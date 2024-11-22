Киев предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками три российских региона

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Киев предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками три российских региона

Киевская хунта продолжает предпринимать попытки нанесения ударов беспилотниками по российским регионам, атакуя не только приграничные территории, но и вглубь России. Ночь с четверга на пятницу не стала исключением, российская ПВО отразила очередную атаку. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, противник атаковал приграничные Брянскую и Курскую области, а также попытался нанести удар по Калужской. В общей сложности было запущено 23 БПЛА самолетного типа, видимо, украинские вооруженные формирования пока не накопили достаточного количества дронов. Тем не менее иногда и один беспилотник может натворить дел, если попадет куда надо.



В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области.

- говорится в сообщении.

В последние дни Курская и Брянская области подвергаются атакам не только беспилотников, Киев ударил по ним американскими и британскими ракетами. В ответ Россия ударила по Днепропетровску, применив новый ракетный комплекс. Сегодняшняя атака Киева содержала только беспилотники, офис Зеленского требует поддержки Запада, чтобы продолжить атаки ракетами.
6 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 07:59
    Ну Симонян анонсировала ожидание "Кто первый даст заднюю". Вот посмотрим. Хотели решительных мер, которые должны всё изменить, ну вот сейчас жизнь покажет как оно бывает.
    Кстати, если кто мозгом воспринимал слова президента, то наверно заметили слова о жертвах среди военных и гражданских при атаке на склад и усадьбу. Ранее всё было сбито и упали только обломки.
    1. K._2 Звание
      K._2
      +3
      Сегодня, 08:09
      Можно ударить Орешником по правительственному кварталу в Киеве, только начинить болванки триниротолуолом обыкновенным. Эффект будет и ещё какой. Заставит шевелить мозгаами даже украинских нацистов. Нравятся мне названия: Герань, Орешник, Черника!
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 08:22
        Можно. Было сказано, что эта система летает при 10 махах, это 200км в минуту. Добежать до надёжного укрытия не успеешь. Проблема только. В западных СМИ информация про некую атаку чем то новым, была заранее. Народ с мозгами, в комментах, вопрошает, а как это так.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 08:34
        В ответ Россия ударила по Днепропетровску, применив новый ракетный комплекс.

        Было бы правильным ударить по военным объектам США и Великобритании в третьих странах, например, на Б. Востоке. Как говорится, око за око.
      3. Фразах Звание
        Фразах
        +1
        Сегодня, 09:09
        Можно ударить Орешником по правительственному кварталу

        Можно машку за ляжку. Не вдарили и не вдарят. Не оставляет сомнений, кто главный зачинщик беспредела и почему их соплеменнику клоуну ничего не грозит. Кланы дергают за нитки на всех направлениях.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 08:54
      Слушайте внимательно. По складу - сбиты, одна ракета была ранена и не достигла цели. Цель были склады, но в итоге только пшик. Разрушений военных объектов там не было, пожар от упавшей ракеты потушен был быстро.
      По усадьбе: нигде у нас не говорилось про обломки и Путин ничего не говорил, так что не придумывайте сами. Есть погибшие и раненые среди охранников и персонал. Штаб цел (где он был - никто не знает, но точно не в усадьбе.) Вот хахлы разгоняют тему что погибли генералы наши и корейские несколько человек; им везде корейцы мерещутся.
      P.S. Если будут некрологи генерала нашего - тогда можно вывод делать, а пока это фейки. Они уже сколько наших высших офицеров хоронили, а те живы и здоровы. У нас адмирала ЧФ в "уничтожен" записывали, даже википедии данные поменяли моментально, а он через пару дней на совещании преспокойненько сидел.