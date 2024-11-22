Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди, прокурора из Флориды, на пост главы минюста США. Как сообщают американские СМИ, её кандидатура появилась на повестке после того, как конгрессмен Мэт Гетц отказался от претензий на эту должность.Напомним, что последний официально отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора. Эксперты считают, что такое решение Гетц принял из-за того, что многие представители Республиканской партии были недовольны выбором Трампа в его пользу.В то же время, по мнению журналистов CNN, у Бонди значительно больше шансов получить одобрение Сената по сравнению с Гетцем. Это связано с её опытом и репутацией в юридической сфере.В частности, Пэм Бонди известна тем, что активно участвовала в защите Дональда Трампа во время первого процесса по импичменту, инициированного демократами. Поводом для разбирательства тогда послужил телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году. В ходе беседы, как утверждали оппоненты Трампа, он якобы просил украинского лидера содействовать расследованию в отношении коррупционных связей семьи Байденов.В свою очередь, Бонди стала одним из ключевых участников слушаний в Конгрессе. Она подробно представила информацию о деятельности Хантера Байдена, сына действующего на тот момент вице-президента, в украинской компании Burisma. Прокурор заявляла, что присутствие Байдена-младшего в совете директоров компании является признаком коррупции. Её выступление, которое длилось около получаса, вызвало значительный резонанс благодаря глубине анализа и детальному разбору фактов.Наконец, как пишут американские СМИ, кроме своей профессиональной деятельности, Бонди известна как противник однополых браков и многолетний сторонник Трампа. Ранее она также занималась официальным лоббированием интересов Катара в США.

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