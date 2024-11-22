Разработанный для перехвата вражеских БПЛА дрон-сеткомёт пошёл в серийное производство
Российские войска в ближайшее время начнут получать дроны-перехватчики, способные с помощью специальной сетки сбивать вражеские беспилотники. Как заявили в КБП «Полет», серийное производство сеткометов уже запущено.
Российские разработчики запустили в серию новый беспилотник, способный с помощью специальной сетки перехватывать любые дроны противника, включая FPV-дроны. Изделие эффективно работает на дальности 4-6 метров, диаметр раскрытой сети составляет 2 метра. Само устройство компактное и легкое, может устанавливаться на небольшие дроны.
— приводит ТАСС слова официального представителя разработчика.
Само устройство одноразовое, после применения на беспилотник устанавливается следующее. В компании решили, что военнослужащим на поле боя некогда будет правильно складывать сетку.
— добавили в КБП.
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