Германский Бундесвер подготовил секретный план на случай войны против российской армии
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Германия готовится к войне с Россией, Бундесвер подготовил секретный план на случай военного столкновения с российской армией. Об этом пишет немецкая пресса.
По данным немецких медиа, план объемом в 1 тысячу страниц разработан на случай крупномасштабного конфликта с участием России. В нем перечислены все инфраструктурные объекты, требующие защиты, а также содержится порядок действий, которые необходимо предпринять, чтобы сдержать российскую армию на «восточном фланге» НАТО. При этом предусматривается, что именно Германия станет основным центром для переброски военнослужащих альянса, направленных на войну с Россией.
Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток…
— говорится в материале.
Как отмечается, Бундесвер уже начал подготовку в рамках плана, в частности военные проводят занятия по данной теме с представителями немецких компаний, доводя до них сведения о необходимости подготовки автотранспорта и водителей. Рекомендуется на случай войны иметь как можно больше работников-немцев, потому что выходцы из России могут саботировать работу или вообще уехать.
В немецком Минобороны назвали план «живым документом», который может пополняться новыми пунктами по ходу доработки.
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