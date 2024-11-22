«Орешник» был нужен еще позавчера

Днепропетровск первый

«В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области».



Украинский центр разработки ракетной техники «Южмаш» стал законной целью для российской новинки — «Орешник»



По одной из версий, «Орешник» разработан на базе уничтоженного в конце 80-х годов комплекса средней дальности РСД-1 «Пионер»

«Хорошо, что не ядерные, жаль, что инертные».

«Орешник» нужен был еще вчера



Американский аналог «Орешника», комплекс Typhon, уже давно готов к боевой работе и скоро появится в Европе.