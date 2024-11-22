ВС РФ продвинулись южнее Покровска и вышли к селу Жёлтое

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ВС РФ продвинулись южнее Покровска и вышли к селу Жёлтое

Российские войска продолжают успешное продвижение в западной части Донбасса – на Покровско-Кураховском направлении. Один из векторов продвижения – южнее реки Солёная.

Стало известно о том, что за минувшие сутки на этом участке фронта Вооружённые силы России освободили ещё около 5 квадратных километров территории в районе населённого пункта Пустынка. Противник потерял свои позиции в лесополосе, за которые пытался держаться, чтобы прикрывать подходы к важной для себя автомобильной дороге Покровск-Константинополь.



Продвинувшись северо-западнее Пустынки, российские войска вышли к населённому пункту Жёлтое, взяв под контроль участок железной дороги.

Выход к Жёлтому означает, что до упомянутой выше автомобильной дороги Т0515, соединяющей Покровск с селом Константинополь, остаётся около 4 километров. Соответственно, уже сейчас армия Россия получила возможность частичного огневого контроля над этой дорогой – в районе населённого пункта Новотроицкое.




Сама же дорога из Покровска важная в первую очередь для Кураховского гарнизона ВСУ, ведь именно по ней идёт значительная часть снабжения группировки противника, перед которой всё более чётко вырисовывается перспектива попадания в полноценный котёл.
1 комментарий
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  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +4
    Сегодня, 08:20
    Новость отличная. Только важность ее больше относится к подготовке охвата Покровска с юго-запада и запада. А вышеназванную трассу можно резать и южнее, на участке Новооленовка-Ясеновое. Там есть хорошее продвижение от Новоалексеевки. Удачи мужикам на всех участках ЛБС!