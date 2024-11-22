Арабский телеканал сообщил о ракетном ударе по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
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Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке, речь идет о базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.
Очередная военная база США, развернутая в районе газового месторождения, подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала, по базе было выпущено три ракеты, две из которых упали рядом с базой, а одна все же поразила территорию. О каких-либо разрушениях на базе не сообщается, хотя столб дыма над местом попадания наблюдался.
Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зоре. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма.
- говорится в сообщении.
Командование американской коалиции в Сирии никак не комментирует ракетную атаку на военную базу. Отмечается, что это не первая атака подобного рода именно на этот американский «форпост», до этого удары по ней наносились три или четыре раза. Американцы считают, что ответственность за эти обстрелы несут действующие в Сирии и Ираке радикальные шиитские вооруженные группировки, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции Ирана.
Напомним, что военные США незаконно находятся на территории Сирии, оккупировав территорию на севере и востоке страны, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения.
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