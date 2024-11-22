Верховная Рада отменила ближайшие заседания в ожидании ракетных ударов по правительственному кварталу Киева

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Верховная Рада отменила ближайшие заседания в ожидании ракетных ударов по правительственному кварталу Киева

Пока Зеленский требует от западных партнеров «осуждения» России за нанесенный удар по «Южмашу», депутаты Верховной Рады решили не рисковать и отменить ближайшие заседания из-за угрозы прилета российских ракет по зданию украинского парламента. Об этом заявил нардеп Тарас Батенко.

По словам нардепа, Украину проинформировали об угрозах ракетных ударов в ближайшие дни, причем бить Россия якобы по Киеву, а здание Верховной Рады чуть ли не «цель номер один» для Москвы. Поэтому ближайшее заседание, которое должно было состояться в пятницу, 22 ноября, перенесли на декабрь. В общем, на Украине ждут ударов по правительственному кварталу Киева.



Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки. Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5

— заявил Батенко.

Между тем в офисе Зеленского идут консультации с западными партнерами на тему, как отвечать на удар по Днепропетровску новым российским ракетным комплексом «Орешник» и какие последствия для Украины могут наступить. Ни США, ни Британия пока запрета на использование своих ракет Киевом не накладывали, предоставив Зеленскому право самому решать дальнейшую судьбу Украины. Нелегитимный «президент» в ответ на удар требует ввести новые санкции и дать Киеву больше оружия и боеприпасов. Как предполагают украинские эксперты, Зеленский пойдет на дальнейшую эскалацию, ему нужны жертвы, чтобы поплакаться в жилетки спонсорам режима.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:36
    «Верховная Рада отменила ближайшие заседания в ожидании ракетных ударов по правительственному кварталу Киева» —

    — Сцыкотно ...
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 06:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Верховная Рада отменила ближайшие заседания в ожидании ракетных ударов по правительственному кварталу Киева» —

      — Сцыкотно ...

      "Знает кошка чьё мясо съела"
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 06:55
      — Сцыкотно ...

      Однозначно сцыкотно. Они все херои только тогда, когда знают, что им ничего не будет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:41
    Шальвары запасные на заседания берите и памперсы повышенной ёмкости надевайте.
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 06:52
    вот и живите в страхе сучары, но здание министерства обороны, ГУР или ещё что, можно было и пожертвовать для демонстрации.
    Но и Южмаш вышел показательным, может быть оставили для других ударов, если эти идиоты не поймут
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:55
    Чего перетрусили? Предупреждения об ударе не было. Да и не хочет Россия рушить свой архитектурный памятник
  5. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 06:55
    Неба утреннего стяг
    В жизни важен первый шаг.
    Слышишь: реют над страною
    Ветры яростных атак!
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин - такой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    Весть летит во все концы:
    Вы поверьте нам, отцы, -
    Будут новые победы,
    Встанут новые бойцы!
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин - такой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    С неба милостей не жди!
    Жизнь для правды не щади.
    Нам, ребята, в этой жизни
    Только с правдой по пути!
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин - такой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    В мире - зной и снегопад
    Мир и беден и богат
    С нами юность всей планеты -
    Наш всемирный стройотряд!
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Ленин - такой молодой,
    И юный Октябрь впереди!