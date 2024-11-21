Советник главы ДНР Кимаковский: Более половины Торецка перешло под контроль российских войск

Мы планомерно, эффективно давим противника. Мы работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам.

Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, большая часть Торецка перешла под контроль российской армии. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Бои в Торецке идут буквально за каждый дом, несмотря на это российские войска постепенно уничтожают противника, на сегодняшний день под контроль ВС России перешло больше половины города. У ВСУ есть две точки, на которые опирается вся оборона украинцев — это шахты «Торецкая» и «Центральная». Потеря этих шахт ставит крест на попытках удержать город.— заявил Кимаковский.Оборону Торецка необходимо рассматривать вместе с обороной Часова Яра, командование украинской группировки перекидывает резервы из одного города в другой, так как потеря любого из них выводит российские войска в тыл другому. Оборона обоих городов держится на националистах из 12-й бригады Нацгвардии «Азов»*, именно они составляют костяк гарнизонов и Часова Яра и Торецка. Но поскольку потери у бригады большие, сил обороняться всё меньше.На данный момент бои в Торецке идут в центре, а также на северных и западных окраинах, нашим осталось взять несколько многоэтажек и уже потом заняться шахтами. По мнению экспертов, если интенсивность боев не снизится, Торецк перейдет под контроль российских войск в ближайшее время.«Азов»* — террористическая группировка, запрещенная в России.