Румыния подтверждает намерение приобрести американские истребители F-35 Lightning II
Власти Румынии официально подтвердили свое намерение закупить 32 современных американских истребителя F-35 Lightning II у компании Lockheed Martin в рамках программы Foreign Military Sale (FMS).
Как сообщает издание Army Recognition, американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II призваны укрепить военно-воздушную мощь и национальную безопасность Румынии. По словам директора Управления совместной программы F-35 генерал-лейтенанта Майка Шмидта, интеграция самолетов F-35 Lightning II в румынские ВВС значительно усилит сдерживающие возможности НАТО, предоставив новые стратегические, оперативные и тактические преимущества.
В рамках совместной программы F-35 предполагается обеспечить соответствующую подготовку румынских летчиков и обслуживающего персонала. Американская компания Lockheed Martin намеревается углублять сотрудничество с Бухарестом в сфере обороны.
Румынские ВВС планируют бесшовно интегрировать F-35 с существующим флотом F-16 Fighting Falcons, создав дополнительную силу, способную решать широкий спектр задач. Эта синергия будет дополнительно поддерживаться Европейским учебным центром F-16 (EFTC), который был создан в Румынии в прошлом году в партнерстве с Нидерландами. В рамках EFTC обеспечивается плавный оперативный переход румынских летчиков и технического персонала на новую технику.
В настоящее время американские истребители F-35 стоят на вооружении 20 стран, включая США, Великобританию, Италию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Польшу, Израиль, Австралию, Японию и Южную Корею. Теперь к этому списку присоединяется Румыния.
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