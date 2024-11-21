Белоруссия получила батарею ЗРК «Тор-М2», модернизированных с учётом опыта СВО

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Белоруссия получила батарею ЗРК «Тор-М2», модернизированных с учётом опыта СВО

Белоруссия получила очередную партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», прошедших модернизацию в России. Техника уже прибыла к месту назначения и получена белорусскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Белорусские военные получили очередную батарею зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», модернизированных с учетом опыта специальной военной операции. Техника была усовершенствована в России, после чего железнодорожным транспортом доставлена обратно в Белоруссию.



Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы.

- заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии полковник Андрей Северинчик.


Белоруссия заключила первый контракт на поставку зенитных комплексов «Тор-М2» в 2010 году. ЗРК «Тор-М2» – новейшая модификация зенитного комплекса «Тор» с увеличенным вдвое боекомплектом, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К, отличающихся от предыдущей версии расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Ракеты комплекса способны поражать цели в условиях радиоэлектронного противодействия, а также отражать массированные атаки.

Батарея ЗРК «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.
4 комментария
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:20
    Нам бы тоже конечно не помешала лишняя батарея, но братам белорусам пригодится.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 17:26
    Работает ВПК и братьям белоруссам хватает! Молодцы!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:28
    «Белоруссия получила очередную партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", прошедших модернизацию в России. Техника уже прибыла к месту назначения» —

    — Оно и нам поспокойнее будет на этом направлении ...
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 18:07
    А нам -так нихрена, странно получается