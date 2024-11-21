Премьер Венгрии: Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась
Выступая на форуме «Евразия» в Будапеште, глава правительства Венгрии Виктор Орбан затронул насущную в наше время тему насаждения западных ценностей всему миру.
По словам политика, после того как Запад победил в холодной войне и произошел крах Советского Союза, западные элиты решили, что весь остальной мир надо изменить «по их образу и подобию».
- сказал Орбан.
Венгерский премьер отметил, что эпоха навязывания Западом всему миру своих стандартов закончилась. Он призван обратить внимание на новую реальность, в которой в результате мощного развития азиатских стран центр мировой экономики сместился на восток, и азиатские экономики растут в четыре раза быстрее западных.
- заявил премьер Венгрии, добавив, что западный мир задыхается в своей собственной среде.
Ранее американское агентство Bloomberg назвало Орбана «лучшим союзником» Трампа в Европе.
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