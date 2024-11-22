Самый прибыльный период: оборонные предприятия Израиля отчитались о росте заказов и выручки
Сразу два крупных региональных военных конфликта, новая гонка вооружений стали настоящей «золотой жилой» для оборонных компаний практически по всему миру. Многие из них, если не все, буквально завалены заказами, расширяют производство и с радостью отчитываются о финансовых успехах.
Не стали исключением и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Израиля, где ЦАХАЛ второй год ведет войну с ХАМАС в секторе Газа, а с начала октября значительно активизировался в противостоянии с шиитским военизированным формированием «Хизбалла» в соседнем Ливане.
Так, израильская оборонная компания по разработке и модернизации различных видов вооружений (систем БПЛА, авионики, радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники) сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года, увеличив объем невыполненных заказов на 5,2% до 2,2 миллиарда долларов. Эта тенденция соответствует показателям других местных оборонных компаний, поставляющих оружие для войны Израиля против ХАМАС и «Хезболлы», пишет американское военно-политическое издание Defense News.
Причем покупателями продукции Elbit Systems, да и других предприятий местного ВПК, выступает не только Минобороны Израиля. Недавно израильская компания заключила новые контракты, в том числе на поставку систем активной защиты Iron Fist для американских боевых машин пехоты Bradley на сумму 127 миллионов долларов и на поставку ракетных установок PULS и беспилотников Hermes 900 в одну из европейских стран, название которой представители компании не назвали.
Согласно отчёту Elbit, в третьем квартале выручка компании выросла на 14,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 1,71 миллиарда долларов. Компания объясняет рост в основном увеличением заказов от Министерства обороны Израиля для Вооруженных сил страны. Цифры показывают рост продаж беспилотников на 7%, информационных технологий и киберпродаж — в основном систем радиосвязи и управления — на 13%, разведки и средств радиоэлектронной борьбы — на 13%.
Географически покупатели продукции Elbit в третьем квартале 2024 года распределяются следующим образом: на Израиль приходится 29%, в Европу поставляется 25% продукции и технологий, еще 22,5% — это заказы от государств Северной Америки, очевидно, в основном США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Elbit получила 18,3% от общего объема заказов, на Латинскую Америку приходится 2,2% и еще 3% — это остальной мир.
В своём отчёте Elbit упоминает, что выручка от продаж в Америке выросла на 17% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года за счет увеличения продаж систем ночного видения и медицинского оборудования. В Европе, напротив, продажи снизились на 3,2% после двух успешных лет из-за курса на усиленное вооружения европейских стран после начала украинского конфликта.
Не исключено, что рост объема заказов из США связан с выделением администрацией Байдена финансовой помощи Израилю. Практичные американцы предпочитают оставлять деньги себе, даже когда выделяют их в виде «помощи».
Еще одна израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) выиграла от войны «Железных мечей» (операции ЦАХАЛ против ХАМАС). Ее портфель заказов вырос до 25 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда — заказы от Министерства обороны Израиля. Выручка компании выросла на 16% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила примерно 1,54 миллиарда долларов. Рост был зафиксирован во всех операционных подразделениях компании и в каждой из географических зон, в которых она работает.
Подразделение ракетных и космических систем IAI обеспечило основную часть квартальных продаж и составило 42% от них. Пресс-секретарь заявила, что эти результаты являются «самым прибыльным периодом в истории компании».
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