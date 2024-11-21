Reuters: Полученные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты

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Reuters: Полученные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты

Предварительные данные, полученные западными военными, не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным британского агентства, Россия не применяла МБР для удара по территории Украины, источники склоняются к тому, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Об этом же пишут еще несколько западных изданий, в частности NBC, CBS, ABC и BBC. По их версии, речь идет о ракете с дальностью поражения до 5500 км, тогда как дальность МБР — более 5500 км.



Основным доказательством применения баллистической ракеты средней дальности является то, что в отличие от МБР ее пуск не требует уведомления США и НАТО, а российские военные никаких предупреждений и уведомлений не рассылали. Минобороны России вообще пока никак не комментирует утренний удар, заставляя выдвигать различные версии не только Киев, но и Брюссель с Вашингтоном. Зеленский, возомнивший себя «великим экспертом», всех заверяет, что это точно была МБР, а Украина стала первой страной в мире, по которой якобы ударили межконтинентальной ракетой.

Стоит отметить, что на вооружении ВС России нет баллистических ракет средней дальности, по крайней мере официально. Последней ракетой такого типа была РСД-10 «Пионер», которую распилили на металлолом после подписания Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Хотя можно вспомнить заявление Путина, который предупредил США, что в случае появления американских ракет в Германии Россия развернет свои наземные комплексы средней и малой дальности. Мол, у нас все уже разработано, а собрать большого времени не займет. Может, что-то и собрали?
77 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Вчера, 19:56
    Ну и . МБР отслеживается США, мы их предупреждаем о всех пусках. Только кретин может поверить, что мы использовали МБР. Дорого и глупо.
    1. Junkman George Звание
      Junkman George
      -14
      Вчера, 20:10
      Expensive and stupid.

      Both in large, never-ending, supply with some.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Вчера, 21:16
        hi На русском международном ресурсе общаются на русском языке, чтобы было доступно всем! Изучайте правила и порядок общения и передачи информации на ресурсе ВО! request
        1. Mister X Звание
          Mister X
          -3
          Вчера, 23:10
          [
          Цитата: ZovSailor
          На русском международном ресурсе

          Так он русский, или всё-таки международный?
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Вчера, 23:13
            Изучайте мат тех часть!
            1. Mister X Звание
              Mister X
              0
              Вчера, 23:17
              Цитата: ZovSailor
              Изучайте мат тех часть!

              В данном случае уместней изучить правила сайта, на которые вы ссылаетесь.

              В каком пункте вы читали это?
              общаются на русском языке
            2. Mister X Звание
              Mister X
              0
              Сегодня, 00:01
              Цитата: ZovSailor
              Изучайте мат тех часть!

              Изучайте функционал ВО
    2. rruvim Звание
      rruvim
      +10
      Вчера, 20:12
      Во первых не дорого. И не глупо. На видео виден явный прилёт из космоса или из линии Кармана. Это доступно, только МБР. Смотрите на разлёт и траекторию. Но так, как у нас нет официально ракет средней дальности, то это либо эксперимент, либо Тополь, или его модификация ЯРС или "Рубеж" пролетела через Северный полюс. Но америкосы уже определили: из Ахтубинска. Значит у нас появились ракеты средней дальности с раздельными боеголовками.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -28
        Вчера, 20:19
        Очень дорого и глупо. Нет у нас ракет средней дальности и даже не разрабатывают, хотя в проекте может и имеется. ЯРС очень дорог и мало их, никому даже в голову не придет поставить на Ярс или Тополь простую боеголовку. Еще раз, для непонятливых: каждый пуск отслеживается практически мгновенно, пуск МБР может привести к ядерной войне, о каждом пуске предупреждается за несколько суток.
        1. krokodil25 Звание
          krokodil25
          +12
          Вчера, 20:30
          Это новый гиперзвуковой комплекс орешник скорость 10 мах.
        2. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +5
          Вчера, 20:31
          Очень дорого и глупо.

          Испытания в реальных боевых условиях это не дорого и не глупо. На видео чётко видно прилёт нескольких групп боеголовок и взрывы ракет противодействующего ПВО, которое кстати никакого вреда боеголовкам вообще не принесло.
          https://vk.com/video-211411957_456288327
          https://vk.com/video-204430235_456251803
          https://vk.com/video-204430235_456251802
        3. faterdom Звание
          faterdom
          +2
          Вчера, 21:25
          У вас то нет, а у нас теперь есть.
          Пожалте бриться.
        4. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Вчера, 23:12
          Цитата: Виктор Сергеев
          Нет у нас ракет средней дальности и даже не разрабатывают...

          Вы знаете по этой теме больше президента? Посмотрите его выступление. Он ясно сказал, что это был гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности "Орешник" с разделяющимися БЧ. Разработанный и испытанный в ответ на выход США из договора РСМД в 2019 году.
        5. rruvim Звание
          rruvim
          0
          Сегодня, 00:21
          Но ведь предупредили. Об этом Бригадир сегодня нам всем сообщил, причём в подробностях.
      2. stankow Звание
        stankow
        +2
        Вчера, 20:20
        У Рубежа как раз имеются РГЧ ИН
      3. Бюрер Звание
        Бюрер
        +4
        Вчера, 20:37
        Даже "Искандер" поднимается на 100 км и таки да, ВВП заявил что это новая экспериментальная ракета
      4. частное лицо Звание
        частное лицо
        +6
        Вчера, 20:38
        Но так, как у нас нет официально ракет средней дальности

        Сегодня вечером Путин в экстренном выпуске новостей сделал заявление. Так что ракеты средней дальности у нас теперь есть и даже название у них есть "Орешник".
      5. JD1979 Звание
        JD1979
        +1
        Вчера, 22:18
        Цитата: rruvim
        На видео виден явный прилёт из космоса или из линии Кармана.

        Всё что видно на видео это проходящие свозь низкую облачность инертные блоки и ударяющие в землю с отклонением 10-15 градусов от нормали. такие углы доступные не только МБР. В данном случае это была РСД. А если напрячь мозг, то можно вспомнить кучу примеров с Искандерами и Кинжалами, что входили в цель с углом 90+-1.
        1. rruvim Звание
          rruvim
          0
          Сегодня, 00:44
          Согласен! Но хаотичное по времени попадание боеголовок говорит о том, что было разделение.
    3. stankow Звание
      stankow
      -4
      Вчера, 20:18
      МБР Рубеж-26, 2 до 6 т. км. Континентьi бьiвают разньiе, не только Америка. Как раз Европа тоже континент. И напрашивается. Предупредили.
      1. ideo098 Звание
        ideo098
        +6
        Вчера, 20:26
        По географии 2 ? Европа-континент))))
        1. stankow Звание
          stankow
          0
          Вчера, 22:50
          Ладно, ладно. Ракетьi средней дальности нужньi именно в Евразиях, бъдь или не они континент. Хорошо тому, у кого есть ...
      2. Техник_Харлан Звание
        Техник_Харлан
        +1
        Вчера, 22:16
        Вообще-то, континент - Евразия. А Европа - это часть Света. Я в советской средней школе географию ещё изучал.
        1. stankow Звание
          stankow
          0
          Вчера, 22:48
          Вьi правьi. Географически. А геополитически Европа другой континент, а Россия по расстояниях и территориях - больше в Азии. Вот и пригодится длинная палка, чтобьi доставать, если что.
    4. al3x Звание
      al3x
      +9
      Вчера, 20:20
      Была использована баллистическая ракета средней дальности новейшего комплекса Орешник. Только что заявление Путина было
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -5
        Вчера, 20:24
        Искандер то же баллистическая ракета.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +2
          Вчера, 20:34
          Искандер то же баллистическая ракета.

          У искандера нет столько разделяющихся боеголовок.
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Вчера, 23:21
          Цитата: Виктор Сергеев
          Искандер то же баллистическая ракета.

          Баллистические ракеты бывают тактическими, средней дальности и межконтинентальными. Даже НАРы могут лететь по баллистической траектории на расстояние 1-4 км и тоже могут считаться баллистическими ракетами.
      2. stankow Звание
        stankow
        0
        Вчера, 20:28
        al3x Спасибо большое ! Идем смотреть !
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Вчера, 20:31
        Цитата: al3x
        Была использована баллистическая ракета средней дальности новейшего комплекса Орешник. Только что заявление Путина было

        Тоже только что видел выступление ВВП по ТВ. Получается этакий нежданчик для западников, пусть теперь репу чешут. smile
        1. Msi Звание
          Msi
          +2
          Вчера, 20:36
          Получается этакий нежданчик для западников, пусть теперь репу чешут.

          Чешут, не только репу... Тишина. Переваривают информацию...
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Вчера, 20:53
            Цитата: Msi
            Переваривают информацию...

            Желательно, чтобы в результате их хорошенько пронесло, для протрезвления мозгов. lol
        2. al3x Звание
          al3x
          -3
          Вчера, 20:39
          Насколько я понял, для них это не было нежданчиком и в дальнейшем о подобных ударах будут предупреждать, исходя из гуманных соображений, ну и чтобы ответка не полетела с ядрен батоном уже к нам, косвенно это подтверждает срочная эвакуация нескольких посольств, в том числе сша, из Киева
          1. al3x Звание
            al3x
            +2
            Вчера, 20:56
            Кто минусует, хотя бы заявление посмотрите или прочтите, там сказано про предупреждения перед ударами прямым текстом.
            1. Imperor_Alive Звание
              Imperor_Alive
              +3
              Вчера, 22:08
              заявление посмотрите или прочтите, там сказано про предупреждения перед ударами прямым текстом


              Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих применять своё оружие против России.
              Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения, заявил Путин В.В

              А недружественные страны пусть боятся.
    5. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 20:32
      источники склоняются к тому, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД).

      ВВП уже подтвердил применение БРСД "Орешник" в безъядерном исполнении б/ч. Испытание в боевых условиях прошло успешно пока по цели на украине.
    6. URAL72 Звание
      URAL72
      +3
      Вчера, 20:34
      Главное из заявления Путина о применении РФ новой ракеты:

      ▪РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении;

      ▪Примененная Россией ракета получила название "Орешник";

      ▪Применение "Орешника" — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности;

      ▪Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию;

      ▪РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет;

      ▪Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, "ответ всегда будет";
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Вчера, 19:57
    Мол, у нас все уже разработано, а собрать большого времени не займет. Может, что-то и собрали?

    Будем надеяться что собрали и в достаточном количестве чтобы посадить всю гейроппу и не только на пятую точку.
  3. belost79 Звание
    belost79
    +8
    Вчера, 20:00
    Да какая разница? БРСД в войне тоже еще никто не применял (средней дальности). Так что с почином американских рабов
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -3
      Вчера, 20:26
      Короче, хрен кто что знает и не узнает, но что то прилетело и точно не МБР.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Вчера, 23:36
        Цитата: Виктор Сергеев
        Короче, хрен кто что знает и не узнает, но что то прилетело и точно не МБР.

        Вот же вы какой упёртый. Опять свои предположения тиражируете. Если вы не хрена не знаете, то посмотрите выступление Путина. Он всё объяснил и по полочкам разложил
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Вчера, 20:54
      Ну хоть в чем то они стали первыми laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 20:00
    Да какая разница.Подкину на вентилятор.Англичане утверждают ,что Владимир Владимирович подарил Ким Чен Ыну на днях - тигра и медведя.Какие странные подарки и самое главное за что? bully404 хотели быть полигоном для испытания оружия не произведённого на Украине? Мечта сбывается .
    1. belost79 Звание
      belost79
      0
      Вчера, 20:21
      Ох уж эти англичане. Пускай сначала обьяснят отсутствие у солдат РФ комплектов насильника, о которых они кричали в три глотки осенью 22-го года
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Вчера, 20:04
    Мол, у нас все уже разработано, а собрать большого времени не займет. Может, что-то и собрали?

    Интрига для Запада yes Пусть парятся, что у нас есть, а чего нет
    1. stankow Звание
      stankow
      -1
      Вчера, 20:22
      Володин вчера ясно сказал - применим "новое стратегические оружие". Вот - Рубеж-26. Самое новое и самое стратегическое. Кто не усльiшал - увидел.
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        +2
        Вчера, 20:43
        1. "Рубеж" не новое. Программа была свернута в 2018 году.
        2. Применена новейшая система "Орешник" (В.Путин)
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    Вчера, 20:06
    МБР это не дёшево, да и зачем... что то более дешёвое сделать не сложно, ибо "в умах" все продумано, проработано, а изготовить не сложно, не долго, опыта, компетенций, вполне хватает.
    1. stankow Звание
      stankow
      +1
      Вчера, 20:27
      Рубеж испьiтьiвали до 2018-го. Видать перешли на войсковьiе.
    2. Комментарий был удален.
  7. garri-lin Звание
    garri-lin
    +3
    Вчера, 20:13
    С одной стороны Америка давно вела разговоры о МБР с конвенциональными БЧ.
    Тополей снятых с дежурства немало. Почему бы и не жахнуть.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 20:13
    Президент России Путин Владимир Владимирович в ближайшее время обратиться с заявлением,мир затих. no
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +4
      Вчера, 20:44
      Уже обратился... Мир затих еще больше yes
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Вчера, 20:15
    Как раз по Тв Путин выступает..Орешник.
  10. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Вчера, 20:17
    Божья кара это, за деяния свинорылые натовцев и пассивных громадян. Которым следовало встать на защиту своих земель от амеров. Да многие погибнут, но свинорылые погибнут тоже, что приблизит победу России
  11. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -2
    Вчера, 20:18
    А как будет на свинячей мове "межконтинентальная баллистическая ракета"? Наверняка звучит как-то смешно)
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Вчера, 20:45
      По-русски и не выговоришь yes
  12. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Вчера, 20:20
    Это были сгущённые луч смерти!
    Что, кстати, мощнее МБР!
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Вчера, 20:22
    Только что выступил Путин. Применена новая гиперзвуковая система средней дальности "Орешник" по Днепропетровску. Ракета имеет скорость 10 Махов и не перехватывается. Пообещал, что удары Орешником будут регулярными, при этом цели будут объявлены заранее во избежание жертв среди мирного населения и граждан дружественных государств. Киевляне, особенно те, кто живет рядом с правительственным кварталом. бегите из города. Метро больше не защита.

    https://vk.com/video-27532693_456336570 видео
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 20:44
      Интересно был ли второй пуск?

      Судя по кадрам очевидцев, российская армия сегодня действительно применила некое новое оружие для нанесения удара по стратегически важному предприятию. Однако тип боеприпаса пока неясен.

      Любопытно, что около 16 часов ряд украинских пабликов сообщил о втором пуске МБР с полигона Капустин Яр. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины, однако спустя полчаса опасность отменили. Ресурсы противника сообщали, что ракета направлялась в сторону Днепропетровска, однако на границе с Запорожской областью пропала с радаров.


      https://topcor.ru/53814-zelenskomu-ne-ponravilos-chto-rossija-ispolzuet-ukrainu-kak-poligon-dlja-novogo-oruzhija.html
    2. rruvim Звание
      rruvim
      0
      Сегодня, 00:54
      Лаврентий Палыч. Забудьте о 10 махах. Был некий после средневековый физик, на которого яблоко упало, но всё описал. Даже формулу составил...
  14. алекс самолетов Звание
    алекс самолетов
    -4
    Вчера, 20:27
    А могла ли быть ракета средней дальности из КНДР или Ирана? своих серийно выпускаемых РСД вроде нет.
  15. bar Звание
    bar
    +3
    Вчера, 20:30
    Минобороны России вообще пока никак не комментирует утренний удар

    Сам гарант уже всё прокомментировал. Как по мне, так вполне доходчиво.
  16. 955535 Звание
    955535
    +2
    Вчера, 20:30
    А может это дворник был.
    Он шёл по сельской местности.
    К ближайшему "Орешнику"
    За новою метлой.
  17. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 20:31
    Да вот сейчас Путин сказал - новое оружие средней дальности. Орешник. 10 Махов. ПРО сбить их не в состоянии
    1. Бюрер Звание
      Бюрер
      +1
      Вчера, 20:40
      Может и в состоянии, только у Украины она (ПРО) отсутствует от слова совсем
  18. ideo098 Звание
    ideo098
    0
    Вчера, 20:32
    Скорее всего, это наша новая разработка, просто она секретная, по-настоящему. И возможно БЧ была вообще без ВВ, просто кинетическая.
  19. К_4 Звание
    К_4
    -2
    Вчера, 20:33
    "Цели будут объявлены заранее"...ёперный стыд. Это чтобы укры успели убрать всё что надо и дабы не злить западных партнёров? Представляю как Сталин бы звонил Гитлеру и говорил куда бомбы бросать будем. Этож не просто бред, а БРЕДИЩЕ!!
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +8
      Вчера, 20:35
      Заводы, мосты и ГЭС тоже заранее убирать будут?
      1. К_4 Звание
        К_4
        +2
        Вчера, 20:56
        Нет, но можно много чего вывезти, не думаю что за полчаса предупреждать будут. Удар по врагам, он должен быть ударом по врагу, без всяких оговорок.
        1. Rage66 Звание
          Rage66
          0
          Вчера, 20:58
          Хочу уточнить, что такое "много чего"...
          Относительно заводов, мостов и ГЭС what
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Вчера, 20:48
      чтобы укры успели убрать всё что надо

      Ну да, у них же всё надувное. Свернул в трубочку и убрал.
      Стыд где-то в другом месте порылся.))
    3. bar Звание
      bar
      0
      Вчера, 20:52
      Цитата: К_4
      "Цели будут объявлены заранее"...ёперный стыд. Это чтобы укры успели убрать всё что надо и дабы не злить западных партнёров?

      Почему укры? Как я понял, это именно "западных партнёров" касается.
  20. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Вчера, 20:34
    Армия России ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник»(В.Путин)
  21. magier Звание
    magier
    0
    Вчера, 22:04
    Цитата: Junkman George
    На русском международном ресурсе общаются на русском языке

    Буржуин, возможно. Пусть себе..
  22. rruvim Звание
    rruvim
    0
    Сегодня, 00:26
    Что мы спорим? Факт тот, что договор о РСМД окончательно разорван. Теперь на практике. Какой бы комплекс не использовался при ударе по Днепропетровску. Вопрос в том, что нам вещал сегодня Бригадир после этого. Хочу спросить всю аудиторию: "Он за свои слова отвечает?". Или мы через год об этом забудем?
  23. rruvim Звание
    rruvim
    0
    Сегодня, 00:57
    Конечно, если Верховный главнокомандующий сказал вчера о 10 махов скорости боеголовок или ракеты, то этому надо верить. Иначе статья...
  24. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 01:02
    Предварительные данные, полученные западными военными, не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

    По данным британского агентства, Россия не применяла МБР для удара по территории Украины, источники склоняются к тому, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД).

    Пентагон уже заявил, что это была ракета средней дальности на базе МБР РС-26 Рубеж.