Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

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Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Зеленский требует от западных партнеров «жесткой реакции» на удар новейшей баллистической ракетой средней дальности по заводу «Южмаш». Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Удар «Орешником» по Днепропетровску Зеленский назвал «вторым шагом» к эскалации со стороны России. Первым, по его мнению, было привлечение Россией северокорейских военных к боям против ВСУ в Курской области. По его словам, Запад должен «жестко» ответить на этот ракетный удар, иначе Россия продолжит бить по Украине ракетами.



Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин проверяет вас, уважаемые партнеры... Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно.

- заявил глава киевской хунты.

Зеленский потребовал от Запада усиления давления на Россию, так как другими методами ее к миру не принудить. В общем, все должны поднапрячься, выделить Украине как можно больше оружия и боеприпасов, а также «задавить» Россию санкциями. Только так можно достичь «справедливого мира».

Надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе.

- добавил нелегитимный «президент» Украины.

Как заявил накануне российский лидер, испытание новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было проведено в ответ на агрессивные действия Запада. В случае продолжения такой политики ракеты полетят снова.
53 комментария
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +13
    Сегодня, 07:05
    много он стал свой грязный рот открывать.
    никто ему ничего не должен, запомни это зеля
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 07:16
      Цитата: 501Legion
      много он стал свой грязный рот открывать.
      никто ему ничего не должен, запомни это зеля

      Зеля готовит какую то масштабную провокацию в Киеве, чтобы потом обвинить Россию в преступлении против человечности...вообщем готовимся к очередной пакости этого мерзавца.
      Зря Путин дал ему индульгенцию на жизнь.
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 08:43
        Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар

        Чтобы закрыл свой рот и перестал требовать «жёстких реакций» , надо запустить "Орешник" туда, где Зеля прячется. Конечно для такой гниды жалко этого оружия, лучше удавить веревкой.
        1. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          +1
          Сегодня, 10:36
          Истреблено должно быть и семя его, чтобы род их болше не плодоносил.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Леха с Андроида.
        Зеля готовит какую то масштабную провокацию в Киеве, чтобы потом обвинить Россию в преступлении против человечности..

        С его садистски изощрённым еврейским умом комик -режиссёр - садист , грязная крыса , способен на любую подлость (подлог - подлость ) . Тем более под руководством мирового сионизма . Этим извергам людская кровь и страдания доставляют удовольствие ..
    2. Slon1978 Звание
      Slon1978
      +11
      Сегодня, 07:23
      Я уже какое-то время, наверное в год назад, пришел к выводу, что у Зеленского наблюдается развитие и прогрессирование какого-то психического отклонения на фоне постоянного стресса, неудовлетворенности, негативных эмоций. Любой артист обладает довольно тонкой душевной организацией, поэтому психологически уязвим, этим и объясняется злоупотребление в этой среде алкоголем и наркотиками. Истерическое состояние и перманентная неадекватность Зеленского, по-моему, очевидна уже и на Западе. Но это куклу будут выжимать досуха, а потом, как принято, сделают "козлом отпущения", на которого свалят все грехи, и приведут нового "хорошего демократического украинского президента".
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 10:03
        Вы год назад, а я после просмотра кавера на служебный роман поставил диагноз. Талантливый наркот. Много таких. Кто-то пьёт водку, другие курят траву...Но мельком серия слуги закона, шапка бонапарта на кучеряжках и полная уверенность что его ведут. Избирательная компания по масштабам даёт напиться уху трампа. Ухайдокать страну нужен талант и харизма. Ни сим, ни тем он не обделён. В истории он место застолбил ,нравиться нам это или нет. Но по моему скромному мнению ,должен сдохнуть как гитлер.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 09:53
      выделить Украине как можно больше оружия и боеприпасов,

      .... и самое главное, побольше денег!
  2. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +5
    Сегодня, 07:05
    Первым, по его мнению, было привлечение Россией северокорейских военных к боям против ВСУ в Курской области.

    А какое его дело, что мы делаем на своей территории? Хотим приглашаем гостей для проведения ими учений, хотим испытываем новое оружие, а хотим и сами выкашиваем сорняки
  3. Msi Звание
    Msi
    +8
    Сегодня, 07:06
    Россия продолжит бить по Украине ракетами.

    Хотелось бы ещё посмотреть работу нашего Орешника. feel Так красиво...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:32
      Увидите и ещё много раз, станет такой же обыденностью как горящие Абрамсы, Брэдли, Леопарды и прочая. Вот только от этого ничего не закончится.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:07
    «Зеленский* требует от западных партнеров» —

    — Не в той позиции, чтобы требовать ...
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +3
      Сегодня, 07:45
      — Не в той позиции, чтобы требовать ...

      Клоун нечаянно обделался
      У меня самого мураши по спине побежали, когда я увидел кадры прилета
      PS: Пожалуйста, не пишите комменты про мурашей feel
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 07:08
    Надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе.
    - добавил нелегитимный «президент» Украины.

    Крут, как пацаненок-шестерка, примкнувший к кодле местной шпаны. lol
    Он так и не понял, что на нем уже крест поставлен, даже если он окажется тем "последним украинцем".

    Тогда "орешки" будут с другой начинкой.
  6. МММ-642 Звание
    МММ-642
    +4
    Сегодня, 07:08
    Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции»


    Подожди "родной". Дай им из штанишек каку вытряхнуть
  7. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +4
    Сегодня, 07:08
    Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно.

    А почему должно быть "нельзя"?
  8. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +6
    Сегодня, 07:08
    Мне вот интересно, почему эта зелёная плесень ещё живая?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 07:24
    Запад уже отреагировал ,назвав наш удар по Южмашу геополитической трагедией.Похоже им тоже больно стало,хотя удар был нанесён только по Украине.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин
      -2
      Сегодня, 07:51
      Удара не было, только демонстрация. И проявление доброй воли.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:04
      Цитата: tralflot1832
      Похоже им тоже больно стало, хотя удар был нанесён только по Украине.

      Конечно больно стало, когда «вонь подретузная» стала глаза выедать...
      crying
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 07:24
    Россия закрывает определённую часть воздушного пространства на проведение ракетных испытаний с 22 по 23 ноября. Дрожать отчетливо.
  11. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    +6
    Сегодня, 07:28
    ... требует от западных партнеров «жесткой реакции» на удар новейшей баллистической ракетой средней дальности по заводу «Южмаш»
    Жесткая реакция будет, но со стороны РВСН России. Вот и "Пионер" возродился из пепла!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 07:35
      «Вот и "Пионер" возродился из пепла!» —

      — "Будь готов!
      — Всегда готов!" © ...
  12. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    +5
    Сегодня, 07:31
    Если "подлинный мир возможен только благодаря силе", то почему бы России не использовать это для "умиротворения" 404? Зеля ведь сам этого хочет!
  13. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +5
    Сегодня, 07:36
    Что волнует киевских пиммельпианистов, какое дело британцам и американцам до северокорейцев в России? Ничего вообще!
    Это всего лишь ленивые заявления человека, который проигрывает войну против человечества! А Зеленский, война НАТО/ЕС против России уже была проиграна со времен Бахмута!
    Если у киевского идиота еще есть хоть немного ума в голове, то карлик будет махать белым флагом!
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 09:43
      Цитата: LeutnantTom
      Если у киевского идиота еще есть хоть немного ума в голове, то карлик будет махать белым флагом!

      Смертельно раненный зверь особо опасен ... А "киевский" идиот ещё и смертельно напуган .. Вот и верещит от ужаса ...
  14. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 07:37
    в штанишки наложил laughing .....закупайся памперсами
  15. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 07:39
    Зеленский потребовал от Запада
    Клоун, прямо, какой-то император мира wink
  16. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 07:40
    к подлинному миру, который возможен только благодаря силе.

    А тут он прав. Мир на Украине возможен только после безоговорочной капитуляции Украины.
    Т.е. недостижим
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 08:26
      Ну раз он прав, то достижим. Россия добъется этого силой.
  17. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 07:43
    Говорят, он топоров захотел. А чё мелочиться - пусть сразу Минитмены требует.
  18. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 07:50
    Вообще то, для стабильного опорожнения кишечника у Зеленского и его партнёров, эту процедуру, с "Орешником, нужно проводить периодически. Для их же здоровья полезно. Глядишь, через задницу и мозги прочистятся.
  19. yo-yo Звание
    yo-yo
    +3
    Сегодня, 07:52
    Скорей всего получится , что Зеленский требует, а западные партнеры молчат опасаясь 'попасть под раздачу' от России.
  20. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 08:00
    Ma possibile che questo drogato ogni giorno abbaia? Sarebbe ora di metterlo a tacere per sempre,cosa si aspetta? Questo sarebbe un segnale molto forte nei confronti degli stati uniti e dei suoi cani servili.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +3
      Сегодня, 08:14
      1. Наркомана наверняка очень хорошо прячут от возможных ракетных ударов.
      2. У нашего руководства (во всяком случае у верховного главнокомандующего) есть крепкие морально-этические принципы, которых он придерживается. Наш верховный не станет уничтожать жилой квартал с мирными гражданами чтобы убить одного врага. В этом наше отличие, скажем, от израиля и англосаксов. И третий мир или глобальный юг это видит.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:33
      Каждому овощу - своё время. Британцы сами его придушат - нам зачем пачкаться об эту грязь?
  21. Архитектор Звание
    Архитектор
    +1
    Сегодня, 08:01
    Не чего не пишут о масштабах разрушения на Южмаше .
    Хотелось бы узнать про результат пуска .
  22. Hellcos Звание
    Hellcos
    +1
    Сегодня, 08:05
    А чего такого то? Не ядерное оружие и даже не хим оружие, а разнылся. Какое-то детское "так не чеееесна!"
  23. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +2
    Сегодня, 08:13
    А есть какие-то реальные фото, видео ну или зарисовки карандашом в конце концов, подтверждающие присутствие корейцев на сво !??
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Вольный Остров
      А есть какие-то реальные фото, видео ну или зарисовки карандашом в конце концов, подтверждающие присутствие корейцев на сво !?

      Какие там фото и карандаши, главное есть заявление госдепа США и главной бред обкуренного наркоманы из Руины. Вот это на Западе считают главным.
  24. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 08:24
    Потужной реакции, как у него.
  25. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 08:35
    Да ему не дошло, раз воинственно требует. Теперь будет требовать Томагавки и разрешение бить им в глубь РФ. Он как актёр понимает, что нельзя показывать свой страх народу и пост нужно подпитывать ненависть и воинственность для продолжения войны, потому как война-это продолжение его никчёмной жизни, пока она идёт-он живёт. Но больше все достаёт его умение выпрашивать, что ему нужно...посему нужно его убирать. Западу он удобен тем, что идёт на эскалацию войны и отвергает любые переговоры.
  26. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:37
    Зеленский потребовал от Запада усиления давления на Россию, так как другими методами ее к миру не принудить.
    Сам кровопийц хочет сдохнуть, и других за собой утянуть. До чего же мерзкое создание.
  27. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +1
    Сегодня, 08:48
    редакция!
    А, можно вместо фото Обмудка ставить другое !
    Если, честно смотреть на эту рожу нет желания!

    неужели в годы ВОВ на страницах газет СССР печатали рожу Гитлера? am
  28. БорзРио Звание
    БорзРио
    -1
    Сегодня, 08:50
    Ну ладно, это он, клоун-дегенерат наркоманный. Но реакции остальных я немного не понимаю. США и Великобритания, НАТО, наносит удары по России своми ракетами с территории Украины. Россия в ответ на это вдарила ракетой по.... Украине, по заводу. Где логика? Какая разница с какой территории пускает ракеты НАТО? Главное что сам президент признал, что в этом напрямую участвует НАТО. Значит ответ должен быть по НАТО. И почему то никто не задумался, что каким образом Южмаж спустя почти три года СВО продолжал работать, производить военную ракетную, в том числе, технику, словно и нет войны?! При чем опять же это сказал наш президент. А тут по нему бахнули. Показательно. То есть есть какие то подковерные договорняки, по которым Россия не бьет по таким заводам, по мостам, аэропортам и т.д. Мол собирайте там на заводах ракеты и дроны против нас, везите вооружение против нас, вас не будем трогать... В обмен на что?! Чего мы не знаем и за кого нас держат получается?
  29. ergh081 Звание
    ergh081
    +1
    Сегодня, 09:07
    Ну ладно, продемонстрировали. А, если они продолжат атаки дальнобойными ракетами? А это обязательно произойдёт. Что дальше? Все эти наши сигналы (любимое слово МИДа) - до фени. Они невменяемые, неужели не понятно. В продолжение намёков Путина о нанесении ударов куда хочем, на сайте МО надо опубликовать список целей в Польше, Румынии, Германии и везде где принимают решения (можно сразу и график бомбардировок), для того чтобы мирные жители покинули прилегающие территории. И шмалять По-другому - не поймут
  30. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 09:18
    Потребовал то он вряд ли. Надо полагать - попросил. Это уж у нас так сформулировали. Потому что, чтобы требовать, надо иметь возможности для принуждения к исполнению требования. И готовность эти возможности реализовать. Готовность то у Зелепуковича, может, и есть, а вот с возможностями большая проблема. Посему - попросил жалобно, а не потребовал.
  31. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:01
    Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

    Нас было семеро, их было двое. Мы дрались, пока не сравнялись. Ух, как бы мы им дали, если б они нас догнали!!!
  32. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 10:12
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Зеленский* требует от западных партнеров» —

    — Не в той позиции, чтобы требовать ...

    Скорее не позиции , а позе , под названием зю.
    1. Sergei N 58912062 Звание
      Sergei N 58912062
      0
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Серик Бур
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Зеленский* требует от западных партнеров» —

      — Не в той позиции, чтобы требовать ...

      Скорее не позиции , а позе , под названием зю.
  33. Sergei N 58912062 Звание
    Sergei N 58912062
    0
    Сегодня, 10:22
    __________________________________________________________&______________________
  34. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:29
    Встрепенулся петушок.
  35. MidnightBear Звание
    MidnightBear
    0
    Сегодня, 10:55
    В случае продолжения такой политики ракеты полетят снова.

    Надеюсь, что подобное вооружение будет применяться не только в качестве политических жестов