Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин проверяет вас, уважаемые партнеры... Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно.

Надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе.