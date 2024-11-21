Советник главы ДНР Кимаковский: Более половины Торецка перешло под контроль российских войск

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Советник главы ДНР Кимаковский: Более половины Торецка перешло под контроль российских войск

Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, большая часть Торецка перешла под контроль российской армии. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Бои в Торецке идут буквально за каждый дом, несмотря на это российские войска постепенно уничтожают противника, на сегодняшний день под контроль ВС России перешло больше половины города. У ВСУ есть две точки, на которые опирается вся оборона украинцев — это шахты «Торецкая» и «Центральная». Потеря этих шахт ставит крест на попытках удержать город.



Мы планомерно, эффективно давим противника. Мы работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам.

— заявил Кимаковский.


Оборону Торецка необходимо рассматривать вместе с обороной Часова Яра, командование украинской группировки перекидывает резервы из одного города в другой, так как потеря любого из них выводит российские войска в тыл другому. Оборона обоих городов держится на националистах из 12-й бригады Нацгвардии «Азов»*, именно они составляют костяк гарнизонов и Часова Яра и Торецка. Но поскольку потери у бригады большие, сил обороняться всё меньше.

На данный момент бои в Торецке идут в центре, а также на северных и западных окраинах, нашим осталось взять несколько многоэтажек и уже потом заняться шахтами. По мнению экспертов, если интенсивность боев не снизится, Торецк перейдет под контроль российских войск в ближайшее время.

«Азов»* — террористическая группировка, запрещенная в России.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:58
    Что сказать... удачи нашим воинам!!! soldier
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Вчера, 19:32
    Оборону Торецка необходимо рассматривать вместе с обороной Часова Яра, командование украинской группировки перекидывает резервы из одного города в другой, так как потеря любого из них выводит российские войска в тыл другому.

    делема однако у чубатых.)) Удачи нашим бойцам и командирам!
  3. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Вчера, 19:36
    "Работайте, братья!" Храни вас Господь!