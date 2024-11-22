Российские военные отмечают высокую эффективность ударного беспилотника «Черника-2»
Российские военные высоко оценили эффективность ударных дронов «Черника», способных наносить удары по противнику на дальности до 100 километров. БПЛА поставляется в войска в двух версиях.
Военнослужащие роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии, воюющие на донецком участке фронта, рассказали о применении в боях ударного беспилотника «Черника-2». Как отметил командир расчета с позывным «Акаб», данный БПЛА показывает высокую эффективность при поражении целей, особенно отмечается дальность поражения.
— приводит РИА Новости слова военного.
БПЛА «Черника» поставляются в войска в двух вариантах: легкий ударный беспилотник «Черника-1» с зарядом 0,7 кг для уничтожения живой силы и «Черника-2» с зарядом 2,5 кг для уничтожения блиндажей, опорников и бронетехники. По сути, «Черника-2» — это более крупный аналог «Черники-1». Оба сделаны по схеме «летающее крыло», оба устойчивы к воздействию средств РЭБ. Размах крыла «Черники-2» — 2,2 метра, он способен осуществлять полет в автоматическом режиме до цели, и только при атаке управление перехватывает оператор. Высота полета с максимальной нагрузкой — до 1 км, крейсерская скорость полета — 60 км/ч. Запуск при помощи катапульты либо с рук.
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