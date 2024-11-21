Минобороны Венгрии распорядилось развернуть ПВО возле границы с Украиной
13
Минобороны Венгрии распорядилось установить системы ПВО рядом с украинской границей. Об этом по итогам заседания, созванного главой правительства страны Виктором Орбаном, сообщил глава ведомства Кристоф Салай-Бобровницки.
Салай-Бобровницки отметил обострение напряженности в регионе после разрешения уходящего президента США Джо Байдена на ракетные удары ВСУ вглубь российской территории. Глава венгерского Минобороны пояснил, что система ПВО будет развернута рядом с границей, чтобы иметь возможность реагировать на различные варианты развития событий.
Какие именно системы предполагается разместить возле границы с Украиной, глава венгерского Минобороны не уточнил, однако, по информации информационного агентства Reuters, в прошлом году Будапешт закупил французские ЗРК Mistral, а в 2020 году Венгрией были приобретены системы ПВО NASAMS.
При помощи дополнительных систем ПВО венгерское военное командование предполагает повысить точность наблюдения за воздушным пространством и сократить необходимое для возможного реагирования время. В настоящее время ответственные за наблюдение за воздушным пространством подразделения венгерской армии находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее сообщалось, что после разрешения Вашингтоном на применение с территории Украины дальнобойных ракетных вооружений для ударов вглубь российской территории аналогичные шаги совершили власти Великобритании и Франции.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация