«Россия будет отвечать на удары зеркально»: Путин сообщил о применении по Украине новой ракетной системы «Орешник»
Российские военные применили для удара по целям на Украине новейшую систему средней дальности «Орешник». Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении.
21 ноября ВС России нанесли удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш» — баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Для удара был применен новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник», цель успешно поражена. Применение «Орешника» стало ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
Говоря про новый комплекс, российский лидер подчеркнул, что существующие сегодня системы ПРО, включая американские, не в состоянии перехватить ракету «Орешника». Ракеты комплекса атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду. При этом Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».
Путин прокомментировал удары по России американскими и британскими ракетами, конфликт принял характер глобального, по территории России было применено западное дальнобойное оружие. Россия считает себя в праве применять свои вооружения против тех стран, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по российской территории.
— добавил президент.
Касаясь развертывания комплексов ракет средней и малой дальности, Путин добавил, что это будет зависеть от действий Запада. Если США начнет их развертывать, то и Россия развернет.
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