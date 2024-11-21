После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта
В Организации Объединённых Наций, видимо, почувствовали, что, несмотря на всю неопределённость красных линий, может наступить такой момент, когда линии эти уже просто некому в мире будет воспринимать и оценивать. И сделали срочное заявление. Речь идёт о заявлении по поводу украинского вооружённого конфликта.
С обращением выступил руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, «ООН призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации».
Тот же ооновский чиновник добавил, что в Организации Объединённых Наций «очень внимательно и при этом с большой тревогой следят за развитием событий в рамках конфликта». Дюжаррик отметил, что «нужно искать решение, чтобы погасить этот конфликт».
Обращает на себя внимание тот факт, что с обращением г-н Дюжаррик выступил после того, как он и его шеф посмотрели кадры из Днепропетровска (Днепра), когда боевые блоки российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» поразили территорию Южного машиностроительного завода («Южмаша»).
По какой-то неведомой причине Дюжаррик не призывал к «немедленной деэскалации» ни в момент вторжения ВСУ в Курскую область, ни сразу же после ударов с территории Украины американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь Российской Федерации.
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