Эта идея американской исключительности, европейского высокомерия и чванства, цивилизационного превосходства, существует со времен европейского Просвещения

Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу и что люди, которые будут выбраны для этого, будут готовы делать это в обмен на экономические, финансовые преимущества, потерпела крах

Выступая на форуме «Евразия» в Будапеште, глава правительства Венгрии Виктор Орбан затронул насущную в наше время тему насаждения западных ценностей всему миру.По словам политика, после того как Запад победил в холодной войне и произошел крах Советского Союза, западные элиты решили, что весь остальной мир надо изменить «по их образу и подобию».- сказал Орбан.Венгерский премьер отметил, что эпоха навязывания Западом всему миру своих стандартов закончилась. Он призван обратить внимание на новую реальность, в которой в результате мощного развития азиатских стран центр мировой экономики сместился на восток, и азиатские экономики растут в четыре раза быстрее западных.- заявил премьер Венгрии, добавив, что западный мир задыхается в своей собственной среде.Ранее американское агентство Bloomberg назвало Орбана «лучшим союзником» Трампа в Европе.