Премьер Венгрии: Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась

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Премьер Венгрии: Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась

Выступая на форуме «Евразия» в Будапеште, глава правительства Венгрии Виктор Орбан затронул насущную в наше время тему насаждения западных ценностей всему миру.

По словам политика, после того как Запад победил в холодной войне и произошел крах Советского Союза, западные элиты решили, что весь остальной мир надо изменить «по их образу и подобию».



Эта идея американской исключительности, европейского высокомерия и чванства, цивилизационного превосходства, существует со времен европейского Просвещения

- сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что эпоха навязывания Западом всему миру своих стандартов закончилась. Он призван обратить внимание на новую реальность, в которой в результате мощного развития азиатских стран центр мировой экономики сместился на восток, и азиатские экономики растут в четыре раза быстрее западных.

Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу и что люди, которые будут выбраны для этого, будут готовы делать это в обмен на экономические, финансовые преимущества, потерпела крах

- заявил премьер Венгрии, добавив, что западный мир задыхается в своей собственной среде.

Ранее американское агентство Bloomberg назвало Орбана «лучшим союзником» Трампа в Европе.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 18:23
    «Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась» —

    — "Запад - это закат" ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Вчера, 19:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась» —

      — "Запад - это закат" ...

      Более того, иконографические сюжеты на стенах храмов, по словам св. Димитрия Ростовского, «толкуются как закон Божий».
      Традиционно считается, что восточная часть храма символизирует область света, «страну живых», страну райского блаженства.
      Запад, в отличие от Востока, как страна заходящего, область скорби, смерти, вечного жилища мертвых, чающих воскресения и суда.
      Симеон Солунский говорит: «Иерарх, нисходя до врат к западу означает Его (Господа) явление и жизнь на земле, смерть и нисшествие в ад» [8, с. 250]. Собственно чаще всего, созерцание христианской проповеди завершалась картинами «Страшного суда».
  2. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +2
    Вчера, 18:28
    Хочется этому человеку пожать руку
  3. ПРАВОкатор Звание
    ПРАВОкатор
    0
    Вчера, 18:28
    Весь мир ждёт окончания. Кто-то с радостью, кто-то с тревогой. Окончание СВО с самопровозглашённой республикой освободит огромную "разрушительную" силу. А ведь её можно определить в Африканский легион. Зачистить племена и группировки, созданные Западом.Дать Африке возможность самим выбирать своё будущее.
    Может быть этого и боятся европейские страны, поддерживающие конфликт у себя под сердцем?
    1. Kuziming Звание
      Kuziming
      0
      Вчера, 18:39
      Ну, до Африки, может, и не докатится, но рейдерских захватов может поприбавиться.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Вчера, 19:28
        Цитата: Kuziming
        Ну, до Африки, может, и не докатится, но рейдерских захватов может поприбавиться.

        Чего Вы Адексей расстроились...!? У русских все равно захватывать нечего, практически весь бизнес в России у диаспор.
        От любой движухи (будь то Африка или Россия) русским хуже не будет.
  4. Kuziming Звание
    Kuziming
    -1
    Вчера, 18:38
    Западный образец - это метрополия и колонии. Весь мир не может стать метрополией самого себя. Так что в самой постановке вопроса скрыто двоемыслие, сиречь лукавство.
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    -1
    Вчера, 18:42
    Ростут от того что есть куда рости, в какой то момент зажрутся как америка и будет тоже самое.
  6. AS552000
    AS552000
    -4
    Вчера, 18:43
    Так или иначе, вся мировая торговля протекает по системе, созданной западными странами. Не знаю, что там крах потерпело, но зелень подросла и импорт тоже.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:56
    Премьер Венгрии: Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу, провалилась
    . Сказать, что с запада ничего толкового взять нельзя... пожкэалуй, это будет не правильно и не честно...
    Но брать/подражать во всем и сразу.... не, не, не, увольте от такого ЩасЬя fool
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 19:01
    Лучше бы он был организован по советскому, сталинскому образцу (с одной поправкой - чтобы христианство не преследовалось и было разрешено, но - только оно). А в другой части мира - пусть был бы организован по немецкому образцу (тоже без перегибов)
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Вчера, 19:04
    Эта идея американской исключительности, европейского высокомерия и чванства, цивилизационного превосходства, существует со времен европейского Просвещения
    - сказал Орбан.
    Орбану ли скромничать в своих высказываниях ?! Достаточно вспомнить историю про чашечку кофе в здании ЕК ЕС стоимостью в 50 млрд.евро.
    Идея о том, что весь мир должен быть организован по западному образцу и что люди, которые будут выбраны для этого, будут готовы делать это в обмен на экономические, финансовые преимущества, потерпела крах
    - заявил премьер Венгрии, добавив, что западный мир задыхается в своей собственной среде.
    К вопросу про ЭТО и ЭТОГО, а также кто для чего и кого выбран, а также кто и что будет делать точно что не Виктору Орбану решать.
  10. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Вчера, 19:24
    Un des rares , pour ne pas écrire le seul, dirigeant Européen qui a un cerveau et qui sait s'en servir !
    Si le Hongrois n’était pas si dur à apprendre et si la mer bordait la Hongrie cela me donnerait envie d'aller habiter en Hongrie ... Mais nombreux Européens ont du avoir cette idée car le prix des maisons en Hongrie a beaucoup augmenté depuis l'époque ou , déjà, je regardais du coté de la Hongrie, désespéré des politiciens/présidents Français.

    один из немногих , если не сказать единственный, европейских лидеров, у которого есть мозги и который умеет ими пользоваться !
    Если бы венгерский язык было не так сложно выучить и если бы Венгрия граничила с морем, это заставило бы меня захотеть переехать жить в Венгрию ... Но многим европейцам, должно быть , пришла в голову эта идея, потому что цены на жилье в Венгрии с тех пор сильно выросли, или, я уже смотрел со стороны Венгрии, в отчаянии от французских политиков/президентов.