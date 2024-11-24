Я храбро молчал!

Рим оставил нам замечательное наследство не только в материальном плане, но и в литературном. В бытность студентами института иностранных языков, мы на первом курсе изучали латинский язык. Сейчас в памяти почти ничего не осталось, за исключением того, что помогает мне в обучении учеников, а также замечательные поговорки, которые просто великолепны! Вот об одной из них мы с вами и поговорим.«De mortuis aut bene, aut nihil», что означает «О мёртвых либо хорошо, либо ничего». Однако, как же хочется добавить: «nisi vero», то есть кроме правды. Так будет справедливо, иначе можно будет не просто забыть, а простить то, что не прощается никогда. Ведь тогда мы должны будем промолчать о злодеяниях Бандеры и Гитлера, Франко и Муссолини. А вот приставка «nisi vero» даёт надежду думать, что «никто не забыт, ничто не забыто».Не знаю, как для других, но для меня наивысшим грехом (если не брать грехи против заповедей Бога нашего) является предательство. Причём и в Евангелии Иуде было отказано в прощении, несмотря на то что он раскаялся. А ведь прощалось многое и многим: мытари и блудницы, пьяницы и невежественные. Даже разбойник был прощён Христом, поскольку раскаялся. А вот предатель не был. И никогда не будет, ибо нет гнуснее греха, чем предательство.К чему я веду всё это? Или, вернее, к кому? А к нашим деятелям культуры. Можно привести большой мартиролог тех, кто при советской власти с удовольствием принимал премии и госнаграды, дачи и путёвки, а с развалом СССР стал глумиться и топтаться на костях тех, кто, в сущности, дал им не просто жизнь, а замечательную путёвку в жизнь. Приведу всего лишь несколько примеров. Начну с Марка Захарова. Кто усомнится в том, что он гениальный режиссёр? Да никто. Его картины, например, «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», снятые в советское время, можно пересматривать бесконечное количество раз. Фразы из его фильмов разошлись в народе; артисты, снявшиеся в его фильмах хотя бы один раз, уже могли рассчитывать на актёрское бессмертие. Но пришла зловонная пора перестройки и капитализма, и Захаров на публику сжигает свой партбилет.Кстати, членом партии Марк Захаров был в течение почти семнадцати лет. И все эти годы он храбро и смело молчал. Принимал награды и деньги, квартиру, машину и прочие блага. И – молчал! Да, храбро! Да, смело! Но он молчал. Он открыл рот только тогда, когда это можно было сделать без опасения получить наказание.Точно так же молчал и Окуджава. Он точно так же благосклонно позволял одаривать себя славой, и не только ей. Но стоило произойти развалу СССР, как он тут же переобулся в воздухе, став яростным антисоветчиком, радовавшимся тому, что в 1993 году ельцинские негодяи расстреляли законный парламент. Ещё раз отмечу – законный! А человек радовался, радовался смертям искренне и от всей души, если, впрочем, была душа у этого человека.В ряды циркачей, осуществивших трюк с переобуванием, можно смело внести и Эльдара Рязанова, который, как выяснилось в годы капитализма, в своём замечательном фильме «О бедном гусаре замолвите слово» рассказал нам о гнусном советском строе. Жаль только, что в советское время зритель этого не понял. Вероятно, и сам Рязанов этого не понимал тогда, во время съёмок. И если бы не падение советской власти, он бы так и не прозрел. Но всё-таки повезло человеку хлебнуть угара свободы и освободиться от плена идеологии. И потому, как только рухнул социализм, он моментально прозрел и выдал правду матку.Это только три деятеля культуры. Надо признать, что свои награды они заслужили, их вклад в советское искусство и культуру невозможно недооценить. Их шедевры навсегда останутся в сокровищнице России. Вот только как быть с духом и совестью? Неужели совесть может быть настолько резиновой, что человек готов на предательство всего и всех, лишь бы остаться на плаву, лишь бы угодить новой власти, не важно, какой она будет?А ведь то же самое мы видим и в наше время. Пугачёва, Галкин, Макаревич и прочая публика – яркий пример резиновой совести и яркого приспособленчества. Список можно дополнить писателями, художниками и прочими, но ведь моя цель не огласить всех поимённо, моя цель – заставить помнить, что ВСЕ дела, не только на сцене или в мастерской, но и в жизни, будут потом взвешены на весах Высшего Суда. Как сможешь ты оправдаться за предательство, если даже ученик Христа не был за это прощён? Предатель не имеет права на добрую память, предателю должно быть уготовано только одно – осиновый кол в могилу. И кто знает, если это дойдёт до его мозга, может, это заставит его одуматься? Хотя… страна розовых пони – не моя страна.