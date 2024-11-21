Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»
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Российский президент сделал сильный ход, заявив, что перед ударами новейшей ракетной системой «Орешник» Россия будет предупреждать мирное население. Однако эксперты не исключают, что эти предупреждения приведут лишь к панике на Украине. Об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный».
Украину ждет массовая паника, если Россия объявит, что с определенного числа начнет наносить удары и назовет, к примеру, пятьдесят вероятных целей, а ударит всего по одному из этого списка. Вот тогда начнется самая настоящая паника, потому что в других названых местах будут ждать, а жить в постоянном ожидании удара долго не получится. Это приведет к закрытию многих предприятий, население снова побежит в Европу, а экономика окончательно умрет.
Миллионы беженцев снова попрут в Европу. Экономика окончательно умрет. Гривна обвалится. Продукты скупят, как и лекарства. Поэтому советуем украинцам заранее быть готовым к такому сценарию.
- пишет канал.
Ранее российский лидер, комментируя удары по России американскими и британскими ракетами, заявил, что Россия в четверг утром испытала новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении ударом по «Южмашу» в Днепропетровске. Ракета развивает скорость 10 Махов, существующие системы ПВО ее перехватить не в состоянии. При этом Россия будет предупреждать мирное население Украины при ударах данным комплексом.
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