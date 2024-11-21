Украинские источники сообщают о поражении МБР в Днепре помимо «Южмаша» мощностей завода «Специнструмент» и предприятия по производству аккумуляторов

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Украинские источники сообщают о поражении МБР в Днепре помимо «Южмаша» мощностей завода «Специнструмент» и предприятия по производству аккумуляторов

В Днепропетровске в течение всего дня работают экстренные службы, пожарные расчёты, взрывотехники. Связана эта работа с прилётом «таинственной ракеты», которая ударила, как сообщают сами украинские источники, по территории ракетостроительного предприятия «Южмаш». Во многом в течение ряда лет это предприятие, которое досталось соседней стране как часть великого наследия СССР, было как экономическим, так и технологическим локомотивом фактически всей Украины.

Эксперты спорят, что именно за ракета прилетела по Днепру (Днепропетровску) в начале шестого утра 21 ноября. Анонимный источник американского издания NBC заявил о том, что это была «не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета», добавив, что «русским не было смысла использовать МБР с полётом от 5700 км для удара по цели, находящейся на значительно меньшем расстоянии от точки пуска».



Источники на самой Украине тем временем делятся данными о том, что в Днепре поражены не только цеха Южного машиностроительного завода, но и примыкающий к нему завод специальных инструментов. Этот завод имел огромную значимость для киевского режима в том числе в военно-техническом плане, так как на его мощностях производился инструмент для резки и обработки металлов. Также на территории завода находились крупные транспортно-логистические мощности, использовавшиеся в том числе как узел снабжения ВСУ.

Но и это ещё не всё. Ракетным ударом ранним утром 21 ноября значительно повреждены мощности завода Westa, на котором производились аккумуляторные батареи в том числе для военной техники.

Видео с ударом:


Также сообщается об оцеплении в районе КБ им. Янгеля.

Минобороны РФ удар по объектам в Днепропетровске на данный момент не комментирует.
51 комментарий
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  1. Msi Звание
    Msi
    +8
    Сегодня, 15:19
    Так красиво... Я прям любуюсь этим ударом... Всё у нас по другому. Даже удары какие-то уникальные...
    1. topol717 Звание
      topol717
      -10
      Сегодня, 15:34
      А чего нет взрывов от ударов? Это что просто кинетическое оружие? но оно тогда очень медленно летит.
      Или взрывалось где-то на глубине 20-30 метров?
      1. guest Звание
        guest
        -9
        Сегодня, 15:44
        Цитата: topol717
        А чего нет взрывов от ударов?

        Пишут, что заряды были холостые.
        1. guest Звание
          guest
          -6
          Сегодня, 15:55
          Специально для минусовщиков, не я это написал
          https://topcor.ru/53797-jeto-novoe-oruzhie-vyjasnilis-podrobnosti-utrennego-udara-mbr-po-zavodu-juzhmash.html#findcomment491088
          И там стоит следующее
          При этом есть вероятность, что сами заряды были «холостыми», то есть не несли взрывчатки.
          1. VicVic Звание
            VicVic
            +1
            Сегодня, 16:35
            Минусовщикам все равно ... "Великие" немые, эти минусовщики
            1. krot Звание
              krot
              -1
              Сегодня, 17:28
              Жаль без боевых частей было все! На фронте наши парни гибнут, а тут гуманность какая-то показная! Пора Юж Маш и подобные заводы напалмом поливать с таких ракет, а лучше "папами всех бомб", т.е. вакуумными.. !
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: guest
          Пишут, что заряды были холостые.

          Варианты:
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 15:47
        Очень далеко, места взрывов застройкой скрыты.
        1. Fisherman Звание
          Fisherman
          +2
          Сегодня, 17:21
          и это явно разделяющиеся боеголовки одной ракеты. У укропов всё сейчас под землей, так что проникающие под землю удары для разрушения инфраструктуры - тут и взрывы не нужны особо, и так швах на заводе.
      3. sivuch Звание
        sivuch
        -1
        Сегодня, 16:13
        А чего нет взрывов от ударов?
        Это была резиновая бомба. И она еще прыгает
        1. Seneka Звание
          Seneka
          0
          Сегодня, 16:48
          есть видосы где есть взрыв
      4. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +3
        Сегодня, 17:07
        Еще одно видео из Днепропетровска -
        https://vk.com/video-221416323_456263048?ref_domain=yastatic.net

        В расширенном видео применения ракеты с разделяющимися боеголовками в Днепропетровске видно, что через некоторое время на месте их прилета происходят взрывы. То ли вторичная детонация, то ли вслед за большой ракетой ее меньшие сестренки пожаловали.
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:28
        Минобороны РФ удар по объектам в Днепропетровске на данный момент не комментирует.

        Я тоже не комментирую. Що це було ?
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 15:23
    Молодцы!!! Кому то на голову и аккумулятор упал. Авось,поумнеют.
  3. zelivee Звание
    zelivee
    +8
    Сегодня, 15:27
    Интересно это только предупреждение, или такое будет на постоянной основе.
    Хотя на такое можно смотреть вечно, очень залипательное зрелище.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 15:33
      Очень надо повторения и в тот же район для убедительности, уж слишком значимое предприятие для ВСУ.
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 15:57
        Цитата: Аркадий007
        Очень надо повторения и в тот же район

        Да нет лучше по правительственному кварталу Киева.
      2. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        +3
        Сегодня, 15:58
        Или но новым военным заводам с немцами и турками.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 16:30
      ...и сразу в мпачной ноябрской день настроение улучилось!
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        https://vk.com/video-221416323_456263048?ref_domain=yastatic.net

        love Потому , что мы добрые люди ..Поэтому не надо нас злить и расстраивать ..
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +12
    Сегодня, 15:29
    Эх красотища! Вот бы по банковой так-же, да ещё во время приезда какого нибудь западного спонсора.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: kventinasd
      Эх красотища! Вот бы по банковой так-же, да ещё во время приезда какого нибудь западного спонсора.
      Анны с Леной , Макрона , .. А лучше подождать когда они соберутся все вместе . у зели в крысином подвале .. И жахнуть ! Представляете сколько вони поднимется ...Вонять будут недели две - три ... и заглохнут .
  5. Everevil Звание
    Everevil
    +16
    Сегодня, 15:30
    Ну раз укры голосят, значит так оно и было. И только один вопрос: если "завод имел огромную значимость для киевского режима в том числе в военно-техническом плане", то почему такого удара не было нанесено год назад, полтора года назад? request
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 15:39
      Так били по нему не раз,но не таким "сараем".
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Everevil
      то почему такого удара не было нанесено год назад, полтора года назад?

      Хороший игрок козыря сразу не кидает, а ВВП - гроссмейстер!
      Тут только одно плохо - мало огня. Кабы с десяток городов посетил сей фейерверк ковбои неделю бы сопли жевали, переваривали. ПРО/ПВО их хвалёное тут бессильно...
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:53
      Посмотри на карту, что там можно сделать полуторным Искандером или чем то подобным, разнести цех, так не раз отдельные цеха разносили.
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      Сегодня, 16:28
      Наверное какой-то рассейский олигарх был против winked
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +4
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        рассейский олигарх был против

        Вообще не догадаешься кто так может коверкать русский язык. Зато великая победа - стали безграмотно писать, прям поражении России нанесли.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +5
    Сегодня, 15:31
    вот это я понимаю плюмкнуло laughing после такой красотищи да в исполнении по Киеву копальцы сами атакамсы свои нам сдадут можа за плату мелкую надо было с самого начала такое слать а не щебетать абрамовичам всяким
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +1
      Сегодня, 16:55
      Шутки шутками. Да, как исключительному эксперту кажется, ставки только поднимаются. Что дальше?
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:34
    Верховный грамотно воюет. Козыря сразу не скидывает, по одному выкладывает. Теперь янки будут репу чесать, как дальше жить. МБР пришла как НЛО, внезапно, разнесла несколько корпусов и...тишина. А летела ведь из под Архангельска! И никакого ядрён-батона, и таких ракет на списание у нас - полные закрома.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -6
      Сегодня, 15:47
      Посмотрим. Верховный вроде недавно грозил не Киеву, а другим заморским городам, а вот у заморских этих, украинских городов вагон.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 15:53
        yes Кукуеву грозить что с чертями, как Байден, здороваться - тот же эффект. Х.охлостан низвёл себя до того уровня при котором их будут использовать как демонстрационный полигон больших пацанов. Вот только учитывая то, что по нам частенько прилетает, ракет надо бы с десяток отправлять, а не одну и с болванками...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +12
    Сегодня, 15:36
    Скорее всего это была МБР ,что то посольство США в Киеве заистерило на днях ,мы обязаны предупредить " партнёра" на планете Земля.Отключите у Байдена "красную кнопку" наконец.Оставьте только функцию- " мороженное".США испытали ракету средней дальности в парниковых условиях? Мы испытали в боевых.Толи ещё будет.
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      +1
      Сегодня, 17:48
      ИСПЫТАЛИ и ПОКАЗАЛИ - это главный эффект удара. Прошло штатно, все боеголовки разделились и в одно место свалились, а могли бы и в разные и в ядерном исполнении. В боевой обстановке, во время войны, прилетело и никакое ППО не успело икнуть....причём ещё и предупредили врага. Показательная порка свиней чтобы кабанчики покрупней бояись!
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 15:37
    Просроченный заявил, что Россия якобы запустила по Днепропетровску МБР.

    Он добавил, что "продолжаются экспертизы", а Россия "использует Украину как полигон".

    Помнится, что бывший министр обороны Украины Резников и бывший главком ВСУ Залужный предлагали Западу сделать из Украины полигон для вооружений.

    Совпадение? Не думаю... (с)
  10. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:42
    Пооже на удар разделяющимися частями из космоса.Можно было и днем.Что бы вместе с руководством и работягами(не жалко,они знали куда идут)
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      +5
      Сегодня, 15:57
      У нас оборонка сейчас в три смены работает. Думаете там по другому?

      Последствия интересно бы узнать. Все таки это военный объект, построенный при СССР, запас прочности очень большой. Такой крылатыми ракетами не расшатаешь.
      1. stankow Звание
        stankow
        -1
        Сегодня, 16:03
        В шесть утра уже никого нету
        1. berlaga2005 Звание
          berlaga2005
          +2
          Сегодня, 16:27
          В шесть утра заканчивается ночная смена и начинается первая. Раньше так было у нас.
        2. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          -1
          Сегодня, 16:59
          Заводоуправление в любое время на месте, а это механизм управления заводом исходя из самого названия. Специалисты, конечно, важнее в качестве объектов, но время удара говорит о том какая цель. Специалистов многих теперь можно на передовую, прочувствуют что да как, ТЦК всегда рады посодействовать, за наших отрабатают.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:30
        Днем есть руководство,специалисты.Которых трудно заменить
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 15:58
      Цитата: dmi.pris1
      Пооже на удар разделяющимися частями из космоса.Можно было и днем.

      no Удар демонстрационный, ночью картинка эпичнее. Вот если бы ещё напалма добавить красивее было бы.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 16:34
        Удар демонстрационный, ночью картинка эпичнее. Вот если бы ещё напалма добавить красивее было бы.
        или варианты ОДАБ. Или проникающие фугасные.
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 15:55
    Как это им. Янгеля. Безобразие.
  12. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 16:00
    Это...это были кондиционеры! Какие МБР? Кондиционеры и есть!
  13. avianic Звание
    avianic
    0
    Сегодня, 16:04
    Надо готовить ночь перед Рождеством с полётов Вакулы
  14. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 16:23
    И так продолжать, пожалуйста!!!! Желательно по ж-д-линии с запада и прямо на Банковскую!
  15. anatolv Звание
    anatolv
    0
    Сегодня, 16:32
    Да что вы спорите, блогер Подоляка уже сказал, что это была РС-26
  16. Mike777 Звание
    Mike777
    +2
    Сегодня, 16:51
    This is not enough, we should attack all NATO embassies, consulate anything NATO in Ukraine should be destroyed including civilian targets, that's how we can chase this clowns from our border
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 17:39
      Я только за ! Страх смерти , самый сильный страх .