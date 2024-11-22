Разработанный для перехвата вражеских БПЛА дрон-сеткомёт пошёл в серийное производство

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Разработанный для перехвата вражеских БПЛА дрон-сеткомёт пошёл в серийное производство

Российские войска в ближайшее время начнут получать дроны-перехватчики, способные с помощью специальной сетки сбивать вражеские беспилотники. Как заявили в КБП «Полет», серийное производство сеткометов уже запущено.

Российские разработчики запустили в серию новый беспилотник, способный с помощью специальной сетки перехватывать любые дроны противника, включая FPV-дроны. Изделие эффективно работает на дальности 4-6 метров, диаметр раскрытой сети составляет 2 метра. Само устройство компактное и легкое, может устанавливаться на небольшие дроны.



Мы активно запускаем серийное производство сеткометов для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов. В ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону спецоперации для апробации. Спрос на изделие достаточно большой. Мы получаем хорошие отзывы от военнослужащих по поводу конструкции изделия.

— приводит ТАСС слова официального представителя разработчика.

Само устройство одноразовое, после применения на беспилотник устанавливается следующее. В компании решили, что военнослужащим на поле боя некогда будет правильно складывать сетку.

Мы исходили из концепции, что в поле перезаряжать сетку так, чтобы она правильно раскрылась, — это не очень приятное занятие. Нет уверенности в том, что военнослужащие будут правильно это делать. Соответственно, изделие одноразовое. Закрутили, отстрелялись, поменяли снаряд.

— добавили в КБП.
15 комментариев
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  1. Елис_С Звание
    Елис_С
    +5
    Сегодня, 09:05
    Ух ты!!! Молодцы Кулибины! Порадовали наших бойцов! Спасибо Вам!
    Отличный сеткомет и сразу - в серию! Очень здорово!
    Вместе - мы приближаем НАШУ ПОБЕДУ!
    1. Netl Звание
      Netl
      +2
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Елис_С
      Отличный сеткомет

      Очень насторожило, что самому нельзя будет сложить сетку. Это значит, что при наличии беспилотников, но при недостаточном количестве припасов с сетками работа встанет.
      А ситуация когда припасы в избытке на фронте случается крайне редко. sad
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 09:31
        Само устройство одноразовое, после применения на беспилотник устанавливается следующее.

        Интересное изделие. Со временем, возможно, будет многоразовое применение в течении одного вылета.
      2. faterdom Звание
        faterdom
        +1
        Сегодня, 10:43
        Сложить -это же не просто запихнуть.
        Хотя и это без спецоборудования порой сложно или невозможно, для интереса попробуйте не пластковую, а пробковую пробку от шампанского вставить в бутылку.
        А здесь сложенная сетка при выстреливании должна безукоризненно расправиться в круг или овал в нужном направлении, малейшая заминка, отставание какого-то края и такой "выстрел" станет бесполезен, вместо сетки получим вытянутую соплю.
        Как один персонаж удивлялся:"куда делся воздушный шарик? И откуда взялась эта тряпочка?"
        Думаю, производители, как сейчас принято, в тесном контакте с низовым потребителем (а не на уровне Шойгу), и в данном аспекте, что средний боец не сможет без двухмесячной ежедневной тренировки сложить в контейнер сеть вполне убедились.
        1. Netl Звание
          Netl
          0
          Сегодня, 11:03
          Цитата: faterdom
          производители, как сейчас принято, в тесном контакте с низовым

          Тут все же не стоит забывать о том, что производители не всегда работают только на благо России, могут и о себе не забывать, и под это подогнать наукообразное оправдание.

          Для них, ведь, выполнение операций на их заводе - увеличение выручки. sad
        2. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 11:04
          средний боец не сможет без двухмесячной ежедневной тренировки сложить в контейнер сеть вполне убедились.

          Я зачет по складыванию парашюта 5 раз сдавал, хоть и старался...
    2. swnvaleria Звание
      swnvaleria
      -1
      Сегодня, 10:25
      и беспилотник сбить , и языка поймать ! замечательная вещь !
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -4
    Сегодня, 09:06
    Сеткомёт это вам не пургамёт! От сеткомёта будет большая польза нашим военным. . . winked
  3. Пахарь Звание
    Пахарь
    -2
    Сегодня, 09:22
    Сомнительное новшество. Китайцы делают упор на микроволновые излучатели, которые уже поступают на вооружение. Мочит на больной площади и беспрерывно.
    1. Магнетар Звание
      Магнетар
      +1
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Пахарь
      Китайцы делают упор на микроволновые излучатели

      Китайцы не воюют.
  4. MegaMax Звание
    MegaMax
    +2
    Сегодня, 10:02
    было уже , в 5 элементе )) ну разве что дрон летает
    1. Бонифаций Звание
      Бонифаций
      0
      Сегодня, 10:14
      Похоже, скоро автоматы такие начнут производить в реале:
      - Ствол
      - Подствольник с микроракетой
      - микро емкость с зажигательной смесью
      - сетка (противо дроновая + сковывающая противника)

      с заморозкой пока проблемы wassat
  5. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 10:11
    Красиво!
    Как осьминог!
    Можно назвать "изделие СПРУТ"
  6. Магог_ Звание
    Магог_
    0
    Сегодня, 10:12
    Изделие эффективно работает на дальности 4-6 метров, диаметр раскрытой сети составляет 2 метра.
    Вот как следует понимать такую фразу ? Я лично давно смотрел видео и читал об этой разработке, а что могут подумать те, кто читает здесь это впервые ?
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 11:02
    Вспомнилось:
    https://dzen.ru/a/ZQ2DzOXq_mtzBbHb

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