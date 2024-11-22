Российские военные отмечают высокую эффективность ударного беспилотника «Черника-2»

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Российские военные отмечают высокую эффективность ударного беспилотника «Черника-2»

Российские военные высоко оценили эффективность ударных дронов «Черника», способных наносить удары по противнику на дальности до 100 километров. БПЛА поставляется в войска в двух версиях.

Военнослужащие роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии, воюющие на донецком участке фронта, рассказали о применении в боях ударного беспилотника «Черника-2». Как отметил командир расчета с позывным «Акаб», данный БПЛА показывает высокую эффективность при поражении целей, особенно отмечается дальность поражения.



Модель называется «Черника-2». Данный вид крыла поступает в подразделения — до 200 единиц в месяц. Дальность полета «птицы» зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал — можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника — до всего долетает.

— приводит РИА Новости слова военного.

БПЛА «Черника» поставляются в войска в двух вариантах: легкий ударный беспилотник «Черника-1» с зарядом 0,7 кг для уничтожения живой силы и «Черника-2» с зарядом 2,5 кг для уничтожения блиндажей, опорников и бронетехники. По сути, «Черника-2» — это более крупный аналог «Черники-1». Оба сделаны по схеме «летающее крыло», оба устойчивы к воздействию средств РЭБ. Размах крыла «Черники-2» — 2,2 метра, он способен осуществлять полет в автоматическом режиме до цели, и только при атаке управление перехватывает оператор. Высота полета с максимальной нагрузкой — до 1 км, крейсерская скорость полета — 60 км/ч. Запуск при помощи катапульты либо с рук.
9 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    -2
    Сегодня, 08:00
    Осталось еще данные по системе управления рассказать и премия от ГУР ВСУ обеспечена
    1. K._2 Звание
      K._2
      +6
      Сегодня, 08:07
      А мне нравятся наши названия оружия. Черника, Орешник, Герань! Красиво и с юмором от наших разработчиков. Не то, что у них, серых, лють, жуть и прочее. Даже в этом мы разные.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +3
        Сегодня, 08:13
        Молния-2 тоже неплохой дрон."Молния-2" уже зарекомендовала себя в боевых действиях. Так, расчеты уничтожили технику и боевиков ВСУ в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что "Молния-2" сравнима с барражирующим боеприпасом "Ланцет" – они оба невзрачны на вид, но обладают сокрушительной силой.

        https://tass.ru/armiya-i-opk/22437337
      2. Turbuta Dave Звание
        Turbuta Dave
        0
        Сегодня, 08:32
        Еще есть у них Богдана..
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 10:23
      Цитата: svp67
      Осталось еще данные по системе управления рассказать и премия от ГУР ВСУ обеспечена

      А толку секретить то, что работает по противнику? Или Вы думаете, что после попадания БПЛА полностью аннигилирует? Даже не беря в расчёт случаи отказов, при таких темпах поставки и применения оставшихся от множества БПЛА фрагментов (обломков, даа... smile ) вполне хватит для полного анализа механики и электроники.
  2. irdidaal Звание
    irdidaal
    -9
    Сегодня, 08:02
    200 в месяц, кошкины слезы.
    1. wlkw Звание
      wlkw
      +2
      Сегодня, 08:59
      Так это же только в одно из подразделений. По семь штук в день пулять до 100 км, нормальная нагрузка для команды, весь день заняты будут.
  3. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +1
    Сегодня, 08:31
    Орешник, орешник, грешники ждут в Киеве..
  4. Аристарх Людвигович Звание
    Аристарх Людвигович
    -3
    Сегодня, 09:13
    Савл Репнин(человек совсем не посторонний темам дронов и мла) предупреждает, что судя по количеству кратному сотням(в разных эпизодах было и 100 и 200 и 400) и специфичной модели продавец может просто разводить спихивая негодный товар. Его текст:
    "В прошлом году проскальзывал такой проект черника, на самом деле это были Скайуокер x8, на запчастях по принципу «воткнули шо было». Смогли куда-то пристроить, или нет я точно не могу сказать но проходил о апробацию в разных местах достаточно долго.
    Весной в этом году эти черники всплыли в Луганске, их вроде вдвшником пихали. Разговор шёл о 200 штуках, на свечку не держал. Ко мне их преподнесли с вопросом «это что за дерьмо?»