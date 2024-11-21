Reuters: Полученные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты
Предварительные данные, полученные западными военными, не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
По данным британского агентства, Россия не применяла МБР для удара по территории Украины, источники склоняются к тому, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Об этом же пишут еще несколько западных изданий, в частности NBC, CBS, ABC и BBC. По их версии, речь идет о ракете с дальностью поражения до 5500 км, тогда как дальность МБР — более 5500 км.
Основным доказательством применения баллистической ракеты средней дальности является то, что в отличие от МБР ее пуск не требует уведомления США и НАТО, а российские военные никаких предупреждений и уведомлений не рассылали. Минобороны России вообще пока никак не комментирует утренний удар, заставляя выдвигать различные версии не только Киев, но и Брюссель с Вашингтоном. Зеленский, возомнивший себя «великим экспертом», всех заверяет, что это точно была МБР, а Украина стала первой страной в мире, по которой якобы ударили межконтинентальной ракетой.
Стоит отметить, что на вооружении ВС России нет баллистических ракет средней дальности, по крайней мере официально. Последней ракетой такого типа была РСД-10 «Пионер», которую распилили на металлолом после подписания Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Хотя можно вспомнить заявление Путина, который предупредил США, что в случае появления американских ракет в Германии Россия развернет свои наземные комплексы средней и малой дальности. Мол, у нас все уже разработано, а собрать большого времени не займет. Может, что-то и собрали?
Информация