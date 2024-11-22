«Орешник» был нужен еще позавчера

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«Орешник» был нужен еще позавчера


Днепропетровск первый


Смотреть кадры с пролетающими над жителями курского Марьино Storm Shadow было и больно, и стыдно. Если в Брянской области ATACMS достигли своих целей с большими потерями, то крылатые ракеты, в большей мере, отработали штатно. Еще и дрон ВСУ в небе фиксировал результативность.



Владимир Путин 21 ноября сказал, что именно в Марьино удары натовским оружием привели к человеческим жертвам:

«В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области».


Украинский центр разработки ракетной техники «Южмаш» стал законной целью для российской новинки — «Орешник»

Многие комментаторы после трагических событий 19 и 20 ноября — даты атак Брянской и Курской областей соответственно — посчитали произошедшее настоящим поводом к войне. Casus belli к мировому апокалипсису. Очень удачно подвернулась обновленная Россией стратегия ядерного сдерживания, в которой, однако, нет прямого указания на ядерное возмездие на случай подобных действий противника. В ней вообще нет никаких прямых посылов к действию — только формулировки, допускающие различную трактовку. И важный пункт о том, что решение о ядерном ударе возмездия или ответно-встречном принимает президент. Поэтому все спекуляции об ядерных ударах в ответ были лишними. Как и проведение демонстративных ядерных испытаний на Новой Земле или в нейтральных водах.

Для такого государства, как Россия, это бы стало демонстрацией бессилия. А это нам сейчас требовалось в последнюю очередь. Нужен был как воздух нетривиальный ответ. И Третью мировую не развязать из-за полоумного Байдена, и Зеленскому напомнить о балансе сил далеко не в его пользу. Первые же кадры падающих на днепропетровский «Южмаш» горящих камней не оставляли сомнений — противник получил что-то новое. Главной новостью первых часов стала сенсация: «Россия первой в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету». Только вот не слишком ли жирно для Зеленского использовать столь дорогое оружие для демонстрации своих намерений?


По одной из версий, «Орешник» разработан на базе уничтоженного в конце 80-х годов комплекса средней дальности РСД-1 «Пионер»

Это был первый довод. Второй — запуск МБР должен был явно согласовываться с американцами и их сателлитами. Иначе спутниковая система раннего оповещения о ядерном нападении поставила перед военным командованием США много вопросов. Никто бы в здравом уме не стал бы тратить дорогущую ракету, пусть и с инертными боеголовками. Таким игрушкам Вашингтон и Лондон подавай. А когда в прессу просочилось, что запуск осуществлялся с астраханского полигона Капустин-Яр, всё встало на свои места — 800-километрового отрезка до Днепропетровска МБР явно недостаточно для работы. Само собой, «Искандер» на такое не был способен в принципе. Разве что его опытные образцы, но и они не могли донести так много боеголовок за один раз. Если верить украинским источникам, расстояние от Астраханской области до Днепропетровска изделие преодолело всего за шесть минут. То есть средняя скорость на траектории составляла около 8000 км/ч. Это хороший такой гиперзвук, с которым бороться бесполезно. Сомнения развеял Владимир Путин — встречайте, наш «Орешник».

Как выразился один блогер относительно разделяющихся боевых частей изделия:

«Хорошо, что не ядерные, жаль, что инертные».

«Орешник» нужен был еще вчера


Отсутствие у России ракет средней и меньшей дальности — это главное разочарование спецоперации. Разрушительная активность Горбачева и попытки договориться с Западом по-хорошему привели к тому, что в 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подчеркнем, что речь идет о комплексах наземного базирования — авиационные и морские системы оставались в строю. До 2019 года стороны договор соблюдали, пока у Америки не появились, как они посчитали, «серебряные пули». Со временем они превратились в комплексы Typhon (средней дальности) и PrSM (малой дальности). Россия формально оставалась в одиночестве и не имела собственных ракет с дальностью работы от 500 до 5000 километров.

Не связанные никакими договорами, аналогичными изделиями давно обзавелись в Индии, Китае, Иране, Саудовской Аравии, Южной и даже Северной Корее. Только не в России. А на спецоперации наземные ракетные комплексы такого формата очень бы не помешали. Всем известно, что каждый взлет носителей «Калибров» и прочих ракет воздушного базирования вызывает серьезное возбуждение на Украине. Как и запуск «Калибров» с моря, о которых противник знает едва ли не заранее. Натовская разведка обильно и оперативно снабжает Зеленского данными о подобных активностях. Теперь будет гораздо сложнее.


Американский аналог «Орешника», комплекс Typhon, уже давно готов к боевой работе и скоро появится в Европе.

Во-первых, наземные системы гораздо сложнее обнаружить. Во-вторых, это гиперзвуковые изделия, простреливающие всю Украину за считанные минуты. Впрочем, почему только Украину? Теперь ни один «ястреб» в Европе не может спать спокойно. Если раньше его могли предупредить воздушной тревогой о неминуемой смерти, то сейчас все пройдет быстро и без лишних переживаний. На данный момент нет ни одного свидетельства об уничтожении гиперзвукового оружия в боевых условиях. Все сказки бандеровцев о всемогущих Patriot против «Кинжалов» ничего не стоят. Тем более, что отследить пуск «Орешника» гораздо сложнее, чем сопровождать носитель «Кинжала» и ждать его появления в небе Украины.

Политические последствия событий вечера 21 ноября предсказать сложно. Ясно только, что впервые с 24.02.2024 Россия столь решительно ответила на агрессию против суверенитета. Прогнозировать ответную реакцию на удары по «Южмашу» среди политиков Запада можно только по двум аспектам. Первый — американцы в условном шоколаде, так как по ним «Орешник» вряд ли ударит. Разве что по Аляске и некоторым военным базам вне США, но это не считается. Второй аспект — «Орешник» долетит до любого европейца. И до Бориса Джонсона, и до Стармера, и до Макрона. Исходя из этих вводных, НАТО и будет планировать свою дальнейшую деятельность. Впрочем, наверняка до противника доходили слухи о разработке в России изделий класса «Орешник». Может быть, именно к этому в Польше открыли очередную цель для ракетной системы, замаскировав её в Редзиково под комплекс ПРО Aegis Ashore?

Но оставим иронию и попробуем представить, как будут развиваться события в ВСУ после роскошного дебюта «Орешника». Никто защиту предоставить не в состоянии, а если бы она у кого-то и была, шансы на её поставки равны нулю. Во-первых, уничтожат многомиллиардное добро достаточно быстро, а во-вторых, неизбежно подберут ключик к прорыву и подавлению. Как и в случае с Евросоюзом, бандеровцы не смогут себя свободно чувствовать даже в Западной Украине. Последнее время частота успешных атак Российской Армии на военные объекты этого региона несколько снизилась. Не потому, что все достойное уничтожили, а по причине постепенного насыщения ПВО Украины. Теперь благодать закончилась.

Наконец, самое главное в этой истории — Зеленского придется прятать под землю еще глубже. Даже инертным боеголовкам, несущимся со скоростью 9-10 тысяч километров в час, нет особой разницы, в каком из киевских убежищ сидит главный бандеровец. Но это уже чисто политическое решение, и принимать его будет исключительно президент Владимир Путин. Теперь в его арсенале для таких целей есть еще и «Орешник». Лучше поздно, чем никогда.
30 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 04:38
    . Теперь в его арсенале для таких целей есть еще и «Орешник».
    Прилетел один орешек...
    И сколько кипешу в мире. А если пару кустов орешника прилетит, то что тогда будет ! bully
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +8
      Сегодня, 04:49
      Цитата: Uncle Lee
      Прилетел один орешек...
      И сколько кипешу в мире. А если пару кустов орешника прилетит, то что тогда будет !

      Прилетела болванка и то по второстепенному объекту.
      Американцы и НАТО не пострадали.
      Байден ответил Путину что обороты эскалации сбавлять не намерен...так что политический удар Орешком вхолостую пришёлся. Я заметил одну ОСОБЕННОСТЬ... что все ответки господина Путина никак серьёзно не затрагивают безопасность НАТО и США...очень интересно.
      Даже за подрыв СП1, 2 никак не ответил.
      Он грозно хмурит брови, делает различные китайские предупреждения, а реально никаких серьёзных угроз нашим врагам не создаёт.
      Так и с Орешком, по нашим городам натовцы бьют натовскими оружием, а ответка приходит совершенно в посторонние место...как так. request
      У меня создаётся впечатление что наш охлос и плебс разводят как лохов.
      1. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        +3
        Сегодня, 05:42
        Да красиво, да привлекло внимание… Использование одного изделия «Орешник» - стоит на порядок или больше чем использование «Искандера». И их не может быть произведено в значительном количестве, полагаю - в районе 100.

        «Южного» давно не должно быть, и прилет болванок - это дорогой и слабый аргумент, Это как макеты МБР на парадах в эпоху Хрущева, раскрытые Пеньковским.

        Речь Путина важна только одним - Россия не будет использовать ядерное оружие в ответ на этот новый виток ударов по России. Есть «Орешник», и все видели что он мол неуязвим.
      2. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +4
        Сегодня, 05:45
        Цитата: Леха с Андроида.
        У меня создаётся впечатление что наш охлос и плебс разводят как лохов.


        Так оно и есть, просто происходит подмена понятии. 19 ноября НАТО нанесло удар по России ракетами ATACMS а потом Storm Shadow…. целеуказание, управление комплексами, полетное задание и т.д. это всё контролировались натовскими специалистами и решения принимались в Западных странах.

        Чем ответила Россия блоку НАТО ? Вчера вечером уже прочитал про выступление ВВП, который в ответ нанес удар по Южмашу на Украине, в связи с этим у меня вопросы…. Западу от этого больно стало ? Ракеты большой дальности НАТО больше не будет применять, можно выдохнуть ? НАТО понесло заслуженное наказание за свой поступок ?

        Если бы удар пришёлся «Орешником» по военной инфраструктуре НАТО в Прибалтики, Польши, то это действительно был бы достойный ответ и самое главное предупреждение что в следующий раз будут другие цели на территории НАТО, в случае продолжения атак на Российские города, а так просто подменили понятия, разогнали медийный эффект…. сомневаюсь что Западные элиты испугаются за себя, такими ударами по Украине (т.к. они знают, что по ним не прилетит).
      3. Last centurion Звание
        Last centurion
        -1
        Сегодня, 05:51
        А Вам надо именно со спец боевой частью чтоб прилетело? Днепропетровск или скажем Лондон это бы снесло с лица Земли. Полностью. От слова совсем.
        Днепропетровск слишком близко для спец. Англичанка будет бычить дальше, прилетит и по ми 6 . Или скажем привет генсеку натЫ передадут падением болванок по АСМЛ. И не станет в мире микропроцессоров на перспективу. А дальше жёсткая война на сапёрных лопатках и калашах. Плюс будет ли там просто болванка это теперь нИпАнЯтнааа. И вот что точно - и тех и других точно не жалко.
      4. Олег Багаев Звание
        Олег Багаев
        0
        Сегодня, 07:00
        «никак серьёзно не затрагивают безопасность НАТО и США...»
        В этом и вся беда, они воюют против нас без всякого для себя, когда как удар по Жешуву напрашивался еще с первых поставок Хаймарсов.
    2. parma Звание
      parma
      0
      Сегодня, 06:56
      И сколько? Что этот удар вообще может/должен изменить? Уже привычный удар куда-то по территории Украины, обращение именно к российским гражданам в духе «вот в нас стреляют, мы стреляем в ответ и вообще виноваты американцы!»… кто-то не привык к прилётам по Украине? К громким речам в духе «не тронь меня, я псих»? А что там прилетело тоже не столь важно, когда там был первый запуск кинжала? Кого-то это от чего-то остановило?
  2. turembo Звание
    turembo
    +8
    Сегодня, 04:44
    Я человек скептический, поэтому пока не разделяю эйфорию многих людей в соседних ветках, которые уже предсказывают тотальную победу, тех людей которые еще недавно смеялись над красными линиями , а вчера уже постили ура патриотичные картинки, кричали и вот опять мы на коне, такому переобуванию даже политики бы позавидовали, но мы сейчас не об этом. То что мы обладаем хорошим оружием это плюс, то что мы хоть как то ответили это плюс, но я крайне не уверен что этого было достаточно. Выглядит все очень эффектно, но как всегда не несет какой то угрозы, будет ли эффект? Будет, но временный, как показывает практика, наши ответные меры недостаточны, и после шага назад противником, противник сразу делает два шага вперед. А играть нужно так чтобы всем вокруг было понятно, что шуточки уже кончились, и играть можно по взрослому в обе стороны. Паники на западе нет, они как всегда взяли перерыв, и после анализа ситуации удары западным оружием по нашей территории продолжатся. И рогатина снова полезет в берлогу к медведю, охотники все живы, и в хорошем настроении, медведь пока рычит, лениво отмахивается лапой, но агрессии не проявляет, грех не продолжить.....
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 04:57
      И рогатина снова полезет в берлогу к медведю, охотники все живы, и в хорошем настроении, медведь пока рычит, лениво отмахивается лапой, но агрессии не проявляет, грех не продолжить.....

      Именно так.
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -1
    Сегодня, 04:48
    судя по тому как быстро ответили скорее всего на курском объекте пару генералов наверно задвухсотили sad
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 04:56
      Цитата: nepunamemuk
      на курском объекте пару генералов наверно задвухсотили

      А вот откуда всушники знали об этом командном пункте ? Прицельно жеж били !
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 05:23
        Цитата: Uncle Lee
        вот откуда всушники знали об этом командном пункте ? Прицельно жеж били !

        Не всушники... а натовцы.
        У НАТО разведка помощнее будет.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 05:29
          Цитата: Леха с Андроида.
          . а натовцы.

          Ракеты натовские, наводили и били натовцы, а ответку получил Южмаш ! Это грозное предупреждение с насупленными бровями и металлом в голосе ! angry
        2. Б-15 Звание
          Б-15
          0
          Сегодня, 06:49
          Да нечего там было разведывать.
          Санаторий для высшей номенклатуры СССР.
          На всякий пожарный сделали там укрытие от ЯО.
          Оборудовали связью и т.п.
          Ну грех было не воспользоваться готовой инфраструктурой и не организовать там защищённый пункт управления.
          А понять, как он используется в данный момент достаточно завалящегося спутника НАТО.
          Здесь возникает другой вопрос - где наше ПВО?
  4. leks Звание
    leks
    +5
    Сегодня, 04:58
    Наконец, самое главное в этой истории — Зеленского придется прятать под землю еще глубже.

    Зачем его прятать или ему прятаться, он регулярно появляется недалеко от фронта, даже появлялся в зоне поражения ствольной артиллерии. С нашей же стороны никаких действий не предпринималось, для его ликвидации и врятли предпримется, и-бо кто-то, кому-то пообещал, что не тронут. hi
  5. parusnik Звание
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:24
    Наконец, самое главное в этой истории — Зеленского придется прятать под землю еще глубже.
     Так он же не легитимный
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    +8
    Сегодня, 05:30
    Удар болванкой от ракеты средней дальности по складу в Днепропетровске это,конечно,мощный ответ НАТО. Уж показали силушку богатырскую так показали. Вот только есть маленькие проблемки.
    1) Путин и к сами проводили "красные линии" и говорили о том,что использование западных ракет по "старой территории РФ" означает вступление в войну НАТО и они за это ответят
    2) Так же власти РФ сами через день говорили о ЯО ,ядерных доктринах,и.т.д.
    Трудно понять какое к этому отношение имеет удар болванкой ракеты по складу на Украине, при том удар о котором власти РФ заботливо предупредили своих "страшных врагов" из НАТО
    Что касается реакции на этот пуск о котором рассуждает автор, то ее не надо прогнозировать. Вот она " США заранее уведомили Украину и союзников в последние дни о предстоящем запуске РФ баллистической ракеты для подготовки к нему, - спикер Белого дома Карин Жан-Пьер
    PS Напомню элементарные вещи которые следовало бы сделать если бы власти РФ реально противостояли бы майданному режиму, а не хотели бы решить возникшее недоразумение со своими западными боссами.
    1) Ведение операции согласно международному праву и законам РФ,без переговоров на 4 день операции.
    2) Ликвидация или пленение майданных властей Украины. Вместо массового истребления русского и украинского народа при полной безнаказанности всех чиновников и олигархов на Украине.
    3) При необходимости ликвидация любыми способами ключевых коммуникаций (мосты,туннели),и.т.д.
    4) Также при необходимости выключение с самого начала операции ключевых объектов промышленности и энергетики.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +6
      Сегодня, 05:51
      Ликвидация или пленение майданных властей Украины. Вместо массового истребления русского и украинского народа при полной безнаказанности всех чиновников и олигархов на Украине.

      Свои,своих не тронут.
  7. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +1
    Сегодня, 05:50
    Интересный момент автор не упомянул.
    Какое КВО у Орешника? И имеет ли смысл куда-то пулять без ядерной боеголовки при таком КВО?
    Если обычные 150 метров...
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 06:13
      Для этого и нужна РГЧ с суббоеприпасами. Если в радиус КВО 150 м прилетит 6 ядер из обеденного урана или вольфрама, то в радиусе 300-600 метров все будет уничтожено.
      Метеориты тоже не несут ВВ, но за счёт массы и скорости мощность их взрывов исчисляется в киллотоннах и мегатоннах
    2. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 06:30
      Да вообще не понятно, что это за комплекс и откуда взялся.
      Или это не комплекс, а ракета с особыми (несерийными) ТТХ, запущенная с какой-либо штатной ПУ ну , например, Тополь.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        0
        Сегодня, 06:42
        Скорее всего это один из результатов работ, проводимых по теме "Шлямбур", про которую был контролируемый слив через широко известного в узких кругах Dancomm-а в 2015

        "В настоящее время, практически, завершены исследования по ведущимся оперативно-стратегическим и техническим аспектам создания высокоточного ракетного стратегического оружия (ВТРСО). В ряде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обоснована военно-стратегическая целесообразность создания ВТРСО с новым оснащением, в том числе с проникающей боевой частью как в ядерном, так и обычном (неядерном) снаряжении и в ядерном снаряжении сверхмалой мощности. Угроза применения или ограниченное поэтапное применение ВТРСО в определённых условиях способны сдерживать противостоящую сторону от развязывания или эскалации агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия и ядерного оружия сверхмалой мощности. Сдерживающим фактором выступает способность нанесения противнику ущерба, в зависимости от складывающейся военно-стратегической ситуации – в локальной, региональной или крупномасштабной войнах, путём гарантированного разрушения стратегических объектов в недосягаемых для сил общего назначения районах.

        Данное направление заключается в создании управляемых средств поражения (УСП) на межвидовой основе с максимальным использованием имеющегося научно-технического и технологического заделов и существующих ключевых компонентов в организациях промышленности и Минобороны России.

        Данные УСП будут входить в состав разведывательно-ударных комплексов с прецизионными интеллектуализированными СУ нового поколения, позволяющими обеспечить поражение высокозащищённых стационарных, а в дальнейшем, и подвижных целей в условиях воздействия средств ПРО-ПВО, радио- и оптико-электронного противодействия противника.

        Применение ВТРСО с новыми, в том числе проникающими УСП, предполагает их использование в одиночных и групповых пусках, в связи с чем насыщение системы ПРО с помощью ложных целей не может быть единственным средством преодоления территориальной или объектовой системы ПРО. Важное значение приобретают снижение заметности боевого оснащения в диапазонах работы средств обнаружения и наведения систем ПРО и ПВО, а также возможность обхода зон поражения или сокращения времени пребывания в этих зонах.

        Эта задача может быть успешно решена с помощью УСП на базе модульного гиперзвукового крылатого аппарата (МГУКА), испытания одной из версий которого ведутся в настоящее время, и отделяемого самонаводящегося поражающего элемента (СПЭ).

        Наряду с возможностями МГУКА и СПЭ по обходам зон поражения системы ПРО-ПВО, обеспечиваются необходимые условия для работы систем спутниковой и специальной навигации и комплексированной многодиапазонной оптико-электронной системы коррекции и самонаведения на конечном участке траектории. Предлагаемая конструкция МГУКА обеспечивает доставку СПЭ в заданный район с требуемыми параметрами его движения и их разделение при высоких скоростных напорах. На участке маршевого полёта маневрирующего МГУКА проводится коррекция его траектории с использованием систем навигации и радиовысотомера.

        После отделения СПЭ совершает автономный управляемый полёт в район цели, где обеспечиваются условия функционирования систем финишного наведения на конечном участке траектории.

        СПЭ создаётся на базе существующего научно-технического задела по ракетам класса "воздух-поверхность", маневрирующих блоков и др., создаваемых в рамках тем «Финт», «Зигзаг», «Болид» и др. Комплексированная многодиапазонная система коррекции и самонаведения совместно с системой навигации обеспечивает высокоточное наведение СПЭ на цель, практически, в любых условиях применения на стратегических и средних дальностях.

        Самонаводящийся поражающий элемент, в зависимости от конкретных задач, может оснащаться проникающим элементом со специализированной неядерной боевой частью, либо модификациями ядерных боеприпасов малой и сверхмалой мощности. Для "тяжёлой" МБР предложена оригинальная конструкция МГУКА и СПЭ, с зарядами повышенного и большого классов мощности, обеспечивающих поражение особо значимых высокозащищённых объектов.

        По предварительным оценкам, ядерный и обычный варианты снаряжения за счёт высокой точности доставки, специальной конструкции боевого отсека и проникателя СПЭ обеспечивают поражение стратегических целей, заглублённых в грунт на глубину до 30…100м, поражение внутренних помещений целей типа "железобетонный бункер" с суммарной толщиной железобетонного укрытия до 5…12 м.

        Анализ показал, что предложенная теплозащитная конструкция МГУКА, траекторные особенности полёта МГУКА и СПЭ и входящие в состав боевой комплектности активные и пассивные средства КСП позволяют эффективно преодолевать перспективную систему ПРО-ПВО даже при одиночных пусках ракет.

        В настоящее время учитывая особую значимость этих работ, их комплексирование ведётся в 4 ЦНИИ в рамках особой темы "Шлямбур", которая объединяет задел по множеству НИОКР - "Нониус", "Зигзаг", "Овал", "Капсула", "Ярс", «Сармат», "Авангард", "Концессия", "Росбор", "Искандер", комплексных целевых программ "Рапира" и "Гиперзвук", ряд других тем с целью максимального использования существующих (разработанных) ключевых компонентов ВТРСО.

        Использование в данном варианте боевого оснащения отработанных технических решений позволит снизить технический риск и значительно в сократить затраты на разработку боевого оснащения для перспективного ВТРСО."
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 05:58
    Из статьи - "Теперь ни один «ястреб» в Европе не может спать спокойно". Слишком "притянуто за уши". Вот с чего бы это "ястребам" в Европе "не спать спокойно"?
  9. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 06:12
    Впечатления - сроду дежавю.
    Сперва НАТО начинает своё "Воздушное наступление" в стиле маршала Харриса, в ответ Путин наносит удар Vergeltungswaffe реинкарнацией ФАУ-2.
    Из Второй Мировой войны все вынесли два важнейших урока:
    - террор населения противника приводит к сплочению и усиленному отпору;
    - дистанционно войну выиграть нельзя, а всяческие демонстрации жестокости - ничтожны по сравнению с грамотным ведением боевых действий.
    То что у нас на вооружении появился некий комплекс средней дальности "Орешник" - прекрасно, но панацеей он не является. Мы не в состоянии производить такие комплексы сотнями, а ракеты к ним - десятками тысяч. Ни свернуть военное производство в США, Европе, Японии, Южной Корее, ни обеспечить стремительное наступление на Украине это вундерваффе не сможет.
    Так что повторюсь:
    - наша победа - стратегическое наступление на Украине и в Прибалтике с выходом на бывшую границу СССР с применением всего необходимого арсенала средств;
    - их победа - эскалация конфликта на всю Восточную Европу с массированной переброской войск США с Континента.
    И повторять фигуры речи мирного времени про "зеркальность ответов" в сложившихся обстоятельствах - анахронизм. Прав будет Победитель - тот кто сумеет упредить, подловить на ошибке, ударить в нужное время в нужном месте.
  10. Виталий Лялин Звание
    Виталий Лялин
    +3
    Сегодня, 06:12
    Я считаю. Что после " такого" ответа по Южмашу. По нам влупят ещё сильнее. Они там почесались и посмеялись.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 06:13
    Прогнозировать ответную реакцию на удары по «Южмашу» среди политиков Запада можно только по двум аспектам. Первый — американцы в условном шоколаде, так как по ним «Орешник» вряд ли ударит. Разве что по Аляске и некоторым военным базам вне США, но это не считается. Второй аспект — «Орешник» долетит до любого европейца. И до Бориса Джонсона, и до Стармера, и до Макрона.

    Если запад продолжит эскалацию конфликта, то есть простое и действенное, на мой взгляд, решение. Американцы не должны быть в шоколаде, пусть и условном. Им тоже должно быть не по себе.
    Итак. Насколько помню, у США полигон расположен в Неваде. И там они испытывали в том числе и ЯО. Предупредить американцев, что в случае наращивания эскалации мы оставляем за собой право наглядно продемонстрировать прилет боеголовок на этот самый полигон. Пока что - туда. Болванок, как и в случае с Орешником. Булава это будет, Синева, Ярс - не суть важно. Поставить в известность перед пуском, и пусть посмотрят на демонстрацию нашей силы. Одиночный пуск, без ЯО, по полигону в США, не вызовет массированный ответ. Зато, возможно, они начнут задумываться, что будет, если это будут боеголовки с ЯБЧ, накрывающие Нью-Йорк, Вашингтон, и Чикаго.
  12. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 06:19
    Красота в лучшем виде...!!!
  13. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 06:25
    Пионер (РСД-10)...........
  14. сталевар Звание
    сталевар
    +1
    Сегодня, 06:47
    Бить надо было по Западной Украине: мосты, тоннели и т д. Чтобы западное оружие не до ходила до ЛБС. А так зе только рад. На людей ему плевать. Он давно добивается чтобы Россия била по городам. Да, всё таки у Путина проблемы с образованием или он специально растягивает войну на долго.
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 06:51
    Мне кажется победу войне с Западом на Украине принесут не "Орешники" не "Искандеры" и т.д., а штурмовая пехота обученная, оснащённая современными средствами поражения, которая будет забирать территорию.