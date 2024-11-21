Украинские источники сообщают о поражении МБР в Днепре помимо «Южмаша» мощностей завода «Специнструмент» и предприятия по производству аккумуляторов
В Днепропетровске в течение всего дня работают экстренные службы, пожарные расчёты, взрывотехники. Связана эта работа с прилётом «таинственной ракеты», которая ударила, как сообщают сами украинские источники, по территории ракетостроительного предприятия «Южмаш». Во многом в течение ряда лет это предприятие, которое досталось соседней стране как часть великого наследия СССР, было как экономическим, так и технологическим локомотивом фактически всей Украины.
Эксперты спорят, что именно за ракета прилетела по Днепру (Днепропетровску) в начале шестого утра 21 ноября. Анонимный источник американского издания NBC заявил о том, что это была «не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета», добавив, что «русским не было смысла использовать МБР с полётом от 5700 км для удара по цели, находящейся на значительно меньшем расстоянии от точки пуска».
Источники на самой Украине тем временем делятся данными о том, что в Днепре поражены не только цеха Южного машиностроительного завода, но и примыкающий к нему завод специальных инструментов. Этот завод имел огромную значимость для киевского режима в том числе в военно-техническом плане, так как на его мощностях производился инструмент для резки и обработки металлов. Также на территории завода находились крупные транспортно-логистические мощности, использовавшиеся в том числе как узел снабжения ВСУ.
Но и это ещё не всё. Ракетным ударом ранним утром 21 ноября значительно повреждены мощности завода Westa, на котором производились аккумуляторные батареи в том числе для военной техники.
Видео с ударом:
Также сообщается об оцеплении в районе КБ им. Янгеля.
Минобороны РФ удар по объектам в Днепропетровске на данный момент не комментирует.
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