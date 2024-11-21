«Россия будет отвечать на удары зеркально»: Путин сообщил о применении по Украине новой ракетной системы «Орешник»

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«Россия будет отвечать на удары зеркально»: Путин сообщил о применении по Украине новой ракетной системы «Орешник»

Российские военные применили для удара по целям на Украине новейшую систему средней дальности «Орешник». Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении.

21 ноября ВС России нанесли удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш» — баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Для удара был применен новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник», цель успешно поражена. Применение «Орешника» стало ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.



Говоря про новый комплекс, российский лидер подчеркнул, что существующие сегодня системы ПРО, включая американские, не в состоянии перехватить ракету «Орешника». Ракеты комплекса атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду. При этом Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».

Путин прокомментировал удары по России американскими и британскими ракетами, конфликт принял характер глобального, по территории России было применено западное дальнобойное оружие. Россия считает себя в праве применять свои вооружения против тех стран, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по российской территории.

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет»,

— добавил президент.

Касаясь развертывания комплексов ракет средней и малой дальности, Путин добавил, что это будет зависеть от действий Запада. Если США начнет их развертывать, то и Россия развернет.

121 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей1052
    Алексей1052
    -11
    Вчера, 20:42
    Так ударьте, наконец! Хватит сопли жевать!
    1. Msi Звание
      Msi
      -2
      Вчера, 20:43
      Так ударьте, наконец

      Куда предлагаете ударить???
      1. Алексей1052
        Алексей1052
        -10
        Вчера, 20:45
        По целям, которые назвал Гарант - по центрам принятия решений! Слабо?!
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +2
          Вчера, 20:51
          На Украине говорят что был ещё один удар.
          Интересно куда прилетело?

          . Судя по кадрам очевидцев, российская армия сегодня действительно применила некое новое оружие для нанесения удара по стратегически важному предприятию. Однако тип боеприпаса пока неясен.

          Любопытно, что около 16 часов ряд украинских пабликов сообщил о втором пуске МБР с полигона Капустин Яр. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины, однако спустя полчаса опасность отменили. Ресурсы противника сообщали, что ракета направлялась в сторону Днепропетровска, однако на границе с Запорожской областью пропала с радаров.


          https://topcor.ru/53814-zelenskomu-ne-ponravilos-chto-rossija-ispolzuet-ukrainu-kak-poligon-dlja-novogo-oruzhija.html
        2. Руслан М Звание
          Руслан М
          -16
          Вчера, 20:51
          так это обращение должно быть адресовано как раз к Гаранту, а не руководствоваться вечным правилом "Царь хороший, бояре плохие".
        3. Tagan Звание
          Tagan
          +4
          Вчера, 20:52
          Слабо?!

          Уж точно без вас разберутся.
          1. Алексей1052
            Алексей1052
            +1
            Вчера, 20:54
            Третий год пошёл, как пытаются разобраться! Без меня не получается!
            1. Tagan Звание
              Tagan
              +3
              Вчера, 20:57
              Без меня не получается!

              Ну дык где вы были всё это время?!!!
              1. Алексей1052
                Алексей1052
                +4
                Вчера, 21:04
                Простите, служил до недавнего времени...
                1. Tagan Звание
                  Tagan
                  +4
                  Вчера, 21:12
                  служил до недавнего времени...

                  С возвращением и доброго здравия!
          2. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            -1
            Вчера, 21:55
            Цитата: Tagan
            Уж точно без вас разберутся.
            Уже давно все разобрались.
            Путин не собирается пулять ядеркой, но очень хочет, чтобы все думали, что собирается.
            Партнёры видят, что Путин не собирается, но хочет, чтобы они думали, что собирается.
        4. частное лицо Звание
          частное лицо
          -1
          Вчера, 20:52
          По целям, которые назвал Гарант - по центрам принятия решений! Слабо?!

          А где эти цели он так и не озвучил . Он просто предупредил что у нас теперь есть ракеты средней дальности которые когда то по указке америкосов похерели и мы готовы их применить по "желающим".
          1. Алексей1052
            Алексей1052
            -6
            Вчера, 20:59
            Всмысле? У вас память три секунды, как у рыбы? Про уничтожение центров принятия решений, Путин В. В., глубоко уважаемый мной, говорил не один год назад!
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              -2
              Вчера, 21:15
              Про уничтожение центров принятия решений, Путин В. В., глубоко уважаемый мной, говорил

              Вот именно говорил но ни какой конкретики, тут на ВО тоже про это говорят. А говорят в Москве кур доят ?
        5. bambr731 Звание
          bambr731
          +9
          Вчера, 21:03
          Гарант - по центрам принятия решений! Слабо?!

          Гарант страной руководит и за людей в ответе, а не в детском саду и не под дурью, чтобы его на слабо брать
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +7
            Вчера, 21:44
            Цитата: bambr731
            Гарант - по центрам принятия решений! Слабо?!

            Гарант страной руководит и за людей в ответе, а не в детском саду и не под дурью, чтобы его на слабо брать

            Очевидно , что многие ни за кого и ни за что в своей жизни не отвечали . Поэтому не понимают , что такое тяжелейшая ответственность за жизни людей целой страны . Я бы не хотел сейчас быть на месте президента России ...
            1. LIONnvrsk Звание
              LIONnvrsk
              +1
              Вчера, 21:52
              Цитата: 30 вис
              тяжелейшая ответственность за жизни людей целой страны . Я бы не хотел сейчас быть на месте президента России ...

              Даааа, тяжела шапка Мономаха! yes
            2. bambr731 Звание
              bambr731
              +1
              Вчера, 22:16
              Поэтому не понимают , что такое тяжелейшая ответственность за жизни людей целой страны

              Юрий hi об этом и говорю. А то слабо - не слабо
            3. newtc7 Звание
              newtc7
              -1
              Вчера, 23:08
              Ага святая простота. И поэтому он бросает сотни тысяч на убой вместо того чтобы ударить один раз и закончить войну? Да по стране нато - по Польше, да ТЯО, да по складу. Людей погибнет минимум, все цели спецоперации будут моментально выполнены, вступаться ядерным орудием за Польшу никто не станет это ясно как белый день. НАТО развалится.
              Но отвечая за народ, будет гнать его на бойню в окопы под дроны.
          2. Комментарий был удален.
        6. Винни76 Звание
          Винни76
          +8
          Вчера, 21:22
          . По целям, которые назвал Гарант - по центрам принятия решений! Слабо?!

          Вот сразу видно, решительный, ответственный мужчина. Такие сопли не жуют. Сказал как отрезал. Боец, стратег и геополитик. Вас бы в президенты. Вы бы им показали. С вашими то компетенциями
          1. Алексей1052
            Алексей1052
            -5
            Вчера, 23:03
            Спасибо за доверие, но пожалуй, нет. На президента я не потяну! Но, свои звëзды я заслужил сполна, и не форумные, а на своих плечах от государства. Я не понимаю, почему я не могу излагать свои мысли, и почему я получаю кучу минусов без объяснений?! У меня один ответ, анонимные минусаторы пользуются поддержкой админов сайта - пидерасты(это общеобщепризнанный медтермин)!
        7. crypt Звание
          crypt
          +1
          Вчера, 22:15
          > по центрам принятия решений! Слабо?!

          а в этом есть резон.

          Вот укросми тем временем пишут: "В ВСУ подтвердили удар по командному пункту в Курской области". Значит, можно.

          "Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 ноября встретились с британской делегацией" - на фото даже не бункер.
        8. Алексей1052
          Алексей1052
          -5
          Вчера, 22:47
          Господи, сколько же какелов и кремлеботов возбудились! Одни, других стоят!
      2. g_ae Звание
        g_ae
        +2
        Вчера, 20:49
        Да хоть по постам через Днепр. Или "партнёры" могут неправильно понять?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +3
          Вчера, 22:05
          Ну мы видели "кассетный" орешник, он скорее для военных баз и заводов. А по мостам надо моноблоком. Вообще я почти уверен, что почти любому украинскому мосту хватит Х-22/32, она наверно дешевле БРСД. Заодно Ту-22 будут при деле
      3. Кнут Юхансон Звание
        Кнут Юхансон
        +10
        Вчера, 20:51
        По Зеленскому и его гоп-компании.
        1. mann Звание
          mann
          +3
          Вчера, 21:13
          Цитата: Кнут Юхансон
          По Зеленскому и его гоп-компании.

          Я этого уже два года жду request sad
        2. crypt Звание
          crypt
          -1
          Вчера, 22:17
          тем временем укросми:

          "Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 ноября встретились с британской делегацией"

          "В ВСУ подтвердили удар по командному пункту в Курской области".
        3. newtc7 Звание
          newtc7
          -3
          Вчера, 23:10
          По зданиями сбу гур рады. Да целей сколько угодно, было бы желание. По администрации зели наконец
      4. BAI Звание
        BAI
        +5
        Вчера, 20:52
        По спутникам, которые наводят это оружие
      5. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Вчера, 21:50
        Цитата: Msi
        Куда предлагаете ударить???

        Разве Вы не видете? Истерик вызывает огонь на себя! lol
      6. newtc7 Звание
        newtc7
        0
        Вчера, 23:05
        По складу в Польше которой является перевалочной базой для поставок орудия на Украину
      7. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 23:45
        Цитата: Msi
        Куда предлагаете ударить???

        Сейчас на западе случайно в открытый доступ попал список подходящих целей.
    2. БЭТ-МЕНТ Звание
      БЭТ-МЕНТ
      -3
      Вчера, 21:14
      Я перед выступлением слушал радио Северной Кореи, песню Счастье в объятиях нашего лидера! Очень красивая песня и походу что так!
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Вчера, 22:26
      В Белом доме заявили, что пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины.
      вот и увидим кто лукавил !
  2. megadeth Звание
    megadeth
    +7
    Вчера, 20:43
    применен новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник», цель успешно поражена
    Всем кто закончил СВВКИУ РВСН им Ленинского комсомола, пламенный привет! С наступающим 65 летием!!!
  3. sagitovich Звание
    sagitovich
    +8
    Вчера, 20:44
    Отрезвит ли этот удар западных спонсоров?
    Сомнительно.
    Пока не будет нанесен удар по военной инфраструктуре НАТО, они не успокоятся.
    1. Msi Звание
      Msi
      +5
      Вчера, 20:47
      Пока не будет нанесен удар по военной инфраструктуре НАТО, они не успокоятся

      Посмотрим. А пока будем испытывать новые вооружения на украине... И посылать чёткий сигнал на Запад... Шутить не надо с войной...
      1. Влодек Звание
        Влодек
        0
        Вчера, 20:54
        не сигнал надо посылать, а "Орешники" рассаживать. в Сирии, Иране и пр. "джунглях" растущих вокруг их "цветущего сада. когда выдалбливали Югославию не сильно думали о возможности ответки в другом месте в последствии? история с передачей и вооружений будет иметь продолжение в ответе. маятник качнется и вернётся сторицей... а нас за шо? потом спрашивать будут и снова винить медведя. конченные бараны, не думающие о последствиях даже в рамках будущего на 10-20 лет
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 22:08
        А пока будем испытывать новые вооружения на украине...
        а там тоже имеется натовская инфраструктура, надо только не бояться кое-кому тоже посылать сигналы на запад.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Вчера, 20:55
      Пока не будет нанесен удар по военной инфраструктуре НАТО, они не успокоятся.

      А потом последует ответный удар ? Лучше уж на какелах показать как это может быть их не жалко ни нам ни америкосам и КО.
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +3
        Вчера, 21:46
        Цитата: частное лицо
        Лучше уж на какелах показать как это может быть их не жалко ни нам ни америкосам и КО.
        Только нам их и жалко .... hi
  4. Heda Звание
    Heda
    -4
    Вчера, 20:44
    Россия считает себя в праве применять свои вооружения против тех стран, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по российской территории.


    Но применять конечно же не будет
  5. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +18
    Вчера, 20:48
    Ah si seulement en France nous avions un président du niveau de Poutine, qui garde son calme, ne dit pas tout ET son contraire dans la même phrase...Mais nous avons Macron qui dans la même journée veut faire la guerre et "en même temps" nous parle de paix, qui veut faire une coalition pour combattre le Hamas et puis qui condamne Israel..Nous avons un parleur , un bonimenteur, un camelot, un menteur ...mais pas un président , nous avons se que nous méritons ...Hélas !

    Ах, если бы только во Франции у нас был президент уровня Путина, который сохраняет спокойствие, говорит не все и не все в одном предложении...Но у нас есть Макрон, который в тот же день хочет начать войну и "в то же время" говорит с нами о мире, который хочет создать коалицию для борьбы с ХАМАС, а затем который осуждает Израиль..У нас есть оратор , любитель поесть, мошенник , лжец ...но нет президента, у нас есть то, что мы заслуживаем ...увы !
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Вчера, 20:50
    У нас есть ракета, которой у нас не должно быть.Зеленскому звание эксперта ,Украина это полигон для испытаний вооружений не производящихся на Украине.Как то замысловато Владимир Владимирович выступил ,не одним " Орешником " мы будем бить по полигону Украина ,я так понял.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +13
      Вчера, 20:56
      Целая новая система и ни одной утечки о ее разработке. Блестяще!
      Еще когда 404 прилетел удар по энергетике, подумал об эскалации.
      Что наши приготовились и в ответ на удары по старым территориям
      будем бить больно. Рад, что не ошибся и что дипломаты ЕС тикают.
      1. Землекоп Звание
        Землекоп
        +4
        Вчера, 21:13
        вспоминает позавчера слова Володина о том что Россия может применить новое оружие.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Вчера, 23:07
          Впечатляет и тайминг, и то, как все отработано в медиа.
          Байдену дали по шее, Трампа лишили козыря угрожать,
          бритты и франки прикидывают куда им может прилететь.
          И не видно, как Западу ответить. Как ставки повышать..?
          1. Комментарий был удален.
          2. Эль Чувачино Звание
            Эль Чувачино
            0
            Сегодня, 00:35
            Привет!
            Цитата: Alex777
            бритты и франки прикидывают куда им может прилететь.

            В целом то прилетать будет обоюдно в случае чего, к счастью есть движение в технологии, но и новый виток эскалации будет. Посмотрим
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Вчера, 21:21
      Украина это полигон для испытаний вооружений не производящихся на Украине

      Только вот печально что испытываем его как мы так и на нас ну или против нас.
  7. Ksanatos Звание
    Ksanatos
    +4
    Вчера, 20:50
    Так-то мощь не плохая. Я так понял 6 х 6 гиперзвуковых блоков. Интересно, у каждого свое наведение или это жирно и дорого? Но если так, то наверное появилась возможность сложить мосты через днепр.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 22:10
      Больше похоже что 6 блоков индивидуального наведения, которые уже неподалеку от цели делятся. На одной фотке насчитали десять финальных блоков, так что 6х10
  8. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Вчера, 20:50
    Предупредили. Прекрасно. Я даже 100% уверен, что США будут учитывать это при развёртывании своих РСМД в Европе, хотя это развертывание произойдет в любом случае. Вот только это никак не повлияет на применение американских, британских и прочих ракет по территории России.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Вчера, 21:18
      Цитата: blackGRAIL
      Вот только это никак не повлияет на применение американских, британских и прочих ракет по территории России.

      Ещё как повлияет. если вместо Южмаша, боевые блоки прилетят по одному из заводов MBDA в Британии, производящих ракеты Storm Shadow. Предполагаю, что скоро так и будет, если атаки Штормами по нашей территории не прекратятся. Надеюсь координаты бритов в Орешник уже заложены. Нагличане должны крепко задуматься о своём поведении, иначе наказание будет очень суровым.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Вчера, 21:30
        Блажен тот кто верует. Все упирается именно в это "если".
      2. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Вчера, 23:30
        fool
        Шел 33 год войны, верховный в возрасте ста лет обещал ударить по территории противника, а люди все верили верили верили …
        Когда же вы научитесь то уже
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -4
      Вчера, 21:25
      Я даже 100% уверен, что США будут учитывать это при развёртывании своих РСМД в Европе


      И провоцировать Россию для ударов по какелам чтобы узнать возможности "Орешника".
      1. crypt Звание
        crypt
        +1
        Вчера, 22:21
        нет времени провоцировать. байден уходит через 1,5-2 месяца. не успеют. британцы разве что... но по-моему это шах и мат для эскалации. с 20 января все пойдет на убыль.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 20:51
    Надо не отвечать а уничтожать сразу.
  10. BAI Звание
    BAI
    +2
    Вчера, 20:51
    1. Удары по Украине НАТО не волнуют. От слова совсем.
    2. Все бла-бла-бла пока не будут выполнены обещания- удары по военным обьектам стран, производителям примененного оружия - США и Англии.

    В конце-концов за Вампиры могли бы давно ответить. Но и тут кишка тонка
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Вчера, 21:34
      Еще как волнуют. От слова - очень. Проигрыш окраины, это - проигрыш НАТО.
    2. crypt Звание
      crypt
      -1
      Вчера, 22:23
      > удары по военным обьектам стран, производителям примененного оружия - США и Англии.

      они ответят ударами по нашим объектам. это повлечет ядерную эскалацию. в которой никто не может победить. а смысл?
  11. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Вчера, 20:52
    Ещё никогда мир не был так близок к третьей мировой войне. Даже во время Карибского кризиса !
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Вчера, 21:27
      Даже во время Карибского кризиса !

      Ну тогда даже не применяли баллистические ракеты .
  12. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 20:52
    По свиньям был предупредительный удар. Следующий - по странам, которые поставляют ракеты нашим противникам. И пусть они трижды подумают, поставлять ли ещё.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -4
      Вчера, 20:58
      Следующий - по странам
      Вообще-то ВВП сказал "по объектам стран", так что если даже это и случится (что вряд ли), то удар будет на территории третьих стран. По территории США или Британии ничего не прилетит.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +4
        Вчера, 21:11
        Зачем вы половину фразы потеряли?. "Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов".

        https://www.rbc.ru/politics/21/11/2024/673f6b559a794725d6ba8e24
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -5
          Вчера, 21:17
          Это как-то отменяет мой тезис об ударах на территории ТОЛЬКО третьих стран?
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            +3
            Вчера, 21:28
            Поправьте, если ошибаюсь, но да, отменяет. Вы сказали "По территории США или Британии ничего не прилетит". Сегодняшнее заявление ВВП было сделано именно на удары по российским объектам дальнобойными ракетами ATACMS, производства США, Storm Shadow, производства Братании и Химарс, снова производства США - он своей речи конкретно назвал именно их, а не некое абстрактное разрешение. Так что угрожал он ответным ударом именно США и Британии.

            А вот прилетит им или как всегда - тут вы правы.
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              -4
              Вчера, 21:30
              Вы не поняли. Им прилетит по их базам на территории Сирии или ещё где. На территории США или Британии наши ракеты не прилетят. Я уж не знаю как ещё сформулировать...
              1. blackGRAIL Звание
                blackGRAIL
                +1
                Вчера, 21:31
                Понял. Да, с этим абсолютно согласен.
              2. DirtyLiar Звание
                DirtyLiar
                +1
                Вчера, 22:07
                Военная база США в Сирии считается территорией США?
                Ибо посольство США, например совершенно чётко считается территорией США.
                1. Аль Манах Звание
                  Аль Манах
                  -1
                  Вчера, 23:03
                  Военная база - объект с дипломатическим статусом? Если да, то да.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Вчера, 21:29
      Следующий - по странам, которые поставляют ракеты нашим противникам.

      Вообще-то он сказал про удары по украине но при этом заранее оповестив об этом мирное население.
    3. crypt Звание
      crypt
      -1
      Вчера, 22:24
      > Следующий - по странам, которые поставляют ракеты нашим противникам.

      откуда вы такие беретесь? они ответят ударами по нашим объектам. это повлечет ядерную эскалацию. в которой никто не может победить. а смысл?
  13. belost79 Звание
    belost79
    -2
    Вчера, 20:54
    А я уж забеспокоился, что вчерашняя декларация - вот и весь ответ на Атакмсы и Штормы
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -12
    Вчера, 20:55
    Ракеты британские, спутники сшасовские, а ударили МБР по Украине.
    Как неоднократно говорил В.В.Путини доказывал в своей книге – русские, беларусы и украинцы один народ.
    Получается РФ действует по принципу – бей своих чтобы чужие боялись.
    Чужие подумают и решат, раз не ударили сразу, значит остерегаются, а быть стало можно продолжать и дальше.
    Как некогда КНР, РФ будет раз за разом делать последнее предупреждение, а США слушать и делать как считают нужным
    1. Землекоп Звание
      Землекоп
      +2
      Вчера, 21:16
      Путин сказал ведь что если продолжат лупить то уже прилетит не по укре а по европе.
  15. zelivee Звание
    zelivee
    -5
    Вчера, 20:56
    Ну наконец-то красные линии преодолели.
    Целей хватит.
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 20:56
    Надеюсь, слова не разойдутся с действиями, будет отвечать зеркально по объектам тех странам, чьё оружие было задействовано при атаки на объекты РФ !
  17. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Вчера, 20:59
    Ничего не понимаю. Разрешил белый господин туземцам ударить по России, мы ударили по туземцам в ответ. Почему белый господин должен испугаться? Я могу понять, почему мы не бьём по белому господину, но почему мы третий год не можем погасить свет туземцам, и оставить их без газа, воды, отопления и тд я не понимаю
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Вчера, 21:27
      Белый господин должен понять и посмотреть что его может ожидать. Ну и туземца, постоянно получающего по хлебалу за своего господина, своё же племя может сожрать.
      1. Fisher Звание
        Fisher
        -2
        Вчера, 21:55
        Вряд ли белого господина это проймет. А туземец может получать гораздо сильнее и чаще, только этого почему то не происходит. Вынеси мы туземцев и этой проблемы бы не возникло, да и белый господин вполне мог бы позеленеть от страха, что и его могут в одну калитку вынести. А так это просто желание сохранить лицо, по возможности
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Вчера, 21:59
          Проймет обязательно. Рассчет Белого Господина был в том, что туземец одолеет медведя, а на деле медведь пожирает туземца никуда не спеша.
  18. Андрей НМ Звание
    Андрей НМ
    -5
    Вчера, 21:00
    Просто применили более яркие фломастеры...
  19. Опториус Звание
    Опториус
    0
    Вчера, 21:01
    Ну все, отстрелялись для вида, поболтали в своей привычной неподражаемой манере, мантры почитали, каклов напужали до икоты-теперь можно и успокоится, их совесть чиста, ониуженачали™.
  20. Reindeer Звание
    Reindeer
    +7
    Вчера, 21:07
    Как я и говорил - когда мы нанесем ответный удар, стая, раньше тянувшая про "не хватит фаберже, терпилы!" дружно затянет "не там ударили!" и "не так ударили!".
    Я улыбаюсь и желаю вам долгих лет жизни ^_^
    1. Опториус Звание
      Опториус
      -4
      Вчера, 21:22
      Физическая ликвидация террориста Буданова в качестве ответки меня бы впечатлила много больше, и я бы и слова скептического не вякнул. А так то, на фоне этой постоянной говорильни о "полном сносе украинской критической инфраструктуры" (который уж слишком долго оказывает какое-то существенное влияние на состояние лбс)-выглядит, скорее, как какая-то вполне себе рутинная ситуация. А не нечто особенное, из ряда вон. Минус-не мой, я их, принципиально, не ставлю никому. И не собираюсь.
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        +3
        Вчера, 21:24
        Ну извините, разнести весь Южмаш вдребезги пополам - это, конечно, рутина, чего уж там...
        1. Опториус Звание
          Опториус
          -3
          Вчера, 21:29
          До него разносили "Мотор Сич", чи как его. И не раз, если мне память не изменяет. Да и не только его. Или для вас это не аргумент?
          1. Reindeer Звание
            Reindeer
            +2
            Вчера, 22:03
            Не разносили, а наносили удары... Слушайте, а Вы вообще представляете масштабы таких объектов? Были хоть раз на подобном предприятии? Ножками километры там наматывали?
            1. Опториус Звание
              Опториус
              +1
              Вчера, 23:08
              Представляю. И? Вы аргументацию то разворачивайте свою. К чему задавать мне встречные вопросы не по существу моего ответа? Да, и неплохо бы еще пояснить мне темному- в чем принципиальная разница между "разносить" и "наносить удары".)
              1. Reindeer Звание
                Reindeer
                0
                Вчера, 23:49
                Я улыбаюсь и желаю вам долгих лет жизни ^_^
                1. Опториус Звание
                  Опториус
                  0
                  Вчера, 23:52
                  Спасибо на добром слове. Взаимно.)
    2. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Вчера, 22:37
      Извините, а чем этот удар принципиально отличается от предыдущих. Применением ракеты средней дальности? Так что калибр, что иксы, которые с самолётов запускают те же ракеты средней дальности.
  21. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +3
    Вчера, 21:08
    Я так понимаю про фломастеры , линии и все такое пишут свалившие в Канаду. Тут такое дело , если бахнут , вы умрете более мучительно , чем те потом прилетит. Понимаю , что среди вас нет тех кто задумывался. Или вы верите в разум ВВП.? Академически.
  22. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 21:09
    «Россия будет отвечать на удары зеркально»
    . Как бы пора... тем более, превентивные меры воздействия, чаще всего, сильно действуют на любого противника.
    Забугорные визжать будут по любому и громче у них уже не получится ибо и до них начало доходить, что не все так просто, безопасно и для них, тоже.
  23. Землекоп Звание
    Землекоп
    +4
    Вчера, 21:12
    Фраза - Получить на орехи ..заиграла новыми красками.
  24. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 21:13
    Судя по всему "Орешник" хорошая ракета, годная. А на счет зеркальных ответов... когда наши прокси начнут долбить российскими ракетами по базам и военным англосаксов вот тогда это будут зеркальные ответы. А пока мы утилизируем холопов нанятых на убой.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 21:27
      Знать бы ещё примерные ТТХ.
      1. Землекоп Звание
        Землекоп
        +5
        Вчера, 21:37
        а че их знать! в головной части 6 гиперзвуковых блоков. Было 6 пачек прилета то есть 6 х6 = 36 блоков. Запуск 6 ракет по 6 блоков в каждой. Скорость 10М \ 3 км\с . Остается дальность....ну в любом до 5500 км примерно так в этом 5500 км диапазоне ..а может и больше так как скорее используется снятые с вооружения ракета Тополь \ Тополь-М и со следующего года снимаются с вообружения ЯрСы вместо которых - Рубеж..то тогда вообще ракет много и вместо утилизации и на иголки - переобувание в Орешник. - удобно выгодно эффективно.
  25. Алексей Давыдов Звание
    Алексей Давыдов
    -12
    Вчера, 21:16
    Удар по заводу на Украине новейшим оружием является очередным "безопасным" выстрелом России "в тире", над которыми уже смеются за океаном ее хозяева. Нынешняя Украина и была ими создана для этой цели.
    Предстоящий захват НАТО Курской АЭС с Курского плацдарма на нашей территории в войне с НАТО и Японией не будет для нас таким безопасным.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Вчера, 21:28
      Вы хотели сказать несостоявшийся захват Курской АЭС?
      1. Алексей Давыдов Звание
        Алексей Давыдов
        -7
        Вчера, 21:34
        Плацдарм они сохраняют за собой. При необходимости выделят на его удержание из НАТО любые силы под флагом ВСУ, как и для захвата АЭС. Теперь это важнейший стратегический объект США/Великобритании в войне на наше уничтожение и они будут его беречь, как зеницу ока.
        Так что несостоявшимся захват считать рано. Скорее - предстоящим.
        По крайней мере, пока мы не ликвидируем это плацдарм, а НАТО - не сможет этому помешать.
        Вот так вот. В таком разрезе.
  26. bbb Звание
    bbb
    -2
    Вчера, 21:20
    Надо ударить ядеркой куда-нибудь поближе к Америке, например по Гренландии, и не признаваться в этом.
  27. jayich Звание
    jayich
    +3
    Вчера, 21:25
    За "Орешник", Товарищи, такого не было с 1945года. Ура русским оружейникам. Это триумф!
  28. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 21:36
    Это тоже неплохо, хотя, лично я представлял масштаб и методы противодействия угрозам несколько иначе, погуглите Анти-нато gribanov56.livejournal.com
    Ну а пока и так сойдёт
  29. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Вчера, 21:38
    В выступлении президента нашего всë сказано, слушайте внимательно.
    Мирных жителей предупредим заранее...
  30. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -3
    Вчера, 21:45
    Стесняюсь спросить, а товарища Зеленского опять никто пальчиком не трогает? Сюрреалистическая картина вырисовывается.
  31. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Вчера, 21:54
    Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию

    А можно еще и упреждающе... Пока в дурной башке мысль не оформилась hi
  32. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    Вчера, 21:56
    Теперь бы на Новой земле провести испытания ядерного арсенала.
  33. JD1979 Звание
    JD1979
    -1
    Вчера, 21:59
    Ответный удар по большому счёту пук в лужу. Чисто повтыкать на красивую картинку прилета.
  34. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Вчера, 22:29
    Свечной заводик Rheinmetall неплохо бы ещё утилизировать !
    За Орешник ! good drinks
  35. Вася_2 Звание
    Вася_2
    -1
    Вчера, 22:43
    хуситам его. да по АУГ...
  36. Алексей1052
    Алексей1052
    0
    Вчера, 22:43
    Продолжение будет, или нет? Всё ограничится демонстрацией единственного образца?!
  37. Million Звание
    Million
    0
    Вчера, 22:48
    Старые песни о главном...
  38. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -1
    Вчера, 22:50
    Либо исполняйте сказанное либо молчите в тряпочку.
  39. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Вчера, 23:03
    Ну что и требовалось доказать: как всегда схавали.
  40. Владимир Гребцов Звание
    Владимир Гребцов
    +1
    Вчера, 23:43
    Удар нанесён в день празднования Собора Архистратига Михаила
    и всех бесплотных небесных сил. С нами Бог и святые ангелы Его!
  41. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 23:43
    Россия ударила по «Южмашу» баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении
    https://news-front.su/2024/11/21/zayavlenie-vladimira-putina-o-situaczii-v-zone-svo/
  42. PavelT Звание
    PavelT
    0
    Сегодня, 01:06
    Зачем так делать на войне: «Россия будет отвечать на удары зеркально»???
    Это война, на ней НЕ НАДО отвечать зеркально или почему-то пропорционально! На ней надо бить врага в самые уязвимые точки сильно, четко и непрерывно, пока враг не падет или не капитулирует!