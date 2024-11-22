Белый дом: США заранее знали об ударе России баллистической ракетой средней дальности, поставив Украине «сотни противоракет»
Вашингтон знал об ударе России по Украине баллистической ракетой средней дальности, администрация Байдена предупредила Украину и союзников об ответных действиях России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Оказывается, Белый дом всё знал заранее и готовился к применению Россией баллистической ракеты средней дальности, проводя в последние дни консультации с Украиной и союзниками по НАТО, чтобы подготовиться к ответному удару России. Об этом на очередном брифинге заявила Карин Жан-Пьер, комментируя обращение российского президента, прозвучавшее накануне.
— заявила представитель Белого дома.
По ее словам, ничего страшного не случилось, у Украины имеются средства для защиты от ракетных ударов России, ведь США поставили Киеву «сотни противоракет», а также системы ПВО и ПРО. Видимо, пресс-секретарь Байдена вообще не понимает, о чем говорит, читая по бумажке.
А вот в Пентагоне очень сильно обеспокоены применением Россией новой ракеты комплекса «Орешник». Представитель Минобороны США Сабрина Сингх подтвердила, что американские военные получили предупреждение России об ударе по каналам ядерной безопасности. В то же время Пентагон не видит признаков подготовки Москвой применения ядерного оружия.
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