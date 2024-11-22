«Орешник» был нужен еще позавчера
Днепропетровск первый
Смотреть кадры с пролетающими над жителями курского Марьино Storm Shadow было и больно, и стыдно. Если в Брянской области ATACMS достигли своих целей с большими потерями, то крылатые ракеты, в большей мере, отработали штатно. Еще и дрон ВСУ в небе фиксировал результативность.
Владимир Путин 21 ноября сказал, что именно в Марьино удары натовским оружием привели к человеческим жертвам:
Украинский центр разработки ракетной техники «Южмаш» стал законной целью для российской новинки — «Орешник»
Многие комментаторы после трагических событий 19 и 20 ноября — даты атак Брянской и Курской областей соответственно — посчитали произошедшее настоящим поводом к войне. Casus belli к мировому апокалипсису. Очень удачно подвернулась обновленная Россией стратегия ядерного сдерживания, в которой, однако, нет прямого указания на ядерное возмездие на случай подобных действий противника. В ней вообще нет никаких прямых посылов к действию — только формулировки, допускающие различную трактовку. И важный пункт о том, что решение о ядерном ударе возмездия или ответно-встречном принимает президент. Поэтому все спекуляции об ядерных ударах в ответ были лишними. Как и проведение демонстративных ядерных испытаний на Новой Земле или в нейтральных водах.
Для такого государства, как Россия, это бы стало демонстрацией бессилия. А это нам сейчас требовалось в последнюю очередь. Нужен был как воздух нетривиальный ответ. И Третью мировую не развязать из-за полоумного Байдена, и Зеленскому напомнить о балансе сил далеко не в его пользу. Первые же кадры падающих на днепропетровский «Южмаш» горящих камней не оставляли сомнений — противник получил что-то новое. Главной новостью первых часов стала сенсация: «Россия первой в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету». Только вот не слишком ли жирно для Зеленского использовать столь дорогое оружие для демонстрации своих намерений?
По одной из версий, «Орешник» разработан на базе уничтоженного в конце 80-х годов комплекса средней дальности РСД-1 «Пионер»
Это был первый довод. Второй — запуск МБР должен был явно согласовываться с американцами и их сателлитами. Иначе спутниковая система раннего оповещения о ядерном нападении поставила перед военным командованием США много вопросов. Никто бы в здравом уме не стал бы тратить дорогущую ракету, пусть и с инертными боеголовками. Таким игрушкам Вашингтон и Лондон подавай. А когда в прессу просочилось, что запуск осуществлялся с астраханского полигона Капустин-Яр, всё встало на свои места — 800-километрового отрезка до Днепропетровска МБР явно недостаточно для работы. Само собой, «Искандер» на такое не был способен в принципе. Разве что его опытные образцы, но и они не могли донести так много боеголовок за один раз. Если верить украинским источникам, расстояние от Астраханской области до Днепропетровска изделие преодолело всего за шесть минут. То есть средняя скорость на траектории составляла около 8000 км/ч. Это хороший такой гиперзвук, с которым бороться бесполезно. Сомнения развеял Владимир Путин — встречайте, наш «Орешник».
Как выразился один блогер относительно разделяющихся боевых частей изделия:
«Орешник» нужен был еще вчера
Отсутствие у России ракет средней и меньшей дальности — это главное разочарование спецоперации. Разрушительная активность Горбачева и попытки договориться с Западом по-хорошему привели к тому, что в 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подчеркнем, что речь идет о комплексах наземного базирования — авиационные и морские системы оставались в строю. До 2019 года стороны договор соблюдали, пока у Америки не появились, как они посчитали, «серебряные пули». Со временем они превратились в комплексы Typhon (средней дальности) и PrSM (малой дальности). Россия формально оставалась в одиночестве и не имела собственных ракет с дальностью работы от 500 до 5000 километров.
Не связанные никакими договорами, аналогичными изделиями давно обзавелись в Индии, Китае, Иране, Саудовской Аравии, Южной и даже Северной Корее. Только не в России. А на спецоперации наземные ракетные комплексы такого формата очень бы не помешали. Всем известно, что каждый взлет носителей «Калибров» и прочих ракет воздушного базирования вызывает серьезное возбуждение на Украине. Как и запуск «Калибров» с моря, о которых противник знает едва ли не заранее. Натовская разведка обильно и оперативно снабжает Зеленского данными о подобных активностях. Теперь будет гораздо сложнее.
Американский аналог «Орешника», комплекс Typhon, уже давно готов к боевой работе и скоро появится в Европе.
Во-первых, наземные системы гораздо сложнее обнаружить. Во-вторых, это гиперзвуковые изделия, простреливающие всю Украину за считанные минуты. Впрочем, почему только Украину? Теперь ни один «ястреб» в Европе не может спать спокойно. Если раньше его могли предупредить воздушной тревогой о неминуемой смерти, то сейчас все пройдет быстро и без лишних переживаний. На данный момент нет ни одного свидетельства об уничтожении гиперзвукового оружия в боевых условиях. Все сказки бандеровцев о всемогущих Patriot против «Кинжалов» ничего не стоят. Тем более, что отследить пуск «Орешника» гораздо сложнее, чем сопровождать носитель «Кинжала» и ждать его появления в небе Украины.
Политические последствия событий вечера 21 ноября предсказать сложно. Ясно только, что впервые с 24.02.2024 Россия столь решительно ответила на агрессию против суверенитета. Прогнозировать ответную реакцию на удары по «Южмашу» среди политиков Запада можно только по двум аспектам. Первый — американцы в условном шоколаде, так как по ним «Орешник» вряд ли ударит. Разве что по Аляске и некоторым военным базам вне США, но это не считается. Второй аспект — «Орешник» долетит до любого европейца. И до Бориса Джонсона, и до Стармера, и до Макрона. Исходя из этих вводных, НАТО и будет планировать свою дальнейшую деятельность. Впрочем, наверняка до противника доходили слухи о разработке в России изделий класса «Орешник». Может быть, именно к этому в Польше открыли очередную цель для ракетной системы, замаскировав её в Редзиково под комплекс ПРО Aegis Ashore?
Но оставим иронию и попробуем представить, как будут развиваться события в ВСУ после роскошного дебюта «Орешника». Никто защиту предоставить не в состоянии, а если бы она у кого-то и была, шансы на её поставки равны нулю. Во-первых, уничтожат многомиллиардное добро достаточно быстро, а во-вторых, неизбежно подберут ключик к прорыву и подавлению. Как и в случае с Евросоюзом, бандеровцы не смогут себя свободно чувствовать даже в Западной Украине. Последнее время частота успешных атак Российской Армии на военные объекты этого региона несколько снизилась. Не потому, что все достойное уничтожили, а по причине постепенного насыщения ПВО Украины. Теперь благодать закончилась.
Наконец, самое главное в этой истории — Зеленского придется прятать под землю еще глубже. Даже инертным боеголовкам, несущимся со скоростью 9-10 тысяч километров в час, нет особой разницы, в каком из киевских убежищ сидит главный бандеровец. Но это уже чисто политическое решение, и принимать его будет исключительно президент Владимир Путин. Теперь в его арсенале для таких целей есть еще и «Орешник». Лучше поздно, чем никогда.
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