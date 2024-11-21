«Помощь в обмен на ресурсы»: Зеленский намерен предложить Трампу совместную разработку украинских недр
Зеленский намерен добиться расположения новой администрации, предложив Трампу разработку украинских недр в обмен на военную и иную помощь со стороны США. Но, как отмечает польское издание Portal Obronny, большинство месторождений находится на территории, которую Россия объявила своей.
Нелегитимный «президент» Украины предлагает американцам совместно разрабатывать месторождения природных ресурсов на «территории Украины», в частности лития, титана и графита. На сегодняшний день Украина не имеет мощностей для освоения недр, но они имеются у США. А речь идет о семи процентах мировых запасов титана, 20 процентах запасов графита и 500 тысячах тонн лития. Все это может стать предметом торга с Трампом.
— пишет издание.
Но план Зеленского может рухнуть, так как большинство месторождений расположено на территориях, которые Россия официально объявила своей территорией. Так что для предложения США Киев должен их сначала отвоевать.
Украинские ресурсы неоднократно писали, что большая часть территории Украины народу больше не принадлежит, Зеленский ее продал западным компаниям в обмен на поставки оружия и личные гарантии безопасности. Он все равно здесь жить не собирается.
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