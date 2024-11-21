Показаны кадры удара большой мощности по заводу «Южмаш» в Днепре

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Показаны кадры удара большой мощности по заводу «Южмаш» в Днепре

Российскими военными нанесен сокрушительный удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по заводу «Южмаш» в городе Днепре. На появившемся в сети интернет видео можно наблюдать прилеты разделяющейся головной части.

Об этом сообщает целый ряд украинских источников.



Официального подтверждения об ударе от российских военных пока не поступало.

Согласно украинским данным, ракету перехватить не удалось. Одни источники утверждают, что в результате удара «Южмаш» получил очень серьезные повреждения. Другие утверждают, что предприятие практически полностью разрушено.

Какого типа ракета применялась, не сообщается.

Пресс-служба Воздушных сил Украины утверждает, что это было первое применение данного вида вооружения за все время СВО. Ряд украинских источников предполагает, что сегодня ВС России применили более одной МБР. Звучат и предположения, что российские межконтинентальные ракеты атаковали также объекты в Киеве и на западе страны. СМИ Украины отмечали, что в ходе сегодняшнего удара российские ракеты вели себя нестандартно – они были быстрее, мощнее и маневреннее.

В качестве ответа на ракетную атаку РФ украинские военные ударили дронами-камикадзе по полигону в Ахтубинске Астраханской области, откуда предположительно производился запуск МБР. Все вражеские беспилотники были ликвидированы средствами ПВО России.

Уже появилась первая реакция на данное событие и в западной прессе. Так, неназванный западный чиновник в беседе с журналистами американского телеканала NBC предположил, что россияне задействовали не МБР, а обычную баллистическую ракету. Дескать, для ВС России нецелесообразно применять оружие дальностью в несколько тысяч километров по целям, расположенным относительно близко.



80 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. barclay Звание
    barclay
    +7
    Сегодня, 15:17
    Официального подтверждения об ударе от российских военных пока не поступало.
    Если официального подтверждения нет, то пока утверждать рано. Но это действительно что-то "новенькое". По большому счету- имеем полное право и возможности. А pin...sам - в назидание.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +19
      Сегодня, 15:29
      Наш полигон чем хотим тем и хреначим.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:59
        Может хо. Хлы сами себя обстреляли? what
        Они всегда так делают. fool yes laughing
        На кондиционер точно не похоже. no
        Кондиционеры по другому летают. wink
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 17:24
          Красиво падали, действительно новые "мультики" хохлам показали.. Жаль без боевых частей было все! Так понимаю это предупредительный выстрел вверх! Но считаю такие выстрелы уже поздно делать. На фронте наши парни гибнут, а тут гуманность какая-то показная! Пора Юж Маш и подобные заводы напалмом поливать с таких ракет! Вот тут бы был фейерверк!
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +4
        Сегодня, 17:05
        Цитата: Incvizitor
        Наш полигон чем хотим тем и хреначим.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 17:40
          Цитата: Orange-Bigg
          Цитата: Incvizitor
          Наш полигон чем хотим тем и хреначим.

          Вот и я о том же.
          Давно пора Армейские Игры проводить на Украине. Это будет покруче, чем Танковый Биатлон в Подмосковье. И соревновательный процесс станет более эмоциональным и волнительным. yes
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: barclay
      Если официального подтверждения нет, то пока утверждать рано.

      Наверное хуситы промахнулись по авианосцу и попали в "Южмаш".
  2. Комментарий был удален.
  3. Hishnik Звание
    Hishnik
    +4
    Сегодня, 15:18
    Красиво прилетело. Маловероятно что там что то уцелело
    1. guest Звание
      guest
      -12
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Hishnik
      Маловероятно что там что то уцелело

      Ну пишут, что заряды были холостые так, что вполне могло уцелеть тогда.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 16:03
        Ну пишут, что заряды были холостые так, что вполне могло уцелеть тогда.
        Явно инертные болванки. Которыми обычно по полигону Куре стреляют. При этом ракету даже дорабатывать не требуется.
        Вот в свете пуска и задумаешься, как же сейчас нам нужны РСД. Их же делать хоть немного, но быстрее и дешевле. А результат в таком применении похожий.
        Была ли это МБР американцы обязательно скажут. Ибо такой пуск они отслеживают по высшему приоритету. Да и наши могли по соответствующим каналам сказать. чтобы в истерику не впали.
        1. guest Звание
          guest
          -3
          Сегодня, 16:12
          Цитата: abrakadabre
          Явно инертные болванки. Которыми обычно по полигону Куре стреляют.

          Возможно, я написал лишь то, что в другой статье прочитал, а меня заминусовали.
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 17:19
          Цитата: abrakadabre
          Да и наши могли по соответствующим каналам сказать. чтобы в истерику не впали.

          Похоже на то. Вот тоже такое мнение-
          https://t.me/fighter_bomber/18852
          1. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 17:54
            Похоже на то. Вот тоже такое мнение-
            https://t.me/fighter_bomber/18852
            Ну а как иначе? У них бы тогда боевая тревога СЯС была. А там уже лотерея, у кого нервы не выдержат.
    2. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +5
      Сегодня, 15:34
      6 блоков + ложные цели около 36 штут
      там даже без взрывчатки - локальное землетрясение
      с горизонтальным смещением пластов грунта с разрушением всяких бункеров и подземных цехов
      кстати,
      ни кто еще не проводил ядерных испытаний при массовом подрыве ЯБЧ чтобы изучить наложения друг на друга ядерных взрывов - ибо они пока еще засекречены
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 15:19
    На появившемся в сети интернет видео можно наблюдать прилеты разделяющейся головной части.

    И мы смогли понаблюдать...
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 15:57
      это были 6-ть боевых блоков в окружение ложных целей
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +11
    Сегодня, 15:19
    Красотищаааа
    в принципе ответка достойная, только цели можно было в киеве сделать )
    Это наверно больше предупреждение "партнерам"
    Что хочется отметить, очень кучно, а последний прилёт 4 блоков одновременно впечатляет.
    И когда выходят из за туч, за ними след очень красивый и смертоносный
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +4
      Сегодня, 16:09
      Цитата: 501Legion
      И когда выходят из за туч, за ними след очень красивый и смертоносный

      Кадры прилёта впечатляют - как будто тучи раздвигаются по кругу для открытия "окна" и оттуда спускаются как зубцы небесных божественных вил !
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    +6
    Сегодня, 15:20
    Чем не полигон то, все мбр можно испытывать на мразях, у нас мбр много, кстати бмр кндр тоже по идее должны дотянуться laughing надо подать идею. Главное партнеров предупредить как это положено делать и корейскую мбр как нашу испытать.
  7. zelivee Звание
    zelivee
    +5
    Сегодня, 15:20
    Кучно пошло. Давно нужно пободные объекты с землей сравнять,а не ждать пока самоходный разрешит наносить удары ATACMS по территории России.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +4
      Сегодня, 16:06
      Кучно пошло. Давно нужно пободные объекты с землей сравнять,а не ждать пока самоходный разрешит наносить удары ATACMS по территории России.
      следующими залпами надо бить по днепровским мостам, портам в Одессе/Николаеве и т.д. Ну и наконец мост в Затоке, да тоннель в Карпатах.
      1. Карельский Звание
        Карельский
        0
        Сегодня, 17:06
        Логистику западенщины,тоннели ,львов в первую очередь.Основное в окраину оттуда идет
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 15:20
    «Российскими военными нанесён сокрушительный удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по заводу "Южмаш"» —
    «Официального подтверждения об ударе от российских военных пока не поступало» —

    — Главное, что удар состоялся! ...
  9. Dave36 Звание
    Dave36
    -3
    Сегодня, 15:21
    Смысл писать без комментария МО?
    1. anatolv Звание
      anatolv
      -1
      Сегодня, 16:36
      А свою эрудицию проявить? Как же без этого!
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 15:24
    Сегодня был еще один удар. Точнее несколько. Которые не освещают в тг.

    Очень сильно и точно прилетело по аэродромам Авиаторское и Миргород.
    В результате уничтожены ЗРК Patriot и Gepard, а так же БК к ним.
    1. Алексей Новожилов Звание
      Алексей Новожилов
      0
      Сегодня, 17:10
      откуда информация? пока в сми нигде еще не писали
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:27
    Минимум 6 " автобусов" с боеголовками в головной части МБР в каждом " автобусе" от 4 до 6 боеголовок.Неядерные державы НАТО должны задуматься о 5 статье ,удар МБР без ядерной части - не повод для третьей мировой.И сколько у нас таких ракеток ,которые не подпадают под СНВ -3,Посейдон кстати тоже.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:44
      Цитата: tralflot1832
      Посейдон кстати тоже.

      Надо показать как Посейдон отходит от пирса .Мы же его не применили,но он может спокойно полежать у берегов США на пример
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:47
        Посейдон должен отойти от пирса с флагом ЕАО и с надписью на борту "Из России с любовью" . laughing
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 16:10
      удар МБР без ядерной части - не повод для третьей мировой.
      Тут большую неопределенность создаст сам факт старта. Ведь противнику неизвестно доподлинно, какие боеголовки загружены.
      Посейдон же не так удобен для такой демонстрации. Потому как кинетическую БЧ для него не сделаешь - сильно мала скорость. А ядреной пока не вдаришь.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:29
    Мы первые - человек в космосе,мы первые МБР боевое применение.
  13. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +3
    Сегодня, 15:29
    Если не ошибаюсь, уже применяли данное оружие. Похоже на кассетный боеприпас с зажигательным(термоборическими) разделяющимися частями. Возможно и не прав?
    1. 501Legion Звание
      501Legion
      +1
      Сегодня, 15:31
      если это действительно так, а скорее всего да. то это первое боевое применение в истории даного типа вооружения.
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        -2
        Сегодня, 16:56
        Есть только один нюанс- сколько таких ракет произведено и сколько промышленность может производить? И да, производственные мощности могут находиться в зоне досягаемости средств противника.
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 16:12
      Похоже на кассетный боеприпас с зажигательным(термоборическими) разделяющимися частями
      Нееее. скорее инертные болванки. На видео отсутствуют взрывы и возгорания. Там только вспышки от спутного следа боеголовок. А после попадания ничего не вспыхивает.
      1. Telur Звание
        Telur
        +1
        Сегодня, 16:55
        Цитата: abrakadabre
        А после попадания ничего не вспыхивает.

        вспышки на земле есть, посмотрите внимательнее
    3. ROSS_51 Звание
      ROSS_51
      +1
      Сегодня, 16:55
      Дорого будет. Запредельно дорого доставлять таким способом неядерные БЧ, даже если это и термобар.
      К тому же, был бы это термобар-засвет от взрывов был бы на весь экран.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        +1
        Сегодня, 17:04
        Цитата: ROSS_51
        Дорого будет. Запредельно дорого доставлять таким способом неядерные БЧ, даже если это и термобар.
        К тому же, был бы это термобар-засвет от взрывов был бы на весь экран.

        Пентагон лет 15 бегал вокруг этой идеи, но даже американский печатный станок слишком бедный чтобы МБР швырятся без ядерных бомб
  14. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:33
    Разница между первым и последним прилетом 6 секунд. Умножаем на скорость ракеты и не получается .Тут как минимум должна быть три ракеты
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:07
      Возможно ракета более дальнобойная, чем от Капустина Яра до Днепропетровска и её пустили на большую высоту. А разделение происходит сразу после выработки топлива, а не где-то перед входом в атмосферу, оттуда такая разница. Но это не точно
  15. vadimtt Звание
    vadimtt
    -8
    Сегодня, 15:37
    Хм, я далеко не эксперт, но вроде скорость падения БЧ так себе, совсем не гиперзвук, раз в 10 медленнее. Но и кассетных БЧ с активными движками на конечном этапе у субэлементов не знаю.
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +10
      Сегодня, 16:02
      Я вам завидую: не имея никаких ориентиров по ходу движения БЧ на видео, вы сумели определить скорость - это надо иметь большой талант.
      1. vadimtt Звание
        vadimtt
        -1
        Сегодня, 16:13
        Ориентиры и масштаб там вполне видимы и легко читаемы. По раскадровке скорость в районе 300 м/с, т.е. даже меньше скорости звука.
        Но да, выглядит странно, такого я еще не видел, в отличии от видео падения БЧ от МБР.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +1
          Сегодня, 16:45
          Цитата: vadimtt
          По раскадровке скорость в районе 300 м/с

          Скорость БЧ рассчитывается исходя из тепловой стойкости обтекателя. Поэтому для особо жаростойких сплавов гиперзвука достичь возможно только в стратосфере. К примеру на высоте 20 км уже при скорости 3М температура обшивки самолета достигает 1 тыс.градусов.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 16:04
      совсем не гиперзвук, раз в 10 медленнее
      раз в 10 медленнее гиперзвука летит артиллерийская мина. Но за ней почему-то не видно плазменного хвоста
      1. vadimtt Звание
        vadimtt
        -5
        Сегодня, 16:15
        Где вы там плазму то увидели? laughing
        Мало того, с такой дистанции съемки БЧ будет только на одном кадре и в виде белой вертикальной черточки.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 16:40
          А вот эти яркие полосы от облака к земле это что, парашюты или может цветные дымы? И какая там кстати дистанция? Какая высота облаков? Ни одного ориентира нет, а вы все посчитали
  16. alexoff Звание
    alexoff
    -3
    Сегодня, 15:41
    Что-то не видно особо мощных взрывов, будто болванками били. Может проникающими
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 15:49
      Наковальнями.Коментарий короткий. laughing
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 16:12
      Цитата: alexoff
      Что-то не видно особо мощных взрывов, будто болванками били. Может проникающими

      При достижении определенной скорости мощность ВВ перестает иметь значение ,кинетика такая что вв не надо
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 16:55
        Ну там вряд ли была прям такая первая космическая скорость, чтоб взрыв в подвале был бы лишним
  17. rusich Звание
    rusich
    +6
    Сегодня, 15:41
    Хрюкальники сами предлагали ам использовать окраину как полигон для испытаний. Нам грех отказываться от такого предложения. Картинка прилета просто шикарная. Надо так-же продолжать
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 16:15
      Картинка прилета просто шикарная. Надо так-же продолжать
      Кроме красоты, очень даже много попутных данных:
      - Преодоление ПРО. Пусть и не эшелонированной.
      - Точность попадания. Прям филигранная.
      - Даже наглядная иллюстрация, как это выглядит (кроме термоядерных грибов)
  18. Prometey Звание
    Prometey
    +4
    Сегодня, 15:46
    Это же треножники спустились как в фильме "Война миров".
  19. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    -3
    Сегодня, 15:46
    По первому видео:
    1. После "падения" зарядов нет зарева взрывов
    2. Если первое видео прокрутить ОБРАТНО - то получается ОБЫЧНЫЙ пуск ПВО РАКЕТ!

    Второе видео - так же при прокрутке ОБРАТНО дает более нормальную картину старта ракет ПВО
    Может поэтому нет звука
    drinks
    1. Дмитрий22 Звание
      Дмитрий22
      -3
      Сегодня, 16:01
      Согласен, очень странные прилёты. У ракет (тем более БЧ) на терминальной стадии двигатели не работают!!
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 16:17
        У ракет (тем более БЧ) на терминальной стадии двигатели не работают!!
        А там скорость такая, что вспышка от трения об атмосферу. Как у метеорита.
        1. vadimtt Звание
          vadimtt
          -3
          Сегодня, 16:22
          Проблема в том, что на данных видео скорости то и нет.
          1. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            +1
            Сегодня, 16:24
            Проблема в том, что на данных видео скорости то и нет.
            Есть и еще какая. Прилеты светятся так, что зарево стоит. Иначе вы бы на видео вообще не увидели ничего, ктоме уличных фонарей.
    2. Дмитрий22 Звание
      Дмитрий22
      -5
      Сегодня, 16:09
      Или как вариант, первое использование корейской сверхдальнобойной РСЗО. По нескольку штук в залпе.
    3. urik62 Звание
      urik62
      +1
      Сегодня, 16:27
      На втором видео дождь идёт как положено, сверху вниз.
  20. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -4
    Сегодня, 15:49
    Показательные выступления.
    Красиво, громко, но ущерб минимален (не обращайте внимания на стон - они всегда стонут).
    Цель: возбудить острое желание позвонить.
    Думаю... цель достигнута.
    А разрушения от "Кинжала"... Рядом пролетал. Решил заглянуть.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:05
      Одного жаль...
      Я бы всё-таки по посольствам приземлил.
      Так доходчивее.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +3
        Сегодня, 16:18
        Я бы всё-таки по посольствам приземлил.
        Так доходчивее.
        Доходчивее по Джешуву. или как там их польский перевалочный хаб называется. Который для натовских грузов в пользу ВСУ.
      2. Кубик123 Звание
        Кубик123
        +1
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Смею_заметить_
        Я бы всё-таки по посольствам приземлил.

        Да, напрашивается. Но нельзя. Мгновенно все посольства России по всему миру окажутся под угрозой ответного удара.
  21. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +1
    Сегодня, 15:55
    Чем-то похоже на "длань, карающую с небес"... Очень впечатляюще! И место выбрали хорошее - когда-то "Южмаш" имел отношение к советским ракетам
  22. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:55
    Раз подтверждения от МО РФ не было, знчит ничего и не было. Всё это украинский фейк.
  23. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +3
    Сегодня, 15:59
    Пресс-служба Воздушных сил Украины утверждает, что это было первое применение данного вида вооружения за все время СВО.
    Более того, если подтвердится, то это вообще первое в истории боевое применение МБР.
    На втором видео странно, что после падения отсутствуют вспышки взрывов. По ходу это болванки прилетели. Которыми по Куре стреляют.
    Дескать, для ВС России нецелесообразно применять оружие дальностью в несколько тысяч километров по целям, расположенным относительно близко.
    С одной стороны верно. Да и дорого в сравнении с результатом попадания. А так же МБР не пекут как пирожки. Их изготовление более долгий процесс чем других типов вооружений, применяемых на СВО. имеющийся боезапас держится против заклятых друзей и для пуляния ТЯБЧ.
    А с другой стороны: по Куре же периодически пускают. А что касается несоразмерной дальности, то может с сокращением дальности увеличили массу БЧ. На такое уменьшенное расстояние МБР может закинуть существенно больший вес. Думаю тонн 20 или даже больше.
  24. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    0
    Сегодня, 16:14
    Вооружённые силы России впервые за время СВО применили сразу четыре межконтинентальных ракет РС-26 "Рубеж". Целью баллистики стал украинский завод в Днепропетровске Южмаш, на котором занимаются производством ракетно-космической техники.
    1. vadimtt Звание
      vadimtt
      -1
      Сегодня, 16:26
      А что, р-26 доделали и поставили на дежурство? laughing
  25. Sergei N 58912062 Звание
    Sergei N 58912062
    0
    Сегодня, 16:20
    Показаны кадры удара большой мощности по заводу "Южмаш" в Днепре

    Надо было сразу бить по ул. Банковой в Киеве.
  26. Отец папы Карло Звание
    Отец папы Карло
    0
    Сегодня, 17:02
    Красиво! Это очевидно подготовка к Новогоднему фейерверку! А нас за шо.... Посмотрим кто будет в подвалах сидеть!
  27. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Сегодня, 17:02
    Вот теперь не скучно будет обсуждать как и чем засадили по Южмашу. Шесть ударов. Причём каждый ещё и на несколько частей разделён. По видео видно что прилёт на огромной скорости был. Интересно посмотреть что там от завода осталось.
  28. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:05
    Черт! Вся страна строила, из-за идиоtов ломать приходится.
  29. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 17:09
    Какого типа ракета применялась, не сообщается.
    Р-36 "Воевода" вернулся в родной дом...
  30. jayich Звание
    jayich
    0
    Сегодня, 17:16
    Неужели у кого-то прорезались яйца... Надо это дело обмыть.
  31. МВГ Звание
    МВГ
    0
    Сегодня, 17:17
    ...кадры удара большой мощности...

    звиздец подкрался незаметно... А вот и прозрачный намек "друзьям всего мира" из-за океана как может случиться и у них. Прозрачней некуда
  32. БорзРио Звание
    БорзРио
    0
    Сегодня, 17:25
    А мне понравилось! Наконец то с радостью не критикую, а хвалю решение нашего руководства - давно пора было применять максимально мощное оружие по западным гнидам на территории Украины!
  33. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 17:37
    Ну, теперь у омериганцев есть повод поставить бандерлохам THAAD: наверняка захотят испытать в реальных условиях, в случае нашего повторного запуска по Окраине.