Верховная Рада отменила ближайшие заседания в ожидании ракетных ударов по правительственному кварталу Киева
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Пока Зеленский требует от западных партнеров «осуждения» России за нанесенный удар по «Южмашу», депутаты Верховной Рады решили не рисковать и отменить ближайшие заседания из-за угрозы прилета российских ракет по зданию украинского парламента. Об этом заявил нардеп Тарас Батенко.
По словам нардепа, Украину проинформировали об угрозах ракетных ударов в ближайшие дни, причем бить Россия якобы по Киеву, а здание Верховной Рады чуть ли не «цель номер один» для Москвы. Поэтому ближайшее заседание, которое должно было состояться в пятницу, 22 ноября, перенесли на декабрь. В общем, на Украине ждут ударов по правительственному кварталу Киева.
Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки. Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5
— заявил Батенко.
Между тем в офисе Зеленского идут консультации с западными партнерами на тему, как отвечать на удар по Днепропетровску новым российским ракетным комплексом «Орешник» и какие последствия для Украины могут наступить. Ни США, ни Британия пока запрета на использование своих ракет Киевом не накладывали, предоставив Зеленскому право самому решать дальнейшую судьбу Украины. Нелегитимный «президент» в ответ на удар требует ввести новые санкции и дать Киеву больше оружия и боеприпасов. Как предполагают украинские эксперты, Зеленский пойдет на дальнейшую эскалацию, ему нужны жертвы, чтобы поплакаться в жилетки спонсорам режима.
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