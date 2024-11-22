Белый дом: США заранее знали об ударе России баллистической ракетой средней дальности, поставив Украине «сотни противоракет»

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Белый дом: США заранее знали об ударе России баллистической ракетой средней дальности, поставив Украине «сотни противоракет»

Вашингтон знал об ударе России по Украине баллистической ракетой средней дальности, администрация Байдена предупредила Украину и союзников об ответных действиях России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Оказывается, Белый дом всё знал заранее и готовился к применению Россией баллистической ракеты средней дальности, проводя в последние дни консультации с Украиной и союзниками по НАТО, чтобы подготовиться к ответному удару России. Об этом на очередном брифинге заявила Карин Жан-Пьер, комментируя обращение российского президента, прозвучавшее накануне.



В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться,

— заявила представитель Белого дома.

По ее словам, ничего страшного не случилось, у Украины имеются средства для защиты от ракетных ударов России, ведь США поставили Киеву «сотни противоракет», а также системы ПВО и ПРО. Видимо, пресс-секретарь Байдена вообще не понимает, о чем говорит, читая по бумажке.

А вот в Пентагоне очень сильно обеспокоены применением Россией новой ракеты комплекса «Орешник». Представитель Минобороны США Сабрина Сингх подтвердила, что американские военные получили предупреждение России об ударе по каналам ядерной безопасности. В то же время Пентагон не видит признаков подготовки Москвой применения ядерного оружия.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 06:10
    Слепые твари!
    Весь мир видит, они блин, не видят!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 06:16
      Цитата: Эльдорадо
      Слепые твари!
      Весь мир видит, они блин, не видят!

      - «Дядь Степан, ихний кучер на меня в лорнет посмотрел. Чего это он, а?»
      - «Чего, чего… Зрение слабое».
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 06:25
      Цитата: Эльдорадо
      Весь мир видит, они блин, не видят!

      Не видят, потому что нет ничего, мы не собираемся бить ядеркой по Украине. (Хотя, иногда и хочется request ) Это наша территория. fool Попей водички, охолони.
      В то же время Пентагон не видит признаков подготовки Москвой применения ядерного оружия.
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 06:47
        мы не собираемся бить ядеркой по Украине.

        Если будет необходимость, то удар будет нанесён, только я так понимаю с предупреждением населения. Украина это поле боя не более того...
        1. Mavrikiy Звание
          Mavrikiy
          0
          Сегодня, 06:53
          Цитата: Msi
          Если будет необходимость, то удар будет нанесён, только я так понимаю с предупреждением населения. Украина это поле боя не более того...
          Ничего вы не понимаете. Причем здесь чубатые, после ядерки от нас отвернутся ВСЕ, весь мир, может быть кроме КНДР. request Это наша земля и нам на ней жить. request
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 06:58
            Причем здесь чубатые, после ядерки от нас отвернутся ВСЕ, весь мир

            Зачем нам мир, если там не будет России?
            Если Украина использоваться будет как "ворота" для атаки на нас, то по её территории будет нанесён ядерный удар. Это очевидно. Единственное, что мы оттягиваем его нанесение...
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:34
      В то же время Пентагон не видит признаков подготовки Москвой применения ядерного оружия.

      Но ведь когда то такой момент может и наступить!
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        0
        Сегодня, 06:55
        Цитата: ваш вср 66-67
        В то же время Пентагон не видит признаков подготовки Москвой применения ядерного оружия.

        Но ведь когда то такой момент может и наступить!

        Штаты делают всё, мыслимое и немыслимое, для этого.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:11
    «США заранее знали об ударе России баллистической ракетой средней дальности, поставив Украине "сотни противоракет"» —

    — Не сработали ...
    (Орешек не по зубам)
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 06:17
    у Украины имеются средства для защиты от ракетных ударов России, ведь США поставили Киеву «сотни противоракет», а также системы ПВО и ПРО.
    Интересно, укры эти "сотни противоракет" уже толкнули налево, или еще нет? Ну, как-бы, противодействия орешкам Орешника я не заметил... wassat
  4. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 06:18
    поставив Украине «сотни противоракет

    И что делать этими противоракетами против Орешника? К какому месту "прикладывать", чтобы помогло?
  5. Б-15 Звание
    Б-15
    +4
    Сегодня, 06:20
    Оказывается, Белый дом всё знал заранее и готовился к применению Россией баллистической ракеты средней дальности, проводя в последние дни консультации с Украиной и союзниками по НАТО, чтобы подготовиться к ответному удару России. Об этом на очередном брифинге заявила Карин Жан-Пьер, комментируя обращение российского президента, прозвучавшее накануне.

    Что в словах этой говорящей головы?
    Только то, что США понимали, что без ответки не обойдётся. Знали ли они, что будет за ответка? НЕТ.
    Они готовились к всевозможным ответным действиям. Так что здесь правда и только правда.
    А вот наше предупреждение накануне удара по каналу ядерной безопасности их очень сильно встревожило. Отсюда и множественные заметки, что это была МБР.
    Сейчас они все силы бросят на получения максимально полной информации о новом российском изделии.
    Пожелаем им доброго пути длинною в десятилетия.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 06:42
    Белый дом всё знал заранее и готовился к применению Россией баллистической ракеты средней дальности, проводя в последние дни консультации с Украиной и союзниками по НАТО, чтобы подготовиться к ответному удару России.
    belay Они молодцы, все сделали правильно, и объяснили куда смотреть, какие кнопки нажимать и куда бежать и ракеты ПРО поставили, а она, ракета СРД, зараза " прилетела и на головку села"request
    И очень хорошо, что шоколадная мартышка пробалтывается
    США поставили Киеву «сотни противоракет», а также системы ПВО и ПРО. Видимо, пресс-секретарь Байдена вообще не понимает, о чем говорит.
    ВПК США еще лет 10 не будет готов к борьбе с нами и тут у них одна забота, чтобы мы не начали использовать ядерку по ним. А по Украине то да по Европам пожалуйста, да только тогда не только НАТО на нас свои тысячи танков бросит, но Индия, КНР и вторая половина мира от нас отвернется.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 06:45
      да только тогда не только НАТО на нас свои тысячи танков бросит, но Индия, КНР и вторая половина мира от нас отвернется.

      Почему на нас кто-то что бросит? Что за ахинею пишите? hi
      1. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Msi
        Почему на нас кто-то что бросит? Что за ахинею пишите?

        по Европам пожалуйста, да только тогда не только НАТО на нас свои тысячи танков бросит,
        Если мы используем ЯО по НАТО, то оно не бросит в ответ на нас танки?
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 06:43
    Балабонить , это всё на что они способны в данный момент.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 06:47
    Оказывается, Белый дом всё знал заранее и готовился к применению Россией баллистической ракеты средней дальности, проводя в последние дни консультации с Украиной и союзниками по НАТО, чтобы подготовиться к ответному удару России.

    Так и хочется спросить у клоуна:
    Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи.

    - да природная брезгливость к общению с разными педерастами не позволяет...
    Но вспомнился один отрывок от М. Горького:
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  9. Shkilet Звание
    Shkilet
    0
    Сегодня, 06:59
    Жаль конечно, что америкосы, немцы, британцы, французы пока не заплатили кровью за убийство наших граждан.
  10. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:59
    Что то они знали. Ведь не зря посольство прикрыли
  11. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 07:01
    Да штаты только маслица в огонь подливают. Знают что им то не прилетит.