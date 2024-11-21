Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО

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Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО

Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО, которая была объявлена несколько часов назад. На официальной странице оперативного командования войск страны в соцсети говорится, что нарушения воздушного пространства зафиксировано не было, средства противовоздушной обороны и авиация возвращаются к штатной работе.

Ранее сообщалось, что польское оперативное командование подняло в воздух пары дежурных истребителей и привело в полную готовность средства ПВО якобы из-за угрозы, связанной с очередной воздушной атакой российской армии на западные регионы Украины.



Стоит отметить, что ВС Польши уже далеко не в первый раз совершают подобные маневры. Только за эту неделю силы противовоздушной обороны приводились в полную боевую готовность дважды.

Напомним, что российское военно-политическое руководство неоднократно заявляло о том, что ракетные удары наносятся исключительно по военным и связанным с ними объектам на территории Украины. Между тем, в Варшаве раз за разом поднимают свои истребители и раздувают тему с возможным нарушением воздушных границ.

Стоит добавить, что ранее глава киевского режима буквально требовал от своих союзников, в частности от Варшавы, чтобы те сбивали российские ракеты над территорией Западной Украины. Однако поддержки в данном вопросе Зеленский не получил, так как подобные действия могут привести к прямому столкновению России и НАТО.
8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:50
    Да пусть поднимают свои борта почаще - ресурс то небесконечный, а это обслуживание, ремонт, запчасти, горючка (привозная) и прочае для их Ф16. А это всё денег стоит.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:56
    «Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО» —

    — На этот раз обошлось ...
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:57
    Пишут ещё одна ракета по полигону 404 пошла надеюсь на этот раз специальная.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:01
      Если ещё РС-26 то это просто замечательно!
  4. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Сегодня, 17:06
    Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО
    Судя по видео из Днепропетровска. Ловить польскому ПВО всё равно нечего. Буквально. laughing
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 17:06
    Ну что, пани....наложили в штаны и их надо сегодня стирать? laughing
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:14
    Даже пшеки перевозбудились. Им то что не ймется?
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 17:16
      Знают что им тоже отвечать за все.