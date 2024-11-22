Пентагон признал отсутствие возможности контролировать применение Киевом противопехотных мин

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Пентагон признал отсутствие возможности контролировать применение Киевом противопехотных мин

У Соединенных Штатов есть возможность поставить Украине дополнительные партии противопехотных мин, но нет возможности контролировать их применение. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

На очередном брифинге для прессы Сингх подтвердила, что США могут включить противопехотные мины в следующие поставки военной помощи Украине, но на данный момент такого решения нет. В то же время у Пентагона нет никаких инструментов для контроля применения мин украинской армией, Сингх просто уклонилась от ответа на соответствующий вопрос.



Они (противопехотные мины) были включены в последний пакет. Что касается дальнейших пакетов, мне пока нечего анонсировать,

— заявила представитель Пентагона.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Байден снял запрет на поставку Украине противопехотных мин, применение которых США запретили по всему миру, кроме Корейского полуострова. Как пояснили в Белом доме, это было сделано из-за опасений, что российская армия прорвет фронт ВСУ на Донбассе. В Госдепе пояснили, что речь идет о минах, которые становятся инертными через две недели после установки.

В администрации Байдена считают, что ничего страшного из-за поставок мин не случится, ведь Зеленский лично обещал не применять их в районах с гражданским населением.
18 комментариев
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  1. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    +1
    Сегодня, 08:43
    Идиоты , совсем кукуха зашуршала шифером
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 09:04
      Байден снял запрет на поставку Украине противопехотных мин, применение которых США запретили по всему миру,
      Если нельзя, но очень хочется, то можно !
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:43
    Весь смысл заявления в том,что США не в курсе как используют ВСУ американское вооружение. Ракеты сами летят ,мины сами ставят,чудеса да и только
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 08:45
    ""Зеленский лично обещал не применять их в районах с гражданским населением.""

    Зарекалась свинья в грязи не валяться. Они по другому не умеют.
    1. Бледар Звание
      Бледар
      +1
      Сегодня, 10:05
      Зарекалась свинья в грязи не валяться. Они по другому не умеют.

      После того, как они Донецк усеяли несамоликвидирующимися "лепестками" этим морозотам вообще никакой веры нет
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 08:46
    В администрации Байдена считают, что ничего страшного из-за поставок мин не случится, ведь Зеленский лично обещал не применять их в районах с гражданским населением.

    Какая наивность может этому верить? У англосаксов как правило - "Слово (обещание) дал, но потом взял обратно" вот и всё. А про клоуна и говорить не надо ибо он ученик англосаксов и даже превзошел их.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 09:51
      Да не верят они и даже знают что будет всё не так, мины будут ставиться где заблагорассудится и гражданские будут гибнуть.
      Это заявление ради заявления, мол мы передали под гарантии зеленского, а если что не так то виноваты не мы.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:49
    «У Соединенных Штатов есть возможность поставить Украине дополнительные партии противопехотных мин, но нет возможности контролировать их применение» —

    — Значит поставят ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:49
    По Сабрине Сингх нашёл прилюбопытнейшие факты.Она внучка Сингха ,имя уже не помню .Её дедуля добился от Трумэна выдачи американских паспортов индусским нелегалам ,а их было всего в те времена - 3000 человек и квоту 100 человек на иммиграцию в год в США.Девочка может далеко пойти со временем ,вплоть до ПрезидентстваСША.Да и " Орешник " мозги западным журналюгам вправил.В " безрассудстве " начали обвинять не только одного Путина В.В.,но и Байдена.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 09:09
      Индус это устаревшее наименование, сейчас его используют редко, обычно для обозначения индуистов. Жителей Индии вне зависимости от религии принято называть индийцами. А Сабрина Сингх, судя по фамилии, является американкой сикхского происхождения. Сикхи очень воинственная этнорелигиозная группа, они не индуисты, часть из них является сторонниками отделения от Индии. Хотя их при этом традиционно много в армии и прочих силовых структурах Индии.
  7. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 08:55
    Сабрина Сингх. Подтаскивают штаты индусов к себе поближе, не дадут китаю и индии жить мирно. И рабочие руки из индии лучше, чем из ЛА, безопаснее. Так появится в индии новый генерал-губернатор, только амерский. И, конечно, из индусов.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 09:05
      Фамилию Синг носят сикхи. Возможно, её дедушка вообще был сикхским сепаратистом.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 09:11
      Извиняюсь, пропустил буковку в фамилии, не успел отредактировать.
    3. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 10:31
      Все претензии к китайцам у которых претензии на территорию Индии.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:08
    ведь Зеленский лично обещал не применять их в районах с гражданским населением
    .
    Всё так, только наоборот, главный террорист Зеленский делает всё, чтобы погибло больше мирного населения.
  9. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 09:23
    заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Смотрю фото к статье и думаю, какие же у них бабы страшные...
  10. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 09:23
    У амеров нет тормозов на поставку всего этого запрещённого, дальше могут и другое поставлять. Тем дольше всё идёт, тем и дальше будут подобное поставлять.
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:41
    Они (противопехотные мины) были включены в последний пакет. Что касается дальнейших пакетов, мне пока нечего анонсировать,
    — заявила представитель Пентагона.
    Стало быть следует ожидать диверсионные акты такие ментально-психологические провокации среди населения, акты террора и прочее с участием граждан из Украины, а также стой (не той) так называемой "краины" на территории Российской Федерации и не только. Англо-саксонская "ментальность" в общем в двух словах...