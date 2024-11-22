Считаю Шольца сильным лидером: министр обороны ФРГ Писториус снял свою кандидатуру на пост канцлера

Я только что проинформировал руководство нашей партии и парламентской группы, что не могу баллотироваться на пост федерального канцлера. В лице Олафа Шольца у нас есть превосходный федеральный канцлер

В Германии набирает обороты внутриполитический кризис, вызванный развалом правящей «светофорной коалиции» в бундестаге, которая поддерживала правительство Олафа Шольца. Причиной стало увольнение главой кабмина министра финансов ФРГ Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии), который отказался увеличивать финансовую помощь Украине в следующем году.Все это может привести к вынесению вотума недоверия канцлеру и кабмину. Голосование по этому вопросу может состояться в середине декабря. Следом пройдут досрочные парламентские выборы, после которых набравшая большинство партия, а скорее всего, новая коалиция, будет избирать главу кабмина и формировать новое правительство. Канцелярия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во вторник объявила, что досрочные выборы в бундестаг могут состоятся 23 февраля 2025 года.Хотя Олаф Шольц уже заявил, что намерен в случае отставки вновь побороться за кресло главы правительства, есть и другие кандидатуры. Одной из них до последнего времени считался действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в этом случае еще и станет лидером своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит и Шольц.И вот противоречия между действующим канцлером Германии и возможным вдруг разрешились. Министр обороны ФРГ Борис Писториус снял свою кандидатуру на пост главы СДПГ, что означает и его отказ от борьбы за пост федерального канцлера.— довольно неожиданно для многих высказался Писториус, его заявление цитируется в соцсети.Пока еще действующий глава Минобороны ФРГ объяснил свое решение тем, что считает Олафа Шольца сильным лидером и поддерживает его кандидатуру.