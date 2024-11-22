Германский Бундесвер подготовил секретный план на случай войны против российской армии

29
Германский Бундесвер подготовил секретный план на случай войны против российской армии

Германия готовится к войне с Россией, Бундесвер подготовил секретный план на случай военного столкновения с российской армией. Об этом пишет немецкая пресса.

По данным немецких медиа, план объемом в 1 тысячу страниц разработан на случай крупномасштабного конфликта с участием России. В нем перечислены все инфраструктурные объекты, требующие защиты, а также содержится порядок действий, которые необходимо предпринять, чтобы сдержать российскую армию на «восточном фланге» НАТО. При этом предусматривается, что именно Германия станет основным центром для переброски военнослужащих альянса, направленных на войну с Россией.



Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток…

— говорится в материале.

Как отмечается, Бундесвер уже начал подготовку в рамках плана, в частности военные проводят занятия по данной теме с представителями немецких компаний, доводя до них сведения о необходимости подготовки автотранспорта и водителей. Рекомендуется на случай войны иметь как можно больше работников-немцев, потому что выходцы из России могут саботировать работу или вообще уехать.

В немецком Минобороны назвали план «живым документом», который может пополняться новыми пунктами по ходу доработки.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 10:28
    Иногда складывается впечатление, что ЯО временами исчезает с планеты Земля. Какими еще солдатами они собрались воевать с Россией?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 10:39
      Бундесвер - он как купальники. Сначала костюм, потом закрытый, потом раздельный, .. Сейчас мини-бикини, Что-то прикрывает, но это что-то всё равно из-под него торчит. Стыд и срам
    2. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 10:42
      Теми же, что и воюют. В коллекциях с ленты не один немецкий шеврон.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 10:46
        Те что воюют - это наймиты. И воюют они как крысы изподтишка. А в этом плане речь о регулярной армии и официальном конфликте.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          -2
          Сегодня, 10:54
          Ну так планы у них всегда грандиозные. Надеюсь, что и у нас есть. Хотелось бы в это верить. А про ядерку соглашусь. Всерьёз ее обыватель не воспринимает. А страшнее, что на верхах про неё просто забыли.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:45
      Угу... Какой ещё центр переброски войск НАТО? Через стеклянную дико радиоактивную территорию вряд ли чего перебросишь-то... Гусянки скользить будут...
  2. tchack Звание
    tchack
    +2
    Сегодня, 10:28
    Не удивлюсь, если в этом документе вспомнили и про концлагеря, и про газовые камеры, и про гитлерюгенд...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: tchack
      Не удивлюсь, если в этом документе вспомнили и про концлагеря, и про газовые камеры, и про гитлерюгенд..

      За основу взят документ - "Mein Kampf"
      1. Попуас Звание
        Попуас
        -1
        Сегодня, 10:37
        Ага... Автор... Залужный... laughing ...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:39
          Цитата: Попуас
          Ага... Автор... Залужный...

          Да он безграмотный и бабник.
          1. Попуас Звание
            Попуас
            +2
            Сегодня, 10:40
            Ну не скажите! Может вы пропустили..намедни новость была об издании Залужным одноимённого "шедевра"....
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 10:44
              Цитата: Попуас
              Может вы пропустили..намедни новость была об издании Залужным одноимённого "шедевра"...

              Не люблю читать нацистские издания, но про "шедевр" не сомневаюсь.
    2. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 11:31
      против нашего ядерного батона - нет ни какого приема
      вся Германия станет радиоактивной зоной отчуждения
      население Германии сократится с 80 млн до 40 млн и еще будет 30 млн беженцев
      в остатке 10 млн немецких пенсионеров и тронутых фанатиков на всю голову
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:28
    Германия готовится к войне с Россией, Бундесвер подготовил секретный план на случай военного столкновения с российской армией.

    Случайно это, не план "Барбаросса - 2 " ?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:36
      Не, белые тряпки и " Хенде хох" Жизненный план
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 10:30
    Германия готовится к войне с Россией, Бундесвер подготовил секретный план на случай военного столкновения с российской армией.

    Неймётся Гансам. Мало отхватывали?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:30
    «Германский Бундесвер подготовил секретный план на случай войны против российской армии» —

    Пландемия, от Зеленского* заразились ...
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 10:33
    Теперь каждый немецкий зольдат и гефрайтер должен проштудировать эту 1000 страниц и сдать зачёты.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:41
      Цитата: Кот Александрович
      Теперь каждый немецкий зольдат и гефрайтер должен проштудировать эту 1000 страниц и сдать зачёты.

      Да уж, опять им снится "Дранг нах Остен". Вирус русофобии делает своё дело, а ведь на генетическом уровне должна была впечататься в память картина горящего Рейхстага.
  7. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 10:43
    Заканчивается документ следующим-
    Если у нас снова ничего не получится, ничего страшного, русские полевые кухни накормят оставшихся вживых
  8. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 10:48
    Это нормально для военных: иметь планы войны, планы мобилизации и прочее. Не удивлюсь, если у шведов есть планы войны с финнами, а у французов - с немцами и испанцами: это нормально для военных! Можно взять какие-нибудь 54 страны и каждую неделю делать статьи сенсации: а-а-а-а, у них есть планы войны против нас! Ну и?.. ну и у нас должны быть планы войны против них. Нету??? Вон с должности начальника ГШ! У нас их должно быть штук 15: 3 для журналюг, 10 разных для шпионов, чтоб башку сломали, и парочка добротных в надежном месте.
    Как-то так...
  9. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 10:49
    У ГШ любой армии, включая нашу, работа такая: писать планы на случай войны, причём во всех мыслимых и немыслимых вариантах. Не удивлюсь, если на верхней полке будет лежать план на случай вторжения инопланетян :)))
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 11:13
      США, как пример. У них штаб по защите от вторжения алиенов и штук писят сценариев по войне с ними, которые временами сливают в Голливуд. Некоторые так ничо на большом экране.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:01
    Всегда существуют планы на будущее, один повеситься или застрелиться, или сдаться и жить тихо, мирно и пить баварское пиво. hi
  11. Stanley Smith Звание
    Stanley Smith
    +1
    Сегодня, 11:02
    А бывают несекретные планы войны?
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 11:13
    В немецком Минобороны назвали план «живым документом», который может пополняться новыми пунктами по ходу доработки.

    Знал бы Гитлер, что немцы будут готовы умирать за украинцев...
  13. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 11:24
    Германский Бундесвер подготовил секретный план на случай войны
    В этом плане подводной лодке до Аргентины отводится ключевая роль.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:32
    Немцы переписали инструкции у Гитлера ? Только теперь резервации,гетто для русских.
  15. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 11:44
    В немецком Минобороны назвали план «живым документом»,


    при исполнении которого Германия может оказаться мёртвой без кавычек.

    "Операция Германия" - такое название получил план подготовки Бундесвера к потенциальной войне с Россией.

    Согласно документу, Германия станет главным перевалочным пунктом армий стран НАТО, которые начнут переброску своих сил на восточный фланг альянса.

    Германии, согласно плану, также отводится роль тылового и медицинского обеспечения воюющего НАТО.


    Не будет никаких тылов. Орешник везде достанет. У него дальность 5500 км, что кстати выводит его из разряда РСД, что позволяет попасть по Лиссабону, стреляя с Урала.