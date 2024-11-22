Арабский телеканал сообщил о ракетном ударе по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

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Арабский телеканал сообщил о ракетном ударе по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке, речь идет о базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

Очередная военная база США, развернутая в районе газового месторождения, подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала, по базе было выпущено три ракеты, две из которых упали рядом с базой, а одна все же поразила территорию. О каких-либо разрушениях на базе не сообщается, хотя столб дыма над местом попадания наблюдался.



Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зоре. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма.

- говорится в сообщении.


Командование американской коалиции в Сирии никак не комментирует ракетную атаку на военную базу. Отмечается, что это не первая атака подобного рода именно на этот американский «форпост», до этого удары по ней наносились три или четыре раза. Американцы считают, что ответственность за эти обстрелы несут действующие в Сирии и Ираке радикальные шиитские вооруженные группировки, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции Ирана.

Напомним, что военные США незаконно находятся на территории Сирии, оккупировав территорию на севере и востоке страны, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:31
    «Это не первая атака подобного рода на этот американский "форпост"» —

    — Дай Бог не последняя ...
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +10
      Сегодня, 07:35
      Эх... Орешек бы туда послать гостинцем. С санкции сирийцев. Арендовать у Сирии всю эту пустыню под ракетный полигон и шмалять.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 07:37
        «Эх... Орешек бы туда послать гостинцем» —

        — Кокосовый ...
      2. Архитектор Звание
        Архитектор
        +1
        Сегодня, 07:58
        Цитата: abrakadabre
        Эх... Орешек бы туда послать

        Крепкий орешек !
      3. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:57
        Лучше штук 40 гераней. Или 80.
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 09:04
          Не лучше. Лучше как раз ракетный полигон там сделать.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 09:08
            Полигон это хорошо, это здорово.
            Но одно дело местные запустили, другое дело из России через Турцию полетело.
            А Герани запускать могут Вагнера или даже сами сирийцы.
            1. abrakadabre Звание
              abrakadabre
              +1
              Сегодня, 09:23
              Так можно и с Хмейима запускать
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 09:25
                Вы туда повезёте ракету с дальностью полёта 5 000 км?
                Такими ракетами на маленькое расстояние не стреляют.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 08:39
      откуда поднимаются сильный столб дыма.

      Возможно покрышки запалили. Они же ничего не комментируют.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:42
    по базе было выпущено три ракеты, две из которых упали рядом с базой, а одна все же поразила территорию. О каких-либо разрушениях на базе не сообщается, хотя столб дыма над местом попадания наблюдался.

    ...А жаль что не совсем точно. Жаль....
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:43
    столб дыма над местом попадания наблюдался
    Может закурил кто? wink
  4. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +3
    Сегодня, 07:52
    Magari arrivassero maggiori attacchi verso questi occupanti illegali americani.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 08:03
    Надо борцам с пин дос танскими оккупантами поставить качественные изделия чтобы все три выстрела достигали цели.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:55
      Цитата: убей фашиста
      Надо борцам с пин дос танскими оккупантами поставить качественные изделия

      Хотя и те же «Бастионы»...Только ракеты поменять...
      Цитата: Aken
      Но одно дело местные запустили, другое дело из России через Турцию полетело.

      А каким образом туда летели «Калибры»?
      Асад попросил уничтожить - Россия уничтожила...Нет такой договорённости? Ким Чен Ын поможет составить...
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:20
    Маловато будет...надо бы ещё противопехотных мин насыпать на базу...и делать это каждый день.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:48
    Напомним, что военные США незаконно находятся на территории Сирии, оккупировав территорию на севере и востоке страны, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения.

    А президент Асад не хочет попросить президента Путина уничтожить базу террористов, незаконно захвативших сирийскую территорию, при помощи того же «Орешника»?
    Сколько ещё будем ходить вокруг да около, опустив до полу глаза?
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 10:17
    Гегемоши, валите нафиг из Евразии
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:31
    Надо этих клещей выживать из Сирии.