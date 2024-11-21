Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»

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Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»

Российский президент сделал сильный ход, заявив, что перед ударами новейшей ракетной системой «Орешник» Россия будет предупреждать мирное население. Однако эксперты не исключают, что эти предупреждения приведут лишь к панике на Украине. Об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный».

Украину ждет массовая паника, если Россия объявит, что с определенного числа начнет наносить удары и назовет, к примеру, пятьдесят вероятных целей, а ударит всего по одному из этого списка. Вот тогда начнется самая настоящая паника, потому что в других названых местах будут ждать, а жить в постоянном ожидании удара долго не получится. Это приведет к закрытию многих предприятий, население снова побежит в Европу, а экономика окончательно умрет.



Миллионы беженцев снова попрут в Европу. Экономика окончательно умрет. Гривна обвалится. Продукты скупят, как и лекарства. Поэтому советуем украинцам заранее быть готовым к такому сценарию.

- пишет канал.

Ранее российский лидер, комментируя удары по России американскими и британскими ракетами, заявил, что Россия в четверг утром испытала новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении ударом по «Южмашу» в Днепропетровске. Ракета развивает скорость 10 Махов, существующие системы ПВО ее перехватить не в состоянии. При этом Россия будет предупреждать мирное население Украины при ударах данным комплексом.
97 комментариев
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  1. самый главный Звание
    самый главный
    +5
    Вчера, 21:45
    Массовая то паника не обязательно. Надо что бы зеля с компанией свалил из украины. Но он врят ли поймет с одного пуска. А вот если по нему прилетит, то это будет хороший ответ на удары по России.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +12
      Вчера, 21:51
      Какая массовая паника? Границы в европу перекрыты, ну не ждут там европейских украинцев. Пока их как рабов гонят на убой. Что бы была паника, должен быть разум и понимание, что их ждет.
      1. doc_i Звание
        doc_i
        +1
        Вчера, 23:12
        Границы в европу перекрыты, ну не ждут там европейских украинцев

        Границы сейчас изнутри перекрыты - укры своих не выпускают. А Европа пока что их впускает
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Вчера, 23:41
        Никакой паники не будет. Их за некоторое время предупредят и дадут собрать личные вещи и документы.
        1. Комментарий был удален.
      3. fif21 Звание
        fif21
        +3
        Вчера, 23:57
        Цитата: Mitos
        Какая массовая паника?

        Сказано - военные объекты стран , разрешивших применение своего оружия по территории РФ , тоже находятся под прицелом . Вот и представляю предупреждение Англии или Франции , о том , что их заводы,выпускающие ракеты, будут уничтожены , и что б они позаботились об эвакуации персонала и гражданских . Вот где диарея начнется . Немцы умные , Шольц в отличии от многих ускользнул . hi
        1. Отшельница Звание
          Отшельница
          0
          Сегодня, 00:28
          Представляетечто будет с гражданскими когда услышат что через 2-3часа будет нанесен удар по такому то объекту - холодный пот и могильный холод.
    2. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      +3
      Вчера, 22:17
      Зеля свалит поставят заболтного. Разница в чем? Надо что бы лапы к верху и ихь бин капитулирен.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Вчера, 23:08
        Ранее российский лидер, комментируя удары по России американскими и британскими ракетами, заявил, что Россия в четверг утром испытала новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник»

        Почитал комменты nuндoсов после статей в WP, NYT по поводу удара Орешником и заявления Путина. Хотя в статьях указано, что ответка последовала после выдачи разрешения Бидона на удары дальнобойными амерскими и мелкобритскими ракетами вглубь России и после наненсения этих ударов, 98% комментаторов не хотят это воспринимать и видеть. Присутствуют обычные их - Путин напал, Путин хвастун и угрожает, Путин решил устроить эскалацию, армия России бумажный тигр, бензоколонка, русские давно хотели напасть на запад, экономика разрушена, надо новые санкции, всё равно ракет у них нет, он не сможет победить, Трамп продаст Украину. При этом ни в одной статье не сказано, что в своём заявление Путин в очередной раз говорил о готовности к переговорам. Только 2-3 комментатора пытались оппонентам что-то объяснить, но на их неудобные вопросы или пояснения, в ответ полный игнор или - Вы агент Путина.
        В общем, пока не доходит до "исключительной нации".
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Вчера, 23:25
          Цитата: LIONnvrsk
          Российский президент сделал сильный ход, заявив, что перед ударами новейшей ракетной системой «Орешник» Россия будет предупреждать мирное население.

          Кстати, в амерских статьях вообще ничего не сказано про это обещание Путина. yes
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 00:00
            Цитата: LIONnvrsk
            Кстати, в амерских статьях вообще ничего не сказано про это обещание Путина.

            Рейтер уже выпустил полное обращение Путина с переводом . hi
            1. LIONnvrsk Звание
              LIONnvrsk
              0
              Сегодня, 00:22
              Ссылку не трудно прислать?
              1. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 00:36
                Цитата: LIONnvrsk
                Ссылку не трудно прислать?

                На официальном сайте Рейтер . hi
                1. LIONnvrsk Звание
                  LIONnvrsk
                  0
                  Сегодня, 00:41
                  Не нашел я там полного текста заявления с переводом., только статьи с надёрганными кусками-цитатами. hi
                  1. fif21 Звание
                    fif21
                    0
                    Сегодня, 00:45
                    Цитата: LIONnvrsk
                    Не нашел я там полного текста заявления с переводом.,

                    Странно . 3 часа назад . Текст на английском . Наберите " Рейтер заявление Путина " .
                    1. LIONnvrsk Звание
                      LIONnvrsk
                      0
                      Сегодня, 00:59
                      Цитата: fif21
                      Цитата: LIONnvrsk
                      Не нашел я там полного текста заявления с переводом.,

                      Странно . 3 часа назад . Текст на английском . Наберите " Рейтер заявление Путина " .

                      Не, нет полного текста. Вот статья, где больше всего выдержек из заявления. https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-russia-fired-hypersonic-ballistic-missile-ukraine-warning-west-2024-11-21/
                      Но и здесь ничего нет об обещании Путина предупреждать их перед будущими ударами. Ведь им тогда придётся приводить его слова о том, что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует и что создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено. yes
                      1. fif21 Звание
                        fif21
                        0
                        Сегодня, 01:09
                        Цитата: LIONnvrsk
                        Но и здесь ничего нет об обещании Путина предупреждать их перед будущими ударами. Ведь им тогда придётся приводить его слова о том, что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует

                        Похоже они еще в шоке . Чунга - Чанга ( Жан Пьер) заявило ,что это не повлияет на решение США . Но такие вопросы решаются в тиши кабинетов , а не в информационном пространстве . hi
        2. stankow Звание
          stankow
          +1
          Вчера, 23:32
          Пусть пишут, на то деньги получают. Но оплеуха бьiла знатная. Да не последняя. Зндшпиль еще начинается.
        3. powart Звание
          powart
          +1
          Сегодня, 00:12
          Дойдёт только тогда когда это коснется непосредственно непонятливых. А сейчас всё касается только Украины.
  2. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    +2
    Вчера, 21:47
    ...и пусть к гадалкам бегают, может поможет..))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +15
      Вчера, 21:52
      Цитата: Горыныч1976
      ..и пусть к гадалкам бегают, может поможет..))

      Наблюдается явный эффект от просмотра трейлера первой серии ремейка "Крепкий орешник". smile
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        +7
        Вчера, 23:38
        А где же наши здешние израильские эксперды которые мне 5 лет доказывали, что на таких скоростях точно положить боеголовку невозможно? Где вы? Ау, шалом? Или есть вопросы к видео касательно скорости и точности?
        1. Андрей Василенко
          Андрей Василенко
          +1
          Сегодня, 00:04
          Жду. Случайно прилетит из Ирана?)
    2. Горыныч1976 Звание
      Горыныч1976
      0
      Вчера, 21:57
      ...минус с ходу, енто хорошо...)))
    3. Комментарий был удален.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Вчера, 23:15
      Цитата: Горыныч1976
      ...и пусть к гадалкам бегают, может поможет..))

      Им и бегать не надо, т к. для них и так две штатные гадалки гадают, одна "ДБ"(Джо Байден), а другая "БД"(Борис Джонсон), что удивительно, в их аббревиатуре есть что то "обобщающее" с крылатым высказыванием С.Лаврова.
      Правда они за свои "гадания" берут дороговато, и уже "нагадали" смерть почти миллиону бандерлогов .
  3. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Вчера, 21:47
    Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»
    Вот сейчас вечерний кофЭ допью. И вы не представляете как начну по этому поводу переживать. bullyЗЫ/ Хоть по потолкам пускай забегают.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Вчера, 22:11
      Да тут, как бы, для примера, мяснику пофиг, переживает к примеру -свинья, когда ее на бойню ведут, или остается спокойной. В конечном-то итоге это ничего для неё не меняет. А для мясника - тем более.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +2
        Вчера, 23:28
        Говорят, что животных надо убивать внезапно, чтобы они не догадывались о своей судьбе и не было чрезмерного выброса гормонов, что скажется на качестве мяса. Слышал такую версию, хотя не уверен в её истинности.
      2. rotfuks Звание
        rotfuks
        +1
        Сегодня, 00:17
        для примера, мяснику пофиг, переживает к примеру -свинья, когда ее на бойню ведут,
        Тут вы как раз не угадали. Хороший мясник как раз очень за это переживает. У животного которое перед забоем испытало страх и ужас меняется качество мяса. Говорят что у животного пред забоем происходит выброс в кровь гормонов ужаса. Поэтому существует кошерный забой при котором животное не пугается. Или как вариант халяльный забой животных.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Вчера, 21:50
    Уже озвучивал, что страх в ожидании смерти хуже самой смерти. Кто-то будет запасаться даже памперсами или одноразоавми кружевными.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Вчера, 22:12
      +. good
      Памперсы с неделяками для запаса обязательно. Но паника там не помешает.
      Что-то сегодня чубатые с веток подевались.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 22:15
        Цитата: Олеся Леся
        Что-то сегодня чубатые с веток подевались.

        Ну так чёрная пятница, на закупки памперсов побежали.
      2. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Вчера, 22:45
        Цитата: Олеся Леся
        Что-то сегодня чубатые с веток подевались.

        На небо глядят да думку гадают - прилетит/не прилетит...
    2. Комментарий был удален.
  5. стайер Звание
    стайер
    +7
    Вчера, 21:51
    Так то оно так, только надо объявить это в Лондоне и Париже, пусть побегают, тараканы. И так раз пять-десять за месяц.
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +5
      Вчера, 22:34
      Так то оно так, только надо объявить это в Лондоне и Париже, пусть побегают, тараканы. И так раз пять-десять за месяц.

      Идея огонь good Там народ тепличный - вот где реальная паника будет. В Париже Макрона за баки подвесят свои же yes
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Вчера, 21:51
    украинский ТГ-канал «Легитимный»
    Его ведёт Янукович? laughing
  7. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +2
    Вчера, 21:52
    если по гражданским объектам не будет то если далеко проживают то сильно и паниковать не стоит
    если только обломков собственных ракет ПВО wassat
  8. Msi Звание
    Msi
    0
    Вчера, 21:53
    Украину ждет массовая паника, если Россия объявит, что с определенного числа начнет наносить удары и назовет, к примеру, пятьдесят вероятных целей

    Пусть живут всё время в ожидании, в ожидании своей смерти или она пока пройдёт стороной... А может Орешик прилетит и всё....
    1. Влодек Звание
      Влодек
      +5
      Вчера, 22:36
      это они ещё Желудями не получали по сусалам! Желудя специально для свинорылых готовят
      1. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Вчера, 22:52
        Цитата: Влодек
        это они ещё Желудями не получали по сусалам! Желудя специально для свинорылых готовят

        yes Раз маслята их не берут в самый раз их в "орешник" загонять, желудями кормить, чтоб до хозяев их дрисня долетала.
        p.s. Видео кормления разослать бывшим, кои возомнили себе не пойми чего...
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Вчера, 21:54
    Однако эксперты не исключают, что эти предупреждения приведут лишь к панике на Украине.

    Да вот как-то совсем не жалко это население. Хотели бы что-то изменить, то снесли бы эту нелегитимную шайку давным давно, но видимо дух бандеры поборол окончательно мозги большинства жителей окраины. А так-то поделом, пусть трясутся от одного только предупреждения наших военных.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Вчера, 22:14
      да они наивные всё о гейевропке мечтают, ... наивные. Мечутся, и не могут определиться. Видно судьба у них такая: быть сошками при хозяевах.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 22:37
      Цитата: kventinasd
      А так-то поделом, пусть трясутся от одного только предупреждения наших военных.

      Тут хорошо может сработать мотив сказки "Петя и волк": раза три предупредил всук а на четвёртый ударил.
      У меня другое предложение - миллион раз предлагаю задействовать х.охлятский менталитет. Объявить тарифную сетку на технику и руководящий состав и задействовать, наконец, БПЛА для доставки всукам хорошего русского спирта. Пусть пьют не боясь. И штурмовикам нашим легче будет...
  10. Землекоп Звание
    Землекоп
    +7
    Вчера, 21:54
    -------------------------------
    1. Комментарий был удален.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Вчера, 22:23
      Там было больше двух частей, насколько мы помним.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Вчера, 22:29
        -----------------------------------------
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Вчера, 22:54
        Цитата: kventinasd
        Там было больше двух частей, насколько мы помним.

        В последней части они даже показали Чернобыль как часть России. laughing lol
  11. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 21:54
    Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
    Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»
    Вот сейчас вечерний кофЭ допью. И вы не представляете как начну по этому поводу переживать. bullyЗЫ/ Хоть по потолкам пускай забегают.

    Не бросайтесь в крайности. Скажете еще... Вечерний кофе.
  12. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +6
    Вчера, 21:57
    Специально глянул "укротелемарафон". Я Вам скажу , что такого вида ведущих и гостей давненько не видывал. Одним словом траур. И все верещат , что это была мбр. Как то быстро отрезвление пришло , даже про перамоги только вскользь. Ох уж этот " орешник ".
    1. Колхоз-дело добровольное. Звание
      Колхоз-дело добровольное.
      +5
      Вчера, 22:07
      Про МБР их что тревожит- или янки проспали запуск наших ракет, или были в курсе, но на украинцев забили.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +4
        Вчера, 22:18
        Скорее то, что у России оказывается есть такое оружие, о ТТХ которого, как и о самом его существовании, не знал даже их белый господин. Теперь поди знай, сколько у ВС РФ еще подобных сюрпризов. Они то там уверены, что ресурсы "на болотах" в России завтра закончатся.
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Вчера, 23:23
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        или янки проспали запуск наших ракет, или были в курсе, но на украинцев забили.

        В статье Вишингтон Пост написали, что "один амерский высокопоставленный чиновник сообщил, что русские предупредили об ударе, но Кремль это не подтвердил."
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Вчера, 23:28
          «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Вчера, 23:45
            Причем эти предупреждения уже есть на завтра и послезавтра. И завтра верховная рада на работу не выходит.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 22:35
      Цитата: Серик Бур
      Специально глянул "укротелемарафон"

      только что посмотрел, шароварные эксперДы уже заявили, что "праща давида" все собьет, сейчас побегут закупаться
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Вчера, 22:02
    Лондон, Варшава, Париж, Брюссель, Бонн в список предупрежденных.
    Вот это будет паника. На триллионы сразу и потом на сотни лярдов в сутки!
    А мы потом "передумаем".
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 22:08
      Цитата: faterdom
      А мы потом "передумаем".
      и так раза три-четыре
      1. Edvagan Звание
        Edvagan
        +2
        Вчера, 22:25
        Бахнем? Обязательно бахнем! Но потом...
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Вчера, 22:59
          Цитата: Edvagan
          Бахнем? Обязательно бахнем! Но потом...

          Товарищ прапорщик! Бахнули!
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Вчера, 22:02
    В Киеве спокойно, во Львове еще спокойнее. Как и в Мировую - по сусалам получает только Восток.
    1. Алексей Новожилов Звание
      Алексей Новожилов
      +1
      Вчера, 22:16
      на востоке больше всего оборонных предприятий, поэтому это неизбежно
      1. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Сегодня, 00:47
        Предприятия на Востоке, а вот идеологическая башка этой сволочи на Западе, но она не прикосновенна.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 23:01
      Цитата: Totor5
      В Киеве спокойно, во Львове еще спокойнее. Как и в Мировую - по сусалам получает только Восток.

      Это было бы смешно если бы не было так грустно...
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 22:07
    а теперь можно и поприкалываться, грамодьяне, завтра прилетит по куеву, а завтра модно извинится и сказать, что по независящим от нас причинам прилет переносится на послезавтра
  16. bandabas Звание
    bandabas
    -5
    Вчера, 22:15
    "Бей своих, что бы чужие боялись"? По Рамштайну слабо бахнуть слуге любителей хамона?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 22:33
      простите а к чему этот крик души?!!!
  17. Алексей Новожилов Звание
    Алексей Новожилов
    +2
    Вчера, 22:15
    душа радуется от таких новостей
  18. Алексей Новожилов Звание
    Алексей Новожилов
    0
    Вчера, 22:18
    все думали что не ответит Путин на удары дальнобойными ракетами по "старой" территории РФ, а оказалось что у него крепкий "орешник" ))))))))))
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 23:03
      Цитата: Алексей Новожилов
      все думали что не ответит Путин на удары дальнобойными ракетами по "старой" территории РФ, а оказалось что у него крепкий "орешник" ))))))))))

      Путин просто подтвердил что у него крепкие орешки.
  19. borisvt Звание
    borisvt
    -1
    Вчера, 22:19
    ..При этом Россия будет предупреждать мирное население Украины при ударах данным комплексом
    и это звучит странно. Зачем предупреждать, если неядерное исполнение, нет? Например, сейчас о кинжалах или ониксах предупреждать не паримся совсем.
    Вот если ядерный орех полетит, вроде бы понятно. Однако, тоже, укровояки впереди гражданских дриснут, у них возможностей больше - и транспорт и горючка и организованность.
    Странное предупрежденчество, ей-богу no
    1. Камрад Звание
      Камрад
      0
      Вчера, 22:48
      Чего ж тут странного? Судя по фоткам 6 зарядов не нацеливаются каждый отдельно, а накрывают цель по площади, соответственно выше риск зацепить непричастных гражданских, в отличии от Кинжалов, Искандеров и.т.п. соответственно придется предупреждать.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Вчера, 23:03
        Ну и предупредят... ..............
      2. borisvt Звание
        borisvt
        +1
        Вчера, 23:09
        Риск зацепить мирных есть всегда.
        Теперь "по площади"? Если по цехам и промплощадкам, то требуется точность, а не площадность, так как мощность боеприпаса не бесконечна, высокая кин.энергия удара - еще не гарантия поражения всего по окружности в данном случае, орешек - не астероид чай smile
        Полагаю, речь о ЯО, тонкий намек такскать, и при этом опять же, предупрежденные вояки быстро убегут.
        Мне это предупрежденчество напоминает начало СВО, когда некий Клинцевич-папаша-эксперт, в числе многих, заливался голубем в телеэфирах о "хирургической" природе наших военных действий angry
  20. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Вчера, 22:23
    Это приведет к закрытию многих предприятий, население снова побежит в Европу, а экономика окончательно умрет.

    1. Ну не всех. Предприятия выпускающие туалетную бумагу ждёт блестящее будущее;
    2. У меня такое впечатление, что у оставшегося на Окраине населения мозговые нитки уже полностью проморожены и в них вряд-ли сможет сформироваться образ грядущего трындеца;
    3. Чего, чего умрет? А типа сейчас она живее всех живых! Ну, ну...
    4. Вот что весьма вероятно, так это то, что воспользовавшись образом страшшшшного Орешника, громадяне могут рвануть через нитку напролом.
    P.S. у меня одного название новой системы ассоциируется с розгами laughing?
    P.P.S. Нет меня не пороли в детстве (сейчас думаю, что зря). Вот крапиву в штаны сторож соседского сада совал winked.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Вчера, 23:08
      Цитата: Grossvater
      P.P.S. Нет меня не пороли в детстве (сейчас думаю, что зря). Вот крапиву в штаны сторож соседского сада совал .

      Ваш сосед был барин? Или вы чистили сад у новых русских? Тогда совсем странно - те пускали питбулей в сад, поиграть, яблок поесть да живность какую на ужин добыть. Как вы крапивой то ограничились?! request
  21. Константин Шевченко Звание
    Константин Шевченко
    +2
    Вчера, 22:25
    НАТО так и осталось невредимым, даже беспилотники не сбивают, не говоря о спутниках. А ведь именно с помощью этих средств наносили удары. НАТО возможно пускают баллистические без ведома просрочки, а получает украина, они так могут долго, ведь укров им не жалко. Веселого здесь мало. Сомнения, что НАТО одумается, скорее это намеренно спланировано и видимо ещё много чего может произойти.
    1. Константин Шевченко Звание
      Константин Шевченко
      +2
      Вчера, 22:46
      В телеграмме уже озвучили ответ США, что им пофиг на ракету и будут продолжать. В этом не справедливо, что они за океаном спокойно ходят на работу.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 22:51
        Цитата: Константин Шевченко
        В телеграмме уже озвучили ответ США, что им пофиг на ракету и будут продолжать.
        так они уже давно сказали, что воюют до последнего шароварника
  22. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 22:25
    Ракета развивает скорость 10 Махов, существующие системы ПВО ее перехватить не в состоянии.

    Я лютовать особо не буду, арифметикой ограничусь:
    -Архангельск - Днепропетровск это ок. 1900 км.;
    - Подлётное время ок. 5 минут.;
    - Время реагирования ПВО/ПРО с момента обнаружения до готовности к перехвату мин. 3 минуты, и то если расчёт горилки не перебрал;
    - Сухой остаток - за 2 минуты надо сбить уже не одну а шесть целей, поскольку МБР размножается почкованием а, непосредственно в точке удара, каждая ещё на шесть. Итого это уже 36 целей. Плюсом гиперзвук. Тут уж какие комментарии...;
    Ни одна супер-пупер система раннего обнаружения даже мяу сказать не успела и всё оставшееся время до Заявления Путина "западные партнёры" чесались в самых нескромных местах. Теперь пусть репу выскребут и на небушко посматривают - не ровён час небеса снова разверзнуться...
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Вчера, 22:35
      Мал мала ошиблись, на 300 км, не Архангельск, а Мирный, Плесецкого района.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 23:11
        Цитата: tatarin1972
        Мал мала ошиблись, на 300 км, не Архангельск, а Мирный, Плесецкого района.

        А какая разница?! Я город в общем упомянул, не до конкретики. Или вы считаете что +- 300 км чем то помогло бы х.охлам?
        1. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          0
          Вчера, 23:31
          Время на реакцию и селекцию.
  23. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 22:32
    Пусть живут в вечном страхе, гни.ды пусть боятся возмездия.
  24. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Вчера, 23:13
    Все написанные выше весёлые комментарии имели бы хоть какой-то смысл, если бы количестов ударов новыми ракетами в сутки было бы таким, какое сегодня осуществляется "Геранями"...
    А так... Да, мощно. Да, пуганули. Но по 150 штук в сутки ведь не направить... Так что укры быстро успокоятся. Ведь для них по большому счёту всё рано, чем их по башке ударит - ФАБом или тем же "Орешником"...
  25. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Вчера, 23:16
    Что ж, украинцы могут себя пожалеть. Их обманули интересы Запада и НАТО!
    Украинцам (нормальным украинцам, у которых еще есть здравый смысл) нужно просто выкинуть НАТО, Зеленского и его приспешников из Украины и наступит мир.
    Тогда им следует выбрать нейтральную Украину и жизнь, экономика и так далее снова наладятся!
    Для Украины Россия не враг, а настоящий враг – Запад. Кого только интересуют украинские недра!
    См., например, BlackRock, Monsanto и т. д.
    Речь никогда не шла о демократии!
    А если считать изобретателями демократии греков, то демократии никогда не было! Даже среди греков нижние 10 000 не имели права голоса!
    Есть только одна демократия – демократия денег!
    Украинцы встаньте и выкиньте весь сброд из вашей страны!
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      Вчера, 23:44
      А если считать изобретателями демократии греков, то демократии никогда не было!
      Расшифрую мысль, а то не все поймут : государство Греция было впервые образовано в начале 19 века ( н.э. ), примерно в то же время внедрялся в "греческие массы" язык, создавались "древние" документы на "древнегреческом языке"...
  26. Tonpengof Звание
    Tonpengof
    0
    Вчера, 23:17
    Думал ВВП , согласно новый доктрине по ЯО , объявит о применении ядерного оружия.
  27. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Вчера, 23:18
    Украинцам паниковать не стОит, их россияне жалеют, до сих пор считая братьями (хоть и заблудшими). И ракеты средней дальности типа "Орешника" - это далеко не весь арсенал, который может высыпаться на головы европейцев, которых кстати, никто жалеть не будет))
  28. navycat777 Звание
    navycat777
    +1
    Вчера, 23:20
    Если строго поразмыслить, то в сухом остатке новая более мощная красная линия. Удар наносился американскими ракетами АТАМАСS, от ветка прилетела по Украине. Если новый удар по РФ последует, то ответка опять по Украине. Поскольку никому 404, не жалко, то в такой обмен Америка легко ввяжется. А вот Европа скорее всего притихнет.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      Сегодня, 00:01
      то ответка опять по Украине
      Наш Гарант упомянул в своём обращении и цели в странах, поставляющих оружие в окраину, а также объявил об изменении статуса боевых действий в сторону глобального противостояния... Если практика "предупреждений" распространится на страны Запада, то это будет сильно ! Пока живём - увидим...
      1. navycat777 Звание
        navycat777
        +1
        Сегодня, 00:09
        Об этом и написал, только не Запада, а западной Европы, всех стран в радиусе поражения этих ракет)
  29. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Вчера, 23:43
    Странно, неужели при януковиче в хохлостане было хуже чем сейчас, ведь тогда майдан устроили, а сейчас почему-то не устраивают )))
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 23:59
      Цитата: Есаул
      тогда майдан устроили, а сейчас почему-то не устраивают

      Сейчас печеньки не подвезли, а без них никакого майдана.
  30. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +2
    Вчера, 23:48
    А с чего там паниковать?
    "Орешник" гораздо дороже "Кинжала"... Производят их гораздо меньше. КВО тоже не блещет. Да быстро летает, не перехватить.
    Так и так долбим уже всем, ну прилетит не очень точно еще "Орешник" - паниковать то украм чего?
    Это нам под стать задуматься о смысле использования дорогих ракет среднего радиуса действия. При этом угрожая западу ядерным оружием, для которого носителей не очень много.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 00:09
      "Орешник" гораздо дороже "Кинжала"...
      На ответку "мы за ценой не постоим", а ядрёный потенциал и так достаточен многократно, чтобы "нам в рай, а они просто сдохнут"...
  31. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 00:06
    И как будут предупреждать украинцев,по Первому каналу,?
  32. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 00:30
    Картинка в тему с просторов интернета:
  33. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 00:47
    Цитата: isv000
    чистили сад у новых русских?

    Видите ли, юноша, в 70-х годах "новых русских" ещё не было.