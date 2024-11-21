ВС РФ достигли центральной улицы посёлка Берестки к северу от Курахово
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Подразделения российской армии продвинулись в поселке Берестки на северном берегу Кураховского водохранилища. В настоящее время наши штурмовики достигли центральной улицы Берестков, фактически заняв половину посёлка. За счет переброшенных резервов ВСУ пытаются удерживать этот населенный пункт, по позициям противника активно работает российская артиллерия и авиация.
Армия России продолжает обход Кураховского водохранилища, высокая интенсивность боевых действий сохраняется в районе населенных пунктов Петровка, Юрьевка, Сонцовка и Берестки. Кроме того, нашим войскам удалось продвинуться в Дальнем и южнее вдоль лесополосы в направлении Успеновки на участке шириной до 3,2 километров.
Южнее Курахово ВС РФ вытесняют украинские формирования из поселков вдоль русла реки Сухие Ялы и северо-западнее населенного пункта Трудовое, пытаясь изолировать опорные пункты противника южнее Успеновки. Между тем ожесточенные бои продолжаются в самом Курахово.
На Великоновоселковском направлении ВС РФ продвинулись вдоль реки Шайтанка и ряда лесополос к северо-западу от Новодонецкого на участке шириной до 4,65 километров на глубину до 3,3 километров. Периодически противник осуществляет попытки контратаковать, однако остановить продвижение наступающих российских подразделений не в состоянии. Информацию о продвижениях ВС РФ подтверждают украинские военно-аналитические ресурсы.
Минобороны России
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