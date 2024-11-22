Казахстан в срочном порядке усиливает меры безопасности военных и инфраструктурных объектов на фоне событий вокруг Украины

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Казахстан в срочном порядке усиливает меры безопасности военных и инфраструктурных объектов на фоне событий вокруг Украины

Казахстан отреагировал на вчерашнее обращение Владимира Путина с предупреждением Западу, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов.

Правительство Казахстана провело срочное оперативное совещание из-за ухудшения ситуации вокруг Украины, а также во исполнение поручения президента страны. Присутствовали главы всех силовых ведомств, а также остальные министры. В ходе совещания был заслушан министр обороны Руслан Жаксылыков, который доложил, какие именно меры принимаются для защиты военных и инфраструктурных объектов. Подробности не сообщаются, информация секретная.



Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки,

- сообщили в кабмине.

В пресс-службе президента Казахстана заявили, что Токаев держит ситуацию под контролем, происходящее на Украине не должно задеть Казахстан, выступающий за мирное разрешение конфликта.

Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка,

- добавил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.
19 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:47
    В пресс-службе президента Казахстана заявили, что Токаев держит ситуацию под контролем, происходящее на Украине не должно задеть Казахстан,

    Не уж то укронаци, решили беспилотниками бабахнуть по Астана ?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +6
      Сегодня, 11:02
      Цитата: carpenter
      Не уж то укронаци, решили беспилотниками бабахнуть по Астана ?

      Просто Токаев пытается сидеть на двух стульях
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:04
        Цитата: APASUS
        Просто Токаев пытается сидеть на двух стульях

        "Хвост" начал поворачиваться на запад.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 11:05
          Цитата: carpenter
          "Хвост" начал поворачиваться на запад.

          "Хвост" должен определится ,а от сюда уже следующие шаги .
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 11:07
            Цитата: APASUS
            "Хвост" должен определится ,

            Хвост можно и укоротить, чтобы не вилял.
      2. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 11:07
        А стул под задницей начал подгорать.
    2. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 11:09
      Да нет, по Алма-ата, Семипалатинск, и Учарал.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 10:48
    Эти чего переполошились? Еще военное положение введите.))
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 10:51
    А чего это они? Что там такого произошло? Три года не реагировали а тут вон как, или типа в ногу с вевропой, подыграть чтоль? Что происходит
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +2
      Сегодня, 11:01
      на одном конце аула курица пернула, а на другом, сказали, что корова обосралась
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:51
    А когда Владимир Владимирович в этом году поедет в Казахстан,будет интересно всем!?
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 10:52
    Чуют казахи что рыльце от тоже в пушку ... Приготовьте северные области к переходу в состав РФ
  6. Магог_ Звание
    Магог_
    +1
    Сегодня, 10:52
    Надо понимать, что скоро услышим : "Казахстан - цэ европа, - понад усэ", или как это по-казахски ?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Магог_
      "Казахстан - цэ европа, - понад усэ", или как это по-казахски ?

      эти будут орать мы "золотая орда"
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        0
        Сегодня, 11:55
        "золотая орда"
        В этом они давно опоздали, поскольку нет на территории Казахстана "Золотого кольца" древних столиц, нет "Третьего Рима - Нового Иерусалима - Москвы" и т.д. И вообще, все "стан"-ы были и остаются провинциями Золотой Орды, кроме Татарстана, недоразумения 18 века после екатерининской экспансии "дома романовых". ( Казань претендовала на статус Нового Иерусалима - Рима в 16 веке.)
  7. ТанСан Звание
    ТанСан
    +2
    Сегодня, 10:52
    Цитата: Лимон
    Эти чего переполошились? Еще военное положение введите.))

    Готовятся на случай прямого столкновения РФ и НАТО. И не только они.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 10:54
    Они дрейфуют к Западу и у них бессознательный страх, один раз их спасли а в другой добьют чтоб не мучились. bully
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:22
    Казахстан в срочном порядке усиливает меры безопасности военных и инфраструктурных объектов на фоне событий вокруг Украины
    знает кошка чье сало съела?
  10. Пивасик Звание
    Пивасик
    0
    Сегодня, 11:39
    А с чего это."орда" задёргалась на двух стульях... Команду из "лондонов" получили