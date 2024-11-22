Румыния подтверждает намерение приобрести американские истребители F-35 Lightning II

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Румыния подтверждает намерение приобрести американские истребители F-35 Lightning II

Власти Румынии официально подтвердили свое намерение закупить 32 современных американских истребителя F-35 Lightning II у компании Lockheed Martin в рамках программы Foreign Military Sale (FMS).

Как сообщает издание Army Recognition, американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II призваны укрепить военно-воздушную мощь и национальную безопасность Румынии. По словам директора Управления совместной программы F-35 генерал-лейтенанта Майка Шмидта, интеграция самолетов F-35 Lightning II в румынские ВВС значительно усилит сдерживающие возможности НАТО, предоставив новые стратегические, оперативные и тактические преимущества.



В рамках совместной программы F-35 предполагается обеспечить соответствующую подготовку румынских летчиков и обслуживающего персонала. Американская компания Lockheed Martin намеревается углублять сотрудничество с Бухарестом в сфере обороны.

Румынские ВВС планируют бесшовно интегрировать F-35 с существующим флотом F-16 Fighting Falcons, создав дополнительную силу, способную решать широкий спектр задач. Эта синергия будет дополнительно поддерживаться Европейским учебным центром F-16 (EFTC), который был создан в Румынии в прошлом году в партнерстве с Нидерландами. В рамках EFTC обеспечивается плавный оперативный переход румынских летчиков и технического персонала на новую технику.

В настоящее время американские истребители F-35 стоят на вооружении 20 стран, включая США, Великобританию, Италию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Польшу, Израиль, Австралию, Японию и Южную Корею. Теперь к этому списку присоединяется Румыния.
3 комментария
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  1. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:39
    Цыгане на F-35! Звучит интересно...
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 11:42
    Вся Румыния столько не стоит как эти "самолёты".
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:45
      Ну вот страну и продадут и еще должны останутся. Как Украина.