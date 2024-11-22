В Днепропетровске украинские и натовские специалисты пытаются собрать фрагменты «Орешника» и обнаружить следы применяемого на нём ракетного топлива

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В Днепропетровске украинские и натовские специалисты пытаются собрать фрагменты «Орешника» и обнаружить следы применяемого на нём ракетного топлива

Что называется, «подвезли» западную «аналитику» по поводу удара, нанесённого новейшей российской гиперзвуковой ракетой комплекса «Орешник». Ещё накануне западные аналитики в подавляющем своём большинстве и слова такого не знали, а если и знали, то уж точно не соотносили его с видом оружия, зато теперь «экспертов по «Орешнику» на Западе хоть отбавляй…

Одни называют его «модификацией «Рубежа», другие говорят о «малом» «Авангарде». В принципе, все те названия российского ракетного оружия, которые за пределами России, военным экспертам были известны, собрали в попытках оценить, что же всё-таки ранним утром 21 ноября прилетело в Днепропетровске.



Тем временем стало известно, что в этом городе накануне в течение всего дня работали украинские и натовские специалисты.

Осуществлялись замеры радиационного фона, проводился обход территории «Южмаша» и прилегающих к нему территорий для сбора фрагментов российского гиперзвукового «Орешника». Также есть сведения о работе нескольких бригад взрывотехнических лабораторий с иностранным оборудованием, которые пытались обнаружить на поражённом ракетным ударом предприятии следы ракетного топлива, используемого Россией для упомянутого «Орешника», способного развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.

Противник пытается получить хоть какие-то данные о ракетном комплексе после удара по «Южмашу», о котором накануне в своём обращении рассказал президент России Владимир Путин. При этом получение данных осложнено тем, что помимо фрагментов российской ракеты на территории промзоны теперь немало и фрагментов того, что на Южном машиностроительном заводе производилось и хранилось...

При этом работа по сбору проб и поиску элементов боевых ракетных блоков несколько раз прерывалась из-за объявления на Украине воздушной тревоги.

О предварительных итогах этой работы украинская сторона на данный момент не сообщает, как хранит молчание и о тех разрушениях, которые вызваны в промышленном квартале Днепропетровска прилётом «гиперзвука».
9 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 06:40
    Надо ещё чем нибудь хлопнуть по этому месту , чтобы "специалистов" приземлить.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Ирек
      Надо ещё чем нибудь хлопнуть по этому месту , чтобы "специалистов" приземлить.

      Орехоколкой.
      1. K._2 Звание
        K._2
        0
        Сегодня, 06:59
        тоже не понимаю, чего тянем, раз знаем, что там ВРАГ.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:41
    «Специалисты пытаются собрать фрагменты "Орешника"» —

    — Скорлупки собирают ...
    (333!)
  3. Shkilet Звание
    Shkilet
    +1
    Сегодня, 06:43
    Можно было бы иностранных специалистов угостить чем-нибудь подешевле.
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 06:48
    проводился обход территории «Южмаша» и прилегающих к нему территорий для сбора фрагментов

    А фрагменты украинцев работников собирают? Или это неинтересно?
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      0
      Сегодня, 06:58
      А фрагменты украинцев работников собирают? Или это неинтересно?

      А нафига? Упаковать в пробирки и трясти на заседании ООН?
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:00
        Упаковать в пробирки и трясти на заседании ООН

        Ну если только после работы немецких крематориев, поставленных ранее...
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:57
    Надо было туда еще чем-нибудь обычным ударить, чтобы зампсти следы