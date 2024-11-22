Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»
Зеленский требует от западных партнеров «жесткой реакции» на удар новейшей баллистической ракетой средней дальности по заводу «Южмаш». Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Удар «Орешником» по Днепропетровску Зеленский назвал «вторым шагом» к эскалации со стороны России. Первым, по его мнению, было привлечение Россией северокорейских военных к боям против ВСУ в Курской области. По его словам, Запад должен «жестко» ответить на этот ракетный удар, иначе Россия продолжит бить по Украине ракетами.
- заявил глава киевской хунты.
Зеленский потребовал от Запада усиления давления на Россию, так как другими методами ее к миру не принудить. В общем, все должны поднапрячься, выделить Украине как можно больше оружия и боеприпасов, а также «задавить» Россию санкциями. Только так можно достичь «справедливого мира».
- добавил нелегитимный «президент» Украины.
Как заявил накануне российский лидер, испытание новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было проведено в ответ на агрессивные действия Запада. В случае продолжения такой политики ракеты полетят снова.
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