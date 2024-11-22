Ким Чен Ын посетил открывшуюся выставку оружия и техники с представленным широким ассортиментом ракетного вооружения

7
Ким Чен Ын посетил открывшуюся выставку оружия и техники с представленным широким ассортиментом ракетного вооружения

Глава КНДР посетил открывшуюся в стране выставку достижений военно-промышленного комплекса. Выставка получила название «Развитие дела национальной обороны 2024».

Ким Чен Ын отметил, что развитие вооружённых сил является краеугольным камнем безопасности страны и народа и указал на то, что «до уровня максимального развития» необходимо доводить ядерные силы КНДР, «являющиеся сердцевиной Корейской народной армии».



Лидер КНДР:

Наша оборонная промышленность имела возможность обновиться как сверхсовременная индустрия.

И Ким Чен Ын абсолютно прав. У Пхеньяна за последние годы появились по-настоящему современные и эффективные вооружения, глядя на которые, многие политики и военные эксперты на Западе задаются вопросом: как такого уровня военно-технического прогресса могло достичь государство, десятилетиями находящееся под колоссальным санкционным давлением?



На выставке вооружений демонстрируются современные ракетные комплексы, дальнобойные самоходные гаубицы, системы залпового огня.



Представлена модернизированная версия МБР, которая, по неподтверждённым пока данным, способна преодолевать расстояние в 7500 км.

На выставке продемонстрированы многочисленные версии беспилотников, бронетехники, включая танк «Сонгун».




Некоторые дроны (из представленных на выставке) несколько дней назад прошли испытания по уничтожению бронированной техники.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:09
    «Выставка получила название "Развитие дела национальной обороны 2024"» —

    Дело нужное ...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:11
    как такого уровня военно-технического прогресса могло достичь государство, десятилетиями находящееся под колоссальным санкционным давлением?
    Сопли не жевали и вату не катали, а работали ! good
  3. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -2
    Сегодня, 06:21
    Я тут вот что подумал: поскольку супостат коллективный не воспринимает всерьёз сигналы, которые подает наш любимый Безальтернативный, надо позвать на помощь Кима, чтобы тот, с кличем "Наших бьют!", запустил по США (по полигону в Неваде, например) свою новейшую МБР с боеголовкой, начиненной мусором. Вот это сработает, как предупреждение!
    Помните, какой шухер поднялся, когда китайцы шары свои пускали? Короче, хоть что-то должно полететь в сторону США, да хоть презервативы, гелием наполненные :)
    1. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      +1
      Сегодня, 06:27
      Вы словно бандит в переулке.
      Первым мальца заслать. laughing laughing
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:22
    Танк обшили накладной броней и установили дистанционно управляемый пулемет. По идее накладная броня защитит от ударов дронов и джавелинов в верхнюю проекцию танка.
  5. Б-15 Звание
    Б-15
    0
    Сегодня, 06:26
    Северокорейцам желаю скорейшей отмены санкционного постановления ООН.
    Это вдохнёт в страну новый импульс достижений.
  6. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    -1
    Сегодня, 06:32
    Ким Чен Ын посетил открывшуюся выставку оружия и техники с представленным широким ассортиментом ракетного вооружения


    А вы думали, господа?

    У Пхеньяна за последние годы появились по-настоящему современные и эффективные вооружения, глядя на которые, многие политики и военные эксперты на Западе задаются вопросом: как такого уровня военно-технического прогресса могло достичь государство, десятилетиями находящееся под колоссальным санкционным давлением?


    И мы в России тоже, не пальцем деланные! И ЛГБТ пропагандой не занимаемся, гей-парады не устраиваем. Пока у них создаются армии боевых пЭдорасов, мы вооружаемся, готовимся к битвам. Как сказано в фильме Танки: А впереди у Красной Армии еще не одна война, и для победы нужны такие бронированные машины, которые в огне не горят, и в пекле не плавятся.