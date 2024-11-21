«Помощь в обмен на ресурсы»: Зеленский намерен предложить Трампу совместную разработку украинских недр

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«Помощь в обмен на ресурсы»: Зеленский намерен предложить Трампу совместную разработку украинских недр

Зеленский намерен добиться расположения новой администрации, предложив Трампу разработку украинских недр в обмен на военную и иную помощь со стороны США. Но, как отмечает польское издание Portal Obronny, большинство месторождений находится на территории, которую Россия объявила своей.

Нелегитимный «президент» Украины предлагает американцам совместно разрабатывать месторождения природных ресурсов на «территории Украины», в частности лития, титана и графита. На сегодняшний день Украина не имеет мощностей для освоения недр, но они имеются у США. А речь идет о семи процентах мировых запасов титана, 20 процентах запасов графита и 500 тысячах тонн лития. Все это может стать предметом торга с Трампом.



Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Зеленского с Дональдом Трампом

— пишет издание.

Но план Зеленского может рухнуть, так как большинство месторождений расположено на территориях, которые Россия официально объявила своей территорией. Так что для предложения США Киев должен их сначала отвоевать.

Украинские ресурсы неоднократно писали, что большая часть территории Украины народу больше не принадлежит, Зеленский ее продал западным компаниям в обмен на поставки оружия и личные гарантии безопасности. Он все равно здесь жить не собирается.
14 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:02
    Всё продать и схильнуть , главная цель Зеля-.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 18:06
      Вот же "удод", до чего ручонки дотягиваются, всё уничтожает...сволочь negative
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: marchcat
        Вот же "удод", до чего ручонки дотягиваются, всё уничтожает..

        Для этого он и поставлен хозяевами.
  2. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 18:04
    Да народ в рабство вечное отдай
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 18:11
      Не он первый. Один из их нонешних героев типа гэтьман Дорошенко тоже в своё время за помощь османов и татар полоном местного населения расплатился.. Есть с кого пример брать.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:04
    «Зеленский* намерен предложить Трампу совместную разработку украинских недр» —

    — Самому уже пора "в недра" готовиться ...
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:07
    Очередная замануха амерам от Зели - дадим ресурсы, но их надо отвоевать, а раз отвоевать - давайте гроши и зброю.

    Все прозрачно. И рассчитано на жадность амеров.
  5. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 18:07
    Путин так же может предложить... smile
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:08
    Типа бизнес и ничего личного, да???? ))) Тогда толку было сохранять киевский режим, хотя, наверное, диаспора украинская и не дает киевский режим ликвидировать!
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:10
    Он все равно здесь жить не собирается.
    Еврей живёт там, где ему лучше, а Украина сейчас отстой.
  8. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 18:10
    Надо РФ действовать на опережение - предложить Трампу украинские недра бесплатно, без всяких "в обмен на помощь" )))
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 18:12
    а жинку свою еще не хочет предложить, для совместной разработки?
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:13
    Это он что, второй раз одно и то же продать собирается? Думаю там правнуков сегодняшних украинских младенцев уже заложили, а недра распродали ещё где-то в девяностые
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:15
    Трампу сурьма нужна как воздух,а то не будет снарядов в полном объёме.Байден умник ,заставил ввести КНР санкции нп редкоземы- да нам фиалетово ,мы всё купим за доллары.Ага счаз - иди купи.48% добычи сурьмы за КНР и 5 % за Россией .В очередь чьи-то дети ,в очередь к остальным производителям.