты в Киеве и на западе страны. СМИ Украины отмечали, что в ходе сегодняшнего удара российские ракеты вели себя нестандартно – они были быстрее, мощнее и маневреннее.
В качестве ответа на ракетную атаку РФ украинские военные ударили дронами-камикадзе по полигону в Ахтубинске Астраханской области, откуда предположительно производился запуск МБР. Все вражеские беспилотники были ликвидированы средствами ПВО России.
Уже появилась первая реакция на данное событие и в западной прессе. Так, неназванный западный чиновник в беседе с журналистами американского телеканала NBC предположил, что россияне задействовали не МБР, а обычную баллистическую ракету. Дескать, для ВС России нецелесообразно применять оружие дальностью в несколько тысяч километров по целям, расположенным относительно близко.
Информация