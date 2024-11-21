ФБР США задержало подозреваемого в подготовке взрыва в здании Нью-Йоркской фондовой биржи

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ФБР США задержало подозреваемого в подготовке взрыва в здании Нью-Йоркской фондовой биржи

Сотрудниками ФБР США задержан житель американского штата Флорида, подозреваемый в подготовке взрыва в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи. При обыске у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.

Как сообщает издание Axios, ФБР начало расследование в отношении подозреваемого еще в начале текущего года после получения информации, что мужчина хранит на территории склада в городе Корал-Спрингс схемы для изготовления бомб. Кроме того, в ходе обыска американскими правоохранителями было обнаружено большое количество таймеров, электронных плат и других деталей, которые, по версии следствия, можно использовать для изготовления бомб.



Следственными органами также было выяснено, что злоумышленник пытался приобрести взрывчатку и различные ингридиенты, а также собирал информацию о здании Нью-Йоркской фондовой биржи. Кроме того, по некоторым сведениям, задержанный записал аудиообращение, в котором объяснил причины планировавшегося нападения. По данным ФБР, неудавшийся террорист рассчитывал, что подрыв здания Нью-Йоркской фондовой биржи приведет к «перезагрузке правительства Соединенных Штатов».

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на недавних президентских выборах в США вызвала резкое неудовольствие радикалов, не желающих смириться с поражением демократов практически во всех ветвях власти в стране.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:01
    «Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на недавних президентских выборах в США вызвала резкое неудовольствие радикалов, не желающих смириться с поражением демократов» —

    — То есть демократы - это и есть радикалы ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:11
    ...а жаль что поймали - чем больше проблем у наших врагов - тем лучше для нас. нестабильность у них нам на руку - пусть там сами с собой воюют.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Nexcom
      ...а жаль что поймали - чем больше проблем у наших врагов - тем лучше для нас

      Подрывник-террорист какой-то странный - почти год готовился, и даже толком ничего не успел сделать, да ещё и заранее аудиообращение записал.
      Следственными органами также было выяснено, что злоумышленник пытался приобрести взрывчатку и различные ингредиенты.... по некоторым сведениям, задержанный записал аудиообращение

      Похоже, что больше "для галочки" задержали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:41
        может он из болезных головой и совсем не профи - профи бы светиться всякими обращениями не стал ДО ТОГО как....
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 17:45
        Цитата: Монтесума
        почти год готовился, и даже толком ничего не успел сделать, да ещё и заранее аудиообращение записал.
        Похоже, что больше "для галочки" задержали.

        А может они всё время ждали, что он водки напьётся, ушанку наденет и на балалайке начнёт наяривать! laughing
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 17:22
    При обыске у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.
    Фамилия, как я понимаю, у него окажется Пушкин - в лучших традициях голливудских фильмов времён холодной войны. Там что ни злобный русский генерал или криминальный авторитет - так сразу Пушкин.

    Старик Маккарти отряхнул пыль с косточек, отыскал затерявшуюся где-то в углу гроба нижнюю челюсть и приготовился к стуку лопат о крышку гроба. Он знал, что его время пришло....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:36
      А наградной пистолет системы Подбырина 9.2 мм у этого кренделя при задержании не нашли?
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:42
    Небось опять какой нибудь хахол.