Главы МИД Британии и Франции: западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира

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Главы МИД Британии и Франции: западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира

Британские и французские партнеры Киева готовы продолжать делать все необходимое, чтобы помочь ему в борьбе против России. Западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира.

Такое совместное заявление сделали главы МИД Британии и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро в статье, опубликованной в британской газете i.

Начав незаконную и неспровоцированную полномасштабную войну на Украине, Владимир Путин не только ускорил крупнейший вооруженный конфликт на европейском континенте со времен Второй мировой войны, но и попытался переписать международный порядок. Великобритания и Франция не позволят ему этого сделать. Вместе с нашими союзниками мы сделаем все необходимое, чтобы поставить Украину в наилучшее положение для достижения справедливого и прочного мира

- заявили западные дипломаты.

Вчера ВС России применили для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер прокомментировала применение российскими военными новейшего оружия. Она заявила, что данный шаг Москвы не сумеет повлиять на политику Вашингтона в отношении Украины.

Вчера в Киеве состоялись переговоры начальника штаба обороны Британии адмирала Энтони Радакина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Стороны обсудили вопросы, касающиеся вооруженного конфликта на Украине.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:16
    «Западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира» —

    — Уже не перемоги ...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 11:30
      Можно уже представить это положение
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 11:32
        «Можно уже представить это положение» —
  2. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:18
    А почему они состоялись, правительственного квартала уже давно не должно быть и упырь кукуевский должен под себя ходить от страха
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 11:20
    Ассенизаторы ставят корову в удобное положение. А эти в наилучшее.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 11:20
    Вместе с нашими союзниками мы сделаем все необходимое, чтобы поставить Украину в наилучшее положение для достижения справедливого и прочного мира
    - заявили западные дипломаты.

    С этой формулировкой западные дипломаты накосячили, сразу представляется то самое положение, в которое они хотят поставить Украину, да собственно уже и ставят. smile
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 11:24
    feel
    западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира

    Мы тоже не прочь её раком поставить . В два свистка Украина может и не потянуть . feel
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 11:25
    Уже поставили Украину в "наилучшее" коленно-локтевое положение и пристроились сзади.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:29
    Еще пару таких положений и торговать будет не чем .Слишком ставки задирают на пустом месте
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:33
    Без победы Украины, ЕС и Англии будет очень тоскливо в экономике.С Россией может получиться обломс ,а тут ещё Трамп приде и введёт 10- 20% пошлины товаров из Европы и ему это как два пальца об асфальт.За этот год США импортировала товаров на 3 на трлн долларов.40 % этой суммы пришлись на Мексику ,Канаду и КНР.
  9. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 11:35
    Вчера в Киеве состоялись переговоры начальника штаба обороны Британии адмирала Энтони Радакина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
    Тут уже тоже должен быть "Орешник" или Шиповник.
  10. Fisher Звание
    Fisher
    -1
    Сегодня, 11:43
    В общем напугать не получилось. Что и следовало ожидать.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:43
    Главы МИД Британии и Франции: западные союзники хотят поставить Украину в наилучшее положение для достижения мира

    Иначе говоря, западные союзники хотят поставить Россию в невыгодное положение для достижения мира? А они не боятся, что Россия поставит их в позу «А'ля крабус»?
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 11:55
      Было бы не плохо, но каким образом?