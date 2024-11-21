Советник главы ДНР Кимаковский: Более половины Торецка перешло под контроль российских войск
3
Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, большая часть Торецка перешла под контроль российской армии. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Бои в Торецке идут буквально за каждый дом, несмотря на это российские войска постепенно уничтожают противника, на сегодняшний день под контроль ВС России перешло больше половины города. У ВСУ есть две точки, на которые опирается вся оборона украинцев — это шахты «Торецкая» и «Центральная». Потеря этих шахт ставит крест на попытках удержать город.
Мы планомерно, эффективно давим противника. Мы работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам.
— заявил Кимаковский.
Оборону Торецка необходимо рассматривать вместе с обороной Часова Яра, командование украинской группировки перекидывает резервы из одного города в другой, так как потеря любого из них выводит российские войска в тыл другому. Оборона обоих городов держится на националистах из 12-й бригады Нацгвардии «Азов»*, именно они составляют костяк гарнизонов и Часова Яра и Торецка. Но поскольку потери у бригады большие, сил обороняться всё меньше.
На данный момент бои в Торецке идут в центре, а также на северных и западных окраинах, нашим осталось взять несколько многоэтажек и уже потом заняться шахтами. По мнению экспертов, если интенсивность боев не снизится, Торецк перейдет под контроль российских войск в ближайшее время.
«Азов»* — террористическая группировка, запрещенная в России.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация