Ким Чен Ын посетил открывшуюся выставку оружия и техники с представленным широким ассортиментом ракетного вооружения
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Глава КНДР посетил открывшуюся в стране выставку достижений военно-промышленного комплекса. Выставка получила название «Развитие дела национальной обороны 2024».
Ким Чен Ын отметил, что развитие вооружённых сил является краеугольным камнем безопасности страны и народа и указал на то, что «до уровня максимального развития» необходимо доводить ядерные силы КНДР, «являющиеся сердцевиной Корейской народной армии».
Лидер КНДР:
Наша оборонная промышленность имела возможность обновиться как сверхсовременная индустрия.
И Ким Чен Ын абсолютно прав. У Пхеньяна за последние годы появились по-настоящему современные и эффективные вооружения, глядя на которые, многие политики и военные эксперты на Западе задаются вопросом: как такого уровня военно-технического прогресса могло достичь государство, десятилетиями находящееся под колоссальным санкционным давлением?
На выставке вооружений демонстрируются современные ракетные комплексы, дальнобойные самоходные гаубицы, системы залпового огня.
Представлена модернизированная версия МБР, которая, по неподтверждённым пока данным, способна преодолевать расстояние в 7500 км.
На выставке продемонстрированы многочисленные версии беспилотников, бронетехники, включая танк «Сонгун».
Некоторые дроны (из представленных на выставке) несколько дней назад прошли испытания по уничтожению бронированной техники.
ЦТАК
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