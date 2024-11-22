Западные эксперты: Русским даже не нужно перемещать «Орешник» из Астраханской области, чтобы достать до любой военной базы в Норвегии, Франции или Британии
На Западе анализируют наличие у России сверхсовременного гиперзвукового ракетного оружия средней дальности. Согласно тем международным характеристикам, которые принимаются как определяющие для такого вооружения, его дальность составляет до 5500 км.
Соответственно, западные военные эксперты принялись рисовать и публиковать диаграммы и карты с отметками, а куда же вообще может долететь российский «Орешник».
В скандинавских медиа рассматривают варианты с возможностям размещения боевого ракетного комплекса средней дальности на северо-западе России - например, в Мурманске и Калининграде. Отмечается, что в этом случае ракеты «Орешника» способны за короткое время преодолеть расстояние до любой точки входящих в НАТО Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Например, расстояние до норвежского Ставангера при пуске из района Мурманска «Орешник» способен преодолеть за 8 минут, а расстояние до удалённой от Мурманска на 560 км военно-морской базы Олавсверн (в районе Тромсё), которую Осло собираются передать (или уже передали) в пользование американскому подводному флоту, и вовсе менее чем за 3,5 минуты.
«Переживания» западных экспертов связаны с тем, что «русским даже не нужно перемещать БРСД «Орешник» из Астраханской области, чтобы достать им до любой военной базы в Европе, будь то базы на севере Норвегии, на западе Франции или юге Британии».
До любой из этих точек подлётное время укладывается в 15-20 минут.
Отдельного внимания удостоились позиционные районы американской ПРО в польском Редзикове и румынском Девеселу. Только от западной границы Калининградской области до Редзиково менее 250 км - и там уж в случае необходимости можно обойтись и без «Орешника».
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