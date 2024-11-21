ВС РФ достигли центральной улицы посёлка Берестки к северу от Курахово

2
ВС РФ достигли центральной улицы посёлка Берестки к северу от Курахово

Подразделения российской армии продвинулись в поселке Берестки на северном берегу Кураховского водохранилища. В настоящее время наши штурмовики достигли центральной улицы Берестков, фактически заняв половину посёлка. За счет переброшенных резервов ВСУ пытаются удерживать этот населенный пункт, по позициям противника активно работает российская артиллерия и авиация.

Армия России продолжает обход Кураховского водохранилища, высокая интенсивность боевых действий сохраняется в районе населенных пунктов Петровка, Юрьевка, Сонцовка и Берестки. Кроме того, нашим войскам удалось продвинуться в Дальнем и южнее вдоль лесополосы в направлении Успеновки на участке шириной до 3,2 километров.





Южнее Курахово ВС РФ вытесняют украинские формирования из поселков вдоль русла реки Сухие Ялы и северо-западнее населенного пункта Трудовое, пытаясь изолировать опорные пункты противника южнее Успеновки. Между тем ожесточенные бои продолжаются в самом Курахово.

На Великоновоселковском направлении ВС РФ продвинулись вдоль реки Шайтанка и ряда лесополос к северо-западу от Новодонецкого на участке шириной до 4,65 километров на глубину до 3,3 километров. Периодически противник осуществляет попытки контратаковать, однако остановить продвижение наступающих российских подразделений не в состоянии. Информацию о продвижениях ВС РФ подтверждают украинские военно-аналитические ресурсы.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Вчера, 18:31
    С чего началась высадка десанта у Роевского элеватора. ВКС замечательно поддержали штурмов сбросом ОДАБ-1500 с УМПК. Сопротивления практически не было

    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Вчера, 20:05
      Цитата: Товарищ Берия
      С чего началась высадка десанта у Роевского элеватора ... Сопротивления практически не было

      Иллюстрация специально для диванных стратегов, которые любят гневно вопрошать: янипанимапачиму зачем штурмовать влоб, пачиму нельзя сначала всё снести...