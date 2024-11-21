По всей Украине объявлена тревога из-за угрозы нового применения баллистических ракет
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На Украине продолжают готовиться к «удару возмездия» со стороны России за свои обстрелы Курской и Брянской областей американскими и британскими ракетами.
Украинская пресса сообщает, что по всей стране объявлена воздушная тревога в связи с высокой угрозой российского удара баллистическим оружием. Эту же информацию подтверждают и Воздушные силы ВСУ.
Сообщается, что объявление воздушных тревог началось примерно с 15:00 по киевскому времени (16:00 по Москве).
Также в украинских пабликах обсуждается тема вероятного применения Россией своей новейшей баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». При этом изначально писали о ракет Р-26 - советской МБР разработки 1960 годов. Об этом говорится и в обсуждениях в соцсетях недавнего удара по ракетному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Отмечается, что последствия мощного удара значительно больше, чем при попадании, например, стандартной ракеты «Искандер».
Напомним, что 17 ноября из США пришла информация, что президент страны Джо Байден разрешил бить по российской территории дальнобойными ракетами. Киевский режим долго этого добивался и практически тут же решил этим воспользоваться, запустив по России ракеты ATACMS и Storm Shadow.
Официальный сайт Минобороны РФ
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