ВС России нанесли удар по военному полигону в Сумской области

28
ВС России нанесли удар по военному полигону в Сумской области

В Киевской и Днепропетровской областях сегодня утром гремели взрывы. Об этом сообщил один из украинских телеканалов.

Киевщина, Днепропетровщина – взрывы

- говорится в сообщении журналистов.



Сообщается о поражении промышленных объектов и РЛС средств противовоздушной обороны.

А согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, которую он сообщил агентству РИА Новости, отмечен мощный прилет на территории бывшего военного училища под Сумами. ВС России нанесли удар по украинскому военному полигону в Сумской области, который там располагается.

Сумы, прилеты продолжаются

- сообщил Лебедев.

Он заявил, что объект был атакован около шести часов утра. Речь идет о полигоне Сумского высшего артиллерийского командного училища, которое давно прекратило свое существование. Считалось, что он был недействующим, но почему-то усиленно охранялся, а вокруг него установлены блокпосты. А местные жители неоднократно наблюдали на окрестных дачах украинских военнослужащих. Это говорит о том, что данный военный объект был засекречен и выполнял какие-то важные функции.


Что касается Сумкой области, то там расположено большое количество военных объектов ВСУ и предприятий оборонной промышленности Украины. Поэтому российские военные регулярно атакуют данный регион.

Как отмечается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на семь часов утра, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:31
    Западный журналист ,после удара " Орешником"" Всё рассчитывали совсем на другое мирное урегулирование на украине."
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +7
      Сегодня, 09:40
      Западный журналист ,после удара " Орешником"" Всё рассчитывали совсем на другое мирное урегулирование на украине."

      Мы тоже рассчитывали на другое "мирное" урегулирование!!! Почему один "Орешник"?! Хотим ещё "лесопосадки"! Можно из разных пород древесины! laughing
      Мир всему Миру! good laughing
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 09:45
        тополиную аллею хотите посадить? laughing
        1. K._2 Звание
          K._2
          +1
          Сегодня, 09:48
          Эх, всплыло бы штук 30 "Орешников" где нибудь на Кубе. Вот бы вой начался.
          1. JOYyppe Звание
            JOYyppe
            +1
            Сегодня, 10:06
            Вот бы вой начался

            да они уже обос сались
            заверещали как ошпаренные (см. СМИ)
            1. rosomaha Звание
              rosomaha
              0
              Сегодня, 10:37
              да не скажите...их заявление - поддержка укрии не изменится, как и подход. Зелебобик воинственно гавкает...мож ещё томагавки требовать будет...не дошло до них...будут думать как выкрутится, чтоб и дальше гадить и бить по РФ..и не терять имиджа воинств нации, номер 1 в мире
              1. JOYyppe Звание
                JOYyppe
                0
                Сегодня, 10:51
                будут думать как выкрутится, чтоб и дальше гадить

                большой им писюн, во всю лобовуху
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:03
          Цитата: K._2
          тополиную аллею хотите посадить?

          Лучше аллею "орешником" засеять.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:13
        Цитата: Flashpoint
        Почему один "Орешник"?!

        Изначально ракета проектировалась как облегченная МБР, способная не нарушая договор РСМД наносить удары на расстояние до 5500 километров. Её разработка была закончена в нулевых, но в серию она так и не пошла, её заменил "Авангард".
        Боевая часть РС-26 на дистанции 2500 км от полигона "Капустин Яр" может составлять до 4 тонн. Возможно таким элегантным способом остатки экспериментальных ракет решили списать.
        1. Hagen Звание
          Hagen
          0
          Сегодня, 10:54
          Цитата: carpenter
          облегченная МБР, способная не нарушая договор РСМД наносить удары на расстояние до 5500 километров.

          Чёт вы попутали. Вы хотели сказать свыше 5500...? Ибо ДРСМД как раз и затрагивает ракеты наземного базирования с дальностями от 500 до 5500 км. В том числе и их испытательные пуски (читай разработки)...
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 11:00
            Цитата: Hagen
            В том числе и их испытательные пуски (читай разработки)...

            Я прочитал про РС-26 на нашем сайте, от 25 января 2019 года.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 10:10
      до западных журналюг должно дойти , что если дело коснется Европы, то русские ушатают ее в этот раз уже до талого , США останется в стороне , а европейские нацисты уже вряд ли когда нибудь поднимутся, а мирное урегулирование возможно только после выполнений июньских требований Путина
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -6
    Сегодня, 09:32
    Координатор николаевского подполья уточнил детали прилётов в сумской области? Логично, логично.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 10:11
      Даже если нет никакого координатора николаевского подполья, то его стоило-бы придумать. Знатно пердаки ряженому укропу тут поджигает laughing
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 09:33
    Наши Сумскую каждый день долбят в течении суток, там как раз постоянно скапливаются резервы оккупантов для Курской области.
    В Староконстантинове бабахает с утра
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 09:33
    воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

    Дааа, сейчас, после прилета "Орешка" хо хлы будут и ночевать в погребах! laughing
    Думали всë сойдет им с рук. А не тут то было! На их яд, которое им поставляют англосаксы и гейропейцы, у нас есть эффективное противоядие!
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +1
      Сегодня, 09:53
      Так погреба-то не спасут...
      Бядааа what
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Rage66
        Так погреба-то не спасут...
        Бядааа what

        А куда же простым хо хлам прятаться? Бомбоубежища не для кастрюлеголовых!
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 09:55
      Дааа, сейчас, после прилета "Орешка" хо хлы будут и ночевать в погребах! laughing
      Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что погреб спасёт.
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 09:55
      Понадобится очень глубокий погреб, там вроде этот Орешник на 120 метров в землю вошел. Лопатами такой погреб не выкопаешь.
  5. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 09:36
    говорит о том, что данный военный объект был засекречен и выполнял какие-то важные функции.

    Самогоноварение на дачах, явление не новое. Видно не зарастает туда народная тропа, военные тоже чоловiки.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:49
    На западе в каждом нашем ракетном ударе по Украине будет мерещится " Орешник".Кстати на западе считают что у нас была одна ракета " Орешника" ,ну может быть три.Единственный правильный анализ, который я видел : Хьюстон ,у нас проблемы с ПВО ,они практически обнулены.Ннадо что то новое.Где наш гиперзвук?На чём тренироваться?".
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:14
      На компьютерном моделировании. Виртуальные испытания у них гиперзвук вроде с блеском прошел))
  7. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    0
    Сегодня, 09:56
    Цитата: K._2
    Эх, всплыло бы штук 30 "Орешников" где нибудь на Кубе. Вот бы вой начался.

    Опасно, эти не постесняются, вылезут со своей базы и скоммуниздят laughing
  8. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 09:57
    Нужно разнести в клочья все казармы воинских частей, а то по видео, их много. живут себе "добровольцы" в этих казармах,
  9. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 10:08
    "Киевщина, Днепропетровщина – взрывы"
    Нью-Йоркщины не хватает ...
  10. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 10:40
    Не понимаю радости отдельных наших граждан по поводу применения "Орешника". Да, хорошо, что такая ракета у нас есть, но бить ей по ВСУ это как из пушки стрелять по воробьям. Такие ракеты стоят десятки миллионов долларов, и наврядли они настолько высокоточные, что могут поразить ангар с самолётом, скорее всего в неядерном варианте она вообще бессмысленна.

    Противник нанёс удары по складу и штабу нашей группировки, причём массированный , а мы в ответ погрозили ракетой и сделали "жесткие" заявления?!

    Нас не восприняли всерьёз. Запад знает, что мы не начнём ядерную войну первые, по простой причине, мы слабее. Поэтому ничего не измениться, АТАКМСы и Скальпы будут лететь по нашим позициям теперь везде.

    Нам надо сделать две вещи:
    - первое, перестать делать громкие, но глупые и бесполезные угрожающие заявления;
    - уничтожать противника на земле всеми средствами.

    И параллельно нам нужно совершенствовать свои системы вооружения, повышать живучесть,
    мобильность, точность нашей техники улучшать связь, возможности разведки и защиту пехоту.

    Пока мы не разобьем армию врага, мы не достигнем целей СВО, мы никого ничем никакими заявлениями или демонстрациями возможностей наших ракет не напугаем. Противника пугает только одно, наши успехи на поле боя и его собственные потери.
    1. Хорон Звание
      Хорон
      -1
      Сегодня, 11:34
      Нас не восприняли всерьёз.

      Они всегда воспринимают всё всерьёз. Только реакция у них не та, на которую мы расчитываем или нам пытаются показать наши сми. Они сразу просчитывают меру опасности для них и меры по её устранению или снижению.
      Запад знает, что мы не начнём ядерную войну первые, по простой причине, мы слабее.

      Опасен не тот кто грозится страшными делами, а тот кто делает страшные вещи никому не говоря.

      Может ли россия укусить запад и продемонстрировать ему свою силу? Нет! Мы слишком зависим от них экономически, технологически и даже политически. Пока такое положение вещей существует, наши политики будут делать всё чтобы избежать прямого столкновения с западом, чего нельзя сказать о западных политиках. Западные политики знают что единственный способ насолить им, для россии это применить весь ядерный арсенал, но это хоть и сильно ослабит запад, но будет полным поражением россии, на что российские политики смогут пойти лишь в случае когда у них больше не останется выхода. Поэтому наших политиков(а они нас) будут загонять как крыс в угол постепенно, всегда оставляя им выход, хоть и в меньшее пространство.
      P.S. Естественно сейчас многие начнут минусовать, ведь признать себя слабее кого-то всегда обидно.