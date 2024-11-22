Считаю Шольца сильным лидером: министр обороны ФРГ Писториус снял свою кандидатуру на пост канцлера

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Считаю Шольца сильным лидером: министр обороны ФРГ Писториус снял свою кандидатуру на пост канцлера

В Германии набирает обороты внутриполитический кризис, вызванный развалом правящей «светофорной коалиции» в бундестаге, которая поддерживала правительство Олафа Шольца. Причиной стало увольнение главой кабмина министра финансов ФРГ Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии), который отказался увеличивать финансовую помощь Украине в следующем году.

Все это может привести к вынесению вотума недоверия канцлеру и кабмину. Голосование по этому вопросу может состояться в середине декабря. Следом пройдут досрочные парламентские выборы, после которых набравшая большинство партия, а скорее всего, новая коалиция, будет избирать главу кабмина и формировать новое правительство. Канцелярия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во вторник объявила, что досрочные выборы в бундестаг могут состоятся 23 февраля 2025 года.



Хотя Олаф Шольц уже заявил, что намерен в случае отставки вновь побороться за кресло главы правительства, есть и другие кандидатуры. Одной из них до последнего времени считался действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в этом случае еще и станет лидером своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит и Шольц.

И вот противоречия между действующим канцлером Германии и возможным вдруг разрешились. Министр обороны ФРГ Борис Писториус снял свою кандидатуру на пост главы СДПГ, что означает и его отказ от борьбы за пост федерального канцлера.

Я только что проинформировал руководство нашей партии и парламентской группы, что не могу баллотироваться на пост федерального канцлера. В лице Олафа Шольца у нас есть превосходный федеральный канцлер

— довольно неожиданно для многих высказался Писториус, его заявление цитируется в соцсети.

Пока еще действующий глава Минобороны ФРГ объяснил свое решение тем, что считает Олафа Шольца сильным лидером и поддерживает его кандидатуру.
17 комментариев
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  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:26
    Колбаса бывает разной - твёрдой и ливерной.
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +6
    Сегодня, 12:28
    Разгребать завал экономики после столь сильного лидера видимо никто не хочет из сторонников и друзей сша и украины. Но и союз Сары тоже нехотят к власти пущать.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 13:05
      Цитата: evgen1221
      Разгребать завал экономики после столь сильного лидера видимо никто не хочет

      Видно Писториус умнее Шольца, который не против ещё раз влезть в это болото.
  3. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Сегодня, 12:28
    Считаю Шольца сильным лидером: министр обороны ФРГ Писториус снял свою кандидатуру на пост канцлера
    Ловлю себя на мысли что вообще фиолетово пополам что на их Шольца. Что на всю их Германию.
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +2
    Сегодня, 12:31
    Шольц - сильный лидер? Это какой-то ужасный спектакль запредельного абсурда.
    Что дальше? Карин Жан-Пьер - лучшая Белоснежка?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:37
      Такое чувство, он специально хочет, что бы его СДПГ проиграла. У Писториуса один из самых высоких рейтингов и шанс стать канцлером, но он не сможет убедить всех сторонников голосовать за Шольца.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:32
    «Писториус: "Считаю Шольца сильным лидером"» —

    — Немецкий юмор ...
    (Нам не понять)
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      -1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Немецкий юмор ...
      (Нам не понять)

      "...мы шепнули друг другу, что вот она - немецкая манера смешить, и приготовились ею наслаждаться..." (с) Трое в лодке, не считая собаки
    2. БМП-2 Звание
      БМП-2
      -1
      Сегодня, 12:48
      Да элементарно всё: он имел в виду, что Шольц, как сильный лидер, должен идти работать грузчиком, а не штаны просиживать тем местом, которое просиживает! laughing
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:08
      Владимир Владимирович hi ,немцы очень литературно ругались ,пока не познакомились с советскими ,а потом с русскими.Страшное ругательство- перевод на русский с немецкого: " Идите и переломайте себе ноги " .Но в 91 я заорал на Риппербане ,мужики это Гамбург или Москва.Счас наверно там популярен арабский.Германия куда ты катишься?
  6. eckons Звание
    eckons
    0
    Сегодня, 12:36
    Расстрельная должность. Либо Американцы зач*орят, либо сами немцы на вилы поднимут. Вот и не горит желанием Писториус лезть в эту петлю. Лучше сидеть на министерской должности, грозить России, и ни за что не отвечать.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:41
    Шольц сильный лидер ,лидер чего ? По мне так он совсем потерял авторитет ,подыгрывая американцам.Спросите на заводе Фольксваген
  8. stankow Звание
    stankow
    +1
    Сегодня, 12:47
    Позвонил Путину, Таурусьi придержал и сразу авторитет поднялся ...
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 12:55
    Считаю Шольца сильным лидером: министр обороны ФРГ Писториус снял свою кандидатуру на пост канцлера
    Сравнил...
    Какое же ты, Пиз.. (Отставить, гусары!)... сториус, НИЧТОЖЕСТВО после этого...
  10. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    0
    Сегодня, 13:11
    Похоже, что новым "железным канцлером" в Германии может стать немецкая Жанна Дарк - Сара Вагенкнехт!...
  11. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 13:18
    не могу баллотироваться на пост федерального канцлера. В лице Олафа Шольца у нас есть превосходный федеральный канцлер

    Да они, два сапога на одну ногу, обоих тянет к своим дедам времён Третьего Рейха.
  12. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 13:54
    Одесса. Привоз:" Дамочка, ну шо вы эту колбасу трёте-мнёте? Ну не станет она от этого ни твёрже, ни длиннее!". Хитрован Писториус не желает стать козлом отпущения за действия "протухшей ливерной колбасы"