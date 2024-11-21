Минобороны Венгрии распорядилось развернуть ПВО возле границы с Украиной

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Минобороны Венгрии распорядилось развернуть ПВО возле границы с Украиной

Минобороны Венгрии распорядилось установить системы ПВО рядом с украинской границей. Об этом по итогам заседания, созванного главой правительства страны Виктором Орбаном, сообщил глава ведомства Кристоф Салай-Бобровницки.

Салай-Бобровницки отметил обострение напряженности в регионе после разрешения уходящего президента США Джо Байдена на ракетные удары ВСУ вглубь российской территории. Глава венгерского Минобороны пояснил, что система ПВО будет развернута рядом с границей, чтобы иметь возможность реагировать на различные варианты развития событий.



Какие именно системы предполагается разместить возле границы с Украиной, глава венгерского Минобороны не уточнил, однако, по информации информационного агентства Reuters, в прошлом году Будапешт закупил французские ЗРК Mistral, а в 2020 году Венгрией были приобретены системы ПВО NASAMS.

При помощи дополнительных систем ПВО венгерское военное командование предполагает повысить точность наблюдения за воздушным пространством и сократить необходимое для возможного реагирования время. В настоящее время ответственные за наблюдение за воздушным пространством подразделения венгерской армии находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее сообщалось, что после разрешения Вашингтоном на применение с территории Украины дальнобойных ракетных вооружений для ударов вглубь российской территории аналогичные шаги совершили власти Великобритании и Франции.
13 комментариев
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  1. Ильнур Звание
    Ильнур
    -1
    Сегодня, 15:53
    аналогичные шаги совершили власти Великобритании и Франции

    Бойтесь шакалы, знают что нагадили изрядно, ответка будет, ждите, памперсы меняйте...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:08
      Венгры то при чем?Во всяком случае у них нет русофобского курса.Защищают свои границы,а то мало ли что на уме у киевских.Могут начать провоцировать
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Ильнур
      Бойтесь шакалы

      Вы хоть поясните, кого в шакалы записали? Публикация про Венгрию, у вас в комменте речь о Великобритании и Франции. Непонятки. request
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 18:14
        Вроде всё черным по белому написано, а у вас непонятки... request
  2. lwxx Звание
    lwxx
    +2
    Сегодня, 15:55
    Это они против украинских ракет ПВО , а то мало ли что .. Каламбурчик ПВО против ПВО. wassat
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: lwxx
      Это они против украинских ракет ПВО , а то мало ли что

      Да уж, поляки на себе испытали прелести соседства с Украиной и её ПВО. Венгры правильно сделали, что подстраховались.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:06
    Венгры стали боятся не русских ракет ,а украинской ПВО ?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 17:23
      Вообще-то логично. Недавно чуть ли не впервые были атакованы цели в Закарпатье, а как работает ПВО окраины хорошо известно и по Днепропетровску, и по Одессе, и по другим городам - ракеты валятся на голову мирняка. Венгры едва ли хотят подобных сюрпризов в приграничье.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:07
    Минобороны Венгрии распорядилось установить системы ПВО рядом с украинской границей.

    Как от чумных отгораживаются уже.....
  5. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    -1
    Сегодня, 16:12
    Цитата: dmi.pris1
    Венгры то при чем?Во всяком случае у них нет русофобского курса.Защищают свои границы,а то мало ли что на уме у киевских.Могут начать провоцировать

    Это не имеет значения, они в НАТО и подчиняются командованию НАТО.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Igor K_2
      они в НАТО и подчиняются командованию НАТО.

      От командования НАТО команды для Венгрии на разворачивание ПВО возле украинской границы не было, это их личная инициатива.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 16:17
    Воздушная тревога по всей Украине. Опять "Рубеж" летит? И почему только Днепропетровск в укрытия?
  7. Карельский Звание
    Карельский
    -1
    Сегодня, 16:59
    Не будем затрагивать тему,кто там русофоб,кто русофил.Венгрия-член НАТО.то есть враг.Большая часть вооружений вна украину все же поступает через Польшу,Венгрию и Чехию.Мы ровняем Одессу и практически не трогаем (так договорились?) Чоп,бескидский тоннель и другие логистические пункты.В свете последних событий этот пункт ,надеемся будет пересмотрен.И тогда ПВО НАТО со своей территории будет выполнять функции ПВО Украины,сбивать наши ракеты.