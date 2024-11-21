По всей Украине объявлена тревога из-за угрозы нового применения баллистических ракет

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По всей Украине объявлена тревога из-за угрозы нового применения баллистических ракет

На Украине продолжают готовиться к «удару возмездия» со стороны России за свои обстрелы Курской и Брянской областей американскими и британскими ракетами.

Украинская пресса сообщает, что по всей стране объявлена воздушная тревога в связи с высокой угрозой российского удара баллистическим оружием. Эту же информацию подтверждают и Воздушные силы ВСУ.



Сообщается, что объявление воздушных тревог началось примерно с 15:00 по киевскому времени (16:00 по Москве).

Также в украинских пабликах обсуждается тема вероятного применения Россией своей новейшей баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». При этом изначально писали о ракет Р-26 - советской МБР разработки 1960 годов. Об этом говорится и в обсуждениях в соцсетях недавнего удара по ракетному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Отмечается, что последствия мощного удара значительно больше, чем при попадании, например, стандартной ракеты «Искандер».

Напомним, что 17 ноября из США пришла информация, что президент страны Джо Байден разрешил бить по российской территории дальнобойными ракетами. Киевский режим долго этого добивался и практически тут же решил этим воспользоваться, запустив по России ракеты ATACMS и Storm Shadow.
44 комментария
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  1. БорзРио Звание
    БорзРио
    +12
    Сегодня, 17:06
    Если вдарили МБР с разводящими боеголовками без ЯЗ, то здоро! Старых Тополей и Рубежей много! Даёшь новые удары!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -7
      Сегодня, 17:13
      Если с яз ещё лучше, массовая денацификация.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      -2
      Сегодня, 17:13
      Ну - не так их и много.. И потом - шмалять стратегической баллистикой часто не лучшая идея - все дорогие партнёры на уши встанут, тем более - по договору мы и они вроде как обязаны заранее оповещать о пусках...
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        +4
        Сегодня, 17:19
        ну и хорошо пусть хоть на уши, хоть на четвереньки встают. Договоры США с НАТО уже давно не выполняют, о чем вы говорите, какие тут Договоры, они не стоят бумаги, на которой написаны.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 17:36
          Цитата: Игнатий555
          Договоры США с НАТО уже давно не выполняют, о чем вы говорите

          Этот - выполняется. Сумасшедших, годовых развязать третью мировую на пустом месте нет.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 17:22
        по договору мы и они вроде как обязаны заранее оповещать о пусках...
        Даже если оповестят, завод к примеру ни куда все равно не денется.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +3
          Сегодня, 17:24
          Это да. Но - ценный персонал может успеть разбежаться. А этого не хотелось бы. Долбить - так всё.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -5
            Сегодня, 17:30
            Это да. Но - ценный персонал может успеть разбежаться.
            Тоже верно, но поскольку били ночью, такой цели скорее и не ставили, узнать бы результаты, да и насколько это целесообразно. Пока похоже на единоразовую акцию с целью поправить свой жалкий вид в глаза граждан РФ и в 151 раз потрясти ядрен батоном. Посмотрим...
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:52
        говорится и в обсуждениях в соцсетях недавнего удара по ракетному заводу «Южмаш»

        Случилось то, о чем раньше ЗСУ заявляли, в России закончились "Калибры" и "Искандеры".
      4. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 18:12
        тем более - по договору мы и они вроде как обязаны заранее оповещать о пусках...
        А еще, по тому же договору, мы на боевом дежурстве должны иметь вполне определенное количество носителей. Быстро тратить их возможно только в случае достаточного объема производства новых.
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 17:17
      Цитата: БорзРио
      Если вдарили МБР

      Как я понимаю, о каждом пуске МБР нужно НАТО предупреждать. Или уже нет?
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +3
        Сегодня, 17:32
        Цитата: михаилл
        Цитата: БорзРио
        Если вдарили МБР

        Как я понимаю, о каждом пуске МБР нужно НАТО предупреждать. Или уже нет?

        Их и предупредили, не даром посольства в киеве драпали
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          -3
          Сегодня, 17:37
          Цитата: faridg7
          Их и предупредили, не даром посольства в киеве драпали

          Посольства драпали даром. В ответ на применение АТАКМС и Стормов наши предсказуемо утерлись
          1. faridg7 Звание
            faridg7
            +1
            Сегодня, 17:45
            Как предупреждение- вполне. Сейчас главное не скатиться до применения ТЯО, как от нас ждут британцы. Применение ядрён батона кем либо, откроет возможность заявить права на решение судеб мира не только крупным игрокам типа России, Китая, США, но и всякой мелочи, типа британцев и Пакистана, просто на основании того, что они тоже могут предъявить ядрёнбатон.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              +1
              Сегодня, 17:47
              Цитата: faridg7
              Применение ядрён батона

              да не надо ядрен-батон применять. Надо было не трындеть, что разрешение применять ракеты мы будем считать как прямое участие НАТО в конфликте.
              1. faridg7 Звание
                faridg7
                0
                Сегодня, 17:55
                Ну, то что мы считаем , что ната учавствует в конфликте напрямую, говорится давно и на всех уровнях. Как раз применение мбр на дальностях менее 5 тысяч км, должно быть предупреждением европейским , что они выхватят так же как и за океаном.
    4. Тополь Звание
      Тополь
      +4
      Сегодня, 17:19
      Старых Тополей и Рубежей много!
      Чушь не пишите: старых Рубежей нет вообще, даже по поводу новых вопрос - есть ли они? Проект "Рубеж" был приостановлен, если не ошибаюсь, в 2018 по причине недостатка финансирования. С тех пор никакой информации о продолжении работ не было, поэтому неизвестно, что с проектом в настоящее время.
      И да, в следующий раз пишите: РГЧ - разделяющая головная часть. Выражение "с разводящими боеголовками" немножко режет слух.
      1. БорзРио Звание
        БорзРио
        0
        Сегодня, 17:45
        Извиняюсь, не ракетчик. Пограничник)
    5. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 17:24
      Откуда много? РС-26 Рубеж на вооружение не принимался, а Тополей не так уж и много: на 2020 было 36 мобильных РТ-2ПМ, 18 мобильных РТ-2ПМ2 и 60 шахтного базирования.
  2. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +5
    Сегодня, 17:09
    По всей Украине объявлена тревога из-за угрозы нового применения баллистических ракет
    Вот и кошмарьте гадов. После сегодняшнего прилёта по Южмашу и про 99% уничтожения воздушных целей примолкли. И "пэтриоты" куда то подевались.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:09
    «Обсуждается тема вероятного применения Россией своей новейшей баллистической ракеты РС-26 "Рубеж"» —

    — Наконец СВО выходит на новые рубежи ...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:09
    В расширенном видео применения ракеты с разделяющимися боеголовками в Днепропетровске видно, что через некоторое время на месте их прилета происходят взрывы. То ли вторичная детонация, то ли вслед за большой ракетой ее меньшие сестренки пожаловали.
    https://vk.com/video-221416323_456263048?ref_domain=yastatic.net
  5. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 17:12
    По всей Украине объявлена тревога из-за угрозы нового применения баллистических ракет
    Бить надо по тем районам, куда ранее нашим "Искандерам" дальности не хватало долететь, а это запад и юго-запад Украины. Там есть объекты для поражения, да не один. В одном Чопе их десятки, не говоря про Львов
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +1
      Сегодня, 17:21
      Правильно, а то восток 404 разбили в пыль, а запад (гнездо фашистов) стоит не тронутый. Не правильно это
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:13
    В бомбоубежищах тоже можно,скакать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:15
      ..там эффект не тот от скакания, в бомбоубежищах то. башкой в кастрюле о потолок низкий можно удариться. звенеть громко будет, демаскировка....
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 17:18
      Только чтобы стены бетонные потолще были а то гамма лучи штука такая...
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 17:17
    Также в украинских пабликах обсуждается тема вероятного применения Россией своей новейшей баллистической ракеты РС-26 «Рубеж».

    Виктор Баранец в беседе с «БИЗНЕС Online» назвал сообщения о применении межконтинентальной баллистической ракеты «брехней». «Не поддавайтесь на украинскую провокацию! Идет информационная война, и очень любят украинцы вешать лапшу на уши, если они сильно оттопырены», — посоветовал он. Того же мнения придерживается и военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин: «Никакого „Рубежа“ не применялось. Потому что „Рубеж“ не принят на вооружение в Вооруженных силах Российской Федерации. Поэтому пусть они не брешут. Они пытаются запугать свое население нашими межконтинентальными ракетами. Зачем нам запускать по Украине межконтинентальные ракеты, если Украина находится на одном континенте с нами? И расстояние до Украины не настолько велико, чтобы нельзя было по ней нанести удар оперативно-тактическими ракетами или ракетами воздушного базирования».
    «Ответ на атаку ATACAMS и Storm Shadow будет. Какой и куда — это прерогатива Верховного главнокомандующего и оперативного штаба.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 17:53
      А зачем им запугивать свое население? Они только-только начали радоваться перемоге со штормами, а тут опять депрессняк. Не логично как-то.
    2. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 18:14
      Баранец уже много раз "в лужу пукал"... Как-то доверия к нему поубавилось
  8. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 17:17
    У нас, из года в год снимаются с боевого дежурства отслужившие свой установленный срок МБР. Причем, ракеты обычно вполне боеспособны, но мы за прошедшие 20-25 лет создали лучше, а потому старые и идут на списание.

    При этом мы их далее складируем и ИЛИ распиливаем и утилизируем, ИЛИ, используем для запуска в космос ИСЗ.

    Например, та же ракета «Тополь», СЕМЬ раз с 1993 по 2006 год использовалась в этом качестве.

    Это намного дешевле, чем использовать иной носитель. Так как ракета уже построена и нужно только ее приспособить для новой нагрузки.

    Но ракет у нас много, а заказов на такие пуски мало. Особенно сейчас, когда Запад (а он является главным заказчиком таких пусков) объявил нам блокаду. А потому большинство из них со временем просто уничтожалось.

    Дальше мысль вы, думаю, уже поняли. Сегодняшний пуск показал, что у нас есть реальные не ядерные БЧ для «Топлей», а еще ракеты, которыми мы и можем начать кошмарить территорию Украины. А БЧ «Тополя» 1 200 кг. это уже много.

    Более того, с учетом того, что нам не надо стрелять на максимальные дальности, мы под обтекатель "Тополю" можем привинтить и более крупную БЧ.

    Не принципиально более крупную, но 1 500 или даже 2 000 кг вполне можем.

    А это меняет все. 1 500 кг, это три БЧ «Искандера». А 2 000 кг все четыре. То есть она в разы мощнее. А еще она летит с гораздо большей скоростью, что при падении создает еще большую поражающую мощь. И ПВО противника сбить их не может по определению. А ПУ «Топлей» у нас еще целых минимум десяток. а потому стрелять мы можем залпами.

    Например по стратегическим мостам через Днепр. Или тому же «Южмашу» в Днепропетровске. Или «Малышеву» в Харькове. Или по Порту Одессы. Мало ли по чему еще...

    А самих ракет у нас тоже немало. Всего их было выпущено 369 единиц. Что-то было уже использовано, что-то уже порезано, но последнюю из них с боевого дежурства сняли только летом этого года. А потому, уверен, что 150-200 единиц на складах у нас еще есть.

    Более того, с 2025 года мы начинаем снимать с вооружения и усовершенствованные «Тополя-М», коих у нас только ПУ 78 (60 шахтных, и 18 передвижных). Сколько к ним выпущено ракет точно не известно, но 100%, что больше.

    И все они в ближайшие несколько лет должны быть списаны и уничтожены. Но можно их и использовать по назначению. Точно также, как это было сделано сегодня утром по днепропетровскому "Южмашу".
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -2
      Сегодня, 17:42
      Более того, с учетом того, что нам не надо стрелять на максимальные дальности, мы под обтекатель "Тополю" можем привинтить и более крупную БЧ.


      Ерунды не пишите. Тополь - твердотопливная ракета, у него часть горючего не сольёшь, что бы за счет этого увеличить массу боеголовки. На примере КНДР можно показать, как достигается меньшая дальность ракет, способных долететь до США - их запускают по более крутой траектории. И есть еще такое понятие - стартовый вес. Превышать его -это табу.
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 17:58
        Цитата: Товарищ Берия
        Ерунды не пишите. Тополь - твердотопливная ракета, у него часть горючего не сольёшь, что бы за счет этого увеличить массу боеголовки.

        Дело не в этом, для применения с обычными бч можно убрать средства преодоления ПРО, ложные цели итд, уже высвободится приличный объём. Если добавить боевую нагрузку ракета полетит с большим весом, но на меньшую дальность.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 17:18
    Xохлы сами себя объявили полигоном. Теперь вместо Камчатки и КапЯра можно пулять ракетами по Хрюкову, Куеву, Днепрожидовску и прочим помойкам с вырусью. .
  10. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 17:23
    Вот и сидите теперь чубатые в луже мочи!Это только начало.Если это так,как писали,что данное изделие пробивает более 100м. в глубину то руковудству 404 пора начать ,,беспокоиться,,!
  11. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 17:24
    Украинская пресса сообщает, что по всей стране объявлена воздушная тревога в связи с высокой угрозой российского удара баллистическим оружием.
    Могу дать совет xoxлам: смотрите на пиндocoв. Если у них всё спокойно, посольство работает, то баллистических ракет не ожидается. Ну или хотя бы на пшеков: они уже повышенную готовность ПВО отменили.
    Видел картинку в тырнете: надпись на майке "Я сапёр. Если вы видите что я бегу, постарайтесь не отставать".
  12. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    -3
    Сегодня, 17:31
    99% радостных комментариев. Да, действительно применили что-то новое - с этим не поспоришь. И в свете этого все тут же забыли, что принципиально ничего не изменилось - в войне Запада с Россией на территории Украины, на атаки по территории России мы по прежнему отвечаем только в пределах территории Украины. Ответа самому Западу как не было, так и нет.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:59
      Ну ваша братия вчера тоже тут наплясывала от радости потрясая любимыми красными линиями и соплями, хотя и применение штормов тоже принципиально на ход СВО не повлияет.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 18:09
        Какая ваша? Или вам лишь бы ляпнуть? Про Штормы я ничего не говорил ибо тут уже все давно ясно, а вот про ATACMS написал, что удар по пляжу в Севастополя был гораздо болезненнее и страшнее, чем то, что происходит сейчас и никакого ответа Западу тогда не последовало и крайне наивно, что он будет дан сейчас. Стукнут в очередной раз по хахлам и СМИ снова растиражируют это как достойный ответ, тихо забыв, что США и ЕС от этого ни тепло, ни холодно.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 18:15
          Ну вот такая, которая хочет изо всех сил навязать постулат, что наши никогда не ответят достойно... красные линии...соплежуйство и так далее. Причем в это время Россия воюет, что уже само по себе является ответом на её способность отстаивать своё. А США и ЕС от этого еще как "холодно", как бы тут не пытались утверждать обратного.
  13. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    0
    Сегодня, 17:37
    Было грустно до этого, но теперьновости отличные. И видео для всех иноземных гаденышей прекрасна!
  14. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    -1
    Сегодня, 17:47
    У нас что - так много баллитических ракет, чтобы пулять обычными боеголовками?
    Не зря никто не опасается наших ядерных страшилок...
    Представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен накануне, 20 ноября, заявил, что США допускают вероятность обмена ядерными ударами.Коммерсантъ
    По словам главы МИДа Сергея Лаврова, Москва «решительно выступает за то, чтобы сделать все, чтобы не допустить ядерной войны».РБК

    В общем, враги дрожат
  15. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 17:52
    Цитата: paul3390
    все дорогие партнёры на уши встанут, тем более - по договору мы и они вроде как обязаны заранее оповещать о пусках...

    По договору у них есть право снабжат кого то своими ракетами для удара по России?
    Какая у них била реакция на появление советских ракет на Кубу? И какая будет реакция если кто то ударит по их територии русским оружием. Еще хорошо что не ударили по их баз с неядерним МБР. Я думал что Россия так сделает в ответ. Удар по Украину ето самий сдержаний ответ на ударов натовским оружием по русской територии.
  16. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 18:11
    Более того, с учетом того, что нам не надо стрелять на максимальные дальности, мы под обтекатель "Тополю" можем привинтить и более крупную БЧ.
    Не принципиально более крупную, но 1 500 или даже 2 000 кг вполне можем.
    А это меняет все. 1 500 кг, это три БЧ «Искандера». А 2 000 кг все четыре.

    Ето один из методов - увеличит весь БЧ. Есть и другой сохранить как можно большей скорости БЧ до удара в цель. Енергия вьиделяемая при взрива фугасной бомбе (с тротилом) еквивалентна примерно кинетического удара со скоростю 2,5 км/сек.
    При 5 км/с скорость удара БЧ +2,5 км/с от взривчатого вещества общая скорость вперед будет 7,5 км/с в 3 раза больше или 9 раз больше енергии. Тогда 1,5 тона БЧ еквивалентна 13,5 тон тротила.
    А что мешает запустит ракету Союз с БЧ 10 тон. Еффект будет как 90 тон тротила.