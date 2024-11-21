Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО
Польская армия отменила высшую степень готовности сил ПВО, которая была объявлена несколько часов назад. На официальной странице оперативного командования войск страны в соцсети говорится, что нарушения воздушного пространства зафиксировано не было, средства противовоздушной обороны и авиация возвращаются к штатной работе.
Ранее сообщалось, что польское оперативное командование подняло в воздух пары дежурных истребителей и привело в полную готовность средства ПВО якобы из-за угрозы, связанной с очередной воздушной атакой российской армии на западные регионы Украины.
Стоит отметить, что ВС Польши уже далеко не в первый раз совершают подобные маневры. Только за эту неделю силы противовоздушной обороны приводились в полную боевую готовность дважды.
Напомним, что российское военно-политическое руководство неоднократно заявляло о том, что ракетные удары наносятся исключительно по военным и связанным с ними объектам на территории Украины. Между тем, в Варшаве раз за разом поднимают свои истребители и раздувают тему с возможным нарушением воздушных границ.
Стоит добавить, что ранее глава киевского режима буквально требовал от своих союзников, в частности от Варшавы, чтобы те сбивали российские ракеты над территорией Западной Украины. Однако поддержки в данном вопросе Зеленский не получил, так как подобные действия могут привести к прямому столкновению России и НАТО.
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