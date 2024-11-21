«Хизбалла» заявила, что впервые атаковала ракетами крупную израильскую авиабазу «Хацор», расположенную в 150 км от границы с Ливаном

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«Хизбалла» заявила, что впервые атаковала ракетами крупную израильскую авиабазу «Хацор», расположенную в 150 км от границы с Ливаном

Ливанская «Хизбалла» заявляет о том, что сегодня она впервые атаковала авиабазу ВВС ЦАХАЛ «Хацор» в южном округе Израиля.
Официальный канал «Хизбаллы» сообщает, что по авиабазе был нанесён залповый ракетный удар, что привело к уничтожению и повреждению разведывательных беспилотников и истребителей израильских военно-воздушных сил.

Авиабаза «Хацор» расположена примерно в 150 км от границы Ливана, в районе города Ашдод.

При этом в ливанской группировке не говорят о том, какие именно ракеты «Хизбалла» использовала для осуществления атаки крупного израильского военного объекта.

«Хацор» - та самая авиабаза, которая около 4 лет назад оказалась в зоне затопления, возникшей в результате длительных ливней. В итоге стихия повредила 8 истребителей F-16 ВВС Израиля, три из которых - значительно. Вышли из строя в том числе двигатели и гидравлика. Ремонт повреждённых боевых самолётов занял несколько месяцев. Тогда в Израиле возникла дискуссия относительно целесообразности содержания самолётов в бетонных укрытиях. По одной из выдвинутых версий, именно эти конструкции и создавали условия для подъёма воды и затопления самолётов. Если удар «Хизбаллы» - правда, то вполне понятно, что именно бетонные укрытия могли спасти самолёты и БПЛА от ракет.



В Израиле информацию о ракетном ударе по базе ВВС «Хацор» на данный момент не комментируют.
11 комментариев
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Вчера, 19:22
    Официальный канал «Хизбаллы» сообщает, что по авиабазе был нанесён залповый ракетный удар, что привело к уничтожению и повреждению разведывательных беспилотников и истребителей израильских военно-воздушных сил.

    Не могут в небе,достают на земле...
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Вчера, 22:32
      Ракеты Хизбалы не настолько умные, чтоб под бетонное укрытие залететь. И не настолько мощные, чтоб его пробить.
      Так что это больше демонстративный удар.
      Но ничего. Беспилотники с управлением по оптическому кабелю у Хизбаллы появятся очень скоро. Не купят - так сами сделают. И тогда война заиграет новыми красками.
    2. Маз Звание
      Маз
      0
      Вчера, 23:40
      Был на Хацоре. Огромная база ввс и не только. Щесть ввп, каждая около трех километров длинной.заход на посадку или взлёт можно делать на все четыре стороны света. Там же базируются подразделения и американцы и натовцы, которые отрабатывают действия в сухом и жарком климате
      . С пво , после последнего массированного обстрела со чтороны газы, там всё Окей. Думаю хезболла сильно преувеличивает свои достижения. Бетонные укрытия переоборудовали. Теперь не затопит.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 19:29
    Фото зачётное- "Ихтиандр" на взлёт! laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Вчера, 19:37
      Всё руководство Хамаса и Хизболлы израильтяне перебили- заложники АО прежнему,шиш м маслом.А попробуйте Натанияху грохнуть может что то получится Да и голландцы сказали что Натанияху появится в Амстердаме сразу арестуют ,что там ваши болельщики натворили?Кстати мэриха Амстердама стала на защиту голландских болельщиков, двойные стандарты - антисемитизм.Такой вроде сейчас в моде тренд.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Вчера, 22:13
        Цитата: tralflot1832
        Кстати мэриха Амстердама стала на защиту голландских болельщиков, двойные стандарты - антисемитизм.Такой вроде сейчас в моде тренд

        Футбольные болельщики всех стран всегда имели в своих рядах некоторую часть хулиганов. Болельщики израильского клуба Бейтар хулиганство разбавляют унижением достоинства арабов и мусульман. Их любимая песенка кричалка вроде содержит слова с призывом сжечь арабскую деревню. В Израиле, где полиция поощаряет распевание этой песенки это проходит для ультрас болельщиков без последствий. В Нидерландах евреи экстремисты немножко огребли и похоже больше не будут петь песенку"Сожжем арабскую деревню".
  3. plant15 Звание
    plant15
    -1
    Вчера, 19:43
    Новость никакая.
    Ни полслова о результатах, а фото 2020 года из новости:
    Израильские истребители оказались в воде
    https://topwar.ru/166641-izrailskie-istrebiteli-okazalis-v-vode.html
    Что обсуждать?
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Вчера, 20:18
    "Хизбалла" и ВС РФ нанесли скоординированный ракетный удар по жидобандеровцам! Да здравствует нет, не братство, но сотрудничество!
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    -2
    Вчера, 20:54
    Глядишь, и у Хизбаллы появится свой "Орешник" what
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 22:16
      Цитата: Rage66
      Глядишь, и у Хизбаллы появится свой "Орешник

      На иранских сайтах сейчас проходит информация о поддержке Ирана боснийских мусульман. На Балканах Израиль и Россия не противники. Но так ли это в отношении Ирана и России?
  6. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 00:28
    Ни в англоязычных источниках, ни в русскоязычных источниках в Израиле нет и намека на это событие.