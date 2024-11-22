Американский сенатор призвал США к вторжению в Нидерланды из-за решения МУС

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Американский сенатор призвал США к вторжению в Нидерланды из-за решения МУС

Американский сенатор Том Коттон, которого, по данным ряда СМИ, избранный президент страны Дональд Трамп рассматривал в качестве кандидата на должность главы Пентагона, призвал США к вторжению в Нидерланды.

Поводом для вторжения Коттон назвал выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Американский сенатор назвал МУС «пародией на правосудие», а выдавшего ордер на арест главы израильского правительства прокурора Карима Хана (объявлен в розыск Россией) — «ненормальным фанатиком». Он также напомнил, что, согласно американскому законодательству, Вашингтон может начать военную операцию против страны, инициировавшей арест американца или союзника США по ордеру МУС.



Ранее официальный представитель швейцарского Минюста Ингрид Райзер пообещала, что Нетаньяху будет арестован и передан МУС в случае въезда в страну. Аналогичные заявления сделали представители еще нескольких стран, в том числе Канады, Франции, Испании, Бельгии, Ирландии, Италии и Швейцарии.

Из-за выданного МУС ордера на арест Нетаньяху не может посетить 124 страны. Перечень стран, являющихся членами Римского статута, включает в себя большинство стран Европы, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Среди европейских стран ордера МУС признают Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Израильские власти, в свою очередь, традиционно поспешили обвинить МУС в антисемитизме.
28 комментариев
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  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +3
    Сегодня, 10:18
    Как вариант МУС перенести в Куев - сразу 2 проблемы решите!
  2. Everevil Звание
    Everevil
    +8
    Сегодня, 10:19
    Прекрасная идея! Начинайте! yes
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 10:38
      Ранее официальный представитель швейцарского Минюста Ингрид Райзер пообещала, что Нетаньяху будет арестован и передан МУС в случае въезда в страну.
      Низзя!
      Ибо это антисимитизьм!
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 11:13
        потеряли товарищи евреи так долго нарабатываемый имидж вечно обиженных
  3. Serafim Звание
    Serafim
    +2
    Сегодня, 10:19
    Ой, " ворон ворону глаз не выклюет". Абы воздух сотрясать.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 10:20
    согласно американскому законодательству, Вашингтон может начать военную операцию против страны, инициировавшей арест американца или союзника США по ордеру МУС.

    Хорошие однако законы. Надо зеркально такие же принять.
    Это озвученная и заявленная красная линия от США. Интересно она долго продержится, они же не РФ.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Irokez
      против страны, инициировавшей арест американца или союзника США по ордеру МУС.
      Хорошие однако законы. Надо зеркально такие же принять.

      Так это уже около 50 стран, против которых Россия может применить этот закон.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 11:00
        С применением таки большой вопрос. ЦРУ действует в ЕС достаточно свободно и открыто и реально может осуществить операцию по аресту сотрудника МУС и освобождению арестованного. Для нас же подобное практически невозможно, если только ликвидировать представителя МУС.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 10:21
    Вторжение в страну НАТО? Да что этот сенатор себе позволяет?! wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Уарабей
      Вторжение в страну НАТО? Да что этот сенатор себе позволяет?

      Да Нидерланды и так оккупированы США, там уже давно находятся 420 американских солдат.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 10:43
        Сенатор видать не в курсе просто))
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 11:05
      Интересный юридический казус: одна страна - участница НАТО осуществляет вторжение в другую страну - участницу НАТО. Вопрос: как в этом случае применить пресловутую пятую статью?
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Metallurg_2
        Интересный юридический казус: одна страна - участница НАТО осуществляет вторжение в другую страну - участницу НАТО. Вопрос: как в этом случае применить пресловутую пятую статью?

        Повод конечно копеечный, но сорняки надо рвать мелкими, потому что потом их удалить будет не просто. Запад на подобные вопросы может припомнить "Пражскую весну 1956 года" и "Чехословацкое восстание 1968 года" и спросить, что в этих странах делали войска других стран ?
        P.S. Но тут конечно Запад показал истинную свою "демократическую" сущность - для кого, вернее против кого был создан МУС.
        1. Starover_Z Звание
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Starover_Z
          Но тут конечно Запад показал истинную свою "демократическую" сущность - для кого, вернее против кого был создан МУС.

          МУС можно переименовывать в МАУС - Международный Американский Уголовный Суд !
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:24
    «Американский сенатор призвал США к вторжению в Нидерланды» —

    — Они уже там : в Нидерландах есть военная база США - Joint Force Command Brunssum ...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:30
      А сенатору-то (чуть ли не минстру аж самой обороны) об этом сказали?
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 10:54
        Даже судя по написанному в статье, "вторжение" - это отсебятина автора статью. Коттон же заявил, цитирую: "должна рассматриваться как акт агрессии" и "повлечь за собой немедленное возмездие".
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:24
    Американский сенатор назвал МУС «пародией на правосудие»

    Ох как запели полосатые, защищая террористов. Одно слово "сатанисты".
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:31
      Религия-то тут при чём?
  8. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +2
    Сегодня, 10:31
    Американцы продолжают действовать с позиции силы, и будут это делать, пока кто нить им по носу не даст, не раньше
  9. Своих не бросаем Звание
    Своих не бросаем
    +2
    Сегодня, 10:36
    Сожпите друг друга. СДД. И Голландию не жаль совсем...
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:48
    Израильские власти, в свою очередь, традиционно поспешили обвинить МУС в антисемитизме
    Березовский украл все деньги из Логоваза и когда к нему появились вопросы, сразу же всех объявил антисемитами. Это у них в крови
  11. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 10:53
    Снова чисто кошерная тема. В дезинформационном поле двинули своих пешек друг против друга. МУС известно чья марионетка, про сумасшедших генералов и говорить нечего.
  12. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 11:01
    В отношении этого решения надо учится у США, а то выдали ордер на нашего президента и мы хоть бы что. Надо хотя бы пару ФАБов 3000 на голову этого судьи опустить, а мы молчим.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:05
    У меня подозрение - израильских спортивных болельщиков будут охранять в европах только на стадионах.Как думаете - антисимитизм это ,а за что их охранять ,кто они такие?
  14. диванный Звание
    диванный
    0
    Сегодня, 11:10
    А как же статья 5 устава НАТО. Типо "нападение на страну-участницу..." ХОЧУ пасматреть!!!!
  15. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    0
    Сегодня, 11:29
    Весь мир зона жизненно важных интересов тана
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:35
    Американский сенатор призвал США к вторжению в Нидерланды из-за решения МУС

    Вот это и есть ,то что нам талдычат американцы столько лет : ДЕМОКРАТИЯ и СВОБОДЫ !