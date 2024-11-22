Западные эксперты: Русским даже не нужно перемещать «Орешник» из Астраханской области, чтобы достать до любой военной базы в Норвегии, Франции или Британии

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Западные эксперты: Русским даже не нужно перемещать «Орешник» из Астраханской области, чтобы достать до любой военной базы в Норвегии, Франции или Британии

На Западе анализируют наличие у России сверхсовременного гиперзвукового ракетного оружия средней дальности. Согласно тем международным характеристикам, которые принимаются как определяющие для такого вооружения, его дальность составляет до 5500 км.

Соответственно, западные военные эксперты принялись рисовать и публиковать диаграммы и карты с отметками, а куда же вообще может долететь российский «Орешник».

В скандинавских медиа рассматривают варианты с возможностям размещения боевого ракетного комплекса средней дальности на северо-западе России - например, в Мурманске и Калининграде. Отмечается, что в этом случае ракеты «Орешника» способны за короткое время преодолеть расстояние до любой точки входящих в НАТО Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Например, расстояние до норвежского Ставангера при пуске из района Мурманска «Орешник» способен преодолеть за 8 минут, а расстояние до удалённой от Мурманска на 560 км военно-морской базы Олавсверн (в районе Тромсё), которую Осло собираются передать (или уже передали) в пользование американскому подводному флоту, и вовсе менее чем за 3,5 минуты.




«Переживания» западных экспертов связаны с тем, что «русским даже не нужно перемещать БРСД «Орешник» из Астраханской области, чтобы достать им до любой военной базы в Европе, будь то базы на севере Норвегии, на западе Франции или юге Британии».


До любой из этих точек подлётное время укладывается в 15-20 минут.

Отдельного внимания удостоились позиционные районы американской ПРО в польском Редзикове и румынском Девеселу. Только от западной границы Калининградской области до Редзиково менее 250 км - и там уж в случае необходимости можно обойтись и без «Орешника».
72 комментария
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  1. brodyaga Звание
    brodyaga
    +10
    Сегодня, 08:32
    Паника усиливается. Памперсы горят. Надо срочно увеличивать военный бюджет. Больные люди.
    1. barclay Звание
      barclay
      +8
      Сегодня, 08:47
      Ненормвльных пытаются образумить, но процесс как-то затягивается.
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        +23
        Сегодня, 08:53
        Дело в том, что на одном из видео видно как боеголовки проходят облака. Соответственно взяв в руки секундомер можно поменять скорость полета боеголовок даже простому обывателю. Минимальная высота облаков, в очень сильные морозы, около 2000 метров. Это минимум. В Днепропетровски небольшой плюс. Скорость пролета явно меньше секунды. Ну даже взяв по минимум, видно, что там полноценный гиперзвук. А реально заявленные 10 махов. И поражает точность прилета. Для ядерного исполнения боеголовок такая точность просто фатальная. В сухом остатке, всем очевидно, что мы видели реальный гиперзвук с высокой точностью. Вот это шокировало всех.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          -3
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Arzoo
          видно, что там полноценный гиперзвук.

          Нужно чтобы он еще маневрировал по ходу движения. Менял траекторию. Про это не было сказано. Но надеюсь, что это заложено.
          1. Бледар Звание
            Бледар
            +7
            Сегодня, 09:35
            а зачем ему маневрировать? на такой скорости по ракете можно попасть только случайно
            1. Stas157 Звание
              Stas157
              -2
              Сегодня, 09:37
              Цитата: Бледар
              на такой скорости по ракете можно попасть только случайно

              Зная, траекторию, можно попробовать поймать на встречном движении. Но если ракета меняет траекторию, то ее уже точно не поймаешь. Не просто так же придумали маневрирующие гиперзвуковые блоки.
              1. Бледар Звание
                Бледар
                +3
                Сегодня, 09:42
                это только если противоракету подставить точно под Орешник, т.к. боевые части летят вертикально вниз и то там времени несколько секунд
                1. Stas157 Звание
                  Stas157
                  -2
                  Сегодня, 09:59
                  Цитата: Бледар
                  боевые части летят вертикально вниз

                  На средней траектории тоже?
              2. astepanov Звание
                astepanov
                0
                Сегодня, 11:06
                А вы посчитайте. Школьного курса механики хватит. Для того, чтобы заставить ракету при скорости 5 км/с лететь по дуге радиусом 1 км, нужно заставить ее двигаться с ускорением 2500 g. Примерно такое же ускорение испытывает снаряд а пушечном стволе. Выдержит ли начинка боеголовки?
                1. abrakadabre Звание
                  abrakadabre
                  0
                  Сегодня, 11:27
                  Зачем боеголовке маневрировать настолько энергично, как вы указали? Противоракета тоже должна иметь способность маневрировать сильно больше, чем перехватываемая цель. Иначе вероятность перехвата снижается на порядки. Да и время на перехвать там исчисляется считанными секундами.
          2. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +3
            Сегодня, 09:56
            Цитата: Stas157
            Нужно чтобы он еще маневрировал по ходу движения. Менял траекторию.

            Зачем маневрировать на гиперзвуковой скорости? what
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 09:13
          В очень сильные морозы, вроде как, облачности не бывает. А по остальному - согласен)
        3. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 09:55
          Цитата: Arzoo
          Соответственно взяв в руки секундомер можно поменять скорость полета боеголовок даже простому обывателю.

          Это как можно МЕНЯТЬ скорость полёта взяв в руки простой секундомер? belay
          Цитата: Arzoo
          Ну даже взяв по минимум, видно, что там полноценный гиперзвук. А реально заявленные 10 махов.

          Где то здесь напрашивается частица "не". Не?
        4. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +1
          Сегодня, 11:23
          Скорость пролета явно меньше секунды. Ну даже взяв по минимум, видно, что там полноценный гиперзвук.
          Там даже не нужно ничего мерить секундомером. Достаточно посмотреть на то, как светятся боеголовки перед попаданием. При том что на боеголовках нет двигателя. А светятся не слабее чем РН, стартующий из Байконура. Настолько мощно светятся метеориты сходного размера и массы. Отсюда вывод, что и скорости боеголовок на видео сопоставимы.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -17
        Сегодня, 09:02
        Ненормвльных пытаются образумить, но процесс как-то затягивается.
        Что последовало наказание? Обещанный ответный армагеддон случился? украина без света, мостов и правящей хунты...?
      3. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 09:11
        Название нового оружия очень созвучно с народным оружием Отечественной войны 1812 года - Ошарашник и Охряпник. Связь времен....
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:34
          Ракетный комплекс " МСЛ" .... Тоже связь времен
    2. Сципион Африканский Звание
      Сципион Африканский
      +14
      Сегодня, 08:49
      С 21 ноября мировая премьера "Крепкий "Орешник"
      в главной роли Путин
    3. frruc Звание
      frruc
      +6
      Сегодня, 09:00
      Отдельного внимания удостоились позиционные районы американской ПРО в польском Редзикове и румынском Девеселу.

      Координаты этих объектов НАТО уже давно заложены в полетные задания соответствующих ракетных комплексов, нанести удар и уничтожить достаточно до 3-х минут.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -11
        Сегодня, 09:09
        нанести удар и уничтожить достаточно до 3-х минут.
        3 дня, 3 минуты иногда растягиваются на 3 года и это во все не предел.
    4. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 09:20
      от Мурманска на 560 км военно-морской базы Олавсверн (в районе Тромсё), и вовсе менее чем за 3,5 минуты.

      Только прочитать молитву... не до конца
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:20
        Цитата: Ясная
        Только прочитать молитву... не до конца

        Можно, если прочитать - "Боже, спаси и помилуй !"
    5. Mister X Звание
      Mister X
      +8
      Сегодня, 09:31
      Цитата: brodyaga
      Паника усиливается

      А некоторые гордятся, что они снова первые.
      И это не русские.
    6. МВГ Звание
      МВГ
      +4
      Сегодня, 10:04
      Уже усиленно заерзали
      Новость: :В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина"
      https://news.mail.ru/politics/63751618/?frommail=1
    7. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:15
      Цитата: brodyaga
      Паника усиливается. Памперсы горят.

      Памперсы не горят, когда они полные гуаном.
    8. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 10:52
      И следующий положительный фактор — после сегодня, желающих ввести войска на Украину для «полицейской операции в приграничье» заметно поубавилось.
      Поляки, Румыны и Венгры, по мидовским каналам запросили контакт по этой теме. Хотят обсудить безопасность.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 11:31
        Поляки, Румыны и Венгры, по мидовским каналам запросили контакт по этой теме.
        Поляков и румын не принимать до окончания СВО. А после принять и выкатить контрибуцию как стороне конфликта.
  2. potterz Звание
    potterz
    +4
    Сегодня, 08:32
    Да как они завыли сразу ) То то!
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      -7
      Сегодня, 09:05
      Поясните, пожалуйста, а они завыли так же, как в прошлый раз от изменения ядерной доктрины? А как до этого от учений РВСН — так же, больше, меньше? А как до этого от размещения ядерного оружия на белорусских базах? Просто хочу разобраться.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 09:25
        Цитата: военком Котёнок
        Поясните, пожалуйста, а они завыли так же, как в прошлый раз от изменения ядерной доктрины? А как до этого от учений РВСН — так же, больше, меньше? А как до этого от размещения ядерного оружия на белорусских базах? Просто хочу разобраться.

        Каждый раз завывают все громче, но эскалация является их основной целью и англосаксы не отступят. Воюют-то все равно не они, а до удобных ид.иотов всушников им дела нет от слова - совсем. Еще будем вспоминать этот удар "Орешником", как цветочки.
        1. Ksavier Звание
          Ksavier
          +2
          Сегодня, 09:56
          Будем честны, с нашей стороны тоже воевать будут не люди которые принимают решения начать войну.
        2. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          0
          Сегодня, 11:53
          Цитата: Ясная
          Каждый раз завывают все громче
          А чем замеряли, если не секрет?
      2. AlexSam Звание
        AlexSam
        +2
        Сегодня, 09:36
        Цитата: военком Котёнок
        Просто хочу разобраться

        Объясняю: они завыли традиционно. Насколько мне помнится, последний раз они выли как на похоронах после требования геостратегом переноса границ размещения НАТО на период 1997 года. Они тогда ещё в своих страданиях повырывали себе волосы во всех доступных местах их произрастания, так были раздавлены горем. Итог - Финляндия и Швеция теперь тоже в НАТО.
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 10:00
        Цитата: военком Котёнок
        Просто хочу разобраться.

        Не надо разбираться! am Надо гордиться!!! wassat
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:33
    «На Западе анализируют наличие у России сверхсовременного гиперзвукового ракетного оружия» —

    — Анализируйте, анализируйте ...
    (Анал-то не железный)
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Анал-то не железный)

      Владимир Владимирович. Все бы ничего. Но поначалу вы нам молитвы писали, а теперь вот это вот.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Stas157
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Анал-то не железный)

        Владимир Владимирович. Все бы ничего. Но поначалу вы нам молитвы писали, а теперь вот это вот.

        Андрюша Осляба и Саша Пересвет тоже смиренно молились, пока не пришел черед Куликовской битвы.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          -2
          Сегодня, 09:48
          Цитата: Ясная
          пришел черед Куликовской битвы.

          Девушка. А анал то здесь при чем? Странные у вас фантазии вместе с Воронцовым!
        2. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 11:28
          Вот не удержался. Кто Вам такую чушь сказал? Школьный учебник? Не молились они никому. Вера наших предков вообще не подразумевала никаких молитв! А в остальном, Яндекс в лапку.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Stas157
        Владимир Владимирович. Все бы ничего. Но поначалу вы нам молитвы писали, а теперь вот это вот.

        Совсем испортилась нейросеть...
    2. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 08:36
    Отрезвились, проснулись, дошло наконец до западных господ, что то почуяли. Только так с ними и надо
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Вадим С
      дошло наконец до западных господ, что то почуяли. Только так с ними и надо

      Как? Бить по Украине? laughing Ну да, это им очень болезненно! wassat
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:37
    Лучше бы они нашли точки в России ,откуда мы можем достать до США" Орешником" .А он точно на 5500 км летает ?Аляска не в счёт.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +11
      Сегодня, 08:52
      до США достанем "Авангардом" , на мелкобританию хватит "Посейдона" , а для укропа "Орешник" , ну или по украински- "лещина" wink
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +3
        Сегодня, 09:21
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        а для укропа "Орешник"

        Орешник для Европки.
      2. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 09:54
        Новое прочтение выражения получить леща.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -12
      Сегодня, 09:04
      Лучше бы они нашли точки в России ,откуда мы можем достать до США
      Скорей следующим шагом будет поиск мест в Европе откуда можно эффективно доставать до РФ ракетами средней дальности США.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +6
        Сегодня, 09:26
        О, уря-патриот райских садов и матрасных штатов пришёл. Ожили после вчерашнего?
        1. Комментарий был удален.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Trapp1st
        Лучше бы они нашли точки в России ,откуда мы можем достать до США
        Скорей следующим шагом будет поиск мест в Европе откуда можно эффективно доставать до РФ ракетами средней дальности США.

        Это закон военной эскалации до обильного истекания кровью, но пака у некоторых (англосаксы) и царапины нет.
  7. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    +4
    Сегодня, 08:38
    Ишь как испереживались что достанется на "Орехи"
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +8
    Сегодня, 08:41
    Вам не про Орешник надо думать ,а где взять мозг ?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 08:54
      его брать не откуда request ........................
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 09:34
        Цитата: APASUS
        а где взять мозг ?

        Цитата: oleg-nekrasov-19
        его брать не откуда request ........................

        Францюватые. Низкий интеллект... последствие пандемии... эпидемия сифилиса в Галичине, в конце 19, начале 20 века...
      2. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 11:08
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        его брать не откуда request ........................

        Управляют то ими люди с головой мозгом.Просто раньше это не так откровенно бросалось в глаза. Раньше люди с мозгом шли в политику ,а сейчас предпочитают просто управлять петрушками
  9. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 08:44
    Есть версия что на полигоне Капустин Яр есть секретная база где хранятся обломки НЛО. По одной версии что аппараты НЛО покрыты плазменным полем для сверх скорости в атмосфере, так же технология применяется в российских гиперзвуковых пакетах. Не случайное совпадение.
    1. Володин Звание
      Володин
      +16
      Сегодня, 08:47
      Цитата: БЭТ-МЕНТ
      Есть версия что на полигоне Капустин Яр есть секретная база где хранятся обломки НЛО.

      Там же, по данным проверенных источников РЕНТВ и UFO Channel, находится прямой портал к планете Плюк. А там, как хорошо известно, каких только прорывных технологий нет
      1. БЭТ-МЕНТ Звание
        БЭТ-МЕНТ
        +2
        Сегодня, 09:16
        А вы не знали что ли что Россия давно заключила межпланетный договор о военной помощи со звездой федерацией для противостояния на земле агрессивной рассе жидорептилоидов!
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 09:41
          Цитата: БЭТ-МЕНТ
          А вы не знали что ли что Россия давно заключила межпланетный договор о военной помощи со звездой федерацией

          Это новый титул Ким Чен Ына?
        2. Комментарий был удален.
    2. д^Амир Звание
      д^Амир
      +1
      Сегодня, 09:41
      ну что вы всё на кап-яр наговариваете!!! давно же известно, что это всё в Пермском крае в Молебке складировано, ведь уже чуть ли не экскурсии проводят!!! я вы всё кап-яр, кап-яр не вводите людей в заблуждение!!! angry
    3. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 09:57
      Есть версия что на полигоне Капустин Яр есть секретная база где хранятся обломки НЛО

      Вы в Капяре были? Там эти самые НЛО испытывают не один десяток лет...
      С Уважением
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 11:02
        Вы в Капяре были? Там эти самые НЛО испытывают не один десяток лет...
        С Уважением
        Я там служил. Если меня считать водителем НЛО, тогда - да, конечно испытывают... wassat
        1. nobody75 Звание
          nobody75
          +1
          Сегодня, 11:18
          Если меня считать водителем НЛО

          Лично я первый ночной пуск когда увидел - подумал НЛО! Страшно! Красиво! И страшно красиво!
          С Уважением
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 08:46
    Вот сi Didi теперь западные страны и не pi Didi. . . bully
  11. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    -9
    Сегодня, 08:46
    Прилетело просто балванками. Теперь бандеровцы и натовцы собирают обломки. И потеют от радости- такой подарок, там ведь да же без гексагеновой начинки. Как всегда, у незаменимого- внешний эффект наше все. А результат?
    1. Комментарий был удален.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 09:12
      Если там только болванки, это только для того что бы они кинетику посчитали.
    3. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -3
      Сегодня, 09:50
      Судя по потому, что местные не ощутили землетрясения, там даже болванок не было.
      Повторюсь: показательные выступления в стиле "MaxSoft".
      Добрый он.
      Ему бы какого-нибудь славного Айболита, чтобы хоть одну таблетку "Озверина" выписал... drinks
  12. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 08:50
    Это хорошо,что стали на себя примерять.......может думать начнут что не бессмертные......
    P.S. А у Зели появился реальный шанс втянуть запад в войну,усилив обстрелы ракетами...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 09:51
      Не начнут.
      "Не для того мы эту розочку растили, чтобы она думать начала..." (мнение нагло-сексов)
  13. Комментарий был удален.
  14. Владимириус Звание
    Владимириус
    +3
    Сегодня, 09:00
    а пусть теперь все гады трепещут, победа будет за нами, Россия вперед!
  15. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +7
    Сегодня, 09:06
    Ещё в фильме ДМБ прапорщик говорил всё равно время:
    "" Придёт время и надо жахнуть и мы обязательно жахнем!!! ""
    Вот и жахнули в реальности.
    Чтобы убив 100 дураков-предупредить нехороших. нелюдей и спасти жизни миллионов нормальных людей!!!!
  16. Комментарий был удален.
  17. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 09:46
    Почитал с утра РогульСМИ...
    Не дошло.
    Институт изучения Вики Нуланд:
    Фигня! Путин всегда "бряцал"... У нас есть всё, чтобы сбивать... Завалим хохлому всякими ништяками... Нехай дохнут на здоровье!
    А Путин...
    А что Путин?
    Про него ещё классик сказал:
    "...он шёл по сельской местности
    К ближайшему орешнику
    За новою метлой!" (с)
    To be continued..
  18. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 10:19
    Гегемоши чёта приуныли