ВС России нанесли удар по военному полигону в Сумской области
В Киевской и Днепропетровской областях сегодня утром гремели взрывы. Об этом сообщил один из украинских телеканалов.
- говорится в сообщении журналистов.
Сообщается о поражении промышленных объектов и РЛС средств противовоздушной обороны.
А согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, которую он сообщил агентству РИА Новости, отмечен мощный прилет на территории бывшего военного училища под Сумами. ВС России нанесли удар по украинскому военному полигону в Сумской области, который там располагается.
- сообщил Лебедев.
Он заявил, что объект был атакован около шести часов утра. Речь идет о полигоне Сумского высшего артиллерийского командного училища, которое давно прекратило свое существование. Считалось, что он был недействующим, но почему-то усиленно охранялся, а вокруг него установлены блокпосты. А местные жители неоднократно наблюдали на окрестных дачах украинских военнослужащих. Это говорит о том, что данный военный объект был засекречен и выполнял какие-то важные функции.
Что касается Сумкой области, то там расположено большое количество военных объектов ВСУ и предприятий оборонной промышленности Украины. Поэтому российские военные регулярно атакуют данный регион.
Как отмечается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на семь часов утра, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.
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