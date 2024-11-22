Разработанный для перехвата вражеских БПЛА дрон-сеткомёт пошёл в серийное производство

Мы активно запускаем серийное производство сеткометов для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов. В ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону спецоперации для апробации. Спрос на изделие достаточно большой. Мы получаем хорошие отзывы от военнослужащих по поводу конструкции изделия.

Мы исходили из концепции, что в поле перезаряжать сетку так, чтобы она правильно раскрылась, — это не очень приятное занятие. Нет уверенности в том, что военнослужащие будут правильно это делать. Соответственно, изделие одноразовое. Закрутили, отстрелялись, поменяли снаряд.