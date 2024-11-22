В Днепропетровске украинские и натовские специалисты пытаются собрать фрагменты «Орешника» и обнаружить следы применяемого на нём ракетного топлива
Что называется, «подвезли» западную «аналитику» по поводу удара, нанесённого новейшей российской гиперзвуковой ракетой комплекса «Орешник». Ещё накануне западные аналитики в подавляющем своём большинстве и слова такого не знали, а если и знали, то уж точно не соотносили его с видом оружия, зато теперь «экспертов по «Орешнику» на Западе хоть отбавляй…
Одни называют его «модификацией «Рубежа», другие говорят о «малом» «Авангарде». В принципе, все те названия российского ракетного оружия, которые за пределами России, военным экспертам были известны, собрали в попытках оценить, что же всё-таки ранним утром 21 ноября прилетело в Днепропетровске.
Тем временем стало известно, что в этом городе накануне в течение всего дня работали украинские и натовские специалисты.
Осуществлялись замеры радиационного фона, проводился обход территории «Южмаша» и прилегающих к нему территорий для сбора фрагментов российского гиперзвукового «Орешника». Также есть сведения о работе нескольких бригад взрывотехнических лабораторий с иностранным оборудованием, которые пытались обнаружить на поражённом ракетным ударом предприятии следы ракетного топлива, используемого Россией для упомянутого «Орешника», способного развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.
Противник пытается получить хоть какие-то данные о ракетном комплексе после удара по «Южмашу», о котором накануне в своём обращении рассказал президент России Владимир Путин. При этом получение данных осложнено тем, что помимо фрагментов российской ракеты на территории промзоны теперь немало и фрагментов того, что на Южном машиностроительном заводе производилось и хранилось...
При этом работа по сбору проб и поиску элементов боевых ракетных блоков несколько раз прерывалась из-за объявления на Украине воздушной тревоги.
О предварительных итогах этой работы украинская сторона на данный момент не сообщает, как хранит молчание и о тех разрушениях, которые вызваны в промышленном квартале Днепропетровска прилётом «гиперзвука».
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