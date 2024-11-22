Американский сенатор призвал США к вторжению в Нидерланды из-за решения МУС

Американский сенатор Том Коттон, которого, по данным ряда СМИ, избранный президент страны Дональд Трамп рассматривал в качестве кандидата на должность главы Пентагона, призвал США к вторжению в Нидерланды.Поводом для вторжения Коттон назвал выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Американский сенатор назвал МУС «пародией на правосудие», а выдавшего ордер на арест главы израильского правительства прокурора Карима Хана (объявлен в розыск Россией) — «ненормальным фанатиком». Он также напомнил, что, согласно американскому законодательству, Вашингтон может начать военную операцию против страны, инициировавшей арест американца или союзника США по ордеру МУС.Ранее официальный представитель швейцарского Минюста Ингрид Райзер пообещала, что Нетаньяху будет арестован и передан МУС в случае въезда в страну. Аналогичные заявления сделали представители еще нескольких стран, в том числе Канады, Франции, Испании, Бельгии, Ирландии, Италии и Швейцарии.Из-за выданного МУС ордера на арест Нетаньяху не может посетить 124 страны. Перечень стран, являющихся членами Римского статута, включает в себя большинство стран Европы, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Среди европейских стран ордера МУС признают Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.Израильские власти, в свою очередь, традиционно поспешили обвинить МУС в антисемитизме.

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