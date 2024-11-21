«Расслабиться и наблюдать за процессом»: на Украине рассуждают о способности расчётов ЗРК Patriot противодействовать ударам, аналогичным сегодняшнему удару по Днепру

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«Расслабиться и наблюдать за процессом»: на Украине рассуждают о способности расчётов ЗРК Patriot противодействовать ударам, аналогичным сегодняшнему удару по Днепру

Продолжая обсуждать сегодняшний удар по промышленной зоне Днепропетровска «неустановленной ракетой», на Украине размышляют над тем, как вообще выстраивать систему противовоздушной-противоракетной обороны, если ВС России переведут такие удары в раздел систематических.

Украинские обозреватели не скрывают того, что ранее удары межконтинентальной баллистикой или баллистическими ракетами средней дальности (с разделяющейся головной частью) практически не рассматривались как существующая вероятность. А если и рассматривались, то крупная ставка делалась на западные комплексы. В первую очередь - на американские Patriot.



Однако удар, который в ранние часы сегодня ощутил на себе «Южмаш» и находящиеся с ним «через забор» другие промпредприятия Днепропетровска, включая завод «Специнструмент», актуализирует вопрос о том, что вообще в этом случае могли сделать расчёты ЗРК Patriot, даже если допустить, что некоторое количество таких комплексов Днепропетровскую область прикрывало.

Ранее на Украине утверждали, что Patriot «способен к перехвату гиперзвуковых «Цирконов» и «Кинжалов», но есть одно «но». Для перехвата того же «Кинжала» с вероятностью 20-25 процентов нужно отстреляться сразу всеми 32-мя противоракетами, которые есть в арсенале батареи Patriot. Учитывая, что украинские эксперты в таких случаях приукрашивают данные в пользу ВСУ, можно говорить, что даже при 32-противоракетном залпе вероятность перехвата «Кинжала» ниже, чем указанные 20-25%.

Соответственно, при ударе тем, что сегодня эффектно и эффективно било по «Южмашу», расчёты батареи ПВО Patriot на Украине могут, разве что, расслабиться и наблюдать за чередой прилётов. Хорошо, если успеют достать мобильный телефон для того, чтобы процесс запечатлеть…

Для перехвата таких ракет нужна полноформатная, глубоко эшелонированная система ПВО-ПРО со ступенчатыми позиционными районами. Правда, учитывая подлётное время, даже при наличии такой системы перехват, мягко говоря, неочевиден.

22 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 17:32
    Будет очень жаль если такие прилёты по какелам не станут систематическими.... Давно их пора с грунтом смешивать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 17:37
      Самое лучшее, что могут сделать Патриоты против таких ударов, это находится как можно дальше от них. yes
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 17:50
        Ничего они не могут. Это просто сигнал для тех кто разрешил удары вглубь наших территорий. Заряды могли быть и ядерные и их хватит, что бы накрыть не только остров и европу. И вся их про будет просто смотреть. В нато не просто так жалуются что если бы не ЯО, то они бы тогда. Фраза Лаврова!
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:58
        батареи ПВО Patriot на Украине могут, разве что, расслабиться и наблюдать за чередой прилётов.

        Грамотнее сказать, перейти в режим маскировки на излучение , тупо выключиться.
  2. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Сегодня, 17:35
    Глупость. Для перехвата МБР никакая эшелонированная ступенчатая ПВО-ПРО не нужна ибо не поможет. Нужны специализированные перехватчики ПРО, предназначенные именно против МБР.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 18:05
      Глупость. Для перехвата МБР никакая эшелонированная ступенчатая ПВО-ПРО не нужна ибо не поможет. Нужны специализированные перехватчики ПРО, предназначенные именно против МБР.
      Вы сами поняли что сказали? request
      Эшелонированная ступенчатая ПВО-ПРО как раз и подразумевает наличие таких специализированных перехватчиков.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 18:10
      С ядерным подрывом в космосе
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 17:37
    «Расслабиться и наблюдать за процессом»

    Надеюсь, что теперь и вплоть до капитуляции, это будет единственным способом поведения ВСУ. Ну, и плюс к этому мазохистское удовольствие от наших ударов. Превратим украину в заповедник мезозойского периода. Слава нашим ВКС и ракетчикам! Удачи,ребята, и точных прилётов.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 17:46
      Цитата: pudelartemon
      Превратим украину в заповедник мезозойского периода.

      Вы перед тем, как такие лозунги писать, посчитайте, сколько МБР понадобится. С учетом того, что даже у Р-36М забрасываемый вес 8,8 тонн, а у БЧ будет малое содержание ВВ, ибо им на гиперзвуке через атмосферу лететь. И с учетом КВО в 400 м, так что даже на поражение небольшого цеха одной БЧ маловато будет.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 18:12
      Цитата: pudelartemon
      Превратим украину в заповедник мезозойского периода. Слава нашим ВКС и ракетчикам!

      Да Вы, батенька, не пудель, а прям боевой петушок какой-то! laughing
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:45
    Расслабиться и получать удовольствие, это всё что вам остаётся.
  5. Sergey_Brud Звание
    Sergey_Brud
    -2
    Сегодня, 17:47
    Интересно, какая точность у этих ударов в неядерном исполнении? +-километр? По мосту попадёт?
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:47
    Пэтриоты получают прямые попадания от не самых скоростных искандеров, куда уж там! Тут вообще вертикальное падение, обломки скорее большую территорию накроют
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 17:52
    Отдельные баллистические головы Пэтриот хрен перехватит. Он под это в принципе не заточен. Есть шанс что-то перехватить на высокой орбите до разделения чем-то типа THAAD - но без гарантии, да и кто ж такую дорогущую и редкую железяку бандерлогам-то даст??
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:06
      Есть маленькая проблема ,когда ' автобус ' высаживает боеголовки на орбите,он ещё высаживает ложные цели .В 90 ых мы испытывали металлизированные надувные " полиэтиленовые" пакеты скорость в космосе у них одинаковая с боеголовками . bully Всё это было в свободном доступе в сми.
  8. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Сегодня, 17:55
    «Расслабиться и наблюдать за процессом»: на Украине рассуждают о способности расчётов ЗРК Patriot противодействовать ударам, аналогичным сегодняшнему удару по Днепру
    Самое главное чтобы подобные удары были именно систематическими. А то опять припрётся какой Кличко с железякой и будет орать "шо "Кинжал" сбил". Сейчас орать начнут что дорого. На будущее заранее хочу ответить. Что дороже: Одна ракета. Хоть и МБР Или Южмаш?
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:57
    «Расслабиться и наблюдать за процессом» —

    — Молитесь, сегодня день Архистратига Михаила, небесного покровителя Русского воинства ...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:57
    Статьи "The War Zone" о ПРО США меня лично не вдохновляют, да работает .Но есть нюанс- тепличные условия.
  11. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 18:03
    Красотища конечно, выглядит потрясающе
  12. kwwk Звание
    kwwk
    0
    Сегодня, 18:04
    Разрывов нет, значит выписали саечку на испуг, никаких пэтриотов не хватит, чтоб это перехватить, поэтому только - наблюдать и расслабляться.
  13. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 18:07
    «Расслабиться и наблюдать за процессом»: на Украине рассуждают о способности расчётов ЗРК Patriot противодействовать ударам, аналогичным сегодняшнему удару по Днепру


    ПВО ВСУ нужно раслабиться, ведь есть верный способ: раставить по периметру каждого статегически важного объекта "бабку с банкой огурцов ".
    И не одна ракета или дрон не достигнет цели.
  14. ТанСан
    ТанСан
    0
    Сегодня, 18:12
    Для такой большой страны, как Украина, таких ударов должно быть несколько десятков тысяч в коротком интервале времени, чтобы принести какой либо значимый эффект. Так что это просто медийное предупрежление, которое могут принять, а могут и не принять.