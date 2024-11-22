Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

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Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди, прокурора из Флориды, на пост главы минюста США. Как сообщают американские СМИ, её кандидатура появилась на повестке после того, как конгрессмен Мэт Гетц отказался от претензий на эту должность.

Напомним, что последний официально отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора. Эксперты считают, что такое решение Гетц принял из-за того, что многие представители Республиканской партии были недовольны выбором Трампа в его пользу.



В то же время, по мнению журналистов CNN, у Бонди значительно больше шансов получить одобрение Сената по сравнению с Гетцем. Это связано с её опытом и репутацией в юридической сфере.

В частности, Пэм Бонди известна тем, что активно участвовала в защите Дональда Трампа во время первого процесса по импичменту, инициированного демократами. Поводом для разбирательства тогда послужил телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году. В ходе беседы, как утверждали оппоненты Трампа, он якобы просил украинского лидера содействовать расследованию в отношении коррупционных связей семьи Байденов.

В свою очередь, Бонди стала одним из ключевых участников слушаний в Конгрессе. Она подробно представила информацию о деятельности Хантера Байдена, сына действующего на тот момент вице-президента, в украинской компании Burisma. Прокурор заявляла, что присутствие Байдена-младшего в совете директоров компании является признаком коррупции. Её выступление, которое длилось около получаса, вызвало значительный резонанс благодаря глубине анализа и детальному разбору фактов.

Наконец, как пишут американские СМИ, кроме своей профессиональной деятельности, Бонди известна как противник однополых браков и многолетний сторонник Трампа. Ранее она также занималась официальным лоббированием интересов Катара в США.
15 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 10:31
    Симпатичная тëтенька. Трамп вокруг себя малинник собирает. Понятно, что яркость упаковки не гарантирует вкусовые качества продукта, но... Симпатичная тëтенька.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Васян1971
      Симпатичная тëтенька. Трамп вокруг себя малинник собирает.

      Причём тут малинник, ведь приятно когда рядом красивые женщины, а не такие как Маргарет Олбрайт, или лесба Карин Жан-Пьер.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 11:52
        Причём тут малинник, ведь приятно когда рядом красивые женщины

        Ну, или - цветник. Какая, в принципе, разница в определении?
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:53
      Присоединяюсь! У Трампа хороший вкус! На женщин его команды приятно смотреть,глаз радуется! Ни у одного президента нет такого.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 10:42
    Ай да Донни - какая симпотная прокурорша... Вообще - правильно делает, на чиновников должно быть приятно смотреть, а то когда сплошные бездетные злобно-стервозные крокодильши - поневоле задумываешься о количестве у них жутких комплексов всех мастей..
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:42
    Теперь все переигралось и теперь на Деда Самоходного заведут дело wink
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 11:14
      Да он под дурака косить будет, у него получается.
      1. Дост Звание
        Дост
        0
        Сегодня, 11:33
        Ему не надо косить. Короткий-да
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:57
    Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

    Походу сыночка бидона вместе с ним ожидает дом-тюрьма после окончания жизни в белом доме. what lol
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:58
    Наган hi в расовой дискриминации Трампа ещё не обвиняют демократы ? Самый темненький у него - Рамасвами! Да и ЛГБТ сообщество ,что то притихло!Где фото женщин на которых на погорел Гетц ,им двоим обломилось по 10 000$ за услуги - каждой ! Просто интересно - они этого стоят?
  6. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 11:28
    Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

    Это тот дяденька Трамп, который по факту, получил от Илона Маска взятку в 150млн. долларов на избирательную компанию взамен на должность главы департамента по достижению госэффективности? laughing
    Капиталистическая "демократия" она же такая "демократичная", бабло решает кого выберет народ. laughing
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:56
      Это тот дяденька Трамп, который по факту, получил от Илона Маска взятку в 150млн. долларов на избирательную компанию

      А это не взятка, а дружеская помощь от всей широты миллиардерской души и чистого миллиарлерского сердца!
  7. Ильмари Никкинен Звание
    Ильмари Никкинен
    0
    Сегодня, 11:38
    Крутейшая адвокат. Но Гаетс был ещё круче. Ох и задал бы он жару глубинным.
  8. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:39
    В джазе только девушки....
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:54
      В джазе только девушки

      Некоторые любят погорячее...