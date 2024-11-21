«Орешник» средней дальности: эксперты обсуждают заявление президента РФ о применённом в ходе СВО гиперзвуковом средстве поражения

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«Орешник» средней дальности: эксперты обсуждают заявление президента РФ о применённом в ходе СВО гиперзвуковом средстве поражения

В экспертной среде обращение верховного главнокомандующего вызвало, что называется, живую реакцию. Специалисты и любители военной тематики различного уровня и профиля, конечно же, обратили внимание на заявление главы государства о первом боевом применении перспективного оружия – ещё одной гиперзвуковой ракетной системы. Речь идёт об упомянутой Владимиром Путиным в своём обращении гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник».

По словам президента, именно эта ракета сегодня поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, развив скорость до 10 Махов.



Что немаловажно, президент чётко дал понять, что Россия начала работу над созданием ракет средней и меньшей дальности именно после выхода Соединённых Штатов Америки из ДРСМД. То есть, именно собственный односторонний выход из этого основополагающего договора США и должны винить в появлении у России ракетного вооружения, способного поражать цели на «нестратегическом» расстоянии – 500-1000 км и 1000-5500 км соответственно.

Эксперты обращают внимание на то, что при таком пуске никакого уведомления тех же США, как это могло бы быть при пуске МБР, не требуется. Удар был быстрым, решительным, эффективным. Украинские вооружённые силы, как известно, приняли российскую ракету средней дальности за межконтинентальную, однако ещё до обращения Владимира Путина западные СМИ дали понять Киеву, что те не правы и что речь об МБР не идёт, а вот о ракете средней дальности - вполне.

Исходя из того, что сегодня транслировалось из Днепропетровска, становится понятно, что у «Орешника» вполне могут быть разделяющиеся блоки, что делает нереальным их перехват существующими средствами ПВО-ПРО. Хотя, опять же - судя по ранее опубликованным кадрам, никакой попытки перехвата и не было.

98 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Звание
    Аристарх Людвигович
    +22
    Вчера, 20:54
    А может, это дворник был…
    Он шел по сельской местности
    К ближайшему орешнику
    За новою метлой.

    После того, как крылатые ракеты полетят по военным объектам в глубине территории России начнется прямое противостояние с НАТО. Вплоть до применения ядерного оружия. Запастись сигарами,ромом, удобным креслом и хорошим видом на горизонт. Закуриваете, выпиваете, и наслаждаетесь зрелищем. Вход боевых блоков в атмосферу - шоу, которое дают один раз. Для жителей Москвы и области еще и дополнительное зрелище «пуск ракет ПРО».
    1. Седов Звание
      Седов
      +10
      Вчера, 21:12
      А может, это дворник был…
      Он шел по сельской местности
      К ближайшему орешнику
      За новою метлой
      Это просто чубатым на орехи сегодня досталось) И название - то какое красивое: "Орешник") Отведайте российских орешков, друзья)
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +5
        Вчера, 23:20
        Орешник - сильно ветвистый куст. Я насчитал около двадцати боевых блоков. Страшная штукенция для ЕС, Японии и пр.
        1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
          Yf,k.lfntkm2012-2
          +1
          Вчера, 23:45
          Орешник - сильно ветвистый куст.
          yes И не говори.
        2. bayard Звание
          bayard
          +4
          Вчера, 23:57
          ББ было 36 шт. Но это похоже было 6 (ШЕСТЬ) БРСД с 6-ю ББ на каждой .
          А ещё среди летящего рядом с ними были то-ли ложные цели , то-ли обломки ступени разведения .
          Кстати похоже именно кусок донной части ступени разведения уже нашли в днепропетровске среди всего прилетевшего . Они и фото выложили .
          Цитата: хрыч
          Страшная штукенция для ЕС, Японии и пр.

          Для Европейско-Средиземноморского ТВД , Японии и баз США и Франции в АТР , для американских бах на Ближнем Востоке и конечно для размещения в районе Карибского бассейна в случае просьбы об этом братских стран Латинской Америки . Ну и конечно на возобновлённых базах в глубине базальтовых гор на Чукотке .
          Хотелось бы ещё лёгкую БРСД дальностью 2000 км. , моноблочную , двухступенчатую (1-я ступень двигатель "Искандера" , в качестве 2-й "Кинжал" для грунтовых ТПУ . Сергей Кетонов такую ещё в начале 00-х предлагал , эскизы выкладывал . Всё на готовых компонентов , коэффициент новизны минимален .
          1. хрыч Звание
            хрыч
            0
            Сегодня, 00:38
            Цитата: bayard
            Но это похоже было 6 (ШЕСТЬ) БРСД

            Скорей всего - это одна ракета. Подозревают ракету РС-26. 80 тонн супротив 120 Ярса. Ее рассматривали для БЖРК Баргузин. Особенность - универсальная дальность от 2 до 6-7 тысяч км, где с северов мы доставали Нью-Йорк и Вашингтон, а также накрывали ЕС по настильной траектории. Платформа разведения вряд ли вообще применялась. Блоки летели шестью пакетами, как НУР. Видимо РГЧ на подобие этажерки. Если платформа применялась-то также швыряла пакетами по 3-5 ББ. Еще Трамп в бытность президентом блеял о компактных, маломощных, ядерных блоках. Чтоб одной ракетой засыпать противника тучей блоков. Он блеял, а мы походу сделали:)
            Цитата: bayard
            для размещения в районе Карибского бассейна в случае просьбы об этом братских стран Латинской Америки

            Куба №2 good Гавана-Вашингтон 1,8 тыс км, Гавана-Нью-Йорк=2,1
    2. lwxx Звание
      lwxx
      +7
      Вчера, 21:12
      Пока хохлам попало на "орехи". А западным партнерам достанется на "орехи". Орешник уже вырос. wink
      1. Эльдорадо Звание
        Эльдорадо
        +2
        Вчера, 21:49
        Как Мир привык к войнам!
        Не удивлюсь если после объявления россией очередного удара, с целью эвакуации мирных и не только жителей.
        Посмотреть на удары ракетами "орешник" будут слетаться сотни безумных "мотыльков".
        А Зеленский ещё и билетами торговать начнет.
      2. guest Звание
        guest
        -1
        Вчера, 23:37
        Цитата: lwxx
        А западным партнерам достанется на "орехи".

        На западе орехами иногда называется то, наличие чего наше руководство долго не показывало.
    3. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Вчера, 21:33
      "Крепкий орешник".

      Дальше будет, как в старой компьютерной игрушке: "Эх! Колдану!" И мегаполис супостата накроет ледяными глыбами. А можно еще одновременно и "олгой-хорхоя" по степям запустить...

      За мир Русь. ZA мир... СДАВАЙТЕСЬ и... давайте жить дружно;)
      1. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Вчера, 22:00
        Цитата: Баюн
        ..За мир Русь. ZA мир... СДАВАЙТЕСЬ и... давайте жить дружно;)

        хороший казалось бы лозунг, и звучит почти не двусмысленно ... ?!! what
    4. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Вчера, 21:51
      Цитата: Аристарх Людвигович
      ..Для жителей Москвы и области еще и дополнительное зрелище «пуск ракет ПРО».
      belay да вы оптимист, однако .. !!! winked
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 00:03
        Цитата: Немчинов Вл
        да вы оптимист, однако .. !!!

        И что остаётся , когда американские чиновники уже требуют немедленно дать зеленскому "Томагавки" и "всё что есть у НАТО" ?
        Только сесть у окна с хорошей панорамой и наблюдать за торжеством Безумия .

        Надо просто дождаться смены власти в США , когда всех этих бесноватых санитары начнут укутывать в ризы смирения гордыни и развозить по камерам с мягкими стенами . Два месяца осталось .
    5. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Вчера, 22:25
      Запастись сигарами,ромом, удобным креслом и хорошим видом на горизонт.

      Это не получится... Вы в окно хотите на это смотреть?
    6. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Вчера, 23:10
      Цитата: Аристарх Людвигович
      К ближайшему орешнику
      За новою метлой.

      В точку
  2. BAI Звание
    BAI
    +13
    Вчера, 20:55
    Видео красивое. Но для НАТО пока это над Украиной - просто развлекательное кино
    1. Макsim
      Макsim
      +10
      Вчера, 21:00
      угу там ам в Румынии и Польше булки пора напрячь они точно первые на очереди
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Вчера, 21:05
        hi Первыми неверное определение, я бы назвал на одновременной очереди всех, кто мечтает о комиссарском теле, как было сказано в Оптимистической трагедии! am
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Вчера, 21:02
      Цитата: BAI
      Но для НАТО пока это над Украиной - просто развлекательное кино

      Для специалистов это достаточно поучительное и убедительное кино. Просто надо зрителю представить эту картинку и её последствия на своей территории .
      1. BAI Звание
        BAI
        -3
        Вчера, 21:05
        В правительствах США и Англии нет специалистов.
        Англичане, как сказал Путин, убили несколько наших военнослужащих. Ответ?
      2. Витов Звание
        Витов
        +10
        Вчера, 21:22
        Надо уметь думать и работать в интернете. Ракета , которая летит со скоростью около : 6,7 км/с , и имеет 6 разделяющихся частей индивидуального наведения с дальностью до 6 тыс. км. Автору новости это не грозит. Мне непонятна возня об условиях выхода из договора. США хотели быть всех умнее, и разместили в Европе пусковые установки , якобы , для систем ПРО. Но эти унифицированные пусковые контейнеры могут использоваться для наступательного оружия в виде "Томогавков", которые морские и , якобы , не попадали под договор... РС-26" Рубеж" давно разработан и ждал своего времени для головной боли врагам. Вся Европа простреливается и нечем сбить. Патриот курит в сторонке....
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      +12
      Вчера, 21:15
      Видео красивое. Но для НАТО пока это над Украиной - просто развлекательное кино

      Кино - не кино, а особо горячие поостынут, я думаю. Есть над чем свои репы почесать. Они то думали, что в курсе всех вооружений РФ, а тут гиперзвуковой орешник пророс и перехватить его нет у них никакой возможности
    4. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      +3
      Вчера, 21:32
      Да ни какое не развлекательное. Все нато сидит и чешет репу что прилетело, откуда пустили, почему не засекли и самое главное а если там едрен батон
    5. Алексей G Звание
      Алексей G
      +3
      Вчера, 21:39
      просто развлекательное кино

      Вот уж не думаю, они там хоть и идиоты но жить хотят твари. К тому же не факт, что на Южмаше в моменте не было американцев или бритов... Тогда они на своей шкуре почуяли твари!
      1. ГРАНАТ-19 Звание
        ГРАНАТ-19
        0
        Вчера, 23:04
        Цитата: Алексей G
        Вот уж не думаю, они там хоть и идиоты но жить хотят твари. К тому же не факт, что на Южмаше в моменте не было американцев или бритов... Тогда они на своей шкуре почуяли твари!

        По пустому полю стрелять бы не стали! Там явно кто-то был из той компании.
        Главное, что сплыл...
  3. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    +8
    Вчера, 20:56
    На видео походу блоки были без БЧ (не ядерной естественно) видимо как кинетический БП использовался в целях испытания.
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +5
      Вчера, 21:00
      Цитата: GeorgeSev85
      На видео походу блоки были без БЧ (не ядерной естественно) видимо как кинетический БП использовался в целях испытания.

      Возможно бч со взрывчаткой были, но небольшие по мощности.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +9
        Вчера, 21:17
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Возможно бч со взрывчаткой были, но небольшие по мощности.

        Остаётся также открытым вопрос о глубине проникновения боеголовки. Вполне вероятно существование специальных вариантов для поражения особо защищённых подземных объектов. Короче, вопросов о возможностях много, зато ясно одно - в РФ имеются крайне неприятные сюрпризы для супостата, и "Орешник" это чётко подтвердил. good
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +2
          Вчера, 21:33
          Цитата: Монтесума
          в РФ имеются крайне неприятные сюрпризы для супостата, и "Орешник" это чётко подтвердил.

          Надеюсь это не единственный сюрприз для супостата ... крайне неприятных сюрпризов и вредных для жизни супостатов .
        2. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +9
          Вчера, 21:54
          На Южмаше подземные цеха - вот туда видно и целились (испытали), и вся мощь ушла в землю.
          1. rruvim Звание
            rruvim
            +1
            Сегодня, 00:37
            Да именно так. На Южмаше подземные цеха. Их строили в СССР в 70-е. Только кинетический удар из Космоса, я имею ввиду МБР или РСМД может пробить бетон. Даже, если это болванки...
      2. Землекоп Звание
        Землекоп
        +5
        Вчера, 21:23
        какие небольшие. там гиперзвук. а теперь скажи если простая ракета или снаряд не взрываются на какую глубину уходят7 вот тото и оно. Гипервуковые блоки там ушил глубоко под землю что бы весь завод и подземные цеха в ноль раскататть. Неужели вы думали что все производство там было наверху?
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          +1
          Вчера, 21:25
          Цитата: Землекоп
          какие небольшие. там гиперзвук.

          Возможно 100 кг мощной взрывчатки(эквивалент тротила возможен 230 кг), те же Цирконы тоже гиперзвуковые, но с бч 300-400 кг.
    2. spirit Звание
      spirit
      0
      Вчера, 21:15
      видимо как кинетический БП использовался в целях испытания.
      Орешник, это то же что и делают Китайцы DF21 для борьбы с авианосцами, они идут с обычной и спец бч. Средняя дальность.Они априори идут все гиперзвуковые. Ящик Пандоры с ракетами малой дальности открыт. И Американцы логично вышли из договора. Смысл сидеть в нем если его не подписывал Китай и другие ядерные державы как Индия , Пакистан
    3. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      +5
      Вчера, 21:19
      Так есть другое видео, в комментах выкладывали, через где-то 20-25 секунд два мега-взрыва.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Вчера, 20:57
    hi Теперь трепещите все наглосаксы, это уже не ответка, а превентивный удар, оповещать никого не обязательно по все международным нормам и правилам!
    А скоро ещё удивительнее, потихоньку начинаем начинать и начинять новыми видами пока ещё не напугать, а подумать о неизбежном возмездииam
  5. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +23
    Вчера, 21:00
    Во-первых, это красиво...
    1. Olegi1 Звание
      Olegi1
      +2
      Вчера, 22:04
      Во-первых, это красиво...

      Согласен. Тот случай, когда "Красота - страшная сила"... Хорошо, что это НАШЕ оружие.
  6. rusich Звание
    rusich
    +9
    Вчера, 21:05
    "Орешник" просто шикарно отработал по Днепропетровску. Хороша новинка на гиперзвуке. Пшекам и румынам приготовится встречать "Орешник"
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Вчера, 21:53
      Румынам в особенности. Кажется там Ф16 обслуживают. Тут сразу двух обещанных зайцев можно убить. И по ф16 и по штормам.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 21:06
    Вопрос... чем МБР отличается от других ракет летящих по баллистической траектории?
    Так то у них дальность поражения, доставки "аргументов", больше... в общем то именно этот ньюанс выражается в конструктивных особенностях ракет.
    Ещё, можно отметить, что они предназначены для преодоления серьёзного ПРО противника, для поражения которого они проектируются.
    Сказать, что баллистические ракеты меньшей дальности сильно проще... да нет ведь. Размеры поменьше, а в остальном много чего практически одинаковое.
    А теперь вопрос... была МБР или что то другое, да один фиг!!!
    Эффективное, разрушительно и ПВО конкретного противника для таких ракет не помеха...
    1. Paul Zewike Звание
      Paul Zewike
      +3
      Вчера, 21:10
      Это ракеты средней дальности. Не МБР.
    2. Землекоп Звание
      Землекоп
      -1
      Вчера, 21:25
      ессно это были старые МБР Тополь-м - их на складах хоть попой ешь...хзачем татиться на утидлизацию когда переобув их под Орешник и использовать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 21:30
        Вопрос... куда грохнется разгонный блок от МБР, если применять именно такой?
        Тополь М твёрдо топливный! Как его запускать на малую дальность, когда В КОНСТРУКЦИЮ ЗАЛОЖЕНО изначально, полет/доставка бое головки на дальность ... большую дальность??? fool
        1. Землекоп Звание
          Землекоп
          +1
          Вчера, 21:31
          я уверен что запуск был глубоко на нашей территории и все разгонные блоки и т ело ракеты остались и упали у нас. Все четко.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 21:37
            У Тополя, например, ВТОРАЯ СТУПЕНЬ, рассчитана на падение где то в атлантике или Тихом океяне... вы откуда её запускать будете???
            Если, вдруг, кардинальная переделка ракеты, т. е. использование каких то блоков с ракет снимаемых с вооружения... верится с трудом, да и выходит, что это СОВСЕМ ДРУГОЕ ИЗДЕЛИЕ уж точно не являющееся МБР.
            1. Землекоп Звание
              Землекоп
              +2
              Вчера, 21:41
              на другое новое персональное издели нет ни сил ни средств. И так работа идет на полную мощь и не хватает ни мощностецй производства по текущим заказам а тут еще дополнительно из чего искать? Поэтом ..используют снятые с вооружения тополь \ тополь-м и со следующего года снятие ЯРСов вместо которых Рубеж. Поэтому ракет готовых хватает вместо трат на утилизацию снова переобувка под орешник - эффетивно...дешево...рационально.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Вчера, 21:46
                Для нужного, важного дела находят все, что надо...
                А Тополь переделать в ракету малой/средней дальности... сложно, да и возможно ли вообще, это вопрос.
                Специалисты будут молчать, а мы, диванные експерты, можем гадать сколько угодно.
                1. Землекоп Звание
                  Землекоп
                  +3
                  Вчера, 22:33
                  Думаю, что в данном случае правы и украинские источники назвав нашу новую ракету МБР РС-26 "Рубеж". Почему?

                  Это одна и та же ракета, только в одном исполнении она может быть МБР (с легкой БЧ и третьей разгонной ступенью), а во втором (с тяжелой БЧ, которая ставится в т.ч. и вместо третьей разгонной ступени), ракетой средней дальности.

                  И тогда туда можно поставить 3-4 тонны нагрузки. А может и больше. Которая затем разделяется и поочередно выход на цель, как мы это и видели на видео.

                  Вероятно каждая из них еще несет к тому же и ложные цели, которые мы тоже видели в виде своеобразного "фейерверка".

                  Почему я уверен в том, что это все-таки РС-26, только немного в другом исполнении? А потому, что с нуля за короткое время произвести незаметно новый комплекс нереально. А по "Рубежу", и его втором возможном исполнении у меня догадка была еще в 2016 году.


                  И теперь она подтвердилась. Причем, полностью (я тогда и предполагал, что тяжелая БЧ будет гиперзвуковая маневрирующая)

                  И вот теперь мы знаем название этой новой ракеты "Орешник".
                  1. nerovnayadoroga Звание
                    nerovnayadoroga
                    0
                    Сегодня, 00:34
                    Вам доложили, что с нуля и вчера начали!? Не читайте с утра британские газеты...
            2. rruvim Звание
              rruvim
              0
              Сегодня, 00:41
              А если демонтировать вторую-первую ступень? А если, просто изменить баллистику? Например Тополь-М - просто кинуть в космос и с учётом поворота земли, вернуть обратно. Вариантов много.
        2. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +2
          Вчера, 22:13
          Цитата: rocket757
          Тополь М твёрдо топливный! Как его запускать на малую дальность, когда В КОНСТРУКЦИЮ ЗАЛОЖЕНО изначально, полет/доставка бое головки на дальность ... большую дальность???

          Виктор. hi
          Режим обнуления тяги применяется на российских (советских) ракетах еще с 60-х годов. Не знаю параметров, но он есть. Вот тут можно просветиться: http://makeyev.msk.ru/pub/sys/2006/MITu-60.html
          Конструкция самого узла обнуления тяги твердотопливных ракет (российский патент от 2010г.) также есть в свободном доступе.
          Так что, ударить ракетой с дальностью поражения 10 тыс. км. по цели на 500 км. полагаю для наших РВСН не проблема. hi
          P.S. Но прилетело х-лам знатно. Я прям залип на видео.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 22:30
            Поспорили и ладно... хотя заряд бодрости на ночь, вряд ли так уж нужно.
            Впрочем, для некоторых это как пилюля снотворного на ночь.
            На счёт, нет проблем запустить на 500 вместо 5000 км, как то сомнительно... проблем хватает и в период, когда экстрима/катаклизма который все спишет, НЕТ, стоит ли их создавать.
            1. Вежливый Лось Звание
              Вежливый Лось
              0
              Вчера, 22:35
              Цитата: rocket757
              Поспорили и ладно...

              Я с Вами не спорил. Просто попытался ответить на Ваш вопрос: "как запускать твердотопливный "Тополь-М" на малую дальность?"
              Вот тут еще много интересного: http://militaryrussia.ru/blog/topic-193.html hi
        3. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          0
          Сегодня, 00:37
          Цитата: rocket757
          Вопрос... куда грохнется разгонный блок от МБР, если применять именно такой?
          Тополь М твёрдо топливный! Как его запускать на малую дальность, когда В КОНСТРУКЦИЮ ЗАЛОЖЕНО изначально, полет/доставка бое головки на дальность ... большую дальность??? fool

          По очень крутой траектории. Как корейцы последние запуски своих МБР делали. На Западе им максимальную дальность насчитали от 9000 до 15000км в зависимости от нагрузки, а падали они неподалеку.
      2. Алекс Старлей Звание
        Алекс Старлей
        -2
        Вчера, 21:51
        Вам человек по телевизору сказал, что это ракеты средней дальности, а не МБР. В отличии от МБР, они в космос не залетают, летят на высоте 60-80км. Залетели бы в космос, амерские атомные подлодки вполне могли бы запустить по нам в ответ.
        1. Землекоп Звание
          Землекоп
          0
          Вчера, 22:32
          Думаю, что в данном случае правы и украинские источники назвав нашу новую ракету МБР РС-26 "Рубеж". Почему?

          Это одна и та же ракета, только в одном исполнении она может быть МБР (с легкой БЧ и третьей разгонной ступенью), а во втором (с тяжелой БЧ, которая ставится в т.ч. и вместо третьей разгонной ступени), ракетой средней дальности.

          И тогда туда можно поставить 3-4 тонны нагрузки. А может и больше. Которая затем разделяется и поочередно выход на цель, как мы это и видели на видео.

          Вероятно каждая из них еще несет к тому же и ложные цели, которые мы тоже видели в виде своеобразного "фейерверка".

          Почему я уверен в том, что это все-таки РС-26, только немного в другом исполнении? А потому, что с нуля за короткое время произвести незаметно новый комплекс нереально. А по "Рубежу", и его втором возможном исполнении у меня догадка была еще в 2016 году.


          И теперь она подтвердилась. Причем, полностью (я тогда и предполагал, что тяжелая БЧ будет гиперзвуковая маневрирующая)

          И вот теперь мы знаем название этой новой ракеты "Орешник".
        2. stankow Звание
          stankow
          0
          Вчера, 23:47
          Американцев, как следует, предупредили. Позтому и унесли ноги с посольства.
      3. D O Звание
        D O
        0
        Вчера, 23:37
        Землекоп, сегодня может быть это был не Тополь-М, а что-нибудь полегче и поновее - как предполагают, РС-26 "Рубеж".
        Но модифицировать носители Тополь-М под систему Орешник и меньшую дальность, и разгрузить от них склады - правильная идея.
    3. SSR Звание
      SSR
      0
      Вчера, 22:35
      Цитата: rocket757
      Вопрос... чем МБР отличается от других ракет летящих по баллистической траектории?

      МБР - как много в этом звуке!
      Междуконтинентальная Баллистическая Ракета.
      От других уже отличается по первой букве, которая предполагает мощь и высоту заброса первой степенью.
      Имха.
  8. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +5
    Вчера, 21:11
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Цитата: GeorgeSev85
    На видео походу блоки были без БЧ (не ядерной естественно) видимо как кинетический БП использовался в целях испытания.

    Возможно бч со взрывчаткой были, но небольшие по мощности.

    Основной Южмаш под землей, поэтому возможно просто вскрывали))
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Вчера, 21:57
      Надеемся что вскрыли, и там всё сложилось. Поэтому для испытания выбрали Южмаш с подземными цехами. Узнаем позже.
  9. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +2
    Вчера, 21:13
    Ну вот и ладно, получили фашисты орехи. Как минимум "Орешник" не хуже "Пионера",
    и как минимум 6 блоков на Южмаш прилетело.
  10. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Вчера, 21:15
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Для жителей Москвы и области еще и дополнительное зрелище «пуск ракет ПРО».

    У меня это в 3,5 км от дома - как в партере буду сидеть!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Вчера, 21:56
      Стрим не забудьте снять и потом выложить wassat
  11. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Вчера, 21:18
    Ну за "Орешник". drinks Только один вопрос: "Орешник" по Южмаш один прилетел? Или 6 шт? feel Мне чисто для общего развития.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Вчера, 21:22
      Yf,k.lfntkm2012-2
      "Орешник" по Южмаш один прилетел?

      Одна ракета с разделяющейся головной частью.
      1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
        Yf,k.lfntkm2012-2
        +7
        Вчера, 21:31
        Одна ракета с разделяющейся головной частью.
        Эта общая точка зрения. Судя по видео было шесть явных ударов. Причём каждый удар явно делился ещё на отдельные заряды. Если это удар одной ракеты то тут вообще снимая шляпу в шесть раз более так сказать. Хотя и так впечатлило. hi
    2. Землекоп Звание
      Землекоп
      +5
      Вчера, 21:27
      6 пачек по 6 блоков итого 36 гиперзвуковых блоков. Мы знаем что ракета Тополь-М в головной части имеет 6 блоков вот списанные тополя вместо утилизации копили для переобувания под оркшник. А еще со следующего года снимать с вооружения будут уже Ярсы..вместо которых ставить Рубеж..так что ракет- доставщиков хватает.
      1. Камрад Звание
        Камрад
        0
        Вчера, 21:41
        Судя по тем обломкам, что находят на месте падения блоков в Днепропетровске ракета была жидкостная, а не твердотопливная, так что Тополь не подходит, возможно что-то от наших китайских или корейских друзей, а вот головная часть может быть и от Тополя.
      2. Barracuda 148 Звание
        Barracuda 148
        +1
        Вчера, 22:37
        Ярсы никто снимать не собирался, они достаточно новые.
        1. Землекоп Звание
          Землекоп
          +1
          Вчера, 22:52
          Они уже не новые. Со следующего года их будут снимать вместо - Рубеж
  12. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Вчера, 21:24
    В день рождения Архистратига Михаила воинство православных людей показали сатанистам гром с небес!
    Они узрят гнев Божий несчастные!
    Вероятно это последнее предупреждение нечестивым тварям!
    1. Землекоп Звание
      Землекоп
      +9
      Вчера, 21:29
      ---------------------
    2. Дон Аналитик Звание
      Дон Аналитик
      +1
      Вчера, 21:35
      Да, символично, добавить больше нечего!
      1. Алексей G Звание
        Алексей G
        +1
        Вчера, 22:20
        И сокруши их яко прах перед лицом ветра! Аминь!
  13. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Вчера, 21:27
    Так "повЫтряни сЫлЫ" скоро будут писать в своих сводках, что перехватывают по 10 таких "Орешников" за раз. И сальная аудитория будет им рукоплескать.
  14. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    -1
    Вчера, 21:36
    Эх. Вот бы по мостам прилетело б по такой хреновине. Это было бы слишком замечательно, что б стало действительностью.
  15. Styletto Звание
    Styletto
    +2
    Вчера, 21:37
    Первый скрин не имеет ни какого отношения к видео в конце статьи. Видео в конце -- явно баллистическая из ближнего космоса с разделяющимися БЧ (БЧ + ложные цели в каждой пачке), падающие практически отвесно с нереальной скоростью. От начала образования яркого газового облака (5-7 км) до падения чуть больше секунды.
    Первый скрин из видео, где видно, что "обычные" гиперзвуковые БЧ, летевшие по относительно настильной траектории, которые даже пытались сбить. На видео видно, что было два промаха ПВО за доли секунды до взрывов на земле.
  16. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +1
    Вчера, 21:39
    Интересно, этим орешником можно закинуть ОДАБ-9000 куда-нибудь подальше? Вроде и не ЯО, но бахнуло бы знатно.
    1. Styletto Звание
      Styletto
      +2
      Вчера, 21:48
      "Орешник" на скрине из другого видео, не того, что в конце статьи. По видео видно, что его даже пытались сбить. Ну и скорости несопоставимы. А видео в конце статьи --разделяющиеся БЧ, прилетевшие из ближнего космоса из чего-то вроде "Рубеж" или "Тополь". У этих скорость при падении 15-17 махов и суммарный вес БЧ около 6 тонн, емнип.
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 21:44
    «Орешник» средней дальности
    кто придумывает названия?!
  18. magier Звание
    magier
    +2
    Вчера, 21:47
    Цитата: lwxx
    Пока хохлам попало на "орехи". А западным партнерам достанется на "орехи". Орешник уже вырос.

    Орешник. Проверенный русский материал для изготовления розог.
  19. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +2
    Вчера, 21:47
    вот если бы после такого удара всу драпанули разом до кыюва и далее вот это была бы мощя
  20. Алексей Новожилов Звание
    Алексей Новожилов
    +1
    Вчера, 22:24
    весь вопрос в том сколько у нас этих орешников
  21. Гидротех Звание
    Гидротех
    +1
    Вчера, 22:26
    ВВП предупреждал же их на прошлой неделе, не поверили….
  22. стайер Звание
    стайер
    0
    Вчера, 22:27
    А вот интересно. Они у себя переводят название комплекса "Орешник"? По английски hazel. По немецки Hasel. По французки noisetier.
    Или кирпичи пока откладывают?
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 00:16
      Никогда. Все системы вооружений вероятного противника получают в НАТО новую кодировку и специальное прозвище. Кодировка - для систематизации, прозвище - чтоб свои вояки их не боялись :)
  23. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -2
    Вчера, 22:41
    Так вот ты какой орешник обещанный!.. - вот теперь весь запад пускай сидит и думает - сколько ещё у русских козырей в кармане, и кто из них будет следующим - Литва, Польша или.. - кто? - весёлый расклад.
  24. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -1
    Вчера, 22:48
    И зачем она без ядерной начинки ? Показать что есть? Говорил что ответит ядерным на удар по России и где он ?
    1. stankow Звание
      stankow
      0
      Вчера, 23:51
      Не спешите. Шаг за шагом. Пусть сначала запад осознает очередной.
    2. Алексей G Звание
      Алексей G
      0
      Сегодня, 00:20
      И зачем она без ядерной начинки ?

      Не спешите! Будет и ядерная когда понадобится...
      А безъядерная она тоже хороша. Теперь есть рычаг обрушить мосты через Днепр, ударить по пресловутым теннелям доставки оружия, по бункеру Зели на банковой! Это пушка так пушка!
  25. ГРАНАТ-19 Звание
    ГРАНАТ-19
    +1
    Вчера, 22:55
    КрасивО зашло! am
    Быстро, точно и в срок! soldier
  26. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 23:42
    У запада есть немножко времени узнать и заучить новое слово «Oreshnik»
    https://news-front.su/2024/11/21/u-zapada-est-nemnozhko-vremeni-uznat-i-zauchit-novoe-slovo-oreshnik/
  27. D O Звание
    D O
    0
    Вчера, 23:43
    ВС и ВПК РФ было бы полезно аналогично продемонстрировать миру и МБР с дальностью более 5500 км, с неядерной боеголовкой.
  28. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 23:48
    Пентагон подтвердил, что получил от России предупреждение о пуске «Орешника»
    https://eadaily.com/ru/news/2024/11/21/pentagon-podtverdil-chto-poluchil-ot-rossii-preduprezhdenie-o-puske-oreshnika
  29. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 00:28
    Специалисты и любители военной тематики различного уровня и профиля, конечно же, обратили внимание на заявление главы государства о первом боевом применении перспективного оружия – ещё одной гиперзвуковой ракетной системы.
    Можно теперь ожидать заявление от главного военного эксперда в ЕС Урсулы фон дер Лейен что это последняя ракета собранная на чипах из холодильников и микроволновок.
  30. volgast1970 Звание
    volgast1970
    0
    Сегодня, 00:29
    В штабах НАТО паника , все "яйцеголовые" вызваны на экстренное совещание. Ждём от них принятия "правильных" решений.