В Севастополе силы противовоздушной обороны отразили украинскую ракетную атаку

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В Севастополе силы противовоздушной обороны отразили украинскую ракетную атаку

Севастопольские власти сегодня в 16.31 объявили отбой воздушной тревоги. До этого в Севастополе силы противовоздушной обороны успешно отразили украинскую ракетную атаку.

Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Тревога в Севастополе продлилась относительно недолго – всего лишь 17 минут. В это время активно работали расчеты ПВО. Согласно предварительным данным, им удалось уничтожить над водами Черного моря на значительном расстоянии от крымского побережья украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

Все службы приведены в состояние боевой готовности

- сообщил тогда губернатор.

Он также обратился к севастопольцам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Во время воздушной тревоги он порекомендовал жителям города находиться в укрытиях или других относительно безопасных местах.

Пока ее не отменили, наземный и морской общественный транспорт не работали.

Похоже, сегодня началось резкое обострение вооруженного конфликта в зоне проведения спецоперации.

Вчера глава севастопольской администрации сообщал, что на территории города, на улице Нефтяной, были обнаружены обломки вражеского дрона. Предположительно среди них находился боезаряд аппарата.


В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся при помощи дипломатических мер вернуть Крымский полуостров в состав Украины.
2 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:44
    Теперь будем вычислять и уничтожать место изготовления и хранения этих ракет.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 18:02
      Прямо с аэрокосмических диванов. Запросто, пусть МО не стесняется обращаться.