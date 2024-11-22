Пентагон признал отсутствие возможности контролировать применение Киевом противопехотных мин
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У Соединенных Штатов есть возможность поставить Украине дополнительные партии противопехотных мин, но нет возможности контролировать их применение. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
На очередном брифинге для прессы Сингх подтвердила, что США могут включить противопехотные мины в следующие поставки военной помощи Украине, но на данный момент такого решения нет. В то же время у Пентагона нет никаких инструментов для контроля применения мин украинской армией, Сингх просто уклонилась от ответа на соответствующий вопрос.
Они (противопехотные мины) были включены в последний пакет. Что касается дальнейших пакетов, мне пока нечего анонсировать,
— заявила представитель Пентагона.
Ранее в Пентагоне подтвердили, что Байден снял запрет на поставку Украине противопехотных мин, применение которых США запретили по всему миру, кроме Корейского полуострова. Как пояснили в Белом доме, это было сделано из-за опасений, что российская армия прорвет фронт ВСУ на Донбассе. В Госдепе пояснили, что речь идет о минах, которые становятся инертными через две недели после установки.
В администрации Байдена считают, что ничего страшного из-за поставок мин не случится, ведь Зеленский лично обещал не применять их в районах с гражданским населением.
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