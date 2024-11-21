«Орешник» средней дальности: эксперты обсуждают заявление президента РФ о применённом в ходе СВО гиперзвуковом средстве поражения
В экспертной среде обращение верховного главнокомандующего вызвало, что называется, живую реакцию. Специалисты и любители военной тематики различного уровня и профиля, конечно же, обратили внимание на заявление главы государства о первом боевом применении перспективного оружия – ещё одной гиперзвуковой ракетной системы. Речь идёт об упомянутой Владимиром Путиным в своём обращении гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник».
По словам президента, именно эта ракета сегодня поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, развив скорость до 10 Махов.
Что немаловажно, президент чётко дал понять, что Россия начала работу над созданием ракет средней и меньшей дальности именно после выхода Соединённых Штатов Америки из ДРСМД. То есть, именно собственный односторонний выход из этого основополагающего договора США и должны винить в появлении у России ракетного вооружения, способного поражать цели на «нестратегическом» расстоянии – 500-1000 км и 1000-5500 км соответственно.
Эксперты обращают внимание на то, что при таком пуске никакого уведомления тех же США, как это могло бы быть при пуске МБР, не требуется. Удар был быстрым, решительным, эффективным. Украинские вооружённые силы, как известно, приняли российскую ракету средней дальности за межконтинентальную, однако ещё до обращения Владимира Путина западные СМИ дали понять Киеву, что те не правы и что речь об МБР не идёт, а вот о ракете средней дальности - вполне.
Исходя из того, что сегодня транслировалось из Днепропетровска, становится понятно, что у «Орешника» вполне могут быть разделяющиеся блоки, что делает нереальным их перехват существующими средствами ПВО-ПРО. Хотя, опять же - судя по ранее опубликованным кадрам, никакой попытки перехвата и не было.
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