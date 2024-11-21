«Расслабиться и наблюдать за процессом»: на Украине рассуждают о способности расчётов ЗРК Patriot противодействовать ударам, аналогичным сегодняшнему удару по Днепру
Продолжая обсуждать сегодняшний удар по промышленной зоне Днепропетровска «неустановленной ракетой», на Украине размышляют над тем, как вообще выстраивать систему противовоздушной-противоракетной обороны, если ВС России переведут такие удары в раздел систематических.
Украинские обозреватели не скрывают того, что ранее удары межконтинентальной баллистикой или баллистическими ракетами средней дальности (с разделяющейся головной частью) практически не рассматривались как существующая вероятность. А если и рассматривались, то крупная ставка делалась на западные комплексы. В первую очередь - на американские Patriot.
Однако удар, который в ранние часы сегодня ощутил на себе «Южмаш» и находящиеся с ним «через забор» другие промпредприятия Днепропетровска, включая завод «Специнструмент», актуализирует вопрос о том, что вообще в этом случае могли сделать расчёты ЗРК Patriot, даже если допустить, что некоторое количество таких комплексов Днепропетровскую область прикрывало.
Ранее на Украине утверждали, что Patriot «способен к перехвату гиперзвуковых «Цирконов» и «Кинжалов», но есть одно «но». Для перехвата того же «Кинжала» с вероятностью 20-25 процентов нужно отстреляться сразу всеми 32-мя противоракетами, которые есть в арсенале батареи Patriot. Учитывая, что украинские эксперты в таких случаях приукрашивают данные в пользу ВСУ, можно говорить, что даже при 32-противоракетном залпе вероятность перехвата «Кинжала» ниже, чем указанные 20-25%.
Соответственно, при ударе тем, что сегодня эффектно и эффективно било по «Южмашу», расчёты батареи ПВО Patriot на Украине могут, разве что, расслабиться и наблюдать за чередой прилётов. Хорошо, если успеют достать мобильный телефон для того, чтобы процесс запечатлеть…
Для перехвата таких ракет нужна полноформатная, глубоко эшелонированная система ПВО-ПРО со ступенчатыми позиционными районами. Правда, учитывая подлётное время, даже при наличии такой системы перехват, мягко говоря, неочевиден.
Информация