Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта
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Международный уголовный суд все-таки сдержал свое обещание и выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщает пресс-служба МУС.
МУС обвиняет Нетаньяху и Галланта в «предполагаемых» военных преступлениях в секторе Газа, а точнее, в «преступлениях против человечности и военных преступлениях», совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, МУС отверг доводы Израиля о несоответствии юрисдикции Международного уголовного суда.
Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест (...) за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года
- говорится в пресс-релизе суда.
Стоит отметить, что это не первая попытка МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галланта, в начале лета суд отложил выдачу ордера после того, как власти Великобритании подали заявление против юрисдикции МУС по этому вопросу. Ставили палки в колеса МУС и США. Теперь суд выдал два ордера на арест, но не исключает, что меры будут приняты и против других членов правительства Нетаньяху. Впрочем, под угрозой ареста и лидеры ХАМАС.
Между тем офис Нетаньяху обвинил МУС в попытках «изоляции Израиля», а также в содействии «террористическим атакам» против еврейского государства.
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