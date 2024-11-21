Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта

Международный уголовный суд все-таки сдержал свое обещание и выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

МУС обвиняет Нетаньяху и Галланта в «предполагаемых» военных преступлениях в секторе Газа, а точнее, в «преступлениях против человечности и военных преступлениях», совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, МУС отверг доводы Израиля о несоответствии юрисдикции Международного уголовного суда.



Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест (...) за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года

- говорится в пресс-релизе суда.

Стоит отметить, что это не первая попытка МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галланта, в начале лета суд отложил выдачу ордера после того, как власти Великобритании подали заявление против юрисдикции МУС по этому вопросу. Ставили палки в колеса МУС и США. Теперь суд выдал два ордера на арест, но не исключает, что меры будут приняты и против других членов правительства Нетаньяху. Впрочем, под угрозой ареста и лидеры ХАМАС.

Между тем офис Нетаньяху обвинил МУС в попытках «изоляции Израиля», а также в содействии «террористическим атакам» против еврейского государства.
39 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. K._2 Звание
    K._2
    +3
    Сегодня, 15:40
    Как бы судья МУС или кто там ордер выдаёт не зажмурился случайно, а то ишь, что удумали.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 15:43
      Цитата: K._2
      Как бы судья МУС или кто там ордер выдаёт не зажмурился случайно, а то ишь, что удумали.

      А мне этот МУС ничуть не жалко, надеюсь Израиль поведёт себя с МУС как и с остальными своими врагами, у нас к сожалению на такое воли нет.
      1. K._2 Звание
        K._2
        +6
        Сегодня, 15:44
        И мне ничуть не жалко эти все мусы. Поделом за двойные стандарты. Но еверям оплеуха мощная.
        1. guest Звание
          guest
          +5
          Сегодня, 15:47
          Цитата: K._2
          Но еверям оплеуха мощная.

          Но по сравнению с нашими, они на эту оплеуху ответить могут.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            0
            Сегодня, 17:35
            Цитата: guest
            Но по сравнению с нашими, они на эту оплеуху ответить могут.

            Каким образом? Подозреваю, что решение согласовано не только с ЕС, но и США. В отличии от нашего Верховного, которого не арестуют в Индии, Китае, Африке, Арабских странах и пр., Нетаньяху деваться некуда и потеряв должность, его будут судить в самом Израиле. Бежать, как Керенский в женском платье и жить где-нибудь нелегалом с чужим паспортом.
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +2
            Сегодня, 17:40
            Цитата: guest
            Но по сравнению с нашими, они на эту оплеуху ответить могут.

            Вы думаете судьи МУС пейджерами пользуются? lol
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: K._2
          И мне ничуть не жалко эти все мусы. Поделом за двойные стандарты.

          Как бы самих этих судей МУС, не арестовали.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +4
            Сегодня, 16:27
            Владимирович ,это я Нaтанияху - если я поеду в Монголию,меня там не арестуют? drinks
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              0
              Сегодня, 17:13
              Нет конечно, словечко будет замолвлено, за надёжного партнёра.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 17:22
                Зеленский точно замолвит,а вот насчёт Путина сомневаюсь.
                1. Аль Манах Звание
                  Аль Манах
                  0
                  Сегодня, 17:24
                  Напрасно сомневаетесь. Да и слово Зеленского не имеет веса, в отличие от ВВП.
    2. lwxx Звание
      lwxx
      +12
      Сегодня, 15:45
      Израиль уже пообещал поставить новую партию айфонов для членов МУС. Даже бесплатно , так с мелким гешефтом laughing
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 15:48
        Если уже не поставил, просто так, заранее) Мало ли что.
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 15:49
        И айфоны лично раздаст Абрамович за свой счёт. laughing lol lol
    3. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      -1
      Сегодня, 15:49
      Cкорее в кармане пейджер случайно может заваляться..
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 15:43
    Обалдеть! Вот уж действительно неожиданная новость! request Теперь следующий вопрос - через какое время эти ордера отзовут? Вашингтон не позволит долго обижать своих протеже - в американском сенате предупреждали о последствиях для МУС. Трамп же настроен поддерживать Израиль ещё сильней, чем Байден.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 15:46
      Судья окажется каким-нибудь домогателем. Первый раз штоле...
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: Уарабей
        Судья окажется каким-нибудь домогателем.

        Так уже оказался. laughing
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 15:51
          Да ладно? Уже обвинили что-ли? Когда успели-то?
          1. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 15:52
            Да какое то время назад статья тут про это была.
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 16:15
              Цитата: guest
              Да какое то время назад статья тут про это была.

              Он кого то в маршрутке прищемил лет сорок назад?! Шалунишка...
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 16:02
            Цитата: Уарабей
            Да ладно? Уже обвинили что-ли? Когда успели-то?

            Успели, громкое дело было.
            МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
            Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса.
  3. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 15:47
    Выдали чтобы утихомирить шумиху в сми с сегодняшним *южмашем*
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:47
    Сейчас евреи обвинят МУС в антисемитизме. Они же жертвы ,вы что .
    Давно так не смеялся
  5. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 15:52
    Теперь нашему президенту,можно спокойно лететь в Израиль, а премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в Россию, а сколько таких людей ваще , в мире? Может им вместе собраться? И самое главное,Нетаньяху, который Беня, аэропорты во многих странах мира закрыты,где-где,но в ЮАР точно заарестуют... wink
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:56
    На Ватикан Израиль уже наехал.Кстати Мэриха Амстердама тоже наехала на Израиль .Ждём матча Маккаби - турки ,в Стамбуле .Будет весело- однозначно.Ну что трусы - поедете в Стамбул поболеть за Маккаби ,или запишем тех поражение 3: 0?
    1. Отец папы Карло Звание
      Отец папы Карло
      +1
      Сегодня, 16:04
      Поехали посмотрим! Тоже интересно чем всё закончится. Зенит нормально съездил (товарищеский матч)
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 15:57
    Теперь и тебя посчитали! (с)
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    -1
    Сегодня, 16:01
    Вот это номер. СШП сейчас срочно будут лепить про изнасилованных горничных судьями этого МУСа.))
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 16:12
      Дык уже прилепили судье МУСа который выдал ордер на арест Путина ,насильник печать негде ставить,неделю назад. Это в российских СМИ в западных СИИ уже чуть не месяц эту тему мусолят.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 16:02
    Это пахнет антисемитизмом. lol Можно уже ставки принимать, отзовет МУС свои ордера или нет, и через сколько времени.
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +1
      Сегодня, 16:11
      ПМСМ не успеет отозвать, так как судьи кончатся раньше. А новых "отозвальщиков" не будет.
  10. Отец папы Карло Звание
    Отец папы Карло
    0
    Сегодня, 16:03
    На деда скорохода (Бидона) будет ордер на орест? Свечку пойду поставлю и куклу Вуду!
  11. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 16:06
    "Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта"
    Да,ладно! Арестовывать кто поедет? Если только голландцы.........тады ой!
  12. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 16:15
    Германия стала первой страной, на официальном уровне отреагировавшей на выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. В правительстве ФРГ заверили, что в случае визита обвиняемых Берлин исполнит решение суда.
  13. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 16:15
    Германия стала первой страной, на официальном уровне отреагировавшей на выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. В правительстве ФРГ заверили, что в случае визита обвиняемых Берлин исполнит решение суда.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Землекоп
      Германия стала первой страной, на официальном уровне отреагировавшей на выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. В правительстве ФРГ заверили, что в случае визита обвиняемых Берлин исполнит решение суда.

      Ради этого действа можно и бараки в Бухенвальде отремонтировать.)) Про печи тоже не забыть. И вертухаев из Польши и усраины.
  14. guga Звание
    guga
    0
    Сегодня, 16:26
    Впрочем, под угрозой ареста и лидеры ХАМАС.

    "Международный уголовный суд (МУС) выступил с требованием арестовать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом сообщил канал Al-Jazeera."
    Его уже вряд ли беспокоит ордер МУС.
  15. konst
    konst
    0
    Сегодня, 17:44
    Расследуют и окажется Нетаньяху с сотрудником как проявившие необходимую оборону.