После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта

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После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта

В Организации Объединённых Наций, видимо, почувствовали, что, несмотря на всю неопределённость красных линий, может наступить такой момент, когда линии эти уже просто некому в мире будет воспринимать и оценивать. И сделали срочное заявление. Речь идёт о заявлении по поводу украинского вооружённого конфликта.

С обращением выступил руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



По его словам, «ООН призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации».

Тот же ооновский чиновник добавил, что в Организации Объединённых Наций «очень внимательно и при этом с большой тревогой следят за развитием событий в рамках конфликта». Дюжаррик отметил, что «нужно искать решение, чтобы погасить этот конфликт».

Обращает на себя внимание тот факт, что с обращением г-н Дюжаррик выступил после того, как он и его шеф посмотрели кадры из Днепропетровска (Днепра), когда боевые блоки российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» поразили территорию Южного машиностроительного завода («Южмаша»).

По какой-то неведомой причине Дюжаррик не призывал к «немедленной деэскалации» ни в момент вторжения ВСУ в Курскую область, ни сразу же после ударов с территории Украины американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь Российской Федерации.
66 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rage66 Звание
    Rage66
    +4
    Вчера, 21:18
    Потому, что ООН тоже станет целью, однажды yes
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +23
      Вчера, 21:24
      Не верю я голубям мира с зубами акул, только когда "орешники" вырастут в Лондоне, Париже, Вашингтоне..... они начнут искренне заботится о мире. Предлагаю ВВП следующие испытания ракет провести на Банковой и не откладывать.
      1. frruc Звание
        frruc
        +20
        Вчера, 21:28
        в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации

        Эта ракета еще и лечит больные головы, т.е. обладает терапевтическими свойствами.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +6
          Вчера, 21:35
          Цитата: frruc
          Эта ракета еще и лечит больные головы, т.е. обладает терапевтическими свойствами.

          Вот что "Орешник" животворящий наделал, просто приятно наблюдать, как западники засуетились. smile
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            -1
            Вчера, 22:40
            Да ладно Вам. Я лично не верю, что кто-то всерьёз испугался БРСД. Тип вооружения это не новый. Иранских ракет по Израилю же никто не испугался в итоге.
            Но эффект пока что надо, да. Надеюсь, наши сумеют развить, а не спустят как обычно всё в унитаз.
            1. хрыч Звание
              хрыч
              +1
              Вчера, 23:28
              А почувствовали разницу? Иранские, тихоходные моноблоки супротив молниеносной РГЧ с около двадцатью ББ ИН. Посмотрели на настоящий гиперзвук? Впечатляет. Какое там ПРО. Эта ракета в расчете на среднее европейское государство.
            2. volgast1970 Звание
              volgast1970
              0
              Сегодня, 00:50
              10 махов- это пока не сбиваемо. Вопрос в количестве у РОССИИ этих "орешников".Вот над чем сейчас ломают голову в пентагоне.
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          +3
          Вчера, 21:38
          Цитата: frruc
          в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации

          Эта ракета еще и лечит больные головы, т.е. обладает терапевтическими свойствами.

          У орешника есть гибкие , хлёсткие прутья . Ата та со свистом .. Вжухсссс Очень больно получать по мягким местам . belay
        3. Flashpoint Звание
          Flashpoint
          +7
          Вчера, 21:49
          Эта ракета еще и лечит больные головы, т.е. обладает терапевтическими свойствами.

          О, так надо счёт за лечение выставить! Начнём с малого, 300 миллиардов уё. laughing
          1. Serafim Звание
            Serafim
            +5
            Вчера, 22:16
            Уе - не надо бумажек, надо 1000 тонн золотых скорлупок от орешков непростых.
        4. северный кавказ Звание
          северный кавказ
          +3
          Вчера, 22:14
          Ага! Оказывается с Западом можно легко договариваться если им перед этим хорошо ударить дубиной по голове! Другое непонятно. А сразу нельзя было жахнуть? И ситуацию надо развернуть так чтобы не мы с Западом хотели договорится, а Запад очень хотел договорится с Россией! И чтобы не мы хотели войти в их международные организации, а чтобы они слюни пускали от желания войти в международные организации России!
          1. Техник_Харлан Звание
            Техник_Харлан
            +6
            Вчера, 22:34
            Как инженер могу сказать, что любое изделие, особенно авиа, ракеты и турбины нужно достаточно долго "доводить" до кондиции. Чтобы ракета прилетела куда надо и самолёт не упал. А это время и время. Плюс тысячи проверок и тестирований для разных ситуаций. Поэтому, "нужно было раньше" не всегда бывает возможно, даже если этого и очень хочется.
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +2
              Вчера, 22:42
              Самое интересное, что все доведения Орешника до кондиции остались незамеченными западными разведками. А ведь наверняка должны были быть полётные испытания.
              1. Техник_Харлан Звание
                Техник_Харлан
                +5
                Вчера, 22:57
                Однозначно были. И, скорее всего не раз. Вот представляете, какая может быть конфузия, если подобное изделие собьётся с курса и упадет на картофельное поле или жилой микрорайон. Это сразу потеря престижа и репутации, плюс ещё масса "головняка". Поэтому, данный удар был публичной демонстрацией для всего Мира и он не мог быть провальным для нас. Ну и, соответственно, всё должно быть заранее испытано, проверено, расчитено неоднократно.
            2. северный кавказ Звание
              северный кавказ
              +1
              Вчера, 22:52
              Спасибо за ответ! Хотя ответить Западу можно было и другими способами. Или Россию за границей никто не поддерживает, или Россия не поддерживает противников США?! Приятно конечно что Западу наконец что то прлетело. Почаще бы им прилетало, сговорчевее были! А так они не стесняются в эскалации и поднимают градус. Они против нас вводят санкции, мы против них не вводим! Не пора ли нам подняться выше денег? Ситуация сегодня это дело принципов. Или вопрос денег? Ради денег Россия готова на всё? Или принципиально против чего то?
              1. Техник_Харлан Звание
                Техник_Харлан
                +5
                Вчера, 23:05
                Знаете, мы (простые люди, обыватели) очень и очень многого не знаем и не понимаем. И не потому что мы дураки, а потому что не обладаем информацией, и это правильно. Вот, например, отключение от SWIFT и санкции из "ада". Казалось, что начнётся экономический коллапс и хаос. Ну, представьте, пластиковые карты перестали работать. Или сбой Интернета, или стагнация предприятий, которые были в плотной связке с европой. Но, всё устояло и продолжает работать. Отсюда я делаю вывод, что грамотные люди в минэконом развития и прочих структурах готовились заранее и просчитывали варианты. Так же работал и дипкорпус с партнерами из стран глобального Юга и прочими. И это вызывает гордость и уверенность, что у нас всё получится и Мир будет другим.
            3. volgast1970 Звание
              volgast1970
              0
              Сегодня, 00:56
              Похоже что данное изделие умудрились что называется в втихаря довести до ума и кинуть на контрольное испытание то есть в реальных боевых условиях
      2. frruc Звание
        frruc
        +16
        Вчера, 21:32
        Silver99
        испытания ракет провести на Банковой и не откладывать.

        Мне жалко историческую архитектуру Киева, сталинский ампир. А вот Биг Бен в Лондоне не жалко.
      3. Митрич73 Звание
        Митрич73
        +7
        Вчера, 21:45
        И газовые хранилища на ЗУ.... Будет эпично.
      4. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 00:56
        Silver99
        Вчера, 21:24
        Не верю я голубям мира с зубами акул, только когда "орешники" вырастут в Лондоне, Париже, Вашингтоне..... они начнут искренне заботится о мире. Предлагаю ВВП следующие испытания ракет провести на Банковой и не откладывать.

        hi С 22 февраля 2022 г. предполагал, что будут приятные сюрпризы для наглосаксов и всего лжеНедоЗапада, таки к Новому году дождались.
        Надеюсь будут ещё другие испытания.
        Если не доходит до головной точки, то будет доходить до остальных пяти. angry
    2. PavelT Звание
      PavelT
      +1
      Вчера, 23:23
      Вообще очень странно то, что за почти 80 лет существования ООН никто, НИ ОДНА СТРАНА, не поставил официально вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, на нейтральную территорию!
      Они все там тупые, или купленные, или просто трусы?
  2. Савва Звание
    Савва
    +9
    Вчера, 21:19
    Или в 2014,когда бомбили Донбасс am
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 00:33
      Цитата: Савва
      Или в 2014,когда бомбили Донбасс am

      А они были в 2014 году? В этот период мы были связаны договором с США, который матрасы инициативно обнулили в 2019 году, после чего у нас были развязаны руки.
      Вот видимо сейчас систему допилили, отшлифовали и приступили к полировке об украину. Нашим заклятым "друзьям" надо понимать то, что это ни какая то пробная партия для демонстрации способностей нового оружия, а наверняка у России на хранении уже есть определённый запас этого изделия и по их "настойчивому запросу" им могут "отгрузить орехов" полные штаны.
  3. lwxx Звание
    lwxx
    +8
    Вчера, 21:19
    После того как поросята прогулялись в орешнике ( ну или наоборот орешник прогулялся по свинарнику) на западе нижняя часть спины сильно сжалась.
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    +16
    Вчера, 21:20
    Запахло жареным... Вот и зассали.
    Уже не слышно лозунгов "пусть все решится на поле боя" hi
    1. vik669 Звание
      vik669
      +15
      Вчера, 21:25
      Скот понимает только палку.
      1. sergey4791 Звание
        sergey4791
        +7
        Вчера, 21:39
        ... из Тополя, Ясеня, теперь вот и Орешника
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +10
    Вчера, 21:21
    А может быть то Путин злой
    Он шел по сельской местности
    К ближайшему "Орешнику"
    За новою елдой.
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +6
      Вчера, 21:51
      good laughing
      У меня дочка этот мультик сегодня смотрела. Эх, уже классика, 1981й год!
      Но как актуально в новой нотации! good
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Вчера, 21:23
    И все-таки, они за бугром, разве не понимали, что при всем при том, что российское руководство, как то сдержанно на все реагировало, может наступить момент, когда от кукуевских рулящих может остаться только... ничего, в общем то не останется, кроме тех, кто сбежит быстро и подальше...
    1. Отшельница Звание
      Отшельница
      +3
      Вчера, 21:28
      Куда они сбегут с подводной лодки... Козыри пошли, до туза не дошло бы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 21:32
        Как сказать... похоже на 33 китайское предупреждение...
        В общем, все очень мутно.
        1. Отшельница Звание
          Отшельница
          +6
          Вчера, 21:43
          Да не мутно, а ясно всем стало, амеры после пуска xoxлaми американских ракет срочно из Киева свалили, греки с испанцами следом. Бриты у своего Стармера спрашивают - это война?
          Додергались тигра за усы.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Вчера, 21:48
            Так предупреждение из самых серьёзных и... крысы побежали с тонущего корабля.
            Будем ждать и посмотреть, продолжение будет/не будет, интрига мирового масштаба!!!
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Вчера, 22:04
      Они не способны ничего понимать. Весь их образ мышления, это упрямые попытки выдавать желаемое за действительное.
      1. oldzek Звание
        oldzek
        +2
        Вчера, 22:18
        всё как в том старом анекдоте который заканчивается фразой:"а нас то за шо."
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 22:22
        Возможны варианты... мозги взболтаных у большинства, но на подкорке то основные инстинкты прописаны навечно/пока жив... может кого то и поймёт.
        С другой стороны, не мало таких, свидомых только за бабло, вот они попробуют отчалить с территории, которая им и наф не сдалась.
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +8
    Вчера, 21:23
    По какой-то неведомой причине Дюжаррик не призывал к «немедленной деэскалации» ни в момент вторжения ВСУ в Курскую область, ни сразу же после ударов с территории Украины американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь Российской Федерации.

    Вот и пусть идет лесом со своими заявлениями этот Стефан Лошарик.
    Иш как засуетился - шнырь англосаксонский.
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Вчера, 21:24
    Испугались дюжарики, а вдруг по их хозяину тоже что-нибудь прилетит!
    1. ботан.su Звание
      ботан.su
      +1
      Вчера, 22:24
      Цитата: КТМ-5
      вдруг по их хозяину тоже что-нибудь прилетит!

      Так штаб квартира то в Нью-Йорке. Тут уж по ...пояс на хозяина, о себе побеспокоится, подумать о вечном... мире, например.
  9. megadeth Звание
    megadeth
    +1
    Вчера, 21:24
    «ООН призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации».
    Все призывы к деду "самоходу (перд...ну)", этот упырь недалеко от ООН.
  10. Комментарий был удален.
  11. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    +2
    Вчера, 21:26
    Украинцы сами себя обстреляли?
    Неспровацированно!
    1. Евгений Любчинов Звание
      Евгений Любчинов
      +1
      Вчера, 22:22
      просто на заводе взорвался кондиционер!!! а то орешник, новая метла...;)
  12. likana Звание
    likana
    +2
    Вчера, 21:27
    [/i]По какой-то неведомой причине Дюжаррик не призывал к «немедленной деэскалации»[i]

    Наверное, по неведомой ему самому причине, потому что нам она как раз очень хорошо известна...
  13. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Вчера, 21:29
    Обращает на себя внимание тот факт, что с обращением г-н Дюжаррик выступил после того, как он и его шеф посмотрели кадры из Днепропетровска (Днепра), когда боевые блоки российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» поразили территорию Южного машиностроительного завода («Южмаша»).

    Во, как я и говорил, поостынут теперь многие, потому как реально может на башку прилететь без всякого предупреждения
  14. Землекоп Звание
    Землекоп
    +5
    Вчера, 21:30
    А хде эти трусливые и лицемерные крысы были когда амеры и бритые лупили прямо по России своим оружием?
  15. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 21:31
    Дю шарик, ты балбес.
    ООН это не ты, и не Гутаперрич.
    ООН это США, Россия и Китай, в каклй-то мере Индия, а также анахронизмы Франция и Великобрития.
    Что думают остальные, на уровне государств важно, но не сильно.
    Что думают персональные чиновники секретариата ООН? Думаю, любой нормальный босс вообще удивится, если услышит что его секретарша "думает".
  16. helicop-man Звание
    helicop-man
    +5
    Вчера, 21:33
    Теперь можно и по Одесскому порту протестировать, ж/д узлам, мостам...Полигон для опробирования вооружений большой
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Вчера, 22:06
      ой, ещё и аэродромы, вот так коврово, там у них вроде бы есть подземные ангары. Там бы испытать надо.
  17. Ехим Звание
    Ехим
    +4
    Вчера, 21:35
    Мне одному показалось, что почему-то эта очкастая пaдaль завыла после нашего ответного удара, а не после атаки Атакамс?
  18. Комментарий был удален.
  19. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    +2
    Вчера, 21:52
    ..в воспитательных целях, как завещали дедушки наши, орешник по пятой точке, может так быстрее дойдёт...)))
  20. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Вчера, 21:55
    А удары западным оружием по российским территориям это не эскалация? Ух как забегали твари. Только язык силы с ними действенен.
  21. Слон Звание
    Слон
    +3
    Вчера, 22:12
    Стоило в дневное время ударить, когда на заводе больше движуха...
  22. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 22:13
    После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта

    Так сами же кричали, что только на поле боя всё должно решится, а теперь вдруг они за мир стали. am
    1. Горыныч1976 Звание
      Горыныч1976
      +1
      Вчера, 22:19
      ..эх, мир в ихнем понимании, енто когда всё по их хотелкам идёт, а ту вот фигушки...
  23. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 22:23
    Думаю что наше руководство понимает что кровушки пролито не мало и идти надо до конца
  24. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    +1
    Вчера, 22:29
    Ага, опять морально-физические политические импотенты ООН возбудились. Абсолютно бессмысленная организация в современных реалиях. Ни осуждения израиля, ни предотвращение войн, ни объективной оценки. Не имеет ни авторитета, ни уважения.
  25. Владимир_Тверь Звание
    Владимир_Тверь
    0
    Вчера, 22:32
    Нефига думать, что ты самый умный. Только сегодня кто то из юсовских журналистов написАл, что Зелибобя ещё жив только по тому, что для ВВП он ничего не значит.
  26. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Вчера, 22:32
    После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта

    Да, Аль Капоне был тонким знатоком западной психологии - Доброе слово, подкрепленное Кольтом в руке, гораздо действеннее просто доброго слова.
    С этой публикой надо разговаривать не с микрофоном, а с дубиной в руках, да так, чтобы на дубине куски мозгов и волосы прилипли, с Вагнеровской кувалдой. Только так доходит до сознания!
    Продвинутый Запад - психология стоящих на коленях рабов!
    Ну раз такой язык понятен, значит так и надо с ними говорить!!!
  27. Землекоп Звание
    Землекоп
    +3
    Вчера, 22:34
    Думаю, что в данном случае правы и украинские источники назвав нашу новую ракету МБР РС-26 "Рубеж". Почему?

    Это одна и та же ракета, только в одном исполнении она может быть МБР (с легкой БЧ и третьей разгонной ступенью), а во втором (с тяжелой БЧ, которая ставится в т.ч. и вместо третьей разгонной ступени), ракетой средней дальности.

    И тогда туда можно поставить 3-4 тонны нагрузки. А может и больше. Которая затем разделяется и поочередно выход на цель, как мы это и видели на видео.

    Вероятно каждая из них еще несет к тому же и ложные цели, которые мы тоже видели в виде своеобразного "фейерверка".

    Почему я уверен в том, что это все-таки РС-26, только немного в другом исполнении? А потому, что с нуля за короткое время произвести незаметно новый комплекс нереально. А по "Рубежу", и его втором возможном исполнении у меня догадка была еще в 2016 году.


    И теперь она подтвердилась. Причем, полностью (я тогда и предполагал, что тяжелая БЧ будет гиперзвуковая маневрирующая)

    И вот теперь мы знаем название этой новой ракеты "Орешник".
  28. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 22:52
    С бандерлогами и западом можно обсуждать только условия их капитуляции. Все остальные переговоры с их стороны - это оттяжка времени для перегруппировки и организации очередной пакости.
  29. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Вчера, 22:53
    И чем-то на него я внутренне похожий,
    Как будто от него живой воды испил!
    Из леса я иду весьма довольный:
    Орешник напоил и дал душевных сил!

    отрывок из стихотворения Б. Успенского
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Вчера, 23:25
      Цитата: Землекоп
      И чем-то на него я внутренне похожий,
      Как будто от него живой воды испил!
      Из леса я иду весьма довольный:
      Орешник напоил и дал душевных сил!

      Но сил он дал отнюдь не всем. Кого-то он прослабил
      Ведь леса русского плоды полезны не для всех
      И даст прос-ся он всем тем, кто нам когда-то гадил
      И кто считает, что в войне есть шансы на успех
  30. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 23:01
    Пропустил наверное за невнимательностью...
    А где МО сообщало про атакамсы и шедоу по нашим территориям?
    Новости читаю, когда удаётся. (
  31. yura9113 Звание
    yura9113
    +1
    Вчера, 23:03
    кадры были сделаны эпично, если в другое время и при отсутствии облачности, визуальный эффект был бы меньшим.но! для публики как раз то что надо, браво! Осознание того, что война может в легкую быть у них дома, отрезвляет. Думаю только этого будет не достаточно, к сожалению.
  32. Злой_Советский_Зионист Звание
    Злой_Советский_Зионист
    0
    Сегодня, 01:04
    ...Очередное доказательство того, что лицемерные "наши западные партнёры" понимают и уважают: ТОЛЬКО СИЛУ!..
    ...НЕ БОЛЕЕ и не менее!...